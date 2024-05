Cala il sipario al Bluenergy Stadium di Udine! Guida manda i titoli di coda di un match sempre equilibrato, ma che negli ultimi minuti di gioco ha mostrato costanti sorprese. Dopo un primo tempo opaco e con poche occasioni, la ripresa offre una sfida decisamente più intensa, che vede negli istanti finali una "gara nella gara". Al minuto 90', Cambiaghi fresco di energie usufruisce di un rimpallo in area avversaria per anticipare Samardzic e guadagnare il penalty: dal VAR arriva la decisione finale che assegna il rigore all'Empoli, dal dischetto compare M'Baye Niang che abbraccia il peso dell'occasione e lo trasforma in rete facendo esplodere il settore ospiti. Le sorprese non terminano qui, dopo i 5' addizionali concessi dal direttore di gara, l'udinese tenta il tutto per tutto con un traversone sul secondo palo, sul suggerimento giunge Payero che non riesce però a concludere liberamente in porta, complice una presunta trattenuta di Fazzini; dopo attimi di tensione ed attesa, Guida va a valutare la fattispecie al monitor, torna sul rettangolo verde ed assegna il calcio di rigore ai friulani: dagli undici metri parte Lazar Samardzic, che con una precisa conclusione trova l'incrocio dei pali mandando il Bluenergy in visibilio. Si chiude con un equo pareggio per 1-1 questo entusiasmante scontro salvezza in terra friulana, classifica finale rimandata alla prossima nonché ultima giornata.

Uomini di Cannavaro e Nicola che nel prossimo turno avranno due sfide cruciali per la salvezza, friulani che saranno impegnati in trasferta contro il Frosinone, Empoli che ospiterà tra le mura domestiche la Roma di De Rossi.