Il Bologna vuole archiviare la delusione europea e proseguire la rincorsa per un posto alla conquista dell'Europa. I ragazzi di Italiano sono reduci da due vittorie consecutive e con una vittoria aggancerebbero l'Atalanta al settimo posto09:48

La direzione di gara è affidata a Maurizio Mariani di Aprilia e ai suoi due assistenti Bindoni e Tegoni. Il quarto ufficiale è Perenzoni, mentre al Var ci sono Marini e Guida09:49

Le scelte di Spalletti: torna, almeno sulla carta, alla difesa a tre il tecnico bianconero, che recupera Kelly per completare con Bremer e Kalulu il reparto davanti a Di Gregorio. Torna dalla squalifica McKennie, c'è lui in mediana con Locatelli, mentre Holm e Cambiaso agiranno sugli esterni. Davanti nuova chance per David, alle sue spalle ecco Boga e Conceicao. Panchina per Yildiz e Thuram, entrambi non al meglio 20:07

Le scelte di Italiano: dal 1' Orsolini, è lui il riferimento sulla destra nella trequarti completata da Sohm e Cambiaghi alle spalle di Castro. A centrocampo tocca a Freuler e Pobega, mentre in difesa c'è il rientrante Helland in coppia con Lucumi, con Zortea e Miranda sugli esterni. Tra i pali torna Ravaglia20:11

La Juventus chiude in vantaggio i primi 45 minuti. I bianconeri ci mettono pochissimo a sbloccare l'incontro, dopo un minuto e mezzo il cross al bacio di Kalulu pesca a centro area David che in tuffo batte Ravaglia. Il Bologna fatica a rendersi pericoloso, quasi inoperoso Di Gregorio. È anzi la squadra di Spalletti ad andare più volte vicina al raddoppio, con Conceicao, David e Holm, quest'ultimo autore di un gran tiro al volo che si infrange sulla traversa. 21:39

PREPARTITA

Juventus - Bologna è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Bologna sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 344 Fuorigioco 45 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 53 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.8 Falli per cartellino 6.3 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1 21-12-2025 Serie A Fiorentina-Udinese 5-1 28-12-2025 Serie A Cremonese-Napoli 0-2 08-01-2026 Serie A Milan-Genoa 1-1 15-01-2026 Serie A Verona-Bologna 2-3 25-01-2026 Serie A Juventus-Napoli 3-0 07-02-2026 Serie B Frosinone-Venezia 1-2 18-02-2026 Serie A Milan-Como 1-1 23-02-2026 Serie A Fiorentina-Pisa 1-0 14-03-2026 Serie A Udinese-Juventus 0-1 20-03-2026 Serie A Cagliari-Napoli 0-1 19-04-2026 Serie A Juventus-Bologna 2-0

Attualmente la Juventus si trova 4° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 48 punti (frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte).

La Juventus ha segnato 57 gol e ne ha subiti 29; il Bologna ha segnato 42 gol e ne ha subiti 39.

La partita di andata Bologna - Juventus si è giocata il 14 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Juventus ha fatto 36 punti (10 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 28 punti (8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, la Cremonese e il Lecc ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 2-0 mentre Il Bologna ha incontrato il Lecce vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 8 gol.

Juventus e Bologna si sono affrontate 157 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 80 volte, il Bologna ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Juventus-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011 (2-0 all’Olimpico Grande Torino con doppietta di Marco Di Vaio) e da allora ha registrato nove pareggi e 18 sconfitte contro i bianconeri; la striscia di 27 gare consecutive senza successi rappresenta già il record negativo per i rossoblù contro una singola avversaria nella competizione.

La Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9V, 4N), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le due più recenti: queste due squadre non impattano in tre match consecutivi nella massima competizione a Torino dal periodo 1935-37.

Nelle ultime sei giornate di campionato, la Juventus è imbattuta e ha raccolto 14 punti (4V, 2N): nel periodo solo il Napoli ha fatto meglio (16) in Serie A dei bianconeri, che in questa striscia hanno collezionato anche quattro clean sheets.

Luciano Spalletti sta viaggiando a una media punti di 1.96 con la Juventus, ben più alta del suo predecessore Igor Tudor (1.50) in questa Serie A; in particolare, da quando il tecnico toscano siede sulla panchina bianconera, soltanto l'Inter (57 punti) ha conquistato più punti dei piemontesi (45 in 23 giornate, come Milan e Napoli).

Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva da quattro vittorie in trasferta di fila in campionato e ha sempre trovato almeno un gol nelle ultime 14 gare fuori casa nella competizione; i rossoblù potrebbero vincere almeno cinque partite esterne consecutive soltanto per la seconda volta nella loro storia in Serie A, dopo quella tra dicembre 1963 e gennaio 1964 (stagione dello storico Scudetto sotto la guida di Fulvio Bernardini).

La Juventus è la squadra contro cui Vincenzo Italiano vanta la peggior percentuale di vittorie da allenatore in Serie A (9.1%, un solo successo in 11 sfide) e anche la peggior media punti a partita (appena 0.55, considerando anche le sette sconfitte e i tre pareggi).

Da quando Luciano Spalletti siede sulla panchina della Juventus, i bianconeri sono primi in Serie A in vari dati riguardanti il pressing: recuperi offensivi (189), tiri in seguito a un recupero offensivo (39) e possessi recuperati nell'ultimo terzo di campo (113).

Il Bologna non subisce gol nel primo tempo in Serie A dal 3 febbraio contro il Milan; in generale è una delle due squadre di questo campionato, assieme alla Roma, ad avere incassato in percentuale meno gol nelle prime frazioni (appena 12 su 37, il 32%).

Jérémie Boga, autore di quattro gol nelle ultime sei presenze in Serie A, ha partecipato attivamente a quattro reti contro il Bologna nel massimo campionato (due gol e due assist), e in carriera nella competizione ha fatto meglio soltanto contro il Verona (sei gol, grazie a tre reti e tre assist).

Tra il 2017 e il 2022 Federico Bernardeschi ha collezionato 134 presenze, otto gol e 14 assist con la maglia della Juventus in Serie A; contro i bianconeri ha trovato un solo assist nella competizione, il 15 gennaio 2017 con la Fiorentina.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: