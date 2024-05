Grazie per aver seguito con noi la diretta di Sassuolo-Cagliari, arrivederci al prossimo turno di Serie A.14:30

90'+6' Fine partita: SASSUOLO-CAGLIARI 0-2 (71' Prati, 91 ' Lapadula)14:27

90'+4' Secondo cartellino giallo nel giro di pochi secondi per Henrique a causa di proteste reiterate. Espulso.14:24

90'+3' Cartellino giallo per Matheus Henrique.14:24

90'+1' GOL! Sassuolo-CAGLIARI 0-2! Rete di Gianluca LAPADULA! Il centravanti dei sardi si presenta dal dischetto e si rivela freddo e concreto. Spiazzato Consigli e raddoppio dei sardi.



Guarda la scheda del giocatore Gianluca Lapadula14:23

90' Calcio di rigore assegnato al Cagliari: fallo su Lapadula e direttore di gara che indica immediatamente il dischetto.14:22

89' Sostituzione Cagliari: esce Nahitan Nández, entra Alessandro Di Pardo.14:19

85' Sostituzione Cagliari: esce Tommaso Augello, entra Adam Obert.14:16

80' Cartellino giallo per Andrea Pinamonti.14:15

76' Cartellino giallo per Alberto Dossena.14:08

71' GOL! Sassuolo-CAGLIARI 0-1! Rete di Matteo PRATI! Sponda da terra di Dossena e conclusione mancina di prima intenzione di Prati che fulmina Consigli e porta i sardi in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Prati14:22

68' Sostituzione Cagliari: esce Gianluca Gaetano, entra Nicolas Viola.13:59

68' Sostituzione Cagliari: esce Alessandro Deiola, entra Matteo Prati.13:59

65' Cartellino giallo per Alessandro Deiola.13:52

62' Sostituzione Sassuolo: esce Ruan Tressoldi, entra Marcus Pedersen.13:53

60' Il primo tiro in porta della partita è del Cagliari ed è targato Zappata: bravo Consigli a bloccare in presa bassa.13:49

57' Sostituzione Sassuolo: esce Kristian Thorstvedt, entra Pedro Obiang.13:48

57' Sostituzione Sassuolo: esce Uroš Račić, entra Daniel Boloca.13:48

54' Cartellino giallo per Kristian Thorstvedt.13:44

50' Primo spunto di Luvumbo che arriva alla conclusione di sinistro, ben ribattuta però dalla difesa del Sassuolo.13:40

47' Inizia il secondo tempo di SASSUOLO-CAGLIARI!13:36

46' Sostituzione Sassuolo: esce Filippo Missori, entra Grégoire Defrel.13:36

46' Sostituzione Cagliari: esce Eldor Shomurodov, entra Zito Luvumbo.13:36

Nel secondo tempo potrebbero sicuramente tornare utili calciatori come Luvumbo e Oristanio per il Cagliari, mentre in casa Sassuolo occhio a Defrel e Bajrami.13:23

Primo tempo tutt'altro che emozionante al Mapei Stadium: ritmi bassi e pochissime emozioni. Le occasioni più importanti sono sicuramente quelle di Pinamonti e Lapadula, entrambi ad un passo dalla rete. Questi gli unici squilli di una prima frazione intrinseca di paura e con una posta in palio davvero altissima.13:22

45'+2' Finisce il primo tempo di SASSUOLO-CAGLIARI!13:18

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.13:17

40' Prima grande occasione del match per il Cagliari: Lapadula viene ben servito in profondità da Dossena e conclude di sinistro, la palla sfiora il palo alla sinistra di Consigli.13:09

37' Il Sassuolo aumenta i giri della propria manovra offensiva: Ferrari arriva al tiro dalla lunga distanza, ma la conclusione termina di parecchio alta sopra la traversa.13:08

33' Il Sassuolo prova a sfondare sulla corsia di sinistra con Doig, ma i traversoni dell'ex Verona risultano poco precisi. Il Cagliari si difende con ordine e non rischia.13:07

29' Dopo mezz'ora di gioco la statistica del possesso palla vede il Cagliari in vantaggio con il 58%, contro il 42% del Sassuolo.13:03

25' La prima grande occasione del match è del Sassuolo: splendido cross di Missori per l'ottimo inserimento di Pinamonti che di testa non riesce però ad inquadrare la porta, con il pallone che sfiora il palo e termina sul fondo.13:03

20' Sostituzione Sassuolo: esce Martin Erlić, entra Marash Kumbulla.12:50

16' Fin qui poche emozioni: un solo tiro, neanche nello specchio, collezionato dal Sassuolo.13:03

12' Ritmi bassi e gioco spezzettato: dopo poco più di 10 minuti i falli sono già 5, 4 commessi dal Cagliari.12:47

8' Contatto in aerea tra Lapadula e Tressoldi: per il direttore di gara il fallo è dell'attaccante del Cagliari. Il gioco riprende con un calcio di punizione per il Sassuolo.12:40

4' Problemi fisici per Erlic: costretto all'ingresso in campo lo staff medico del Sassuolo per le cure del caso.12:38

1' Inizia il primo tempo di SASSUOLO-CAGLIARI!12:31

Il Cagliari si è imposto 2-1 nel match d’andata contro il Sassuolo in questo torneo (dopo il vantaggio iniziale degli emiliani con Erlic, i rossoblù hanno ribaltato il punteggio grazie ai gol al 94° minuto di Lapadula e al 99° di Pavoletti) e potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali di Serie A contro i neroverdi per la prima volta.12:12

Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato 10 delle 17 sfide disputate in Serie A (tre vittorie neroverdi e quattro rossoblù completano il bilancio); gli emiliani contro nessun’altra formazione contano più segni “X” nella competizione (10 anche contro l’Udinese).12:12

Le scelte di Ranieri: solo panchina per Luvumbo, in attacco c'è Shomurodov al fianco di Lapadula con Gaetano a supporto. A centrocampo gioca Sulemana con Deiola e Nandez.12:12

Le scelte di Ballardini: gioca Missori a tutta fascia sulla destra nel 3-5-2 dei neroverdi che schierano Laurientè e Pinamonti come coppia d'attacco. In mediana c'è Racic coadiuvato da Henrique e Thorstvedt.12:11

Panchina Cagliari: Radunovic, Aresti, Mancosu, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Luvumbo, Di Pardo.12:10

Panchina Sassuolo: Pegolo, Cragno, Pedersen, Mulattieri, Bajrami, Obiang, Ceide, Kumbulla, Viti, Toljan, Volpato, Boloca, Lipani, Defrel.12:10

Formazione CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet - Zappa, Mina, Dossena, Augello - Deiola, Sulemana, Nandez - Gaetano - Lapadula, Shomurodov. 12:09

Formazione SASSUOLO (3-5-2): Consigli - Erlic, Ferrari, Tressoldi - Doig, M.Henrique, Racic, Thorstvedt, Missori - Laurienté, Pinamonti. 12:09

Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta con il Genoa per 2-1, mentre il Cagliari arriva dal sonoro 5-1 inflittogli dal Milan.12:08

Benvenuti alla diretta della partita della 37^ giornata di Serie A, si affrontano Sassuolo e Cagliari.12:06