Le scelte di Giampaolo: in avanti il tandem Bonazzoli-Sanabria, Vandeputte e Floriani gli esterni. Grassi e Bondo in mediana, Baschirotto e Luperto i centrali in difesa.11:52

Le scelte di D'Aversa: in attacco Simeone e Adams, Vlasic a supporto. Pedersen e Obrador sulle fasce, Casadei e Gineitis a metà campo. In difesa spazio a Maripan.11:48

PREPARTITA

Cremonese - Torino è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Arbitro di Cremonese - Torino sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 13 Falli fischiati 329 Fuorigioco 35 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 55 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0 06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1 21-03-2026 Serie A Parma-Cremonese 0-2 13-04-2026 Serie A Fiorentina-Lazio 1-0

Attualmente la Cremonese si trova 17° in classifica con 28 punti (frutto di 6 vittorie, 10 pareggi e 17 sconfitte); invece il Torino si trova 12° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 47; il Torino ha segnato 37 gol e ne ha subiti 54.

La partita di andata Torino - Cremonese si è giocata il 13 dicembre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa la Cremonese ha fatto 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Bologna e il Cagliari ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Pisa e il Verona ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato il Verona vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Giampaolo è Federico Bonazzoli con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 9 gol.

Cremonese e Torino si sono affrontate 15 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 3 volte, il Torino ha vinto 7 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Cremonese-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N): l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini, con gol di Alessio Pirri, Andrea Tentoni ed Enrico Chiesa).

Nelle sette sfide in casa della Cremonese tra queste due squadre in Serie A, si contano tre successi del Torino, due dei grigiorossi e due pareggi; l'ultimo confronto allo Zini nel massimo campionato - datato 27 agosto 2022 - è stato vinto per 2-1 dai granata, che però non sono mai riusciti a ottenere due successi di fila in A in casa dei lombardi.

Nelle ultime 18 partite di Serie A, la Cremonese ha vinto solo una volta (4N, 13P): nel periodo (dalla 15ª giornata), la squadra grigiorossa è la formazione che ha raccolto meno punti (sette) e segnato meno gol (appena otto) nel massimo torneo italiano.

La Cremonese ha perso nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A contro Milan, Fiorentina e Bologna, e solo una volta nella sua storia ha collezionato quattro ko interni di fila nel massimo campionato (tra gennaio e febbraio 2023, due nella gestione Alvini e due in quella Ballardini).

Due vittorie consecutive per il Torino in campionato: i granata non riescono a inanellare tre successi di fila in una stessa stagione di Serie A addirittura da febbraio-marzo 2019, con Walter Mazzarri in panchina.

La media punti del Torino con Roberto D'Aversa in panchina in questa Serie A è di 2 punti a partita (quattro vittorie e due ko in sei gare), mentre con Marco Baroni nella prima parte di stagione era di 1.04 a match; in particolare, quella di D'Aversa è la media punti più alta nel massimo campionato per un allenatore granata (min. due partite).

Sfida tra due delle tre squadre che hanno subito più gol nei primi tempi di questo campionato: il Torino (26) e la Cremonese (24, come il Pisa). I grigiorossi, inoltre, hanno segnato appena nove reti nelle prime frazioni di gioco: meno di qualsiasi altra avversaria in questa Serie A.

Il Torino con Roberto D'Aversa verticalizza molto di più rispetto alla precedente gestione di Marco Baroni: sono 1.8 gli attacchi verticali in media a match nelle ultime sei partite di Serie A, mentre nella precedente parte di campionato il dato si attestava sull'1.3.

Milan Djuric vanta due reti in Serie A contro il Torino, arrivate con il Verona (gennaio 2023) e il Monza (novembre 2024): quella granata potrebbe diventare la prima avversaria del massimo campionato contro cui il centravanti bosniaco va a bersaglio con tre maglie differenti.

Nikola Vlasic è andato a segno in entrambe le gare di Serie A disputate contro la Cremonese (agosto 2022 allo Zini e dicembre 2025 in casa): quella grigiorossa può diventare la prima squadra contro cui va a segno tre volte nel massimo campionato (a quota due anche Bologna, Milan e Sassuolo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: