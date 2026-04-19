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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Hellas Verona-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.17:04
E, come detto, il Milan tornerà in campo domenica prossima (alle 20.45) per una sfida decisiva per il destino Champions. A San Siro arriva la Juventus quarta in classifica. Il Verona ospiterà, sempre qui al Bentegodi, il Lecce sabato 25 aprile alle 20.45.17:05
Ma con questo risultato, però, il Milan si avvicina alla quota Champions. I rossoneri raggiungono il Napoli al 2° posto a quota 66 punti. +6 sulla Juventus quarta ma, soprattutto, +8 su Como e Roma che, in questo momento, sarebbero fuori dalla massima competizione europea. Mancano 5 giornate al termine del campionato, 15 punti ancora a disposizione. Verona resta ultimo a quota 18 punti, a -10 dalla salvezza.17:03
Non proprio un bel Milan al Bentegodi. Tutt'altro, soprattutto nella ripresa, col Verona che ha provato a pareggiare i conti. Maignan si è fatto trovare pronto quando è servito, mentre i rossoneri hanno creato solo due palle gol. Quella con Gabbia, con un gol annullato per fuorigioco, e quella con Saelemaekers, salvata sulla linea di porta. Allegri arrabbiatissimo a bordo campo per la produzione offensiva dei suoi. E sarà un concetto da approfondire in settimana, visto che domenica prossima arriva la Juventus.17:01
FINISCE QUI!!! Milan batte Verona 1-0 e si avvicina alla Champions. Decide il gol di Rabiot a fine primo tempo.16:58
Lirola non trova però Orban e la palla finisce direttamente dalle parti di Maignan16:58
Bartesaghi cerca Rabiot nello spazio, ma trova Lirola che lancia lungo16:58
Pavlovic mette fuori di testa, ci prova Al Musrati che calcia però malissimo17:17
4 minuti di recupero in questo secondo tempo...16:54
MILAN VICINO AL GOL!!! Gimenez per Barteaghi, cross in mezzo deviato. Vanno al tiro Ricci e Saelemaekers: la prima conclusione rimpallata, sulla seconda salva tutto Valentini sulla riga che evita lo 0-2.16:54
Intanto Allegri sembra voglia già sostituire Giménez. E non per un infortunio, ma per un atteggiamento non fantastico del messicano...16:52
OCCASIONE VERONA!!! Palla dentro per Orban che cerca un diagonale, ma Modric ci mette il piede e poi vince un rimpallo. Soffre il Milan16:52
Brutta palla persa da Saelemaekers, salva tutto Tomori con un tackle pulito su Vermesan16:51
Al Musrati in ritardo su Modric: il centrocampista del Verona si prende un giallo16:48
GABBIA SALVA IL MILAN!!! Palla dentro sul primo palo, ci sono Edmundsson e Orban, ma in scivolata Gabbia riesce a toccare il pallone in angolo16:47
E fa il suo ingresso anche Lovric, di ritorno dall'infortunio, che prende il posto di Gagliardini16:46
DOPPIO CAMBIO VERONA!!! Sammarco se la gioca con un altro attaccante: dentro Isaac per Bernede16:46
Contropiede Milan con Gimenéz, ma il messicano viene chiuso da Edmundsson che sfrutto il brutto stop dell'attaccante dei rossoneri16:44
DENTRO NKUNKU!!! Quarto cambio di Allegri: dentro Nkunku che prende il posto di Pulisic. Al francese il compito di provare a concretizzare qualche contropiede e chiudere questa partita.16:43
Punizione per il Verona, ma palla messa fuori dalla difesa del Milan. Poi resta a terra Valentini e l'arbitro ferma il gioco16:42
GOL ANNULLATO, CONFERMATO!!! Dopo il check del VAR, viene confermato l'annullamento del gol di Gabbia. Viene punita la posizione di Gimenez precedente, prima del cross di Saelemaekers17:15
GOL ANNULLATO!!! L'arbitro chiama una posizione di fuorigioco. Ci sarà un check del VAR perché Gabbia non sembrava in offside17:15
GOL! Verona-MILAN 0-2. Rete di Matteo Gabbia. Saelemaekers crossa da destra e trova Gabbia sul secondo palo che schiaccia in rete di testa.16:38
Tomori prova a rientrare in campo. Il Milan ha già perso per infortunio Fofana e, ricordiamo, alla prossima ci sarà Milan-Juventus16:36
Non si gioca per adesso. C'è Tomori a terra dolorante16:34
ANCORA VERMESAN!!! Altra conclusione del romeno, dal limite dell'area, che non inquadra però la porta. E non c'è andato tanto lontano16:34
MAIGNAN DICE DI NO!!! Conclusione dal limite di Vermesan, Maignan ci arriva con un tuffo. Cresce il Verona16:33
OCCHIO AL VERONA!!! Lancio per Belghali che stoppa e se la porta sul destro, conclusione deviata da Tomori in angolo16:31
Leao non proprio felice di essere stato sostituito... Il portoghese ha chiesto chiarimenti a Allegri16:29
Un cambio anche nel Verona! Dentro Al Musrati al posto di Akpa Akpro, già ammonito16:27
E fuori Fofana che si è infortunato sull'ultimo scatto: dentro Samuele Ricci16:27
Dentro anche Saelemaekers che prende il posto di Athekame. Occhio che il belga è tra i diffidati16:27
TRIPLO CAMBIO DI ALLEGRI!!! Fuori intanto Leao, autore dell'assist dell'1-0, al suo posto Santi Giménez16:26
Fofana resta anche a terra dopo lo scatto fatto. Allegri sarà costretto ad un cambio forzato16:26
Scatto di Fofana sulla sponda di Pulisic, ma Akpa Akpro con una spallata va al recupero16:25
Attacca il Verona con Bernede, va in scivolata Gabbia che manda in calcio d'angolo17:14
Gagliardini prova l'inserimento in area, finsice giù su un contantto, ma per Chiffi non c'è nulla. L'ex centrocampista dell'Inter, comunque, non protesta16:23
Pavlovic regala palla a Orban, il nigeriano serve Lirola che va però a sbattere contro Bartesaghi16:21
SCHEMA MILAN!!! Schema su calcio di punizione del Milan, arriva al tiro Pulisic che viene però murato da Valentini16:19
Bartesaghi guadagna un buon calcio di punizione, non tanto lontano dall'area di rigore16:19
RISPONDE IL MILAN!!! Modric in area da sinistra, cerca Leao sul secondo palo, ma arriva il tuffo di Montipò che intercetta alla grande. La palla resta lì, ma Leao non controlla per il tap-in16:18
CI PROVA BELGHALI!!! Buon stop del centrocampista del Verona che manda a vuoto Athekame, poi destro da fuori che sfiora il palo alla destra di Maignan16:17
Palla dentro nell'area del Milan, non c'è nessuno del Verona, ma Bartesaghi sbaglia tutto, controlla male e regala un angolo al Verona. Non proprio una grande partenza per i rossoneri in questo secondo tempo16:14
Brutta palla persa da Pulisic, ma non ne approfitta Orban che non trova un varco per sfondare e riparte da dietro16:13
Rabiot cerca il corridoio per Leao, bella l'idea, ma Edmundsson è più veloce del portoghese su questo scatto16:12
SAMMARCO AGGIUNGE UN ATTACCANTE!!! Fuori Bradaric per l'ingresso dell'attaccante Vermesan. Diventa un 3-4-1-2 con Bernede che arretra a centrocampo17:13
SI RIPARTE AL BENTEGODI!16:42
Il Milan deve velocizzare la palla. Serve maggior movimento senza palla nella metà campo avversaria e, soprattutto, bisogna attaccare la profondità. Proprio da questo è nato il gol di Rabiot. I rossoneri dovranno cercare maggiormente questa soluzione, anche per mettere al sicuro il risultato. Il Verona non si arrenderà assolutamente nella ripresa e, anche se andrà in Serie B (molto probabilmente), vuole togliersi lo sfizio di togliere punti ad una grande come già fatto, in stagione, a Juventus, Atalanta, Napoli e Bologna.16:40
Non un grande primo tempo per ritmi, occasioni da gol e contenuti tecnici. Il Milan è però cresciuto nel finale e, dopo qualche prova generale, ha trovato il vantaggio sull'asse Leao-Rabiot. 3° assist in stagione per il portoghese, 6° gol in campionato per il francese. Milan che, però, ha lasciato l'occasione agli scaligeri per pareggiarla subito, ma Maignan ha risposto presente su Belghali.15:53
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! E su questo pericolo del Verona nel finale, Chiffi fischia la fine del primo tempo. Milan avanti 1-0 al Bentegodi grazie al gol di Rabiot15:51
In caso di gol sarebbe stato sicuramente da rivedere, ma l'impressione è che fosse Orban in fuorigioco. Belghali era tenuto in gioco da Gabbia e Tomori.15:51
MAIGNAN SALVA IL TIRO!!! Palla dentro per Belghali, difesa del Milan ferma che si immagina il fuorigioco, ma è tutto buono. Ma Maignan risponde presente con un grande intervento.17:12
Due minuti di recupero...15:48
OCCHIO A LEAO!!! Pulisic per Fofana che serve una bella palla per Leao che si inserisce in area, ma non riesce a girarsi per andare a calciare. Gran recupero di Edmundsson15:48
Leao prova ad andarsene nella metà campo avversaria, ma l'arbitro ferma il gioco. A terra Belghali proprio dopo uno scontro con Leao15:46
E sono 6 i gol di Rabiot in campionato15:45
GOL! Verona-MILAN 0-1. Rete di Adrien Rabiot. Il Milan stava crescendo e trova il vantaggio con l'inserimento di Rabiot sul servizio di Leao, non intercettato da Edmundsson. Poi Rabiot batte Montipò in uscita grazie all'assist del portoghese.
Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot15:44
Azione manovrata del Milan. Edmundsson chiude però Leao in area, poi cross di Bartesaghi intercettato da Montipò. Prova a crescere comunque il Milan15:43
Bernede vede il movimento di Belghali in area, bella l'idea, ma troppo lungo il servizio. Sarà rimessa dal fondo per Maignan, ma che buco aveva lasciato qui la difesa del Milan15:41
Proteste della panchina del Verona che voleva fosse fischiato fallo a Pavlovic su Bernede che l'aveva seguito nella metà campo degli scaligeri15:39
Riparte il Milan in transizione con Pavlovic che attacca la profondità, ma non aggancia il pallone servito da Pulisic e recupera Montipò in uscita15:39
Fofana e Athekame insufficienti a destra, parte il Verona con Orban, ma il suo destro viene murato da Gabbia15:59
Ci prova ORBAN su calcio di punizione, ma centra in pieno la barriera15:37
Nelsson guadagna un ottimo calcio di punizione a pochi passi dall'area di rigore. Fallo di un ingenuo Fofana che poteva fare diversamente in quella zona di campo15:36
OCCASIONE MILAN!!! Eccola la chance per i rossoneri con Pulisic per Fofana, corridoio per Rabiot ma il suo destro viene bloccato da Montipò. Conclusione non perfetta del francese ma, c'è da dire, che lo stesso Fofana non aveva piazzato un grande assist.15:35
57% di possesso palla per il Milan, ma assolutamente sterile finora. I rossoneri hanno prodotto solo una conclusione finora (e su calcio di punizione).15:33
Tunnel di Fofana ai danni di Valentini, ma il francese si blocca ostruito dal difensore del Verona. Vuole il fallo, ma l'arbitro Chiffi fa cenno di continuare.15:33
Intanto qualche applauso del Bentegodi per Luka Modric, un avversario. Ma che avversario...15:31
Gran palla di Modric per Athekame che manda a vuoto Bradaric, ma poi sbaglia il cross e intercetta Edmundsson. Il Milan l'aveva preparata molto bene, ma è mancato il passaggio decisivo15:30
CI PROVA BARTESAGHI!!! Ci prova direttamente da calcio di punizione Bartesaghi, sinistro potente ma alto sopra la traversa15:28
Giallo per Akpa Akpro che commette fallo su Rabiot lanciato da Fofana15:26
Modric allarga per Bartesaghi che crossa in mezzo, ma Montipò intercetta il pallone in direzione di Pulisic15:26
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Pol Lirola che prende il posto dell'infortunato Oyegoke. Non cambia nulla dal punto di vista tattico: lo spagnolo agirà sulla fascia destra15:24
Bernede commette fallo su Bartesaghi. Intanto Oyegoke se ne va negli spogliatoi aiutato da un componente dello staff medico.15:23
Si riprende col Verona in 10. Non sembra in grado di continuare Oyegoke e Sammarco è subito costretto ad un cambio forzato15:22
Oyegoke si rialza, ma zoppica vistosamente. Tutto ok invece per Leao15:21
Gioco fermo per lo scontro in campo tra Leao e Oyegoke. Scontro assolutamente fortuito e particolare. Perché c'era stato il fallo di Nelsson con una spinta ai danni di Leao e, nel ricadere, il portoghese ha buttato giù l'esterno del Verona15:21
Tomori cerca Pulisic che prova il numero con un velo, ma Valentini ruba palla all'ex capitano della Nazionale USA15:19
Ci prova MODRIC con Montipò che smanaccia anticipando però tutti...15:17
Edmundsson ha davvero rischiato, perché Rabiot stava per entrare in area. Ma l'intervento è avventuto appena fuori. Ci stava però un giallo per il difensore.15:57
Pulisic per Rabiot che scatta ad anticipare Edmundsson. Il difensore lo travolge proprio prima dell'ingresso in area e sarà punizione per il Milan15:15
Perde una brutta palla Fofana, c'è Edmundsson in recupero: destro da fuori area che finisce però alto sopra la traversa15:57
CONTROPIEDE MILAN!!! Transizione guidata da Pavlovic, palla a sinistra dove c'è Leao. Il portoghese entra in area, cerca il dribbling su Nelsson che però non abbocca alla finta e respinge il suo assalto15:13
RISCHIO MILAN!!! Belghali trova un varco per crossare in area, ma bravissimo Modric a intercettare e a disimpegnare. Qui il Milan ha rischiato15:12
Non si gioca ad altissimi ritmi. Il Milan lascia il possesso al Verona15:11
Bel lancio di Edmundsson in direzione di Bradaric che passa alle spalle di Tomori, ma non riesce a controllare palla prima che finisca oltre la linea di fondo15:09
SUBITO MILAN!!! Gabbia lancia per Rabiot, sponda per Pulisic che cerca l'inserimento di Leao in area, ma Montipò brucia il portoghese sul tempo. Subito Milan pericoloso15:05
SI PARTE A VERONA!!! Primo possesso per l'Hellas...15:03
Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Massimi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).14:55
Il Milan è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (48 reti in totale, 1.85 di media a partita) con l’unica eccezione data dall’ultima sconfitta registrata contro i gialloblù nella competizione (3-0 al Bentegodi, con le reti di Antonio Caracciolo, Moise Kean e Daniel Bessa, il 17 dicembre 2017).14:42
Il Milan ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 22-6; fin qui, solo contro una squadra nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno vinto più di 10 partite consecutive: contro il Chievo (13).14:42
Allegri torna al 3-5-2 dopo il fallimento dell'esperimento col 4-3-3 contro l'Udinese. Sono tre i cambi: dentro Tomori e Gabbia in difesa, mentre resta in campo Athekame come esterno a tutta fascia al posto di Saelemaekers. Fofana prende il posto di Ricci a centrocampo. Davanti sempre Leão e Pulisic.14:44
Tre i cambi per Sammarco rispetto al ko del Torino di settimana scorsa. C'è Valentini al posto di Frese in difesa. In attacco torna Orban titolare, che verrà supportato da Belghali e Bernede. Finiscono fuori Bowie e Harroui.14:46
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlovic - Athekame, Y.Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi - Leão, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: P.Terracciano, Pittarella - Odogu, De Winter, Estupiñán - S.Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Saelemaekers - Nkunku, S.Giménez, Füllkrug.14:48
FORMAZIONI UFFICIALI: L'Hellas Verona scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Montipò - Edmundsson, Nelsson, Valentini - Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric - Belghali, Bernede - G.Orban. All. Paolo Sammarco. Perilli, Toniolo - Slotsager, Bella-Kotchap, Cham, Frese, Lirola - Al-Musrati, Harroui, Lovric - Vermesan, Ajayi, Isaac.14:52
Il Verona arriva dalla sconfitta per 2-1 con il Torino, mentre il Milan è reduce dal tonfo interno per 0-3 con l'Udinese.14:41
Benvenuti alla diretta del match tra Verona e Milan, valevole per la 33a giornata di Serie A!14:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi
Città: Verona
Capienza: 39211 spettatori14:41
Verona - Milan è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
Arbitro di Verona - Milan sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Daniele Chiffi
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|12
|Falli fischiati
|270
|Fuorigioco
|34
|Rigori assegnati
|3
|Ammonizioni
|29
|Espulsioni
|2
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|8.7
Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|31-08-2025
|Serie A
|Genoa-Juventus 0-1
|28-09-2025
|Serie A
|Milan-Napoli 2-1
|19-10-2025
|Serie B
|Palermo-Modena 1-1
|25-10-2025
|Serie A
|Parma-Como 0-0
|01-11-2025
|Serie A
|Cremonese-Juventus 1-2
|09-11-2025
|Serie A
|Bologna-Napoli 2-0
|30-11-2025
|Serie B
|Spezia-Sampdoria 1-0
|08-12-2025
|Serie A
|Torino-Milan 2-3
|03-01-2026
|Serie A
|Genoa-Pisa 1-1
|18-01-2026
|Serie A
|Torino-Roma 0-2
|24-01-2026
|Serie A
|Lecce-Lazio 0-0
|08-02-2026
|Serie A
|Sassuolo-Inter 0-5
|11-02-2026
|Coppa Italia
|Bologna-Lazio 1-1
|22-02-2026
|Serie A
|Atalanta-Napoli 2-1
|07-03-2026
|Serie B
|Venezia-Reggiana 2-0
|22-03-2026
|Serie B
|Sampdoria-Avellino 2-1
|04-04-2026
|Serie A
|Sassuolo-Cagliari 2-1
Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 21 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).
Il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 56; il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Milan - Verona si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 3-0.
In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Torino ottenendo 0 punti.
Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato l'Udinese perdendo 0-3.
Verona e Milan si sono affrontate 67 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Milan ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 21.
Verona-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Verona
|Milan
|Partite giocate
|32
|32
|Numero di partite vinte
|3
|18
|Numero di partite perse
|20
|5
|Numero di partite pareggiate
|9
|9
|Gol totali segnati
|23
|47
|Gol totali subiti
|55
|27
|Media gol subiti per partita
|1.7
|0.8
|Percentuale possesso palla
|41.1
|52.7
|Numero totale di passaggi
|10782
|15760
|Numero totale di passaggi riusciti
|8107
|13816
|Tiri nello specchio della porta
|122
|143
|Percentuale di tiri in porta
|46.2
|44.4
|Numero totale di cross
|496
|568
|Numero medio di cross riusciti
|115
|167
|Duelli per partita vinti
|1624
|1405
|Duelli per partita persi
|1771
|1263
|Corner subiti
|153
|141
|Corner guadagnati
|126
|146
|Numero di punizioni a favore
|274
|358
|Numero di punizioni concesse
|511
|315
|Tackle totali
|580
|468
|Percentuale di successo nei tackle
|59.3
|55.6
|Fuorigiochi totali
|57
|63
|Numero totale di cartellini gialli
|71
|48
|Numero totale di cartellini rossi
|4
|2
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SPORT TREND