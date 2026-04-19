Calabresi e Masini ancora protagonisti di uno scontro: il difensore é giá ammonito e deve stare attento a non esagerare.18:40

PREPARTITA

Pisa - Genoa è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Genoa sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Valerio Crezzini Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 175 Fuorigioco 18 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 23 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.2 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 9 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0 31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0 22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2 05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2 18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0 29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1 09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3 29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1 14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2 27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0 10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1 06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0 11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2 21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0 08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2 17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1 05-04-2026 Serie B Palermo-Avellino 2-0

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte); invece il Genoa si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 24 gol e ne ha subiti 60; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 46.

La partita di andata Genoa - Pisa si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Torino e la Roma ottenendo 0 punti.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Pisa e Genoa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, il Genoa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pisa-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Genoa non ha perso nessuno dei sette match contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e cinque pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo.

Tutte le tre precedenti sfide in Serie A tra Pisa e Genoa in casa dei toscani sono terminate in parità: una volta 1-1 e due volte 0-0, incluso l'ultimo match in ordine di tempo disputato a Pisa nel massimo torneo (23 settembre 1990).

Il bilancio tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità in 29 sfide, con otto successi per parte e 13 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime sei partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo).

Nelle ultime sei trasferte di campionato, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e ha perso ben tre volte (1V, 2N), inclusa la sconfitta nell'ultima gara fuori casa a Torino contro la Juventus - in questo parziale il Grifone per ben quattro volte non è riuscito a segnare.

Da quando Oscar Hiljemark - 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa in Serie A da giocatore - siede sulla panchina del Pisa, i toscani hanno raccolto appena quattro punti in nove partite (1V, 1N, 7P), hanno il peggior attacco della Serie A (appena quattro gol segnati) e la peggior difesa (18 reti subite).

Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone ha raccolto ben 30 punti in 22 giornate di campionato (8V, 6N, 8P) e solo otto squadre hanno fatto meglio nel periodo in Serie A.

Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone è settimo per tiri nello specchio in Serie A: ben 94, solo uno in meno del Milan nel periodo e tre in meno del Napoli (davanti Inter, Juventus, Como e Atalanta).

Calibrando tutta la storia della Serie A sui tre punti a vittoria, questo è il peggior massimo campionato del Pisa in termini di media punti: appena 0.6 a match (i toscani nella massima serie avevano sempre viaggiato sopra gli 0.8 punti a partita).

Matteo Tramoni ha partecipato attivamente soltanto a un gol (un assist contro la Cremonese) in 15 presenze casalinghe di questo campionato, mentre nella Serie B 2024/25 aveva contribuito a 11 reti in casa (otto gol, tre assist) in appena 12 gare giocate.

Lorenzo Colombo - a segno nel match d'andata e a un passo dal suo record di gol (attualmente sei, come nello scorso torneo con l'Empoli) in un singolo campionato di Serie A - cerca di sfatare un tabù: non è mai riuscito infatti a segnare contro una singola avversaria sia all'andata che al ritorno nello stesso massimo torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: