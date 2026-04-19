Tre punti pesanti per la Juventus. I bianconeri blindano il quarto posto portandosi a +5 sul Como battendo il Bologna con un gol per tempo. Apre le danze David dopo nemmeno due minuti, il canadese insacca di testa su assist di Kalulu. Nella ripresa un altro colpo di testa, stavolta del neo entrato Thuram, inchioda il risultato sul 2-0 finale
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:43
90'+4'
FINISCE QUI! La Juventus batte il Bologna per 2-0! Decidono David e Thuram!22:43
90'+1'
Ripartenza del Bologna, Rowe carica il cross ma è troppo potente per Orsolini che non può arrivarci22:40
90'
Tre minuti di recupero22:38
86'
Quinto cambio nella Juventus: esce Boga, entra Openda22:34
84'
Tegola nel Bologna: Bernardeschi, appena entrato, accusa un problema fisico e deve uscire. Il Bologna, avendo finito i cambi, terminerà la gara in dieci uomini22:34
82'
Altra iniziativa di Orsolini sulla destra, la palla giunge poi a Moro che calcia di poco alto 22:31
81'
Ci prova ancora Zhegrova, il suo cross viene però respinto dalla retroguardia rossoblù22:29
80'
Quarto cambio nella Juventus: esce Cambiaso, entra Gatti22:28
77'
Quinto cambio nel Bologna: esce Castro, entra Bernardeschi22:25
76'
Ripartenza Juve, Thuram allarga verso Zhegrova il cui tiro viene ribattuto da Heggem22:24
73'
Combinazione troppo complicata tra McKennie e il neo entrato Zhegrova, la palla termina sul fondo22:22
72'
Terzo cambio nella Juventus: esce Conceição, entra Zhegrova22:20
72'
Secondo cambio nella Juventus: esce David, entra Yildiz22:20
69'
Bremer prova a incornare sugli sviluppi di un corner, il brasiliano riesce solo a sfiorare il pallone22:18
68'
Quarto cambio nel Bologna: non ce la fa Helland, entra Heggem22:16
67'
Problemi per Helland, staff medico del Bologna in campo22:15
66'
Cross pericoloso di Conceciao dal vertice destro dell'area, allontana la difesa del Bologna22:14
63'
PALO BOLOGNA! Ottima ripartenza dei rossoblù condotta molto bene da Orsolini. Il laterale del Bologna premia la sovrapposizione di Zortea, il quale mette un cross basso sul secondo palo dove Rowe arriva a porta quasi sguarnita colpendo il legno!22:13
60'
Ammonito Locatelli, duro intervento su Lucumi22:09
59'
Terzo cambio nel Bologna: esce Cambiaghi, entra Rowe22:08
59'
Secondo cambio nel Bologna: esce Sohm, entra Ferguson22:08
58'
Primo cambio nel Bologna: esce Pobega, entra Moro22:07
57'
GOL! JUVENTUS-Bologna 2-0! Rete di Thuram! Azione insistita dei bianconeri iniziata da Conceicao, dopo la conclusione respinta di Locatelli la palla diventa buona per McKennie che pennella centro per l'incornata perfetta di Thuram!
Torna a manovrare la Juve, il copione per ora non è cambiato rispetto ai primi 45 minuti22:04
51'
Duro scontro tra Orsolini e Cambiaso, ha la peggio il difensore bianconero che sembra comunque in grado di proseguire22:00
47'
Si accende Orsolini! L'esterno rossoblù affonda sulla destra puntando Kelly, il suo destro in diagonale termina di poco a lato!21:56
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo di JUVENTUS-BOLOGNA!21:54
46'
Primo cambio nella Juventus: esce Holm, entra Thuram21:53
La Juventus chiude in vantaggio i primi 45 minuti. I bianconeri ci mettono pochissimo a sbloccare l'incontro, dopo un minuto e mezzo il cross al bacio di Kalulu pesca a centro area David che in tuffo batte Ravaglia. Il Bologna fatica a rendersi pericoloso, quasi inoperoso Di Gregorio. È anzi la squadra di Spalletti ad andare più volte vicina al raddoppio, con Conceicao, David e Holm, quest'ultimo autore di un gran tiro al volo che si infrange sulla traversa. 21:39
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!21:37
45'+1'
Prova a coordinarsi in rovesciata Orsolini, soluzione complicata che non crea problemi a Di Gregorio21:36
45'
Due minuti di recupero21:35
43'
OCCASIONE JUVE! Conceicao imbuca per David che in diagonale sfiora il palo! Altra chance per i bianconeri!21:33
40'
Cross di Kalulu a cercare David, stavolta il suggerimento dell'ex Milan è impreciso21:30
37'
Cross insidioso di Cambighi, velo di Castro e palla che termina direttamente sul fondo poco lontano dal palo alla sinistra di Di Gregorio21:28
34'
TRAVERSA JUVE! Altro cross dalla destra di Kalulu, Helland respinge e Holm dal limite si coordina splendidamente colpendo con grande potenza in controbalzo! La sfera sbatte sulla traversa e ritorna in campo!21:24
31'
Torna a gestire il possesso la Juve, che cerca sempre di innescare Boga e Conceicao sugli esterni21:22
28'
Lancio sulla destra verso Zortea, che però commette fallo in attacco21:18
25'
Punizione dal limite di Locatelli, soluzione bassa direttamente sulla barriera. Il centrocampista bianconero rimette poi la sfera al centro dove la sponda di Boga viene intercettata da Ravaglia21:15
23'
OCCASIONE JUVENTUS! Lancio di prima di Locatelli verso Conceciao, il quale arriva dalla destra a tu per tu con Ravaglia, bravo a chiudergli lo specchio e a deviare in corner la sua conclusione!21:13
21'
Rischia la Juventus con un retropassaggio azzardato, Di Gregorio elude il pressing di Orsolini e sventa ogni pericolo21:12
20'
Manovra il Bologna, Holm fa buona guardia su Cambiaghi che stava provando a puntare sulla sinistra21:10
17'
Si stanno leggermente abbassando i ritmi della gara21:08
14'
Soluzione dalla distanza di Pobega, la sua rasoiata termina a lato21:03
13'
David lancia in campo aperto Conceicao, il portoghese si presenta davanti a Ravaglia e segna, ma a fine azione viene ravvisato il fuorigioco21:03
11'
Prova a prendere campo adesso il Bologna, ma la Juve è sempre pericolosa quando riparte21:01
8'
Si inserisce Freuler che va giù in area, tutto buono per Mariani20:58
4'
Approccio deciso della Juve, che continua ad attaccare20:54
2'
GOL! JUVENTUS-Bologna 1-0! Rete di David! Il corner dei bianconeri viene respinto, Kalulu rimette la palla al centro per il colpo di testa vincente di Jonathan David!
Subito in avanti la Juve, Locatelli al limite dell'area allarga verso Conceicao il cui tentativo viene respinto in corner20:51
SI PARTE! Inizia la sfida tra JUVENTUS e BOLOGNA!20:50
Le scelte di Italiano: dal 1' Orsolini, è lui il riferimento sulla destra nella trequarti completata da Sohm e Cambiaghi alle spalle di Castro. A centrocampo tocca a Freuler e Pobega, mentre in difesa c'è il rientrante Helland in coppia con Lucumi, con Zortea e Miranda sugli esterni. Tra i pali torna Ravaglia20:11
Le scelte di Spalletti: torna, almeno sulla carta, alla difesa a tre il tecnico bianconero, che recupera Kelly per completare con Bremer e Kalulu il reparto davanti a Di Gregorio. Torna dalla squalifica McKennie, c'è lui in mediana con Locatelli, mentre Holm e Cambiaso agiranno sugli esterni. Davanti nuova chance per David, alle sue spalle ecco Boga e Conceicao. Panchina per Yildiz e Thuram, entrambi non al meglio 20:07
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: i rossoblù rispondono con un 4-2-3-1: Ravaglia - Zortea, Helland, Lucumi, Miranda - Freuler, Pobega - Orsolini, Sohm, Cambiaghi - Castro20:08
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri si schierano con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - Holm, Locatelli, McKennie - Cambiaso - Conceicao, Boga - David20:04
La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani di Aprilia e ai suoi due assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto ufficiale è Perenzoni, mentre al Var ci sono Marini e Guida09:49
Il Bologna vuole archiviare la delusione europea e proseguire la rincorsa per un posto alla conquista dell'Europa. I ragazzi di Italiano sono reduci da due vittorie consecutive e con una vittoria aggancerebbero l'Atalanta al settimo posto09:48
La sconfitta del Como regala un assist da non sprecare alla Juventus, che conquistando i tre punti questa sera blinderebbe il quarto posto portando a cinque le lunghezze di vantaggio sui lariani. I bianconeri tra le mura amiche sono imbattuti da quattro partite, l'ultimo k.o. è stato inflitto proprio dalla squadra di Fabregas09:46
Prima del fischio d'inizio, il commuovente ricordo dello Stadium in memoria di Alex Manninger20:48
Benvenuti alla diretta di JUVENTUS-BOLOGNA, gara valida per la 33' giornata del campionato di Serie A!09:44
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori09:44
Juventus - Bologna è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Bologna sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
344
Fuorigioco
45
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
53
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.8
Falli per cartellino
6.3
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
21-12-2025
Serie A
Fiorentina-Udinese 5-1
28-12-2025
Serie A
Cremonese-Napoli 0-2
08-01-2026
Serie A
Milan-Genoa 1-1
15-01-2026
Serie A
Verona-Bologna 2-3
25-01-2026
Serie A
Juventus-Napoli 3-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
18-02-2026
Serie A
Milan-Como 1-1
23-02-2026
Serie A
Fiorentina-Pisa 1-0
14-03-2026
Serie A
Udinese-Juventus 0-1
20-03-2026
Serie A
Cagliari-Napoli 0-1
19-04-2026
Serie A
Juventus-Bologna 2-0
Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte). La Juventus ha segnato 57 gol e ne ha subiti 29; il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 39. La partita di andata Bologna - Juventus si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa la Juventus ha fatto 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 2-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Lecce vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol.
Juventus e Bologna si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 80 volte, il Bologna ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Juventus-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011 (2-0 all’Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio) e da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri; la striscia di 27 gare consecutive senza successi rappresenta già il record negativo per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.
La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9V, 4N), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti: queste due squadre non impattano in tre match consecutivi nella massima competizione a Torino dal periodo 1935-37.
Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4V, 2N): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.
Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1.96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1.50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l'Inter (57 punti) ha conquistato più punti dei piemontesi (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli).
Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione; i rossoblù potrebbero vincere almeno cinque partite esterne consecutive soltanto per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo quella tra dicembre 1963 e gennaio 1964 (stagione dello storico Scudetto sotto la guida di Fulvio Bernardini).
La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0.55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).
Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri sono primi in Serie A in vari dati riguardanti il pressing: recuperi offensivi (189), tiri in seguito a un recupero offensivo (39) e possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (113).
Il Bologna non subisce gol nel primo tempo in Serie A dal 3 febbraio contro il Milan; in generale è una delle due squadre di questo campionato, assieme alla Roma, ad avere incassato in percentuale meno gol nelle prime frazioni (appena 12 su 37, il 32%).
Jérémie Boga, autore di quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha partecipato attivamente a quattro reti contro il Bologna nel massimo campionato (due gol e due assist), e in carriera nella competizione ha fatto meglio soltanto contro il Verona (sei gol, grazie a tre reti e tre assist).
Tra il 2017 e il 2022 Federico Bernardeschi ha collezionato 134 presenze, otto gol e 14 assist con la maglia della Juventus in Serie A; contro i bianconeri ha trovato un solo assist nella competizione, il 15 gennaio 2017 con la Fiorentina.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: