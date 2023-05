Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori20:17

Anticipo di questa trentaseiesima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Monza: due squadre salve, che vogliono ottenere il massimo da questa stagione.20:17

Sono ufficiali le formazioni del match: SASSUOLO (4-3-3), Consigli - Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Pinamonti, Bajrami. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Romagna, Zortea, Harroui, Obiang, Thorstvsdt, Celde, Defrel.20:21

La formazione del MONZA: (3-4-2-1), Di Gregorio - Izzo, Marì, Caldirola - Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto - Mota, Caprari - Petagna. A disposizione: Cragno, Sorentino, Donati, Marlon, Carboni, Birindelli, Antov, D'Alessandro, Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Gytkjear, Vignato. 20:25

Sassuolo con il classico 4-3-3, Bajrami con Pinamonti e Berardi, a centrocampo Lopez a gestire gli inserimenti di Henrique e Frattesi. Tressoldi con Erlic a centro della difesa.20:27

Palladino con Petagna da prima punta, Mota e Caprari alle sue spalle. Centrocampo di qualitá con Pessina e Sensi; Pabló Marí al centro della difesa.20:27

Il Sassuolo è imbattuto nei due precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Monza: vittoria per 3-1 il 15 agosto 2010 in Coppa Italia e pareggio per 1-1 nella gara d’andata di questo campionato.20:29

Dirige il match l'arbitro Alberto Santoro.20:29

1' INIZIA SASSUOLO - MONZA! Primo pallone per gli ospiti.20:46

2' Due squadre alla ricerca del possesso palla, due allenatori che fanno del palleggio la propria filosofia di calcio.20:48

3' Di Gregorio esce male fuori dalla sua area, servendo Lopez sulla trequarti: non ne approfitta il francese.20:50

5' Tanto equilibrio in questo inizio di gara, nessuna delle due formazioni riesce a prendersi il possesso palla.20:51

6' Intervento duro di Palbo Marí su Pinamonti: punizione dalla trequarti per il Sassuolo.20:53

7' Sassuolo che non decide di mettere al centro, si riparte da Consigli.20:53

8' Pinamonti punta Pablo Marí e calcia dalla distanza, diagonale che termina ampiamente a lato.20:54

10' Partita che non sta decollando, due formazioni che si stanno contenendo, lasciando pochi spazi.20:56

12' AMMONITO Pablo Marí. Intervento duro su Berardi, Santoro non concede il vantaggio ma estrae il giallo. 20:58

13' Punizione per il Sassuolo: Berardi al centro, allontana Petagna.20:59

13' AMMONITO Gianluca Caprari. Sugli sviluppi della punizione, il fantasista stende Berardi, altro giallo. 20:59

14' Ancora il Sassuolo dalla trequarti: Bajrami sul secondo palo, Erlic manda a lato.21:01

15' Partita sempre piú tesa, nonostante non ci sia una posta in palio cosí importante.21:02

17' Cross di Carlos Augusto, attento Consigli in uscita.21:03

18' ROGERIO! Il terzino entra in area, tiro cross che Di Gregorio blocca in presa bassa!21:04

20' L'es Sensi steso da Henrique: il centrocampista sta faticando a trovare spazio e palloni in questi primi minuti.21:05

22' BAJRAMI! Palla persa sanguinosa di Izzo, conclusione dell'ex Empoli che termina a lato.21:07

23' Pessina per Ciurria, l'ex Pordenone cerca il rimorchio di Mota, chiude Frattesi.21:09

24' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Conclusione di Berardi, Sensi in scivolata respinge il pallone, ma per Santoro con il braccio! Penalty per i neroverdi!21:11

25' Check del VAR per verificare se Sensi ha toccato con il braccio: si aspetta per calciare il rigore.21:12

26' FUORIGIOCO SASSUOLO! Santoro indica un fuorigioco precedente al tocco di Sensi, si riparte dalla punizione per il Monza.21:13

28' CIURRIA! Sinistro potente dell'esterno, palla alta sopra la traversa.21:15

29' Altro errore in impostazione di Pablo Marí, non ne approfitta Bajrami.21:15

31' Pinamonti torna per chiudere Caprari, fallo netto con il Monza che guadagna una punizione dalla trequarti.21:17

32' Gran chiusura di Rogerio su Petagna, con la punta che alla fine commette anche fallo su Consigli in uscita.21:17

33' Cross di Caprari, è Frattesi ad allontanare con la coscia.21:19

34' Cross di Mota, Toljan non si fida e mette in angolo: buon momento per il Monza.21:19

36' AMMONITO Ruan Tressold. Intervento prolungato su Petagna, giallo per il centrale. 21:22

37' Gran chiusura di Frattesi su Pessina, dopo il tocco in profonditá di Carlos Augusto.21:23

38' Destro di Berardi, una doppia deviazione quasi imbocca Pinamonti: attento Di Gregorio in uscita.21:24

40' Contropiede Monza, un tre contro due non sfruttato da Caprari, con Tressoldi che chiude.21:26

40' AMMONITO Luca Caldirola. Trattenuta su Berardi, il centrale era diffidiato. 21:26

42' Buon momento del Sassuolo, che sta spingendo con continuità.21:29

43' PINAMONTI! Punizione di Berardi, sul secondo palo la punta devia verso la porta: Pablo Marí allontana.21:30

44' Problemi per Toljan, Dionisi manda a scaldare Zortea.21:31

45' BAJRAMI! Conclusione potente del fantasista, Caldirola salva i suoi in angolo!21:31

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:31

45'+2' Chiude in avanti il Sassuolo, Monza che si difende per il pareggio.21:33

45'+3' Check del VAR per un tocco di mano di Izzo in area: si aspetta la decisione di Santoro, che va a vedere le immagini a bordo campo. 21:36

45'+5' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Dopo aver rivisto le immagini, Santoro indica gli undici metri per il tocco di mano Izzo in area.21:37

45'+6' GOL! SASSUOLO - Monza 1-0! Rete su Rigore di Domenico Berardi. Il fantasista spiazza Di Gregorio, portiere a destra, pallone a sinsitra.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi21:38

45'+8' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SASSUOLO - MONZA! 1-0 all'intervallo, decide il rigore nel recupero di Berardi.21:38

Primo tempo equilibrato, ma nel finale rigore per il Sassuolo per un tocco di mano in area di Izzo, revisato dal VAR. Dal dischetto, Berardi non fallisce.21:39

Monza che ha tutto il secondo tempo per riaprire la gara, Palladino che deciderà se cambiare giá nell'intervallo o aspettare almeno una ora di gioco.21:54

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO - MONZA!21:55

47' Monza che parte forte in questo secondo tempo, alla ricerca del pareggio.21:58

48' Fallo di Rogerio su Ciurria, punizione dalla destra per il Monza.21:58

49' Calcia Ciurria, pallone forte sul primo palo frenato da Berardi.21:58

49' AMMONITO Dany Mota. Fallo in attacco della punta che travolge Rogerio, giallo anche per lui. 22:00

51' Cross di Berardi, respinge Pessina: Sassuolo che non smette di spingere, continuando la partita come nel primo tempo.22:01

52' Perplesso Palladino per la prestazione dei suoi, fino ad ora incapaci di imporre il proprio gioco.22:02

53' Verticale di Frattesi per Pinamonti, la punta non arriva sul pallone.22:03

54' Sostituzione MONZA: esce Luca Caldirola, entra Marlon.22:05

54' Sostituzione MONZA: esce Gianluca Caprari, entra Nicolò Rovella.22:05

54' Sostituzione MONZA: esce Stefano Sensi, entra Samuele Birindelli.22:05

55' Che rischio di Di Gregorio sul pressing di Pinamonti, il portiere riesce a spazzare a pochi passi dalla linea di porta.22:06

56' Berardi che sta svariando moltissimo sul fronte offensivo, spostandosi da destra a sinistra.22:07

58' Cross di Dany Mota, Ciurria controlla in area ma no trova il momento del tiro.22:10

60' GOL! Sassuolo - MONZA 1-1! Rere di Patrick Ciurria. Cross di Birindelli, l'ex Pordenone da centro area, in girata, insacca sotto la traversa dove Consigli non puó arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Ciurria22:11

62' Pinamonti controlla in area e cerca la conclusione a giro: palla ampiamente a lato.22:12

63' Sostituzione SASSUOLO: esce Nedim Bajrami, entra Emil Konradsen Ceïde.22:13

63' Sostituzione SASSUOLO: esce Andrea Pinamonti, entra Gregoire Defrel.22:13

65' Possesso palla del Monza, che con pazienza fa girare il pallone contro il pressing del Sassuolo.22:15

66' Berardi non aggancia in area e poi cade dopo un leggero contatto, Santoro dice che si puó continuare.22:16

67' Consiglia blocca la conclusone di Rovella, azione comunque ferma per il fuorigioco del giocatore lombardo.22:18

68' ESPULSO Ruan Tressoldi! Secondo giallo per il centrale, che stende Mota lanciato in contropiede!22:18

69' Sostituzione SASSUOLO: esce Matheus Henrique, entra Gian Marco Ferrari.22:19

70' CIURRIA! Gran girata in area dell'ex Pordenone, Consigli con un riflesso mette in angolo!22:20

72' Sassuolo che si difende con un 4-4-1 molto stretto, la squadra di Dionisi ora a difendere il pareggio.22:21

72' AMMONITO Marlon. Intervento duro su Berardi, il centrale chiede subito scusa all'ex compagno. 22:22

73' Non sembra farcela Berardi, colpito duro da Marlon: pronto il cambio.22:23

74' Sostituzione SASSUOLO: esce Davide Frattesi, entra Nadir Zortea.22:24

74' Sostituzione SASSUOLO: esce Domenico Berardi, entra Kristian Thorstvedt.22:24

76' Cambi anche per il Monza, pronte forze fresche per Palladino.22:27

77' Sostituzione MONZA: esce Dany Mota, entra Samuele Vignato.22:27

78' Cross morbido di Ciurria, non ci arriva Petagna per pochi centimetri.22:28

79' VIGNATO! Conclusione potente dalla distanza, Consigli si distende e controlla l'uscita sopra la traversa!22:29

80' Santoro prima indica il rigore per un tocco di mano di Ferrari, poi il fuorigioco precedente di Birindelli: altro materiale per il VAR.22:31

81' Santoro va a rivedere le immagini: tolto il fuorigioco, l'arbitro osserva il tocco di mano di Ferrari in area.22:32