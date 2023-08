Grazie per avere seguito con noi la diretta di Inter-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:46

Nel prossimo turno di campionato per l'Inter impegno in trasferta sul campo del Cagliari, il Monza affronterà in casa l'Empoli.22:46

Debutto vincente in campionato dell'Inter, 2-0 al Monza. Protagonista del match Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Un gol per tempo per i nerazzurri. Asisst per Dumfries e Arnautovic.22:46

90'+7' Fine partita! INTER-MONZA 2-0 (8' e 76' Lautaro Martinez).22:43

90'+6' OCCASIONE MONZA! Caprari arriva sul fondo, Sommer allontana, Valentin Carboni non trova la porta.22:43

90'+3' Ci prova Arnautovic, ma trova l'opposizione efficace di Caldirola.22:39

90' L'arbitro Colombo concede sei minuti di recupero.22:37

88' Tacco di Arnautovic, cross di Carlos Augusto, Caldirola chiude in corner.22:35

87' OCCASIONE INTER! Corner di Calhanoglu, stacca Carlos Augusto, pallone alto di poco.22:34

86' Sostituzione MONZA: entra Valentin Carboni esce Kyriakopoulos.22:32

84' Sostituzione INTER: entra Bisseck esce Darmian.22:30

82' Bastoni spinge a sinistra, ma commette fallo su Birindelli.22:28

80' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Lautaro Martinez.22:26

79' Cross da destra di Cuadrado troppo sul portiere, blocca Di Gregorio.22:25

76' GOL! INTER-Monza 2-0! Rete di Lautaro Martinez. Cross rasoterra di Arnautovic, Lautaro Martinez insacca a porta spalancata.



75' Calcio da fermo di Carlos Augusto, Arnautovic pescato in posizione irregolare.22:21

73' Cooling break in corso prima di una punizione per l'Inter da posizione invitante.22:19

71' Sostituzione MONZA: entra Machin esce Gagliardini.22:17

70' Sostituzione MONZA: entra Pedro Pereira esce D'Ambrosio.22:17

67' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Thuram.22:14

67' Sostituzione INTER: entra Cuadrado esce Dumfries.22:14

67' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Dimarco.22:13

66' OCCASIONE INTER! Dimarco va al tiro dopo una combinazione con Darmian, pallone a lato non di molto.22:13

65' Birindelli conclude da posizione defilata, tiro fuori misura.22:11

62' Tentativo dalla distanza di Lautaro Martinez, pallone abbondandemente a lato.22:09

61' Sostituzione MONZA: entra Birindelli esce Colpani.22:07

60' Sostituzione MONZA: entra Mota Carvalho esce Maric.22:07

60' Calcio di punizione battuto da Calhanoglu, tiro impreciso.22:06

58' Traversone di Gagliardini, De Vrij allontana di testa.22:04

55' Fallo in attacco di Mkhitaryan, sfuma l'azione dell'Inter.22:01

53' Dimarco carica il mancino da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa.22:00

52' Thuram, spalle alla porta, protegge il pallone e guadagna una punizione.21:59

50' Insiste il Monza: Colpani mette al centro, chiude Darmian.21:57

48' OCCASIONE MONZA! Cross di Ciurria, respinge Sommer, Calhanoglu salva su Kyriakopoulos.21:55

46' Inizio secondo tempo di INTER-MONZA! Si riparte dal risultato di 1-0.21:51

Possesso palla a favore del Monza durante la prima frazione di gioco: 54,2%.21:42

Inter avanti di misura all'intervallo. In gol dopo otto minuti Lautaro Martinez su assist di Dumfries. Il Monza reagisce e ci prova con Caprari e Colpani.21:41

45'+3' Fine primo tempo: INTER-MONZA 1-0! In gol Lautaro Martinez.21:35

45' L'arbitro Colombo concede tre minuti di recupero.21:32

43' Caprari entra in area, tiro respinto da Bastoni.21:28

41' Ammonito CALDIROLA per gioco scorretto su Lautaro Martinez.21:27

39' Corner di Calhanoglu, Mkhitaryan si coordina ma non impatta bene la sfera.21:25

38' Dumfries mette al centro, Di Gregorio si rifugia in corner.21:24

35' Mkhitaryan imbuca per Dumfries, l'olandese cade in area, l'arbitro fa proseguire.21:21

32' Ammonito LAUTARO MARTINEZ per gioco scorretto su Gagliardini.21:18

30' L'Inter si distende in avanti grazie a un'accelerazione di Thuram: Dimarco in area calcia di sinistro, il pallone termina largo.21:17

28' Dimarco dalla bandierina, Lautaro Martinez colpisce al volo di sinistro, pallone distante dalla porta.21:14

25' Cooling break in corso, gioco fermo.21:11

23' Barella riceve da Dumfries e va subito al tiro, altissimo.21:09

22' Tiro fiacco di Gagliardini, nessun problema per Sommer.21:08

20' Barella conclude al volo dal limite sugli sviluppi di un corner, pallone in curva.21:05

17' Thuram di tacco prolunga per Dumfries, si chiude la difesa del Monza.21:03

14' Contropiede del Monza: Colpani ha spazio, murato da De Vrij.20:59

12' Kyriakopoulos in area calcia di sinistro, Dumfries devia in corner.20:57

11' Reazione del Monza, De Vrij intercetta un cross di Ciurria.20:57

8' GOL! INTER-Monza 1-0! Rete di Lautaro Martinez. L'azione parte da un tocco morbido di Barella, assist di Dumfries, Lautaro Martinez da pochi passi dalla porta batte Di Gregorio.



7' Cross di Dimarco, Caldirola contiene Lautaro Martinez.20:52

5' Primo squillo dell'Inter con Mkhitaryan: conclusione da centro area, pallone alto non di molto.20:52

3' Lancio di D'Ambrosio, Bastoni è in vantaggio rispetto a Colpani.20:49

1' Inizio primo tempo di INTER-MONZA. Dirige la sfida l'arbitro Colombo.20:46

L'Inter è rimasta imbattuta negli ultimi 10 campionati alla prima partita casalinga stagionale.19:51

Le scelte di Palladino: in avanti c'è Maric, Colpani e Caprari a supporto. Pessina e Gagliardini in mediana, Ciurria e Kyriakopoulos sulle fasce. Mota Carvalho in panchina.19:51

Le scelte di Inzaghi: Lautaro Martinez e Thuram in attacco, Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. Calhanoglu in regia, De Vrij guida la difesa. Out Acerbi.19:50

Panchina MONZA: Sorrentino, Gori, Machin, F. Carboni, Pedro Pereira, Birindelli, V. Carboni, Mota Carvalho, Petagna, Bondo, A. Carboni, Cittadini, Vignato.19:50

Panchina INTER: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Stankovic, Asllani, Sensi, Frattesi, Carlos Augusto, Cuadrado, Arnautovic, Correa.19:49

Formazione MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio - D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola - Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Colpani, Caprari - Maric.19:49

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Darmian, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram.19:46

Manca poco all'inizio di Inter-Monza. L'attesa è finita, debutto a San Siro per i nerazzurri.19:46

Benvenuti alla diretta della partita della 1^ giornata di Serie A, si affrontano Inter e Monza.19:45