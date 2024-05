Grazie per aver seguito la diretta di Inter-Lazio 1-1 valida per la 37° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.20:01

90'+5' Finisce qui! Inter-Lazio 1-1.19:57

90'+3' Triangolazione tra Buchanan e Barella, con il centrocampista serve con troppa potenza il passaggio di ritorno. L'esterno canadese non può arrivare e la palla termina sul fondo.19:55

90'+2' Tentativo di contropiede nerazzurro con Barella che però sbaglia il cambio di gioco per Pavard, mettendo direttamente in fallo laterale.19:54

90'+1' Sanchez da fuori! Buchanan serve Sanchez al limite dell'area, con il cileno che prova a sorprendere Provedel con un tiro potente verso sinistra: palla sul fondo.19:53

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.19:53

90' Frattesi stoppa di petto al centro dell'area, poi prova ad allargarsi sulla destra allungandosi però il pallone: rinvio dal fondo per la Lazio.19:52

87' GOL! INTER-Lazio 1-1! Rete di Dumfries! Calcio di punizione dalla corsia di destra battuto da Sanchez verso il secondo palo dove Dumfries stacca in terzo tempo, mettendo in rete di testa verso sinistra.



86' Tentativo di testa di Lautaro al centro dell'area, con Provedel che blocca centralmente senza problemi.19:49

85' Intervento decisivo di Pavard! Pallone lanciato fuori dalla difesa della Lazio, con Castellanos che si ritrova solo a campo aperto verso la porta di Sommer. Il centravanti argentino arriva al limite dell'area ma Pavard interviene in scivolata alle sue spalle, toccando il pallone verso Sommer.19:48

82' Sbaglia ancora Buchanan, che non riesce a tenere in campo un pallone sul fondo di sinistra. Rinvio dal fondo per Provedel.19:45

81' Passaggio filtrante di Sanchez che pesca Buchanan in area sulla sinistra; pallone troppo forte però, con il canadese che con lo stop consegna direttamente a Provedel.19:44

79' Punizione battuta da Sanchez deviata dalla barriera in calcio d'angolo.19:41

78' 5a sostituzione Lazio: esce Mario Gila, entra Danilo Cataldi.19:41

78' Intervento falloso di Vecino ai danni di Pavard in zona trequarti. Calcio di punizione per l'Inter.19:40

77' 5a sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Tajon Buchanan.19:39

77' 4a sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Alexis Sánchez.19:39

74' Pallone complicato per Acerbi che si trova insolitamente nella posizione di centravanti: il difensore non riesce a stoppare e la palla termina sul fondo.19:37

72' 4a sostituzione Lazio: esce Mattia Zaccagni, entra Luis Alberto.19:35

72' 3a sostituzione Lazio: esce Daichi Kamada, entra Felipe Anderson.19:34

71' Guendouzi a lato! Ripartenza Lazio con il centrocampista francese che porta palla centralmente, poi calcia dal limite dell'area: palla fuori rispetto al palo di sinistra.19:34

70' Ora è l'Inter a fare la partita, con la Lazio chiusa nella propria metà campo che prova a partire in contropiede una volta riconquistata palla.19:33

68' Palla filtrante per Frattesi sulla destra, con Gila che si mette tra la palla e il nerazzurro: il difensore biancoceleste protegge la palla uscire sul fondo.19:31

66' 2a sostituzione Lazio: esce Nicolò Rovella, entra Mattéo Guendouzi.19:28

66' 1a sostituzione Lazio: esce Luca Pellegrini, esce Elseid Hysaj.19:28

65' Carlos Augusto guadagna subito il fondo sulla sinistra, ma il suo cross è impreciso: palla direttamente sul fondo.19:27

64' 3a sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.19:27

64' 2a sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Carlos Augusto.19:26

64' 1a sostituzione Inter: esce Matteo Darmian, entra Denzel Dumfries.19:26

62' Vecino ad un passo dal 2-0! Il centrocampista biancoceleste vince un rimpallo al limite dell'area, entra in area e conclude ad incrociare con il mancino: la palla sfiora il palo di destra e termina sul fondo.19:25

61' Lautaro entra in area, prova a saltare Patric che lo contrasta: la palla carambola sull'attaccante nerazzurro e termina sul fondo.19:23

59' Palo di Lautaro! Corner di Dimarco verso il centro dell'area dove Lautaro stacca bene di testa, colpendo in pieno il palo di destra. Poi Gila respinge nuovamente in corner.19:22

58' Barella di testa! Cross dalla destra di Darmian, palla leggermente deviata che favorisce il colpo di testa a centro area di Barella: Provedel si allunga verso il palo di sinistra e respinge in calcio d'angolo.19:21

55' Errore da parte di Mkhitaryan che serve Castellanos sulla trequarti. Il centrocampista dell'Inter poi alza il pressing e riconquista il pallone, servendo all'indietro Sommer.19:18

52' Calcio di punizione battuto male da Zaccagni, con l'Inter che riparte in contropiede. In mezzo al campo Acerbi subisce dunque fallo da Casale, che viene ammonito dall'arbitro.19:16

52' 1o ammonito Lazio: cartellino giallo per Nicolò Casale.19:15

52' Contatto falloso di Dimarco ai danni di Zaccagni nella zona di trequarti di destra. Calcio di punizione per la Lazio.19:14

51' Lautaro, dalla linea di fondo di sinistra, mette dentro a rimorchio per Dimarco, il quale concluce contro Gila.19:13

50' Calhanoglu dalla distanza! Il centrocampista nerazzurro si accentra sulla trequarti e, lasciato libero, calcia di potenza: la palla si abbassa ma termina sopra l'incrocio di sinistra. Si arrabbia Provedel con i compagni perché voleva una chiusura sul turco.19:13

48' Palla profonda di Patric che trova Kamada alle spalle della difesa sulla destra. Il trequartista biancoceleste prova poi un assist per Castellanos, ma Pavard anticipa l'attaccante e mette in rimessa laterale.19:11

45' Via alla ripresa. Possesso per la Lazio.19:08

Ad inizio partita un gol annullato a Castellanos per fuorigioco, poi alcune parate importantissime di Provedel che salvano i biancocelesti. Per la Lazio questi tre punti sarebbero importantissimi in ottica qualificazione alla prossima Europa League.18:54

Primo tempo giocato su buoni ritmi, con la Lazio che chiude in vantaggio. La rete arriva al 32esimo con un'incursione centrale di Rovella, il quale tocca al limite per Kamada: il centrocampista giapponese calcia con il mancino, mettendo in rete verso l'angolino basso di sinistra.18:52

45'+2' Finisce il primo tempo. Inter-Lazio 0-1.18:50

45'+2' Vecino scivola all'interno dell'area di rigore, travolgendo involontariamente Lautaro. L'arbitro Sacchi valuta l'episodio come non falloso. Chiude poi l'azione Thuram, calciando a lato.18:50

45'+1' Conclusione di Barella a pochi passi dell'area piccola, con Gila che mura con il corpo. Successivamente la palla viene messa in fallo laterale.18:49

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.18:48

44' Flipper all'interno dell'area della Lazio con Pellegrini che all'ultimo riesce a spazzare, allontanando ogni pericolo.18:47

42' Dopo un lungo giro palla derivato dalla battuta corta della punizione, viene liberato al cross Dimarco sulla sinistra: a centro area stacca Thuram, che di testa mette direttamente sul fondo.18:46

41' Pressione fallosa di Vecino ai danni di Thuram, con l'arbitro che prima lascia il vantaggio, poi fischia per il fallo di Zaccagni su Pavard. Calcio di punizione per l'Inter dalla zona centrale della trequarti.18:44

38' Bello scambio nello stretto tra Mkhitaryan e Dimarco, con il centrocampista armeno che crossa con il mancino verso il centro: sulla traiettoria non arriva Thuram, che non riesce poi a salvare il rinvio dal fondo.18:42

36' Breve check al VAR perché Zaccagni era rimasto a terra dopo la conclusione per un contatto con Pavard. Non ci saranno provvedimenti perché il contatto è avvenuto con la palla già sul fondo.18:40

35' Zaccagni sull'esterno della rete! Scatenato Kamada, che arriva al limite dell'area, poi serve Zaccagni in area: il numero 20 della Lazio calcia di potenza, colpendo la rete esterna del palo di destra.18:39

32' GOL! Inter-LAZIO 0-1! Rete di Kamada! Incursione centrale di Rovella che poi serve Kamada con l'esterno destro: il centrocampista giapponese calcia dal limite dell'area con il sinistro, insaccando all'angolino basso di sinistra.



31' Barella prova a verticalizzare dopo un lungo giro palla, ma la traiettoria del suo passaggio attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo.18:34

28' Altro miracolo di Provedel! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Dimarco raccoglie fuori dall'area, poi calcia benissimo con il mancino verso l'incrocio di destra: Provedel si allunga e la toglie dalla porta con la mano di richiamo.18:32

28' Grande parata di Provedel! Imbucata di Mkhitaryan per Dimarco, il quale calcia con il destro da dentro l'area, con Provedel che si allunga e respinge in calcio d'angolo.18:31

26' Palla che scorre al limite dell'area della Lazio, con Thuram che lascia sfilare per Dimarco, il quale calcia di prima intenzione con il mancino: palla decisamente alta sopra la traversa.18:29

25' Cross dalla destra di Patric verso il centro dove Castellanos salta bene di testa, riuscendo però soltanto a spizzarla sul fondo sul fronte opposto.18:28

22' Lunga serie di passaggi da parte della Lazio con l'Inter che pressa uscendo uomo su uomo.18:26

19' Gila combatte con Thuram sulla linea di fondo, con il francese che riesce a tenere la palla in campo prima che questa esca. Il difensore spagnolo riesce però poi a gestire il possesso e allontana il pericolo.18:23

18' Pressing sulla trequarti di Pavard su Zaccagni, con il giocatore della Lazio che subisce fallo.18:21

14' Prova Castellanos! Palla persa in fase di impostazione da parte di Acerbi, con Kamada che serve in area Castellanos: il numero 19 calcia ad incrociare con il destro, con Sommer che allunga la gamba destra e respinge.18:18

14' Punizione messa direttamente al centro da Dimarco, dove ci sono però solo maglie biancocelesti. Palla messa fuori, ma nuovo possesso per l'Inter.18:17

13' Rovella ferma fallosamente Barella sulla trequarti di destra: calcio di punizione per l'Inter.18:16

11' Mkhitaryan serve Dimarco in profondità sulla sinistra, con il numero 32 che deve impegnarsi con un lungo scatto prima di crossare la palla al centro: spazza la difesa della Lazio.18:14

10' Sugli sviluppi del corner viene fischiato un fallo in attacco di Dimarco ai danni di Castellanos.18:12

8' Cross dalla sinistra verso il secondo palo dove Lautaro rimette al centro. Sul pallone non arriva Thuram, allora Dimarco di prima intenzione calcia con il mancino: la palla si impenna e Provedel, per non rischiare, preferisce toccarla in angolo.18:12

7' Partita intensa in questo avvio, con entrambe le squadre che creano azioni pericolose in zona gol.18:13

5' Gol annullato a Castellanos! Filtrante di Kamada che trova Castellanos nella metà campo opposta. Il numero 19 biancoceleste si invola verso l'area di rigore, poi rientra sul destro e calcia a giro: palla in rete. Interviene poi il VAR che annulla tutto per offside.18:09

4' Corner battuto da Dimarco verso il centro dell'area dove Lautaro mette di testa alla sinistra del palo.18:07

3' Provedel salva su Thuram! Giocata ad un tocco dei nerazzurri con Dimarco che serve Lautaro sulla trequarti, il quale a sua volta imbuca per Thuram: l'attaccante francese arriva a tu per tu con Provedel, ma si fa ipnotizzare del portiere biancoceleste. Calcio d'angolo per l'Inter.18:07

2' Barella sbaglia un passaggio in uscita, con Kamada che di prima intenzione serve Castellanos in area. L'attaccante biancoceleste cerca Gila all'altezza del dischetto ma interviene Mkhitaryan che allontana.18:05

Inizia la partita. Primo possesso per l'Inter.18:03

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno Bercigli e Palermo. Il quarto uomo sarà Santoro, mentre al VAR e AVAR assegnati rispettivamente a Serra e Aureliano.17:11

Tudor ritrova tra i pali Provedel dopo il lungo infortunio. Davanti al portiere italiano si disporranno Patric, Casale e Gila. In mezzo al campo Vecino e Rovella copriranno la zona centrale, mentre Marusic e Pellegrini si occuperanno delle corsie laterali. Sulla trequarti ci saranno Kamada e Zaccagni, con Castellanos unica punta.17:11

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio si dispone con un 3-4-2-1: Provedel – Patric, Casale, Gila – Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini – Kamada, Zaccagni – Castellanos.17:11

Inzaghi decide di schierare la “formazione tipo” per l’ultima in casa: tra i pali Sommer, con Pavard, Acerbi e Bastoni a formare il trio difensivo. In mezzo al campo torna Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Sulla fascia destra Darmian vince il ballottaggio con Dumfries, mentre sulla fascia sinistra ci sarà Dimarco. Davanti riecco la coppia Thuram-Lautaro.17:11

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Inter scende in campo con un 3-5-2: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Thuram, Lautaro.17:10

Il match di andata, giocato lo scorso 17 dicembre, ha visto imporsi la squadra di Inzaghi con il risultato di 0-2, grazie alle reti di Lautaro e Thuram.12:27

I biancocelesti si trovano attualmente in settima posizione a quota 59 punti, uno in meno della Roma. La squadra allenata da Tudor si gioca l’accesso alla prossima Europa League, ma per farlo dovrà affrontare prima l’Inter nella giornata odierna e, successivamente, il Sassuolo in casa.12:26

I nerazzurri possono ancora ambire al proprio record di punti in Serie A: con due vittorie, infatti, la squadra di Inzaghi raggiungerebbe quota 98 punti, superando i 97 punti della stagione 2006/07 con Mancini in panchina.12:26

Ultima stagionale dell’Inter di Inzaghi a San Siro, con i nerazzurri che, al termine della partita, festeggeranno lo Scudetto con la premiazione e la consegna della Coppa. Durante la festa finale ci saranno anche i concerti di Ligabue e Tananai.12:25

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Inter-Lazio, gara valida per la 37a giornata di Serie A.12:25