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Pisa-Genoa: 1-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
19 Aprile 2026 ore 18:00
Pisa
1
Genoa
2
Partita finita
Arbitro: Valerio Crezzini
  1. 19' 1-0 Simone Canestrelli
  2. 41' 1-1 Jeff Ekhator
  3. 55' 1-2 Lorenzo Colombo (R)
0'
45'
90'
90'
94'

Il Genoa si avvicina alla salvezza: non é ancora matematica, ma il successo su un volenteroso Pisa porta punti che avvicinano all'obbiettivo.

1-2 il finale: passa il Pisa con Canestrelli, risponde il Grifone con Ekhator e Colombo su rigore.

  1. Da Pisa - Genoa é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.19:55

  2. 90'+4'

    FINISCE PISA - GENOA! 1-2 il finale!19:53

  3. 90'+3'

    Punizione di Angori, nessuno trova la deviazione vincente.19:52

  4. 90'+2'

    Ultima speranza per il Pisa, fallo im pressione di Vitinha.19:52

  5. 90'+1'

    ANGORI! Conclusione di potenza, palla di poco a lato.19:50

  7. 90'

    Tre i minuti di recupero.19:50

  8. 88'

    Angolo per il Pisa: allontana la difesa del Genoa.19:48

  9. 87'

    Cartellino Giallo Antonio Caracciolo19:46

  10. 86'

    Sostituzione GENOA: esse Stefano Sabelli, entra Sebastian Otoa19:46

  11. 86'

    Vitinha incrocia da posizione defilata, palla a lato.19:45

  13. 84'

    Problemi per Caracciolo, sangue da naso per lui. Pisa momentaneamente in dieci.19:42

  14. 82'

    PICCININI! Diagonale da posizione defilata, palla a lato.19:40

  15. 80'

    AMMONITO Michel Aebischer. Il mediano stender Junior Messias. 19:39

  16. 79'

    Sostituzione GENOA: esce Lorenzo Colombo, entra Caleb Ekuban19:39

  17. 78'

    Sostituzione GENOA: esce Amorim centra Vitihna.19:38

  19. 78'

    COLOMBO! Fuori equilibrio la punta trova comunque la conclusione. attento Semper.19:37

  20. 77'

    Problemi per Vasquez, decisamente stanco. Il capitano fa segno che puó continuare.19:36

  21. 76'

    Che chiusura di Vasquez su Durosinmi, che si era liberato sul secondo palo.19:35

  22. 75'

    Genoa che sembrava in controllo, ma Pisa che ha preso molti metri con l'assetto cosí offensivo.19:34

  23. 73'

    OCCASIONE PISA! Conclusione di Aebischer, Bijlow dopo una deviazione manda in angolo!19:32

  25. 72'

    Pisa con tutto il suo potenziale offensivo in campo, tre prime punte, Cuadrado in appoggio.19:30

  26. 70'

    Sostituzione PISA: esce Idrissa Touré, entra Gabriele Piccinini.19:29

  27. 70'

    Sostituzione PISA: esce Mattéo Tramoni, entra Rafiu Durosinmi.19:29

  28. 68'

    Punizione dal limite per il Pisa: Cuadrado non sfrutta.19:28

  29. 67'

    AMMONITO Leo Østigård. Bwlla accelerazione di Tramoni, il centrale lo stende al limite. 19:27

  31. 67'

    Proteste di Cuadrado per un fallo su Amorim in pressione: il colombiano entrato in campo con molta voglia.19:26

  32. 65'

    Sostituzione GENOA: sce Tommaso Baldanzi, entra Junior Messias.19:24

  33. 65'

    Sostituzione GENOA: esce Jeff Ekhator, entra Jean Onana.19:24

  34. 64'

    Cross di Tramoni, colpisce Moreo: facile presa per Bijlow.19:22

  35. 62'

    Ora Pisa super offensivo, tolto anche calabresi giá ammonito e molto nervoso.19:21

  37. 61'

    Sostituzione PISA; esce Arturo Calabresi, entra Isak Vural.19:20

  38. 61'

    Sostituzione PISA: entra Ebenezer Akinsanmiro, entra Juan Cuadrado.19:20

  39. 59'

    Genoa che ora continua a spingere, Pisa che fatica nella reazione.19:18

  40. 58'

    Pisa che ora prova le tre punte, con Tramoni probabilmente da trequartista.19:17

  41. 56'

    Sostituzione PISA: esce Felipe Loyola, entra Henrik Meister.19:15

  43. 55'

    GOL! Pisa - GENOA 1-2! Rete su Rigore di Lorenzo Colombo. Conclusione sotto il sette per la punta che segna il suo settimo gol in Serie A.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Colombo19:14

    Lorenzo Colombo
  44. 53'

    CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Crezzini fischia un colpo di mano in area di Canestrelli, che si era gettato in scivolara su una conclusione di Baldanzi.19:14

  45. 51'

    ANCORA COLOMBO! Colpo di testa sul secondo palo della punta che travogle Angori: i due rimangono a terra.19:11

  46. 50'

    COLOMBO! Conclusione forte sul primo palo, Semper devia in angolo.19:10

  47. 49'

    Genoa che prova a prendere metri, Tramoni si autolancia senza peró ritrovare il pallone.19:08

  49. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, stessi 22 della prima frazione in campo.19:06

  50. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:04

  51. Pisa e Genoa vanno negli spogliatoi sul 1-1: apre Canestrelli di testa, Angori spreca il raddoppio, nel finale gran pareggio di Ekhator.18:50

  52. 45'+2'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO! PISA - GENOA 1-1!18:48

  53. 45'+1'

    Due i minuti di recupero.18:46

  55. 45'

    COLOMBO! La punta in pressing ruba a Aebischer, contro Semper prova la conclusione a giro. Deviazione di Caracciolo non vista da Crezzini.18:46

  56. 43'

    Pisa che prova a rispondere immediatamente: angolo per Moreo che conclude alto di testa.18:44

  57. 41'

    GOL! Pisa - GENOA 1-1! Rete di Jeff Ekhator. Azione di prima, Colombo per Baldanzi che con un tocco libera il compagno: conclusione potente sotto il sette, imprendibile per Semper.

    Guarda la scheda del giocatore Jeff Ekhator18:43

    Jeff Ekhator
  58. 40'

    Calabresi e Masini ancora protagonisti di uno scontro: il difensore é giá ammonito e deve stare attento a non esagerare.18:40

  59. 38'

    Si rialza Calabresi, che sta perdendo anche sangue: il giocatore fa comunque segno di voler continuare.18:38

  61. 36'

    Colpo al volto per il difensore in un contrasto aereo con Masini.18:36

  62. 35'

    Calabresi rimane a terra in area del Genoa, si continua a giocare.18:36

  63. 32'

    AMMONITO Arturo Calabresi. Intervento duro su Masini. 18:33

  64. 30'

    Che chiusura di Colombo su Angori, con la punta sempre ottimo in auito alla squadra.18:31

  65. 28'

    Punizione per il Genoa, Martin al centro, deviazione di Moreo in angolo.18:29

  67. 26'

    Genoa che ora fatica ad uscire, funziona il pressing del Pisa.18:26

  68. 24'

    Cross di Tramoni, para Bijlow. Pisa che ora continua a spingere.18:25

  69. 23'

    COSA SBAGLIA ANGORI! Due contro zero per il Pisa, il terzino non serve il compagno ma calcia dal dischetto: respinge Bijlow18:23

  70. 22'

    Semper di pugni allontana il pallone, parte il contropiede del Pisa.18:23

  71. 22'

    Angolo per l Genoa: Martin prepara il pallone, Crezzini peró chiede calma in area.18:22

  73. 20'

    Pisa che corona con il gol il buon momento in campo, dopo aver sofferto l'inizio del Genoa.18:21

  74. 19'

    GOL! PISA - Genoa 1-0! Rete di Simone Canestrelli. Angolo di Angori, palla sul secondo palo dove il difensore riesce a colpire di testa e mandate sull'angolino. Primo gol in Serie A per lui.

    Guarda la scheda del giocatore Simone Canestrelli18:20

    Simone Canestrelli
  75. 18'

    Tramoni scivola al momento del tiro ma riesce comunque a scaricare su Angori, il suo cross messo in angolo.18:19

  76. 17'

    Altra iniziativa di Touré, scarico per Loyola che crossa male.18:18

  77. 15'

    Forcing ora del Genoa, Pisa che si difende davanti alla sua area.18:15

  79. 14'

    Angolo per il Genoa, Masini prova il tacco sul cross di Amorim, palla allontanata.18:15

  80. 11'

    Prima occasione del match con il talento di Baldanzi, che si libera dal limite e calcia ad incrociare di poco a lato.18:12

  81. 10'

    BALDANZI! Conclusione dal limite del trequartista, palla di pochissimo a lato.18:11

  82. 8'

    Touré recupera in riagressione e riparte, ma il laterale si scontra con un Vasquez che ha la meglio.18:09

  83. 7'

    Genoa che sta prendendo metri, Pisa che aspetta.18:07

  85. 5'

    Gran tocco di tacco di Moreo, la punta aveva peró commesso fallo in precedenza su Vasquez.18:06

  86. 4'

    Squadre che si stanno studiando, ritmi lenti in questi primi minuti.18:04

  87. 2'

    Pisa con la classica divisa nerazzurra, Genoa in completo bianco e croce rossa sul petto.18:02

  88. 1'

    INIZIA PISA - GENOA!18:01

  89. Dirige il match l'arbitro Valerio Crezzini.17:48

  91. Il Pisa ha vinto solo 2 delle 32 partite di campionato in questa stagione, il Genoa ha vinto 3 delle ultime 6.17:48

  92. De Rossi punta su Baldanzi sulla trequarti, la gioventú di Colombo e Ekhator davanti. Masini e Amorin im mediana, Ostigard il perno della difesa.17:47

  93. Hiljemark opta per Moreo - Tramoni in attacco, Touré e Angori sulle fasce, difesa a tre con Caracciolo a guidare Calabresi e Canestrelli.17:46

  94. La formazione del GENOA (3-4-1-2): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Sabelli, Masini, Amorim, Martin - Baldanzi - Colombo, Ekhator.17:44

  95. Sono ufficiali le formazioni del match: PISA (3-5-2): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori - Moreo, Tramoni.17:42

  97. Ultima spiaggia per il Pisa che ha bisogno della vittoria per sperare ancora nella salvezza, obbiettivo anche del Genoa che peró si trova a +9 dal Lecce, terzultimo.17:41

  98. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale di Pisa - Genoa, sfida valevole per la 33a giornata di Serie A.17:37

  100. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori17:37

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Genoa

Pisa
Genoa
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Oscar Hiljemark
TITOLARI GENOA
PANCHINA GENOA
ALLENATORE GENOA
  • Daniele De Rossi
PREPARTITA

Pisa - Genoa è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 18:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Genoa sarà Valerio Crezzini. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Valerio Crezzini

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati175
Fuorigioco18
Rigori assegnati2
Ammonizioni23
Espulsioni0
Cartellini per partita3.2
Falli per cartellino7.6

Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 9 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Parma-Pescara 2-0
31-08-2025 Serie A Lazio-Verona 4-0
22-09-2025 Serie A Napoli-Pisa 3-2
05-10-2025 Serie B Südtirol-Empoli 1-2
18-10-2025 Serie A Lecce-Sassuolo 0-0
29-10-2025 Serie A Roma-Parma 2-1
09-11-2025 Serie A Atalanta-Sassuolo 0-3
29-11-2025 Serie A Juventus-Cagliari 2-1
14-12-2025 Serie A Milan-Sassuolo 2-2
27-12-2025 Serie B Catanzaro-Cesena 2-0
10-01-2026 Serie B Avellino-Sampdoria 2-1
06-02-2026 Serie B Cesena-Pescara 2-0
11-02-2026 Serie B Empoli-Juve Stabia 1-2
21-02-2026 Serie B Palermo-Südtirol 3-0
08-03-2026 Serie B Catanzaro-Empoli 3-2
17-03-2026 Serie B Venezia-Calcio Padova 3-1
05-04-2026 Serie B Palermo-Avellino 2-0

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 2 vittorie, 12 pareggi e 19 sconfitte); invece il Genoa si trova 13° in classifica con 39 punti (frutto di 10 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 24 gol e ne ha subiti 60; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 46.
La partita di andata Genoa - Pisa si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-1.

In casa il Pisa ha fatto 10 punti (2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Torino e la Roma ottenendo 0 punti.
Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Juventus e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 3-0 mentre Il Genoa ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Pisa e Genoa si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa non ha mai vinto, il Genoa ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Pisa-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Genoa non ha perso nessuno dei sette match contro il Pisa in Serie A, grazie a due successi e cinque pareggi; tra le squadre contro cui il Grifone non ha mai subito una sconfitta nel massimo campionato, solo contro Lucchese (14) e Ascoli (10) ha giocato più partite nel torneo.
  • Tutte le tre precedenti sfide in Serie A tra Pisa e Genoa in casa dei toscani sono terminate in parità: una volta 1-1 e due volte 0-0, incluso l'ultimo match in ordine di tempo disputato a Pisa nel massimo torneo (23 settembre 1990).
  • Il bilancio tra Genoa e Pisa tra Serie A e Serie B è in perfetta parità in 29 sfide, con otto successi per parte e 13 pareggi; tuttavia, i rossoblù sono rimasti imbattuti in ciascuna delle ultime sei partite contro i nerazzurri nelle prime due divisioni italiane e l'ultimo successo dei toscani risale al 16 novembre 1986 nel torneo cadetto (2-0 all'Arena Garibaldi con reti di Claudio Sclosa e Bruno Caneo).
  • Nelle ultime sei trasferte di campionato, il Genoa non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato e ha perso ben tre volte (1V, 2N), inclusa la sconfitta nell'ultima gara fuori casa a Torino contro la Juventus - in questo parziale il Grifone per ben quattro volte non è riuscito a segnare.
  • Da quando Oscar Hiljemark - 46 presenze e tre gol con la maglia del Genoa in Serie A da giocatore - siede sulla panchina del Pisa, i toscani hanno raccolto appena quattro punti in nove partite (1V, 1N, 7P), hanno il peggior attacco della Serie A (appena quattro gol segnati) e la peggior difesa (18 reti subite).
  • Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone ha raccolto ben 30 punti in 22 giornate di campionato (8V, 6N, 8P) e solo otto squadre hanno fatto meglio nel periodo in Serie A.
  • Da quando Daniele De Rossi siede sulla panchina del Genoa, il Grifone è settimo per tiri nello specchio in Serie A: ben 94, solo uno in meno del Milan nel periodo e tre in meno del Napoli (davanti Inter, Juventus, Como e Atalanta).
  • Calibrando tutta la storia della Serie A sui tre punti a vittoria, questo è il peggior massimo campionato del Pisa in termini di media punti: appena 0.6 a match (i toscani nella massima serie avevano sempre viaggiato sopra gli 0.8 punti a partita).
  • Matteo Tramoni ha partecipato attivamente soltanto a un gol (un assist contro la Cremonese) in 15 presenze casalinghe di questo campionato, mentre nella Serie B 2024/25 aveva contribuito a 11 reti in casa (otto gol, tre assist) in appena 12 gare giocate.
  • Lorenzo Colombo - a segno nel match d'andata e a un passo dal suo record di gol (attualmente sei, come nello scorso torneo con l'Empoli) in un singolo campionato di Serie A - cerca di sfatare un tabù: non è mai riuscito infatti a segnare contro una singola avversaria sia all'andata che al ritorno nello stesso massimo torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaGenoa
Partite giocate3232
Numero di partite vinte29
Numero di partite perse1814
Numero di partite pareggiate129
Gol totali segnati2338
Gol totali subiti5845
Media gol subiti per partita1.81.4
Percentuale possesso palla40.047.9
Numero totale di passaggi1030412232
Numero totale di passaggi riusciti78689841
Tiri nello specchio della porta88129
Percentuale di tiri in porta38.446.6
Numero totale di cross573556
Numero medio di cross riusciti142144
Duelli per partita vinti16671713
Duelli per partita persi16161677
Corner subiti152163
Corner guadagnati117118
Numero di punizioni a favore352449
Numero di punizioni concesse413404
Tackle totali536544
Percentuale di successo nei tackle57.565.3
Fuorigiochi totali5042
Numero totale di cartellini gialli6256
Numero totale di cartellini rossi33

Pisa - Genoa Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter78
  2. Milan66
  3. Napoli66
  4. Juventus60
  5. Como58
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Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Nico Paz12
  3. Tasos Douvikas11
  4. Marcus Thuram11
  5. Keinan Davis10
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