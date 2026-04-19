Il Genoa si avvicina alla salvezza: non é ancora matematica, ma il successo su un volenteroso Pisa porta punti che avvicinano all'obbiettivo.
1-2 il finale: passa il Pisa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e Colombo su rigore.
Il Genoa si avvicina alla salvezza: non é ancora matematica, ma il successo su un volenteroso Pisa porta punti che avvicinano all'obbiettivo.
1-2 il finale: passa il Pisa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e Colombo su rigore.
Da Pisa - Genoa é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.19:55
FINISCE PISA - GENOA! 1-2 il finale!19:53
Punizione di Angori, nessuno trova la deviazione vincente.19:52
Ultima speranza per il Pisa, fallo im pressione di Vitinha.19:52
ANGORI! Conclusione di potenza, palla di poco a lato.19:50
Tre i minuti di recupero.19:50
Angolo per il Pisa: allontana la difesa del Genoa.19:48
Cartellino Giallo Antonio Caracciolo19:46
Sostituzione GENOA: esse Stefano Sabelli, entra Sebastian Otoa19:46
Vitinha incrocia da posizione defilata, palla a lato.19:45
Problemi per Caracciolo, sangue da naso per lui. Pisa momentaneamente in dieci.19:42
PICCININI! Diagonale da posizione defilata, palla a lato.19:40
AMMONITO Michel Aebischer. Il mediano stender Junior Messias. 19:39
Sostituzione GENOA: esce Lorenzo Colombo, entra Caleb Ekuban19:39
Sostituzione GENOA: esce Amorim centra Vitihna.19:38
COLOMBO! Fuori equilibrio la punta trova comunque la conclusione. attento Semper.19:37
Problemi per Vasquez, decisamente stanco. Il capitano fa segno che puó continuare.19:36
Che chiusura di Vasquez su Durosinmi, che si era liberato sul secondo palo.19:35
Genoa che sembrava in controllo, ma Pisa che ha preso molti metri con l'assetto cosí offensivo.19:34
OCCASIONE PISA! Conclusione di Aebischer, Bijlow dopo una deviazione manda in angolo!19:32
Pisa con tutto il suo potenziale offensivo in campo, tre prime punte, Cuadrado in appoggio.19:30
Sostituzione PISA: esce Idrissa Touré, entra Gabriele Piccinini.19:29
Sostituzione PISA: esce Mattéo Tramoni, entra Rafiu Durosinmi.19:29
Punizione dal limite per il Pisa: Cuadrado non sfrutta.19:28
AMMONITO Leo Østigård. Bwlla accelerazione di Tramoni, il centrale lo stende al limite. 19:27
Proteste di Cuadrado per un fallo su Amorim in pressione: il colombiano entrato in campo con molta voglia.19:26
Sostituzione GENOA: sce Tommaso Baldanzi, entra Junior Messias.19:24
Sostituzione GENOA: esce Jeff Ekhator, entra Jean Onana.19:24
Cross di Tramoni, colpisce Moreo: facile presa per Bijlow.19:22
Ora Pisa super offensivo, tolto anche calabresi giá ammonito e molto nervoso.19:21
Sostituzione PISA; esce Arturo Calabresi, entra Isak Vural.19:20
Sostituzione PISA: entra Ebenezer Akinsanmiro, entra Juan Cuadrado.19:20
Genoa che ora continua a spingere, Pisa che fatica nella reazione.19:18
Pisa che ora prova le tre punte, con Tramoni probabilmente da trequartista.19:17
Sostituzione PISA: esce Felipe Loyola, entra Henrik Meister.19:15
GOL! Pisa - GENOA 1-2! Rete su Rigore di Lorenzo Colombo. Conclusione sotto il sette per la punta che segna il suo settimo gol in Serie A.
Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Colombo19:14
CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Crezzini fischia un colpo di mano in area di Canestrelli, che si era gettato in scivolara su una conclusione di Baldanzi.19:14
ANCORA COLOMBO! Colpo di testa sul secondo palo della punta che travogle Angori: i due rimangono a terra.19:11
COLOMBO! Conclusione forte sul primo palo, Semper devia in angolo.19:10
Genoa che prova a prendere metri, Tramoni si autolancia senza peró ritrovare il pallone.19:08
Nessun cambio nell'intervallo, stessi 22 della prima frazione in campo.19:06
INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:04
Pisa e Genoa vanno negli spogliatoi sul 1-1: apre Canestrelli di testa, Angori spreca il raddoppio, nel finale gran pareggio di Ekhator.18:50
FINISCE IL PRIMO TEMPO! PISA - GENOA 1-1!18:48
Due i minuti di recupero.18:46
COLOMBO! La punta in pressing ruba a Aebischer, contro Semper prova la conclusione a giro. Deviazione di Caracciolo non vista da Crezzini.18:46
Pisa che prova a rispondere immediatamente: angolo per Moreo che conclude alto di testa.18:44
GOL! Pisa - GENOA 1-1! Rete di Jeff Ekhator. Azione di prima, Colombo per Baldanzi che con un tocco libera il compagno: conclusione potente sotto il sette, imprendibile per Semper.
Guarda la scheda del giocatore Jeff Ekhator18:43
Calabresi e Masini ancora protagonisti di uno scontro: il difensore é giá ammonito e deve stare attento a non esagerare.18:40
Si rialza Calabresi, che sta perdendo anche sangue: il giocatore fa comunque segno di voler continuare.18:38
Colpo al volto per il difensore in un contrasto aereo con Masini.18:36
Calabresi rimane a terra in area del Genoa, si continua a giocare.18:36
AMMONITO Arturo Calabresi. Intervento duro su Masini. 18:33
Che chiusura di Colombo su Angori, con la punta sempre ottimo in auito alla squadra.18:31
Punizione per il Genoa, Martin al centro, deviazione di Moreo in angolo.18:29
Genoa che ora fatica ad uscire, funziona il pressing del Pisa.18:26
Cross di Tramoni, para Bijlow. Pisa che ora continua a spingere.18:25
COSA SBAGLIA ANGORI! Due contro zero per il Pisa, il terzino non serve il compagno ma calcia dal dischetto: respinge Bijlow18:23
Semper di pugni allontana il pallone, parte il contropiede del Pisa.18:23
Angolo per l Genoa: Martin prepara il pallone, Crezzini peró chiede calma in area.18:22
Pisa che corona con il gol il buon momento in campo, dopo aver sofferto l'inizio del Genoa.18:21
GOL! PISA - Genoa 1-0! Rete di Simone Canestrelli. Angolo di Angori, palla sul secondo palo dove il difensore riesce a colpire di testa e mandate sull'angolino. Primo gol in Serie A per lui.
Guarda la scheda del giocatore Simone Canestrelli18:20
Tramoni scivola al momento del tiro ma riesce comunque a scaricare su Angori, il suo cross messo in angolo.18:19
Altra iniziativa di Touré, scarico per Loyola che crossa male.18:18
Forcing ora del Genoa, Pisa che si difende davanti alla sua area.18:15
Angolo per il Genoa, Masini prova il tacco sul cross di Amorim, palla allontanata.18:15
Prima occasione del match con il talento di Baldanzi, che si libera dal limite e calcia ad incrociare di poco a lato.18:12
BALDANZI! Conclusione dal limite del trequartista, palla di pochissimo a lato.18:11
Touré recupera in riagressione e riparte, ma il laterale si scontra con un Vasquez che ha la meglio.18:09
Genoa che sta prendendo metri, Pisa che aspetta.18:07
Gran tocco di tacco di Moreo, la punta aveva peró commesso fallo in precedenza su Vasquez.18:06
Squadre che si stanno studiando, ritmi lenti in questi primi minuti.18:04
Pisa con la classica divisa nerazzurra, Genoa in completo bianco e croce rossa sul petto.18:02
INIZIA PISA - GENOA!18:01
Dirige il match l'arbitro Valerio Crezzini.17:48
Il Pisa ha vinto solo 2 delle 32 partite di campionato in questa stagione, il Genoa ha vinto 3 delle ultime 6.17:48
De Rossi punta su Baldanzi sulla trequarti, la gioventú di Colombo e Ekhator davanti. Masini e Amorin im mediana, Ostigard il perno della difesa.17:47
Hiljemark opta per Moreo - Tramoni in attacco, Touré e Angori sulle fasce, difesa a tre con Caracciolo a guidare Calabresi e Canestrelli.17:46
La formazione del GENOA (3-4-1-2): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Sabelli, Masini, Amorim, Martin - Baldanzi - Colombo, Ekhator.17:44
Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-5-2): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori - Moreo, Tramoni.17:42
Ultima spiaggia per il Pisa che ha bisogno della vittoria per sperare ancora nella salvezza, obbiettivo anche del Genoa che peró si trova a +9 dal Lecce, terzultimo.17:41
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pisa - Genoa, sfida valevole per la 33a giornata di Serie A.17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Città: Pisa
Capienza: 25000 spettatori17:37
Pisa - Genoa è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Genoa sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Valerio Crezzini
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|7
|Falli fischiati
|175
|Fuorigioco
|18
|Rigori assegnati
|2
|Ammonizioni
|23
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|3.2
|Falli per cartellino
|7.6
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|17-08-2025
|Coppa Italia
|Parma-Pescara 2-0
|31-08-2025
|Serie A
|Lazio-Verona 4-0
|22-09-2025
|Serie A
|Napoli-Pisa 3-2
|05-10-2025
|Serie B
|Südtirol-Empoli 1-2
|18-10-2025
|Serie A
|Lecce-Sassuolo 0-0
|29-10-2025
|Serie A
|Roma-Parma 2-1
|09-11-2025
|Serie A
|Atalanta-Sassuolo 0-3
|29-11-2025
|Serie A
|Juventus-Cagliari 2-1
|14-12-2025
|Serie A
|Milan-Sassuolo 2-2
|27-12-2025
|Serie B
|Catanzaro-Cesena 2-0
|10-01-2026
|Serie B
|Avellino-Sampdoria 2-1
|06-02-2026
|Serie B
|Cesena-Pescara 2-0
|11-02-2026
|Serie B
|Empoli-Juve Stabia 1-2
|21-02-2026
|Serie B
|Palermo-Südtirol 3-0
|08-03-2026
|Serie B
|Catanzaro-Empoli 3-2
|17-03-2026
|Serie B
|Venezia-Calcio Padova 3-1
|05-04-2026
|Serie B
|Palermo-Avellino 2-0
Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte); invece il Genoa si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 24 gol e ne ha subiti 60; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 46.
La partita di andata Genoa - Pisa si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.
In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Torino e la Roma ottenendo 0 punti.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.
Pisa e Genoa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, il Genoa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Pisa-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Pisa
|Genoa
|Partite giocate
|32
|32
|Numero di partite vinte
|2
|9
|Numero di partite perse
|18
|14
|Numero di partite pareggiate
|12
|9
|Gol totali segnati
|23
|38
|Gol totali subiti
|58
|45
|Media gol subiti per partita
|1.8
|1.4
|Percentuale possesso palla
|40.0
|47.9
|Numero totale di passaggi
|10304
|12232
|Numero totale di passaggi riusciti
|7868
|9841
|Tiri nello specchio della porta
|88
|129
|Percentuale di tiri in porta
|38.4
|46.6
|Numero totale di cross
|573
|556
|Numero medio di cross riusciti
|142
|144
|Duelli per partita vinti
|1667
|1713
|Duelli per partita persi
|1616
|1677
|Corner subiti
|152
|163
|Corner guadagnati
|117
|118
|Numero di punizioni a favore
|352
|449
|Numero di punizioni concesse
|413
|404
|Tackle totali
|536
|544
|Percentuale di successo nei tackle
|57.5
|65.3
|Fuorigiochi totali
|50
|42
|Numero totale di cartellini gialli
|62
|56
|Numero totale di cartellini rossi
|3
|3
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
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