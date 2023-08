Da Frosinone - Napoli é tutto, appuntamento alle prossime sfide di Serie A!20:30

Per la squadra di Di Francesco anche la possibilità di pareggiare, visto il palo colpito da Baez su punizione, a chiudere il match ancora Osimhen su assist del solito Di Lorenzo.20:30

Locali che avevano trovato il momentaneo vantaggio grazie al rigore realizzato da Harroui per il fallo di Cajuste su Baez. Napoli che non si scompone, pareggia con Politano e passa in vantaggio con Osimhen.20:29

Il Napoli vince in rimonta su un buon Frosinone, 1-3 il finale con doppietta di Osimhen su due assist di Di Lorenzo.20:28

90'+6' FINISCE FROSINONE - NAPOLI! 1-3 il finale, doppietta per Osimhen.20:28

90'+4' Frosinone prova con orgoglio a pressare ancora, ma partita che sembra ormai chiusa.20:26

90'+3' Ostigard davanti alla difesa, Garcia prova questa nuova soluzione in caso di assenza di Lobotka.20:24

90'+2' Sostituzione NAPOLI: esce Stanislav Lobotka, entra Leo Østigård.20:23

90'+1' Napoli che si limita a controllare, senza forzare troppo la giocata.20:22

90' Cinque i minuti di recupero.20:21

88' AMMONITO Rudy Garcia. Giallo all'allenatore per proteste.20:20

87' Simeone mette Zielinski davanti alla porta, il polacco perde il momento per il tiro anche per l'intervento di Monterisi: forti le proteste partenopee che chiedevano il rigore.20:20

86' Sostituzione FROSINONE: esce Abdoulrahmane Harroui, entra Enzo Barrenechea.20:18

85' SIMEONE! Di Lorenzo ancora ad inventare, palla per il Cholito che calcia di potenza: Turati respinge.20:16

83' AMMONITO Francesco Gelli. Il mediano ferma il contropiede del Napoli trattenendo per la maglia Raspadori. 20:15

82' Lancio per Simeone, gran chiusura di Romagnoli che recupera anche il pallone.20:14

81' Sostituzione NAPOLI: esce Victor Osimhen, entra Giovanni Simeone.20:13

80' Confermato il gol, doppietta di Osimhen e secondo assist di Di Lorenzo.20:12

79' GOL! Frosinone - NAPOLI 1-3! Rete di Victor Osimhen. La punta, servita in verticale da Di Lorenzo, batte Turati in uscita.



78' Possesso palla continuato del Napoli che non ha fretta di spingere.20:10

77' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Eljif Elmas.20:08

76' Sostituzione NAPOLI: esce Mathías Olivera, entra Mário Rui.20:08

75' Sostituzione FROSINONE: esce Luca Mazzitelli, entra Marco Brescianini.20:08

75' Sostituzione FROSINONE: esce Jaime Báez, entra Luigi Canotto.20:08

74' Conclusione di Zielinski dalla distanza, palla alta sopra la traversa.20:06

73' Cross di Di Lorenzo, Osimhen anticipato da Gelli a pochi centimetri dalla porta.20:05

72' RASPADORI! Cross sul secondo palo per la punta che controlla e calcia di potenza: respinge Turati.20:04

71' Raspadori cerca Osimhen, una deviazione facilita l'uscita di Turati.20:03

70' Secondo cooling break della partita, altro time out in campo.20:01

68' Che rischio per Rrahmani, con il centrale che quasi si fa scippare il pallone in area da Borrelli.20:00

67' Sostituzione FROSINONE: esce Giuseppe Caso, entra Giorgi Kvernadze.19:59

67' Sostituzione FROSINONE: esce Marvin Çuni, entra Gennaro Borrelli.19:58

66' LOBOTKA! Destro a giro del mediano, palla che termina a lato.19:57

65' Politano prova il mancino, Marchizza attento in scivolata.19:56

63' Giro palla del Frosinone, con il pressing del Napoli che ora fatica nel recupero palla.19:56

62' Cross di Gelli, Rrahmani anticipa anche Meret e mette in corner.19:55

60' Romagnoli di esperienza frena il contropiede del Napoli, ma i partenopei con spazio si rendono sempre pericolosi.19:52

59' OSIMHEN! Zielinski scarica per la punta che prova la conclusione a giro: palla di poco alta sopra la traversa.19:50

58' Ora é il Napoli a difendersi, buon momento del Frosinone.19:50

57' PALO DEL FROSINONE! Punizione potente di Baez che gira sopra la barriera e colpisce in pieno il legno!19:49

55' Ripartenza Frosinone, Caso per Cuni che non controlla: fallo in precedenza di Lobotka, punizione da posizione pericolosa per i locali.19:47

54' Conclusione potente di Di Lorenzo, respinta: Zielinski cerca il tocco di prima per Osimhen, la punta non controlla.19:46

52' Pallone leggermente lungo per Osimhen che travolge Monterisi: fallo dell'attaccante sempre generoso nella corsa.19:44

51' Napoli tutto in avanti, partenopei che vogliono il gol per chiudere la partita.19:43

50' Stop e conclusione di Raspadori, dopo il passaggio di Anguissa: mette in out Romagnoli.19:42

49' LOBOTKA! Il mediano si libera al limite dell'area ma calcia male da buona posizione, blocca Turati.19:42

48' Si ferma il gioco, Turati deve togliere un pallone che era stato lasciato nella sua porta.19:40

47' Un cambio per Garcia, che inserisce Anguissa per l'ammonito Cajuste.19:38

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI FROSINONE - NAPOLI!19:37

46' Sostituzione NAPOLI: esce Jens-Lys Cajuste, entra André-Frank Anguissa.19:37

Frosinone che ha provato a difendere il vantaggio, sfruttando anche qualche ripartenza, ma il forcing dei partenopei si é fatto sentire e ha portato alle due reti.19:25

Napoli in vantaggio dopo aver rimontato la rete iniziale, su rigore, di Harroui: prima Politano dal limite, poi la grande conclusione sotto la traversa di Osimhen. Nel mezzo, una rete annullata a Raspadori dal VAR per fuorigioco.19:24

45'+6' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI FROSINONE - NAPOLI! 1-2 il risultato parziale, gol di Harroui su rigore, Politano e Osimhen.19:23

45'+5' AMMONITO Luca Mazzitelli. Intervento in ritardo su Osimhen, il capitano del Frosinone si scusa con la punta. 19:21

45'+4' Punizione di Gelli allontanata male da Politano, possesso che rimane al Frosinone.19:21

45'+3' Gioco pericoloso di Politano, che subisce anche il colpo di Harroui: ultima occasione per il Frosinone.19:20

45'+2' Zielinski cerca l'inserimento di Cajuste, lo svedese non arriva sul pallone.19:18

45'+1' Frosinone ora in difficoltá, la squadra di Di Francesco costretta a calciare il pallone in out con Mazzitelli.19:18

45' Quattro i minuti di recupero.19:16

44' Ci prova Zielinski dalla distanza, palla alta sopra la traversa.19:16

43' Frosinone che non cambia il suo copione di gara, aspettando il Napoli anche sul 1-2.19:16

42' GOL! Frosinone - NAPOLI 1-2! Rete di Victor Osimhen. Percussione di Di Lorenzo, scarico per la punta che calcia di potenza sotto la traversa: non ci arriva Turati.



39' AMMONITO Mathías Olivera. Intervento duro su Baez, altro giallo per il Napoli. 19:11

38' Cajuste trova il corridoio per Raspadori, conclusione debole della punta che Turati blocca in tuffo.19:10

36' ANNULLATO IL GOL AL NAPOLI! Cross di Politano per Osimhen, la punta cercando la deviazione serve Raspadori che, al volo, batte Turati. Il gol prima viene convalidato poi, dopo la verifica del VAR, é annullato per il fuorigioco iniziale di Cajuste.19:09

34' Cross di Cajuste, Raspadori manca il pallone a pochi metri dalla porta.19:07

34' Altra ripartenza del Frosinone, che sta cercano spesso la verticale per Cuni e Caso.19:05

32' BAEZ! Conclusione potente al volo dell'esterno, palla a fil di palo.19:05

31' Contropiede Frosinone, Baez trova l'inserimento di Oyono che controlla male.19:04

30' Si riprende a giocare, Garcia ha approfittato del time out per parlare con Cajuste e Osimhen.19:02

28' Cooling break in campo, pausa per le due formazioni.19:01

27' AMMONITO Jens-Lys Cajuste. Intervento in ritardo del mediano che entra duro su Gelli. 18:59

26' Colpo di testa di Osimhen, altra deviazione e altro angolo per il Napoli.18:58

25' Gran palla di Politano per Di Lorenzo, cross messo in angolo da Mazzitelli.18:58

24' GOL! Frosinone - NAPOLI 1-1! Rete di Matteo Politano. Ripartenza dei partenopei, conclusione murata di Zielinksi con la sfera che arriva all'esterno ex Inter: conclusione al volo che sbatte davanti a Turati e si infila in rete.



Guarda la scheda del giocatore Matteo Politano18:57

23' Oyono entra con forza su Raspadori, intervento regolare del terzino.18:55

22' Raspadori prova il tocco sotto per Osimhen, chiude ancora Monterisi.18:54

20' Osimhen se ne va di forza a due avversari, ma non puó nulla sul terzo, Monterisi.18:52

19' Gran spunto di Caso che se ne va dalla marcatura di Di Lorenzo, guadagnando l'angolo.18:51

18' Sponda di Osimhen per Raspadori, la conclusione colpisce in pieno Romagnoli.18:50

17' Napoli che ora attacca con forza, Frosinone che non riesce piú a ripartire.18:49

16' Cross di Di Lorenzo, Osimhen lamenta un tocco di mano di Romagnoli: si continua a giocare.18:48

15' Cajuste guadagna l'angolo, ma nessuno riesce a colpire il corner di Zielinski.18:47

14' CHE RISCHIO PER MERET! Il portiere sbaglia il controllo a pochi metri dalla porta, riuscendo peró a recuperare la sfera.18:45

13' AMMONITO Stanislav Lobotka. Fallo tattico di Lobotka, che ferma la ripartenza di Cuni. 18:44

12' AMMONITO Anthony Oyono . Intervento in ritardo su Zielinski, primo giallo del match. 18:44

11' Napoli che sta cercando di alzare il ritmo, Frosinone ora tutto nella propria metá campo per difendere il risultato.18:43

10' Verticale di Zielinski per Olivera, l'ex Getafe tarda nel cross e si fa chiudere.18:41

8' Inizia in salita il campionato del Napoli, con il Frosinone che trova il vantaggio su rigore dopo il fallo di Cajuste su Baez.18:40

7' GOL! FROSINONE - Napoli 1-0! Rete su Rigore di Abdoulrahmane Harroui. Il nuovo acquisto del Frosinone spiazza Meret e porta in vantaggio i suoi!



Guarda la scheda del giocatore Abdou Harroui18:39

6' CONFERMATO IL RIGORE PER IL FROSINONE!18:38

6' Check dek Var per l'intervento di Cajuste su Baez: si attende allo Stirpe.18:37

5' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Sugli sviluppi dell'angolo, Cajuste colpisce Baez: l'arbitro prima temporeggia, poi indica il dischetto.18:37

4' Cross di Gelli, chiude Juan Jesus: primo angolo per il Frosinone.18:36

3' Pressing alto del Frosinone, con la squadra di Di Francesco che non vuole permettere un facile possesso palla agli avversari.18:34

2' Frosinone in completo giallo, Napoli in azzurro.18:33

1' INIZIA FROSINONE - NAPOLI! Primo pallone per i partenopei.18:32

Minuto di silenzio in ricordo di Carletto Mazzone, grande applauso per lui da tutto il Benito Stirpe.18:31

Dirige il match l'arbitro Matteo Marcenaro.18:30

Squadre che entrano in campo, tutto pronto per la partenza di questa nuova Stagione di Serie A!18:27

Tra le avversarie affrontate più di due volte in Serie A, il Napoli è una delle quattro – con Torino, Roma e Inter – contro cui il Frosinone ha sempre perso (4/4); la formazione partenopea inoltre è – tra queste – quella che ha realizzato più reti contro i ciociari nel massimo campionato (15).18:19

Garcia deve far fronte all'assenza di Kvaratskhelia, con Osimhen il francese schiera Raspadori e Politano. Cajuste dal primo minuto, Olivera preferito a Mario Rui in difesa.18:17

Di Francesco mantiene il 4-3-3 della scorsa stagione affidandosi a Cuni da prima punta con Caso e Baez alle sue spalle. Mazzitelli in regia, Oyono e Monterisi in difesa con Romagnoli e Marchizza.18:15

La formazione del NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin.18:13

Sono ufficiali le formazioni del match: FROSINONE (4-3-3) Turati - Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza - Harroui, Mazzitelli, Gelli - Baez, Cuni, Caso. A disposizione: Cerofolini, Palmisani, Pahic, Szyminski, Macaj, Brescianini, Garritano, Barrenechea, Borrelli, Haoudi, Kvernadze, Bidaoui.18:12

Molta curiosità per il nuovo Napoli di Garcia, che parte da favorito e apre il suo campionato contro la neopromossa Frosinone, affidata in questa stagione a Di Francesco.18:07

Benvenuti e benvenute! Ha inizio la Serie A 2023/24, si parte con Frosinone-Napoli!13:42