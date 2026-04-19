Allegri torna al 3-5-2 dopo il fallimento dell'esperimento col 4-3-3 contro l'Udinese. Sono tre i cambi: dentro Tomori e Gabbia in difesa, mentre resta in campo Athekame come esterno a tutta fascia al posto di Saelemaekers. Fofana prende il posto di Ricci a centrocampo. Davanti sempre Leão e Pulisic.14:44

Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto classe '84 sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Laudato e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Massimi. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci saranno Paolo Silvio Mazzoleni (VAR) e Matteo Gariglio (AVAR).14:55

Edmundsson ha davvero rischiato, perché Rabiot stava per entrare in area. Ma l'intervento è avventuto appena fuori. Ci stava però un giallo per il difensore.15:57

Gioco fermo per lo scontro in campo tra Leao e Oyegoke. Scontro assolutamente fortuito e particolare. Perché c'era stato il fallo di Nelsson con una spinta ai danni di Leao e, nel ricadere, il portoghese ha buttato giù l'esterno del Verona15:21

In caso di gol sarebbe stato sicuramente da rivedere, ma l'impressione è che fosse Orban in fuorigioco. Belghali era tenuto in gioco da Gabbia e Tomori.15:51

Non un grande primo tempo per ritmi, occasioni da gol e contenuti tecnici. Il Milan è però cresciuto nel finale e, dopo qualche prova generale, ha trovato il vantaggio sull'asse Leao-Rabiot. 3° assist in stagione per il portoghese, 6° gol in campionato per il francese. Milan che, però, ha lasciato l'occasione agli scaligeri per pareggiarla subito, ma Maignan ha risposto presente su Belghali.15:53

Il Milan deve velocizzare la palla. Serve maggior movimento senza palla nella metà campo avversaria e, soprattutto, bisogna attaccare la profondità. Proprio da questo è nato il gol di Rabiot. I rossoneri dovranno cercare maggiormente questa soluzione, anche per mettere al sicuro il risultato. Il Verona non si arrenderà assolutamente nella ripresa e, anche se andrà in Serie B (molto probabilmente), vuole togliersi lo sfizio di togliere punti ad una grande come già fatto, in stagione, a Juventus, Atalanta, Napoli e Bologna.16:40

Tomori prova a rientrare in campo. Il Milan ha già perso per infortunio Fofana e, ricordiamo, alla prossima ci sarà Milan-Juventus16:36

Non proprio un bel Milan al Bentegodi. Tutt'altro, soprattutto nella ripresa, col Verona che ha provato a pareggiare i conti. Maignan si è fatto trovare pronto quando è servito, mentre i rossoneri hanno creato solo due palle gol. Quella con Gabbia, con un gol annullato per fuorigioco, e quella con Saelemaekers, salvata sulla linea di porta. Allegri arrabbiatissimo a bordo campo per la produzione offensiva dei suoi. E sarà un concetto da approfondire in settimana, visto che domenica prossima arriva la Juventus.17:01

PREPARTITA

Verona - Milan è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Milan sarà Daniele Chiffi. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Daniele Chiffi Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 270 Fuorigioco 34 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 29 Espulsioni 2 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 17 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Genoa-Juventus 0-1 28-09-2025 Serie A Milan-Napoli 2-1 19-10-2025 Serie B Palermo-Modena 1-1 25-10-2025 Serie A Parma-Como 0-0 01-11-2025 Serie A Cremonese-Juventus 1-2 09-11-2025 Serie A Bologna-Napoli 2-0 30-11-2025 Serie B Spezia-Sampdoria 1-0 08-12-2025 Serie A Torino-Milan 2-3 03-01-2026 Serie A Genoa-Pisa 1-1 18-01-2026 Serie A Torino-Roma 0-2 24-01-2026 Serie A Lecce-Lazio 0-0 08-02-2026 Serie A Sassuolo-Inter 0-5 11-02-2026 Coppa Italia Bologna-Lazio 1-1 22-02-2026 Serie A Atalanta-Napoli 2-1 07-03-2026 Serie B Venezia-Reggiana 2-0 22-03-2026 Serie B Sampdoria-Avellino 2-1 04-04-2026 Serie A Sassuolo-Cagliari 2-1

Attualmente il Verona si trova 20° in classifica con 18 punti (frutto di 3 vittorie, 9 pareggi e 21 sconfitte); invece il Milan si trova 2° in classifica con 66 punti (frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte).

Il Verona ha segnato 23 gol e ne ha subiti 56; il Milan ha segnato 48 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Milan - Verona si è giocata il 28 dicembre 2025 e si è conclusa 3-0.

In casa il Verona ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 10 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Fiorentina e il Torino ottenendo 0 punti.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Napoli e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita il Torino perdendo 2-1 mentre Il Milan ha incontrato l'Udinese perdendo 0-3.

Verona e Milan si sono affrontate 67 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 10 volte, il Milan ha vinto 36 volte mentre i pareggi sono stati 21.

Verona-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 22-6; fin qui, solo contro una squadra nella loro storia in Serie A i rossoneri hanno vinto più di 10 partite consecutive: contro il Chievo (13).

Il Milan è andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (48 reti in totale, 1.85 di media a partita) con l’unica eccezione data dall’ultima sconfitta registrata contro i gialloblù nella competizione (3-0 al Bentegodi, con le reti di Antonio Caracciolo, Moise Kean e Daniel Bessa, il 17 dicembre 2017).

Il Milan ha sempre vinto nelle ultime sei trasferte al Bentegodi contro l'Hellas Verona in Serie A, registrando anche tre clean sheets nel parziale: nelle precedenti otto gare in casa dei veneti nella competizione, i rossoneri avevano raccolto appena due successi (2N, 4P).

Il Verona è reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato e non fa peggio nella competizione dalla serie di cinque registrata tra ottobre e novembre 2023, sotto la guida di Marco Baroni.

Il Milan ha perso le ultime due partite di campionato senza andare a segno: i rossoneri non collezionano tre ko di fila in Serie A da marzo 2025 e non perdono tre gare di fila senza andare a bersaglio da aprile 1967. Inoltre, Massimiliano Allegri non subisce tre sconfitte consecutive da allenatore nel massimo torneo da aprile 2023, quando guidava la Juventus.

Il Milan ha chiuso il girone d'andata di questo campionato con una media punti di 2.2 a match, media crollata nel girone di ritorno a 1.6. Considerando solo dalla 20ª giornata in avanti, i rossoneri sarebbero al 7° posto, con 21 punti in 13 giornate (gli stessi della Roma).

Tra le prime sei squadre della classifica, il Milan è quella che ha la differenza negativa più ampia (-5.83) tra gol segnati (47) ed Expected Goals attesi (52.83) e anche quella con la percentuale più bassa di conversione di grandi occasioni da gol create (appena il 33.7%).

L'Hellas Verona continua a essere la squadra che ha segnato meno nell'ultimo quarto d'ora di gioco in questa Serie A (soltanto un gol, quello di Gift Orban contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre) e quella che ha subito più reti dal 76' in avanti (ben 18). I veneti in particolare hanno incassato sette gol dal 90' in avanti, altro record negativo nel torneo in corso.

Questo è il campionato di Serie A in cui Rafael Leão - che in carriera non ha mai segnato al Bentegodi contro il Verona nel massimo torneo - ha sia la media dribbling riusciti più bassa (0.88 a match), che la percentuale di dribbling andati a buon fine più bassa (40.4%).

L'ultimo gol realizzato da Christian Pulisic in Serie A risale proprio al match d'andata contro il Verona al Meazza, datato 28 dicembre 2025; da allora, per l'americano 14 presenze di fila nella competizione senza segnare: si tratta del suo digiuno più lungo in Serie A e il suo più lungo in generale dalle 16 partite consecutive registrate con il Chelsea in Premier League tra ottobre 2022 e maggio 2023.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: