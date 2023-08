Dal Castellani è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:31

Nella seconda giornata, i ragazzi di Zanetti faranno visita al Monza mentre la squadra di Baroni ospiterà la Roma.20:31

Baroni la vince con i cambi: nella ripresa i gialloblu crescono mentre calano i toscani, Bonazzoli appena entrato bagna l'esordio con una rete da tre punti, lesto a sfruttare una grave indecisione in uscita di Caprile su azione d'angolo. Djuric si vede annullare il raddoppio per fuorigioco, Shpendi sfiora l'eurogol dalla distanza ma Montipo non si fa sorprendere. 20:30

90'+7' FINITA! Empoli-Verona 0-1, triplice fischio di Massimi.20:26

90'+5' OCCASIONE VERONA! Torre di Djuric, sinistro al volo di Bonazzoli, centrale, Caprile ci mette i pugni.20:24

90'+4' Bonazzoli si guadagna una punizione, spezzando il forcing toscano.20:24

90'+2' Baldanzi dialoga con Ekong, sinistro sporcato in angolo da Magnani.20:21

90' Sei minuti di recupero.20:19

90' Terracciano con i crampi, i toscani lamentano la perdita di tempo, sale il nervosismo.20:19

88' ULTIMO CAMBIO VERONA. Baroni rinforza la retroguardia: Amione per Duda.23:49

88' SOSTITUZIONE VERONA. Esce Doig, scampoli per Cabal.23:49

88' Ripartenza di Bonazzoli, Saponara piazza il destro a giro dai 25 metri, fuori non di molto.20:19

86' ULTIMO CAMBIO EMPOLI. Zanetti si gioca la carta Ekong, esce Gyasi.20:15

85' SOSTITUZIONE EMPOLI. Henderson prende il posto di Grassi.23:49

84' OCCASIONE EMPOLI! Azione personale di Baldanzi, rasoterra insidioso, bloccato in due tempi da Montipo.20:13

82' Bonazzoli prolunga di testa per Djuric, anticipato da Ismajli.20:11

80' OCCASIONE EMPOLI! Rinvio sbagliato di Montipo, Shpendi tenta di sorprenderlo dalla distanza, il portiere riesce ad allungarsi e toccare in angolo.20:09

79' SOSTITUZIONE EMPOLI. Energie fresche sulla fascia: Pezzella per Cacace.20:09

78' Scontro aereo tra Piccoli e Magnani, gioco fermo.20:08

77' GOL ANNULLATO VERONA! Bonazzoli in verticale per Djuric che vince il rimpallo con Caprile e insacca ma l'azione era viziata da fuorigioco.20:06

75' GOL! Empoli-VERONA 0-1! Rete di Bonazzoli. Corner di Duda, Caprile esce a vuoto, Bonazzoli ringrazia e gira in fondo al sacco.



74' Giocata di Saponara, cross di Doig deviato in angolo da Ismajli.20:03

72' Massimi fa riprendere il gioco.20:01

71' Cooling break, gli allenatori colgono l'occasione per gli ultimi dettami tattici.20:01

70' SOSTITUZIONE EMPOLI. Staffetta in attacco tra Caputo e l'ex Piccoli.20:00

70' SOSTITUZIONE EMPOLI. Finisce la gara di Cancellieri, esordio in Serie A per Shpendi.20:00

69' SOSTITUZIONE VERONA. Baroni cambia tutto il reparto offensivo: dentro Djuric, fuori Mboula.20:02

69' SOSTITUZIONE VERONA. Baroni richiama anche Ngonge, esordio in gialloblu per Bonazzoli.19:59

69' SOSTITUZIONE VERONA. Esce Folorunsho, è il momento dell'ex Saponara.20:02

68' AMMONITO Grassi, gioco pericoloso su Dawidowicz.19:57

66' AMMONITO Cacace, trattenuta prolungata su Hongla.19:55

64' Punizione di Duda, la palla sbatte su Mboula e si perde sul fondo.19:53

62' Errore di Luperto, cross di Terracciano, Doig tutto solo sul secondo palo non inquadra lo specchio.19:51

61' Punizione di Duda, colpo di testa di Dawidowicz, ampiamente a lato.19:52

60' Punizione di Marin, destro violento ma impreciso.19:49

58' AMMONITO Magnani, steso Baldanzi al limite dell'area.19:48

56' Ngonge rientra sul sinistro, tiro murato da Luperto.19:45

55' Baldanzi prova a servire la sovrapposizione di Ebuehi, suggerimento troppo profondo.19:44

53' Dawidowicz lungo linea per Mboula, pescato in offside.19:42

51' I gialloblu alzano la pressione, i toscani si difendono con ordine.19:42

49' Duda apre per Doig, Ismajli spazza di testa.19:39

46' COMINCIA LA RIPRESA. Empoli-Verona 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:35

Zanetti ha bisogno di maggiore concretezza negli ultimi metri, l'ex Piccoli possibile innesto; Baroni può alzare peso e qualità offensiva con Djuric e l'ex Saponara.19:22

Avvio migliore dei toscani che colpiscono una traversa con Marin, i gialloblu tengono bene il campo ma faticano a rendersi pericolosi, Gyasi si divora il vantaggio a tu per tu con Montipo.19:20

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Empoli-Verona 0-0, reti bianche all'intervallo.19:19

45'+1' Baldanzi cerca il taglio in area di Gyasi, Hongla intercetta.19:17

45' Tre minuti di recupero.19:16

45' Punizione di Marin, ciabattata sul fondo.19:15

44' AMMONITO Duda, fallo tattico su Baldanzi.19:15

42' OCCASIONE EMPOLI! Ripartenza di Baldanzi che smarca in area Gyasi, destro alle stelle a tu per tu con Montipo.19:13

42' Filtrante di Duda per Ngonge, sinistro debole tra le braccia di Caprile.19:13

41' Ngonge centra dal fondo, torre di Doig per Mboula che non riesce a girarsi.19:12

39' Ritmi calati, la palla ristagna sulla mediana, nessuna delle due squadre trova profondità.19:12

37' Dawidowicz a terra, gioco fermo per qualche istante.19:08

36' Lancio per Caputo, pescato in fuorigioco.19:06

34' Marin dalla destra, Coppola anticipa Gyasi.19:06

32' Duda in verticale per Ngonge, Cacace attento in chiusura.19:03

30' Percussione di Mboula, destro dal limite strozzato a lato.19:01

28' Massimi fa riprendere il gioco, palla ai toscani.19:00

25' Cooling break, i giocatori si avvicinano alle panchine per dissetarsi.19:00

23' Punizione dalla trequarti di Terracciano, Caprile agguanta in presa alta.18:54

21' Folorunsho scende sulla sinistra, Cancellieri lo chiude in angolo.18:52

19' Cancellieri prova a sfondare sulla destra, Duda libera l'area.18:51

17' Tentativo velleitario di Doig, sinistro raccolto da Caprile.18:48

15' Mboula cerca spazio sulla sinistra, Ismajli concede il primo angolo della gara.18:47

13' Gyasi porta scompiglio in area gialloblu, Caputo impegna Montipo in posizione irregolare.18:44

12' Lancio per Gyasi, Coppola protegge l'uscita di Montipo.18:42

10' Cancellieri avanza centralmente, sinistro masticato sul fondo.18:42

8' TRAVERSA EMPOLI! Marin riceve al limite da Cacace ed esplode il destro, Montipo ci arriva con la punta delle dita, la palla sbatte sulla traversa.18:39

5' Cacace centra dalla sinistra, Magnani allontana di testa.18:36

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:34

1' INIZIA Empoli-Verona, palla ai gialloblu.18:31

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Massimi.17:57

Baroni opta per Ngonge di punta, debutto per Folorunsho e Mboula a supporto. Out Hien, prossimo alla cessione all'Atalanta, Dawidowicz scala in difesa, Duda a centrocampo.18:40

Zanetti si affida al tridente Baldanzi-Caputo-Gyasi. L'ex Cancellieri subito in campo in mediana, esordio in Serie A tra i pali per Caprile.18:38

3-4-2-1 per il Verona: Montipo - Magnani, Dawidowicz, Coppola - Terracciano, Hongla, Duda, Doig - Folorunsho, Mboula - Ngonge. A disp.: Perilli, Berardi, Amione, Cabal, Cisse, Patane, Joselito, Saponara, Cazzadori, Bonazzoli, Djuric.18:32

Ecco le formazioni. Empoli con il 4-3-3: Caprile - Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace - Cancellieri, Grassi, Marin - Baldanzi, Caputo, Gyasi. A disp.: Perisan, Stubljar, Stojanovic, Guarino, Marianucci, Pezzella, Haas, Ranocchia, Henderson, Shpendi, Ekong, Piccoli.18:39

Al via la nuova stagione: i toscani hanno monetizzato con cessioni importanti (Vicario e Parisi su tutti), il confermato Zanetti dovrà trovare nuovi equilibri con gli innesti di giovani interessanti (Caprile, Shpendi e l'ex Cancellieri) e altri che già conoscono la categoria (Gyasi e Pezzella); i gialloblu, salvi dopo lo spareggio contro lo Spezia, cercano con il nuovo tecnico Baroni un percorso più tranquillo, anche se il mercato non ha registrato finora grossi guizzi: riflettori puntati su Folorunsho, Bonazzoli e l'ex Saponara.10:45

Al Carlo Castellani tutto pronto per Empoli-Verona, prima giornata di Serie A.10:31