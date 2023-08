Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima gara di Serie A!22:49

Buona la prima per la Fiorentina. Primo tempo di altissima qualità della squadra di Italiano che dopo undici minuti è già avanti di due reti grazie alla prodezza di Biraghi e al tap in vincente di Bonaventura. Nico Gonzalez di testa firma il 3-0, nella ripresa un assist meraviglioso di Bonaventura regala a Mandragora il pallone del poker. Il Genoa prova a tornare in partita con la rete messa a segno da Biraschi, ma il risultato non cambierà più fino al triplice fischio22:48

Non è bastata una ripresa più aggressiva da parte del Genoa per ribaltare lo svantaggio del primo tempo, ritorno amaro in Serie A per l'undici di Gilardino22:45

90'+4' CALA IL SIPARIO A MARASSI! Fiorentina batte Genoa 4-1!22:44

90'+4' Ekuban guida la ripartenza del Genoa, palla dentro per Gudmundsson che di testa è però impreciso22:43

90'+2' Thorsby! Pescato tutto solo sul secondo palo da Gudmundsson, l'ex Samp non centra la porta da pochi passi!22:42

90' Quattro minuti di recupero22:39

90' BELTRAN! Subito vicino al gol il neo entrato, Martinez respinge il suo tiro sul primo palo! In seguito viene ravvisato un offside sul proseguimento dell'azione22:39

88' Esordio in maglia viola anche per Gino Infantino, che entra al posto di Bonaventura22:37

87' Trattentuta di Milenkovic su Gudmundsson, giallo per lui22:36

84' OCCASIONE GENOA! Terracciano respinge con un gran riflesso il colpo di testa da corner di Retegui!22:32

83' Esordio in maglia viola anche per Lucas Beltran, uno dei grandi acquisti di questo calciomercato della Fiorentina22:32

82' Triplo cambio per la Fiorentina: Dodo subentra al posto di Kayode, Duncan rileva Mandragora e Nzola lascia al posto a Beltran22:31

80' Ammonito Bani, reo di aver atterrato irregolarmente Sottil che resta a terra22:29

79' Azione insistita del Genoa che però non riesce ad arrivare alla conclusione, il fallo di Frendrup riconsegna il possesso palla alla Fiorentina22:28

76' Milenkovic! Buon lavoro di Nzola che va via di forza, il pallone finisce tra i piedi di Milenkovic il cui tiro dal limite, sporcato da Jagiello, finisce di poco alto22:26

75' È ripreso il gioco, Sottil si guadagna subito un calcio di punizione22:24

72' Italiano ne approfitta per il cambio della sua gara: fuori Nico Gonzalez e dentro Sottil22:22

72' È il momento del cooling break22:21

70' Inserimento di Nico Gonzalez sul passaggio di Nzola, l'argentino sbaglia però il controllo e l'azione sfuma22:18

66' Gudmundsson! Buona combinazione con Ekuban e conclusione da dentro l'area respinta da Arthur!22:15

65' Brekalo! Arriva rimorchio sulla sponda di Nzola ma il suo tiro termina alle stelle22:14

62' Da sottolineare, nella Fiorentina, la prestazione superlativa del giovanissimo Kayode22:11

60' Gilardino sembra essere passato al 4-3-1-2 adesso22:09

59' Triplo cambio in casa Genoa: Vasquez, Ekuban e Jagiello al posto di Hefti, Martin, e Badelj22:09

58' GOL! GENOA-Fiorentina 1-4! Gol di Biraschi! Sugli sviluppi di un corner respinto, Frendrup rimette in mezzo il pallone di testa trovando Biraschi che, con un'azione da centravanti puro, batte Terracciano!



56' GOL! Genoa-FIORENTINA 0-4! Gol di Mandragora! Altra azione sontuosa della Viola, palla deliziosa di Bonaventura che dal limite dell'area premia l'inserimento di Mandragora il quale di testa batte Martinez!



54' Più intraprendente il Genoa in questo avvio di ripresa, ma ancora zero pericoli per la porta di Terracciano, totalmente inoperoso questa sera22:03

52' Cross proprio di Kayode per Nico Gonzalez, l'argentino fatica nel controllo e viene fermato da Biraschi22:01

51' Ripartenza Genoa dopo un pallone perso da Brekalo, cross basso di Gudmundsson e ottima chiusura di Kayode22:00

49' Riprende il gioco, possesso rossoblù21:57

48' Gara ferma adesso, dalla gradinata dei tifosi del Genoa è arrivato un fumogeno sul terreno di gioco21:57

46' SI RIPARTE! È iniziato il secondo tempo!21:54

È scemato con il passare del tempo il grande entusiasmo dei tifosi genoani, che di certo si aspettavano ben altro spettacolo per il ritorno in Serie A. Vedremo se la squadra di Gilardino troverà la scintilla per rientrare in partita nel corso della ripresa21:41

Partita senza storia fino a questo momento: la Fiorentina comanda il gioco e si porta in vantaggio in avvio con l'incursione di Biraghi che di destro infila subito Martinez. Sei minuti più tardi e arriva anche il raddoppio di Bonaventura che ribatte in rete dopo il palo da fuori di Nico Gonzalez. Proprio il numero 10 argentino cala il tris sul finire della prima frazione con un perfetto stacco aereo sugli sviluppi di un corner21:39

45'+3' FINE PRIMO TEMPO! Solo una squadra in campo a Marassi nei primi 45 minuti21:36

45'+3' Conclusione velleitaria di Mandragora da posizione impossibile, palla fuori21:36

45'+1' Cross di Gudmundsson a cercare Retegui, il quale viene disturbato da Biraghi e non riesce ad impattare il pallone21:34

45' Saranno tre i minuti di recupero21:33

43' Altro lancio lungo per Nzola, suggerimento complicato per l'ex Spezia e Martinez fa sua la sfera21:31

40' GOL! Genoa-FIORENTINA 0-3! Gol di Nico Gonzalez! Grande stacco dell'argentino sul corner al bacio di Biraghi, Martinez battuto per la terza volta! Notte fonda per il Genoa



39' Brutto errore di Dragusin che serve inavvertitamente Nzola, il quale punta la difesa genoana palla al piede ma la sua conclusione viene respinta21:29

37' Ancora pericolosa la Fiorentina, dopo un bel velo di Brekalo il pallone giunge a Nzola che però non riesce a concludere21:25

35' Ripartenza della Fiorentina, Biraghi sbaglia l'ultima scelta e il suo cross viene intecettato da Martinez21:23

34' Ammonito Bonaventura, Ayroldi aveva dato il vantaggio su una ripartenza del Genoa ma a fine azione ha annotato il nome del numero 5 viola sul taccuino21:22

31' Cross tagliato di Gonzalez a cercare Nzola, buona chiusura della difesa genoana21:19

28' Riprende la gara, ci prova ancora la Fiorentina ma Ayroldi segnala un fallo in attacco21:16

27' È il momento del cooling break! Qualche istante di pausa per le due squadre prima di riprendere il gioco21:14

26' Fermata un'iniziativa della Fiorentina a causa del controllo di mano da parte di Nzola21:13

24' BADELJ! Tiro di prima intenzione di controbalzo che sfiora il palo! C'era però una posizione irregolare ravvisata dall'assistente dell'arbitro Ayroldi21:12

22' Cartellino giallo anche per Biraghi, intervento da dietro su Frendrup21:10

21' Primo giallo del match, entrata in ritardo di Retegui su Milenkovic21:08

19' Verticalizzazione di Biraghi a cercare lo scatto di Nzola, controlla senza problemi Martinez21:07

17' Nico Gonzalez prova a premiare la sovrapposizione sulla destra di Kayode, il suggerimento dell'argentino però è troppo lungo e termina sul fondo21:05

14' Inizio da incubo per il Genoa, gelato il pubblico di Marassi21:02

11' GOL! Genoa-FIORENTINA 0-2! Gol di Bonaventura! Tiro improvviso di Gonzalez da fuori area, miracolo di Martinez che devia sul palo ma Bonaventura è più veloce di tutti a ribadire in rete! Doppio vantaggio viola!



10' Prova ad alzare il baricentro il Genoa pressando in avanti, ma ottima fino a questo momento la gestione del pallone da parte della Fiorentina20:58

7' Prodezza di Cristiano Biraghi che trova il gol del vantaggio con il suo piede debole, il capitano della Fiorentina aveva realizzato una doppietta contro il Grifone due stagioni fa20:55

5' GOL! Genoa-FIORENTINA 0-1! Gol di Biraghi! Gran gol del capitano viola che, servito da Nzola, riceve sulla sinistra e converge sul destro battendo Martinez con un tiro all'incrocio sul primo palo!



3' Si fa vedere il Genoa, cross basso e teso di Retegui con Martin che dalla parte opposta prova a rimetterla in mezzo trovando però una deviazione e guadagnando il primo corner del match20:52

1' Primo tentativo della Fiorentina con Nzola che prova il colpo di testa, controlla Martinez20:50

SI PARTE! È iniziata Genoa-Fiorentina, primo possesso alla squadra viola!20:48

Squadre in campo a Marassi, manca pochissimo ormai al fischio d'inizio. Prima però un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Mazzone20:47

Dirige l'incontro Giovanni Ayroldi di Molfetta, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Colarossi e dal quarto ufficiale Abisso. Doveri e Miele al Var20:46

Le scelte di Italiano: novità Kayode sulla destra, preferito a Dodo. Dal 1' Arthur che farà coppia con Mandragora a centrocampo, jolly Bonaventura che potrà agire sia sulla trequarti che come mezzala. Brekalo e Nico Gonzalez sugli esterni, davanti esordio in maglia viola per Nzola20:50

Le scelte di Gilardino: poche sorprese nell'undici del tecnico biellese, dal primo minuto il nuovo acquisto Retegui in coppia con Gudmundsson, stesso per discorso per Thorsby che compone la mediana insieme a Badelj e Frendrup. Dietro, davanti a Martinez, Dragusin, Bani e Biraschi; Hefti e Martin sugli esterni.19:58

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina risponde con 4-2-3-1: Terracciano-Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi-Mandragora, Arthur-Brekalo, Bonaventura, N. Gonzalez-Nzola.19:56

FORMAZIONI UFFICIALI: Consueto 3-5-2 per il Genoa di Gilardino, ecco lo schieramento dei rossoblù: Martinez-Biraschi, Bani Dragusin-Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin-Retegui, Gudmundson.19:55

Italiano non recupera Ikonè, ancora alle prese con i postumi di un fastidio all'anca. Indisponibili anche Castrovilli (altro lungo stop per lui), Baràk e Mina. Squalificato, invece, Kouamè.17:53

Qualche assenza tra le fila rossoblù, Gilardino dovrà infatti rinunciare a Strootman e Sabelli causa squalifica, e anche a Vogliacco e Melegoni, oltre al nuovo arrivato Messias, che non sono ancora al meglio della condizione. Assisterà al match dalla tribuna Ruslan Malinovskyi, il grande colpo di mercato del Genoa ufficializzato nelle scorse ore17:50

Esordio in Serie A per Alberto Gilardino, vero artefice della promozione del Grifone dopo essere subentrato a Blessin. Confermato anche Vincenza Italiano nella Viola, nonostante le voci che nel mese di giugno l'hanno accostato a panchine importanti come quella del Napoli17:44

Serata importante per il pubblico di Marassi che riabbraccia la Serie A dopo una sola stagione di purgatorio nella cadetteria. La Fiorentina invece, smaltita la delusione delle due finali perse dello scorso maggio, arriva a Genova con l'obiettivo di iniziare il campionato con il piede giusto17:42

Benvenuti alla diretta di Genoa-Fiorentina, gara valida per la 1' giornata del campionato di Serie A 2023/2024!17:36