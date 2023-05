Da Sassuolo - Monza é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:50

Tanta tensione anche nel finale, con Santoro che riporta la calma soprattutto tra Machin e Lopez.22:50

Partita che ha visto tanto equilibrio, dopo il gol di Berardi Sassuolo sembrava abbastanza in controllo, poi l'espulsione di Tressoldi ha cambiato il match portando il Monza ad alzare il baricentro e trovare le reti.22:49

Vittoria in rimonta del Monza, dopo il vantaggio su rigore di Berardi, gli ospiti trovano il pareggio con Ciurria e il gol vittoria con Pessina.22:48

90'+7' FINISCE SASSUOLO - MONZA! Vittoria per i lombardi che trovano la vittoria in pieno recupero, 1-2 il finale.22:46

90'+6' Angolo Sassuolo: sale anche Consigli, il portiere non arriva sul pallone.22:47

90'+6' VIGNATO! Conclusione a giro dalla distanza, blocca Consigli!22:46

90'+4' Dopo il gol, parapiglia in area con Santoro che alza anche un rosso per un componente della panchina del Monza.22:45

90'+3' GOL! Sassuolo - MONZA 1-2! Rete di Matteo Pessina. Il centrocampista slalomeggia in area e conclude, battento Consigli con un gran diagonale.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Pessina22:45

90'+3' Cross anche per Marlon, pallone troppo lungo per tutti.22:43

90'+3' Angolo Monza, Marlon anticipato da Ferrari, in seguito fuorigioco di Ciurria.22:41

90'+2' Spinge il Monza, Sassuolo tutto chiuso nella propria area.22:40

90'+1' Saranno cinque i minuti di recupero.22:39

90' IZZO! Colpo di testa del centrale, palla alta sopra la traversa!22:39

89' VIGNATO! Tiro cross della punta, non ci arriva Consigli ma nemmeno nessun giocatore del Monza sul secondo palo.22:38

88' Sostituzione MONZA: esce Andrea Petagna, entra Christian Gytkjær.22:37

86' CEIDE! Contropiede Sassuolo, palla alla punta che calcia male e facilita la presa di Di Gregorio.22:37

84' PESSINA! Cross di Birindelli, tocco di Petagna, doppia conclusione dell'ex Atalanta smorzate da Consigli.22:34

82' Dopo aver visto le immagini, Santoro indica che non sará rigore: si riprende dal pallone consegnato a Consigli.22:32

81' Santoro va a rivedere le immagini: tolto il fuorigioco, l'arbitro osserva il tocco di mano di Ferrari in area.22:32

80' Santoro prima indica il rigore per un tocco di mano di Ferrari, poi il fuorigioco precedente di Birindelli: altro materiale per il VAR.22:31

79' VIGNATO! Conclusione potente dalla distanza, Consigli si distende e controlla l'uscita sopra la traversa!22:29

78' Cross morbido di Ciurria, non ci arriva Petagna per pochi centimetri.22:28

77' Sostituzione MONZA: esce Dany Mota, entra Samuele Vignato.22:27

76' Cambi anche per il Monza, pronte forze fresche per Palladino.22:27

74' Sostituzione SASSUOLO: esce Domenico Berardi, entra Kristian Thorstvedt.22:24

74' Sostituzione SASSUOLO: esce Davide Frattesi, entra Nadir Zortea.22:24

73' Non sembra farcela Berardi, colpito duro da Marlon: pronto il cambio.22:23

72' AMMONITO Marlon. Intervento duro su Berardi, il centrale chiede subito scusa all'ex compagno. 22:22

72' Sassuolo che si difende con un 4-4-1 molto stretto, la squadra di Dionisi ora a difendere il pareggio.22:21

70' CIURRIA! Gran girata in area dell'ex Pordenone, Consigli con un riflesso mette in angolo!22:20

69' Sostituzione SASSUOLO: esce Matheus Henrique, entra Gian Marco Ferrari.22:19

68' ESPULSO Ruan Tressoldi! Secondo giallo per il centrale, che stende Mota lanciato in contropiede!22:18

67' Consiglia blocca la conclusone di Rovella, azione comunque ferma per il fuorigioco del giocatore lombardo.22:18

66' Berardi non aggancia in area e poi cade dopo un leggero contatto, Santoro dice che si puó continuare.22:16

65' Possesso palla del Monza, che con pazienza fa girare il pallone contro il pressing del Sassuolo.22:15

63' Sostituzione SASSUOLO: esce Andrea Pinamonti, entra Gregoire Defrel.22:13

63' Sostituzione SASSUOLO: esce Nedim Bajrami, entra Emil Konradsen Ceïde.22:13

62' Pinamonti controlla in area e cerca la conclusione a giro: palla ampiamente a lato.22:12

60' GOL! Sassuolo - MONZA 1-1! Rere di Patrick Ciurria. Cross di Birindelli, l'ex Pordenone da centro area, in girata, insacca sotto la traversa dove Consigli non puó arrivare.



Guarda la scheda del giocatore Patrick Ciurria22:11

58' Cross di Dany Mota, Ciurria controlla in area ma no trova il momento del tiro.22:10

56' Berardi che sta svariando moltissimo sul fronte offensivo, spostandosi da destra a sinistra.22:07

55' Che rischio di Di Gregorio sul pressing di Pinamonti, il portiere riesce a spazzare a pochi passi dalla linea di porta.22:06

54' Sostituzione MONZA: esce Stefano Sensi, entra Samuele Birindelli.22:05

54' Sostituzione MONZA: esce Gianluca Caprari, entra Nicolò Rovella.22:05

54' Sostituzione MONZA: esce Luca Caldirola, entra Marlon.22:05

53' Verticale di Frattesi per Pinamonti, la punta non arriva sul pallone.22:03

52' Perplesso Palladino per la prestazione dei suoi, fino ad ora incapaci di imporre il proprio gioco.22:02

51' Cross di Berardi, respinge Pessina: Sassuolo che non smette di spingere, continuando la partita come nel primo tempo.22:01

49' AMMONITO Dany Mota. Fallo in attacco della punta che travolge Rogerio, giallo anche per lui. 22:00

49' Calcia Ciurria, pallone forte sul primo palo frenato da Berardi.21:58

48' Fallo di Rogerio su Ciurria, punizione dalla destra per il Monza.21:58

47' Monza che parte forte in questo secondo tempo, alla ricerca del pareggio.21:58

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SASSUOLO - MONZA!21:55

Monza che ha tutto il secondo tempo per riaprire la gara, Palladino che deciderà se cambiare giá nell'intervallo o aspettare almeno una ora di gioco.21:54

Primo tempo equilibrato, ma nel finale rigore per il Sassuolo per un tocco di mano in area di Izzo, revisato dal VAR. Dal dischetto, Berardi non fallisce.21:39

45'+8' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SASSUOLO - MONZA! 1-0 all'intervallo, decide il rigore nel recupero di Berardi.21:38

45'+6' GOL! SASSUOLO - Monza 1-0! Rete su Rigore di Domenico Berardi. Il fantasista spiazza Di Gregorio, portiere a destra, pallone a sinsitra.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi21:38

45'+5' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Dopo aver rivisto le immagini, Santoro indica gli undici metri per il tocco di mano Izzo in area.21:37

45'+3' Check del VAR per un tocco di mano di Izzo in area: si aspetta la decisione di Santoro, che va a vedere le immagini a bordo campo. 21:36

45'+2' Chiude in avanti il Sassuolo, Monza che si difende per il pareggio.21:33

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:31

45' BAJRAMI! Conclusione potente del fantasista, Caldirola salva i suoi in angolo!21:31

44' Problemi per Toljan, Dionisi manda a scaldare Zortea.21:31

43' PINAMONTI! Punizione di Berardi, sul secondo palo la punta devia verso la porta: Pablo Marí allontana.21:30

42' Buon momento del Sassuolo, che sta spingendo con continuità.21:29

40' AMMONITO Luca Caldirola. Trattenuta su Berardi, il centrale era diffidiato. 21:26

40' Contropiede Monza, un tre contro due non sfruttato da Caprari, con Tressoldi che chiude.21:26

38' Destro di Berardi, una doppia deviazione quasi imbocca Pinamonti: attento Di Gregorio in uscita.21:24

37' Gran chiusura di Frattesi su Pessina, dopo il tocco in profonditá di Carlos Augusto.21:23

36' AMMONITO Ruan Tressold. Intervento prolungato su Petagna, giallo per il centrale. 21:22

34' Cross di Mota, Toljan non si fida e mette in angolo: buon momento per il Monza.21:19

33' Cross di Caprari, è Frattesi ad allontanare con la coscia.21:19

32' Gran chiusura di Rogerio su Petagna, con la punta che alla fine commette anche fallo su Consigli in uscita.21:17

31' Pinamonti torna per chiudere Caprari, fallo netto con il Monza che guadagna una punizione dalla trequarti.21:17

29' Altro errore in impostazione di Pablo Marí, non ne approfitta Bajrami.21:15

28' CIURRIA! Sinistro potente dell'esterno, palla alta sopra la traversa.21:15

26' FUORIGIOCO SASSUOLO! Santoro indica un fuorigioco precedente al tocco di Sensi, si riparte dalla punizione per il Monza.21:13

25' Check del VAR per verificare se Sensi ha toccato con il braccio: si aspetta per calciare il rigore.21:12

24' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Conclusione di Berardi, Sensi in scivolata respinge il pallone, ma per Santoro con il braccio! Penalty per i neroverdi!21:11

23' Pessina per Ciurria, l'ex Pordenone cerca il rimorchio di Mota, chiude Frattesi.21:09

22' BAJRAMI! Palla persa sanguinosa di Izzo, conclusione dell'ex Empoli che termina a lato.21:07

20' L'es Sensi steso da Henrique: il centrocampista sta faticando a trovare spazio e palloni in questi primi minuti.21:05

18' ROGERIO! Il terzino entra in area, tiro cross che Di Gregorio blocca in presa bassa!21:04

17' Cross di Carlos Augusto, attento Consigli in uscita.21:03

15' Partita sempre piú tesa, nonostante non ci sia una posta in palio cosí importante.21:02

14' Ancora il Sassuolo dalla trequarti: Bajrami sul secondo palo, Erlic manda a lato.21:01

13' AMMONITO Gianluca Caprari. Sugli sviluppi della punizione, il fantasista stende Berardi, altro giallo. 20:59

13' Punizione per il Sassuolo: Berardi al centro, allontana Petagna.20:59

12' AMMONITO Pablo Marí. Intervento duro su Berardi, Santoro non concede il vantaggio ma estrae il giallo. 20:58

10' Partita che non sta decollando, due formazioni che si stanno contenendo, lasciando pochi spazi.20:56

8' Pinamonti punta Pablo Marí e calcia dalla distanza, diagonale che termina ampiamente a lato.20:54

7' Sassuolo che non decide di mettere al centro, si riparte da Consigli.20:53

6' Intervento duro di Palbo Marí su Pinamonti: punizione dalla trequarti per il Sassuolo.20:53

5' Tanto equilibrio in questo inizio di gara, nessuna delle due formazioni riesce a prendersi il possesso palla.20:51

3' Di Gregorio esce male fuori dalla sua area, servendo Lopez sulla trequarti: non ne approfitta il francese.20:50

2' Due squadre alla ricerca del possesso palla, due allenatori che fanno del palleggio la propria filosofia di calcio.20:48

1' INIZIA SASSUOLO - MONZA! Primo pallone per gli ospiti.20:46

Dirige il match l'arbitro Alberto Santoro.20:29

Il Sassuolo è imbattuto nei due precedenti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia contro il Monza: vittoria per 3-1 il 15 agosto 2010 in Coppa Italia e pareggio per 1-1 nella gara d’andata di questo campionato.20:29

Palladino con Petagna da prima punta, Mota e Caprari alle sue spalle. Centrocampo di qualitá con Pessina e Sensi; Pabló Marí al centro della difesa.20:27

Sassuolo con il classico 4-3-3, Bajrami con Pinamonti e Berardi, a centrocampo Lopez a gestire gli inserimenti di Henrique e Frattesi. Tressoldi con Erlic a centro della difesa.20:27

La formazione del MONZA: (3-4-2-1), Di Gregorio - Izzo, Marì, Caldirola - Ciurria, Pessina, Sensi, Carlos Augusto - Mota, Caprari - Petagna. A disposizione: Cragno, Sorentino, Donati, Marlon, Carboni, Birindelli, Antov, D'Alessandro, Rovella, Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Gytkjear, Vignato. 20:25

Sono ufficiali le formazioni del match: SASSUOLO (4-3-3), Consigli - Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio - Frattesi, Lopez, Henrique - Berardi, Pinamonti, Bajrami. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Muldur, Romagna, Zortea, Harroui, Obiang, Thorstvsdt, Celde, Defrel.20:21

Anticipo di questa trentaseiesima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita al Mapei Stadium il Monza: due squadre salve, che vogliono ottenere il massimo da questa stagione.20:17