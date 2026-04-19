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Cremonese-Torino: 0-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Giovanni Zini di Cremona
19 Aprile 2026 ore 12:30
Cremonese
0
Torino
0
Partita finita
Arbitro: Michael Fabbri
    0'
    45'
    90'
    90'
    96'

    Finisce in parità, senza gol, la gara tra Cremonese e Torino. Primo tempo con poche emozioni. Nella ripresa rete annullata a Baschirotto, occasioni per Bonazzoli e Kulenovic.

    Nel prossimo turno di campionato per la Cremonese impegno in trasferta sul campo del Napoli, il Torino ospiterà l'Inter.

    1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Cremonese-Torino, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:28

    2. 90'+6'

      Fine partita! CREMONESE-TORINO 0-0! La gara termina senza reti. 14:26

    3. 90'+6'

      Bonazzoli da fuori area, dopo un rimpallo, conclude di sinistro ma non trova lo specchio. 14:25

    4. 90'+4'

      OCCASIONE TORINO! Contropiede dei granata: Kulenovic incrocia con il sinistro, parata in tuffo di Audero. 14:24

    5. 90'+3'

      Okereke libera il destro dal limite, comoda la presa di Paleari. 14:21

    7. 90'+1'

      L'arbitro Fabbri concede sei minuti di recupero.14:20

    8. 90'

      Sostituzione TORINO: entra Kulenovic esce Njie.14:19

    9. 87'

      Biraghi in area al volo di sinistro non calcia ma prova a servire Njie, il pallone rotola sul fondo. 14:16

    10. 84'

      Sostituzione CREMONESE: entra Djuric esce Sanabria.14:13

    11. 84'

      Sostituzione CREMONESE: entra Barbieri esce Luperto. 14:13

    13. 83'

      Pronti gli ultimi due cambi della Cremonese, entrano Djuric e Barbieri.14:13

    14. 80'

      Ammonito NJIE per gioco scorretto su Bonazzoli.14:10

    15. 80'

      Ammonito EBOSSE per gioco scorretto su Zerbin.14:10

    16. 78'

      Ammonito COCO per gioco scorretto su Sanabria.14:07

    17. 76'

      Sostituzione TORINO: entra Biraghi esce Obrador.14:05

    19. 76'

      Sostituzione TORINO: entra Anjorin esce Vlasic.14:05

    20. 74'

      Okereke trova un varco a sinistra e mette al centro, Pedersen anticipa Sanabria. 14:03

    21. 73'

      Sostituzione CREMONESE: entra Payero esce Grassi.14:02

    22. 71'

      Problema per Gineitis, staff medico del Torino in campo. 14:00

    23. 68'

      Sostituzione TORINO: entra Marianucci esce Maripan.13:57

    25. 68'

      Sostituzione TORINO: entra Njie esce Simeone.13:56

    26. 67'

      RETE ANNULLATA! A seguito di revisione, gol di Baschirotto annullato per un fallo su Paleari. 13:54

    27. 64'

      L'arbitro Fabbri richiamato al monitor dal Var per valutare il contatto tra Baschirotto e Paleari.13:55

    28. 61'

      Baschirotto in gol sugli sviluppi di un corner, verifica in corso per un contatto tra il difensore e Paleari. 13:55

    29. 60'

      Sostituzione CREMONESE: entra Okereke esce Vandeputte.13:49

    31. 60'

      Sostituzione CREMONESE: entra Zerbin esce Floriani.13:48

    32. 57'

      OCCASIONE CREMONESE! Bonazzoli in area conclude a giro di sinistro, Paleari risponde presente. 13:47

    33. 56'

      Gineitis protegge palla e subisce fallo da Bondo, punizione Torino. 13:45

    34. 55'

      Vandeputte rimonta Simeone e interrompe la ripartenza del Torino. 13:45

    35. 52'

      Bonazzoli calcia da posizione defilata, poco angolo, pallone largo. 13:41

    37. 51'

      Resta in attacco la Cremonese, Maripan in area contiene Sanabria. 13:40

    38. 50'

      Floriani va via sulla destra, Paleari blocca il cross rasoterra. 13:39

    39. 49'

      Tentativo in acrobazia di Bonazzoli dopo il cross di Pezzella, pallone distante dalla porta. 13:38

    40. 46'

      Inizio secondo tempo di CREMONESE-TORINO!13:34

    41. Il primo tempo tra Cremonese e Torino termina senza gol, il risultato non si sblocca. Poche emozioni, gara equilibrata. Bonazzoli ci prova al 42', tiro alto. 13:19

    43. 45'+2'

      Fine primo tempo: CREMONESE-TORINO 0-0! Si va al riposo senza reti. 13:17

    44. 45'

      Punizione battuta da Bonazzoli, tiro fiacco, nessun problema per Paleari. 13:16

    45. 43'

      Grassi sofferente per un problema al ginocchio, condizioni da valutare all'intervallo. 13:14

    46. 42'

      Bonazzoli carica il mancino da fuori area, conclusione alta. 13:13

    47. 40'

      Floriani di tacco per Bonazzoli, palla al centro, Maripan spazza senza fronzoli. 13:11

    49. 37'

      Calcio da fermo di Vandeputte, Paleari in uscita dai pali fa sua la sfera.13:08

    50. 34'

      Problema al braccio per Gineitis dopo un contrasto con Floriani, gioco fermo.13:05

    51. 32'

      Partita equilibrata, pochi spazi, nessuna occasione da rete finora. 13:03

    52. 29'

      Retropassaggio pigro di Bondo, Audero costretto a un rilancio frettoloso. 12:59

    53. 27'

      Calcio piazzato batutto da Vandeputte, Casadei di testa libera l'area.12:58

    55. 24'

      Fraseggio del Torino, pressione alta della Cremonese.12:55

    56. 21'

      Obrador si allunga troppo il pallone e consente la chiusura a Baschirotto. 12:52

    57. 19'

      Vlasic mette al centro, allontana di testa Terracciano. 12:49

    58. 18'

      Vlasic svaria molto sul fronte offensivo, Bondo sulle sue tracce. 12:50

    59. 15'

      Punizione battuta da Gineitis, il pallone sbatte sulla barriera predisposta da Audero. 12:45

    61. 13'

      Spunto di Gineitis, punizione dalla trequarti per il Torino.12:44

    62. 10'

      Floriani spinge sulla corsia di destra, bel duello con Obrador.12:41

    63. 7'

      Traversone di Vandeputte troppo sul portiere, Paleari blocca agevolemente. 12:37

    64. 4'

      Cross verso il centro di Floriani, Coco intercetta la sfera. 12:34

    65. 3'

      Lancio di Casadei, Pedersen spinge Luperto, l'arbitro interrompe il gioco. 12:33

    67. 1'

      Inizio primo tempo di CREMONESE-TORINO! Dirige la gara l'arbitro Fabbri.12:31

    68. Le scelte di D'Aversa: in attacco Simeone e Adams, Vlasic a supporto. Pedersen e Obrador sulle fasce, Casadei e Gineitis a metà campo. In difesa spazio a Maripan.11:48

    69. Le scelte di Giampaolo: in avanti il tandem Bonazzoli-Sanabria, Vandeputte e Floriani gli esterni. Grassi e Bondo in mediana, Baschirotto e Luperto i centrali in difesa.11:52

    70. Panchina TORINO: Israel, Siviero, Marianucci, Lazaro, Tameze, Prati, Kulenovic, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Biraghi, Njie.11:47

    71. Panchina CREMONESE: Silvestri, Nava, Bianchetti, Barbieri, Ceccherini, Faye, Folino, Tessadri, Zerbin, Djuric, Okereke, Payero.14:22

    73. Formazione TORINO (3-4-1-2): Paleari - Coco, Maripan, Ebosse - Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador - Vlasic - Adams, Simeone.11:46

    74. Formazione CREMONESE (4-4-2): Audero - Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella - Floriani, Grassi, Bondo, Vandeputte - Bonazzoli, Sanabria.11:50

    75. Manca poco all'inizio di Cremonese-Torino. Padroni di casa a caccia di punti per la salvezza.11:44

    76. Benvenuti alla diretta della partita della 33^ giornata di Serie A, si affrontano Cremonese e Torino.11:44

    78. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Giovanni Zini
      Città: Cremona
      Capienza: 14834 spettatori11:44

      Giovanni Zini Fonte: Gettyimages

    Formazioni Cremonese - Torino

    PREPARTITA

    Cremonese - Torino è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.
    Arbitro di Cremonese - Torino sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

    Michael Fabbri

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette13
    Falli fischiati329
    Fuorigioco35
    Rigori assegnati4
    Ammonizioni55
    Espulsioni2
    Cartellini per partita4.4
    Falli per cartellino5.6

    Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 13 partite
    • Serie B: 3 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1
    27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0
    04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2
    20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1
    01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0
    29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1
    07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1
    28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0
    03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0
    14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0
    19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3
    05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0
    13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2
    28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0
    06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1
    21-03-2026 Serie A Parma-Cremonese 0-2
    13-04-2026 Serie A Fiorentina-Lazio 1-0

    Attualmente la Cremonese si trova 17° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte).
    La Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 47; il Torino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 54.
    La partita di andata Torino - Cremonese si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

    In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).
    La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Bologna e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
    Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Pisa e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato il Verona vincendo 2-1.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 9 gol.

    Cremonese e Torino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Torino ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

    Cremonese-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • Il Torino è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N): l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini, con gol di Alessio Pirri, Andrea Tentoni ed Enrico Chiesa).
    • Nelle sette sfide in casa della Cremonese tra queste due squadre in Serie A, si contano tre successi del Torino, due dei grigiorossi e due pareggi; l'ultimo confronto allo Zini nel massimo campionato - datato 27 agosto 2022 - è stato vinto per 2-1 dai granata, che però non sono mai riusciti a ottenere due successi di fila in A in casa dei lombardi.
    • Nelle ultime 18 partite di Serie A, la Cremonese ha vinto solo una volta (4N, 13P): nel periodo (dalla 15ª giornata), la squadra grigiorossa è la formazione che ha raccolto meno punti (sette) e segnato meno gol (appena otto) nel massimo torneo italiano.
    • La Cremonese ha perso nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A contro Milan, Fiorentina e Bologna, e solo una volta nella sua storia ha collezionato quattro ko interni di fila nel massimo campionato (tra gennaio e febbraio 2023, due nella gestione Alvini e due in quella Ballardini).
    • Due vittorie consecutive per il Torino in campionato: i granata non riescono a inanellare tre successi di fila in una stessa stagione di Serie A addirittura da febbraio-marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina.
    • La media punti del Torino con Roberto D'Aversa in panchina in questa Serie A è di 2 punti a partita (quattro vittorie e due ko in sei gare), mentre con Marco Baroni nella prima parte di stagione era di 1.04 a match; in particolare, quella di D'Aversa è la media punti più alta nel massimo campionato per un allenatore granata (min. due partite).
    • Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più gol nei primi tempi di questo campionato: il Torino (26) e la Cremonese (24, come il Pisa). I grigiorossi, inoltre, hanno segnato appena nove reti nelle prime frazioni di gioco: meno di qualsiasi altra avversaria in questa Serie A.
    • Il Torino con Roberto D'Aversa verticalizza molto di più rispetto alla precedente gestione di Marco Baroni: sono 1.8 gli attacchi verticali in media a match nelle ultime sei partite di Serie A, mentre nella precedente parte di campionato il dato si attestava sull'1.3.
    • Milan Djuric vanta due reti in Serie A contro il Torino, arrivate con il Verona (gennaio 2023) e il Monza (novembre 2024): quella granata potrebbe diventare la prima avversaria del massimo campionato contro cui il centravanti bosniaco va a bersaglio con tre maglie differenti.
    • Nikola Vlasic è andato a segno in entrambe le gare di Serie A disputate contro la Cremonese (agosto 2022 allo Zini e dicembre 2025 in casa): quella grigiorossa può diventare la prima squadra contro cui va a segno tre volte nel massimo campionato (a quota due anche Bologna, Milan e Sassuolo).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    CremoneseTorino
    Partite giocate3232
    Numero di partite vinte611
    Numero di partite perse1715
    Numero di partite pareggiate96
    Gol totali segnati2637
    Gol totali subiti4754
    Media gol subiti per partita1.51.7
    Percentuale possesso palla45.944.2
    Numero totale di passaggi1202811974
    Numero totale di passaggi riusciti93929519
    Tiri nello specchio della porta101135
    Percentuale di tiri in porta47.048.4
    Numero totale di cross562549
    Numero medio di cross riusciti122139
    Duelli per partita vinti15081550
    Duelli per partita persi15441604
    Corner subiti206146
    Corner guadagnati106124
    Numero di punizioni a favore399327
    Numero di punizioni concesse443454
    Tackle totali473523
    Percentuale di successo nei tackle55.255.4
    Fuorigiochi totali5358
    Numero totale di cartellini gialli6561
    Numero totale di cartellini rossi31

    Cremonese - Torino Live

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    Classifica SERIE A

    1. Inter78
    2. Napoli66
    3. Milan63
    4. Juventus60
    5. Como58
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    Classifica marcatori SERIE A

    1. Lautaro Martínez16
    2. Nico Paz12
    3. Tasos Douvikas11
    4. Marcus Thuram11
    5. Keinan Davis10
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