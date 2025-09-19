Grande rimonta del Cagliari, che va sotto dopo soli cinque minuti a causa del colpo di testa vincente di Tiago Gabriel. La squadra di Pisacane sfiora il pareggio con il palo colpito da Esposito e con il colpo di testa di Deiola respinto miracolosamente da Falcone. L'1-1 rossoblù arriva al 33' con la cavalcata sulla destra di Palestra, che serve un assist perfetto per Belotti. Nel finale di primo tempo altro palo colpito da Esposito, mentre a inizio ripresa è Caprile a salvare gli ospiti, evitando un autogol di Luperto. La svolta della partita arriva tra il 67' e il 71': prima Tete Morente si divora un gol colpendo male in tuffo di testa a colpo sicuro, poi ancora Belotti conquista un calcio di rigore per fallo di Tiago Gabriel che trasforma incrociando la conclusione e regalando i tre punti al Cagliari.

Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari che, dopo il successo contro il Parma, batte anche il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 7 punti, in compagnia di Cremonese e Udinese, che giocheranno nel weekend. Terza sconfitta di fila, invece, per il Lecce, che deve rimandare ancora l'appuntamento con il primo risultato utile in casa e resta in fondo alla classifica con un punto.

Il Lecce cerca i primi tre punti del suo campionato per lasciare il gruppo di squadre a quota 1 punto in fondo alla classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da due sconfitte di fila sul campo dell'Atalanta e in casa contro il Milan, che hanno fatto seguito al pareggio (0-0) alla prima giornata allo Stadio Ferraris contro il Genoa.20:24

Match intenso e ricco di emozioni al Via del Mare, dove il Lecce passa subito in vantaggio con il colpo di testa vincente di Tiago Gabriel su assist di Sottil. Il Cagliari reagisce subito e va più volte vicino al pareggio, soprattutto con un palo colpito da Esposito e con un colpo di testa di Deiola, respinto da Falcone con una grande parata. Il gol dell'1-1 dei rossoblù arriva al 33' con Belotti, che deve solo spingere in porta il passaggio vincente di Palestra, autore di una bella sgroppata sulla fascia destra. Nel finale secondo legno della partita colpito da Esposito, che calcia a giro da posizione defilata, ma sbatte sul legno.21:50

Pisacane può essere molto soddisfatto del primo tempo dei suoi, eccezion fatta per il gol subito. Ottima, infatti, è stata sia la gestione del pallone che la produzione offensiva rossoblù, pericolosi soprattutto a destra con Palestra. Meno contento, sicuramente, Di Francesco, visto che il suo Lecce, dopo essere partito bene, ha lasciato il pallino del gioco al Cagliari, faticando anche a ripartire in contropiede.21:52

Lecce con il 4-2-4 in questo finale: Stulic affianca Camarda. Il Cagliari invece si risistema con il 4-5-1: Zappa è il nuovo terzino destro, con Palestra davanti a lui. Folorunsho e Gaetano sono le mezzali ai lati di Deiola, con Felici a sinistra e Kilicsoy unica punta.22:27

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lecce - Cagliari? La gara tra Lecce e Cagliari si giocherà venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Lecce - Cagliari? L'arbitro del match sarà Luca Zufferli Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lecce - Cagliari sarà Matteo Gariglio Dove si gioca Lecce - Cagliari? La partita si gioca a Lecce In che stadio si gioca Lecce - Cagliari? Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Luperto con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Lecce - Cagliari? La gara tra Lecce e Cagliari si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Lecce - Cagliari? Il marcatore Lecce è stato Tiago Gabriel al 5' mentre i marcatori del Cagliari sono stati Andrea Belotti al 33', 71'

PREPARTITA

Lecce - Cagliari è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Cagliari sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Attualmente il Lecce si trova 20° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Lecce ha segnato 2 gol e ne ha subiti 8; il Cagliari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Lecce ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, l'Atalanta e il Cagliari ottenendo 0 punti.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Napoli e il Parma ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari perdendo 1-2 mentre Il Cagliari ha incontrato il Parma vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Tiago Gabriel con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Andrea Belotti con 2 gol.

Lecce e Cagliari si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 7 volte, il Cagliari ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Lecce-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N), perdendo però la più recente (1-4 lo scorso 19 gennaio all'Unipol Domus); i sardi non ottengono due successi di fila contro i pugliesi nel torneo dal periodo tra febbraio 2009 e novembre 2010.

Il Lecce ha vinto sei delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P), tra cui quella della scorsa stagione (1-0 il 31 agosto 2024); solo contro Udinese e Lazio (entrambe otto) ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato.

Il Lecce ha registrato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare in questo avvio di campionato; solo tre volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto al massimo un punto dopo le prime quattro partite stagionali: nel 2005/06 (uno), nel 1997/98 (zero) e nel 1993/94 (zero).

Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A (3N, 8P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben otto di questi match al Via del Mare non è riuscito a segnare.

Il Cagliari arriva dal successo per 2-0 contro il Parma e non ottiene due vittorie consecutive in Serie A da un anno e mezzo, ovvero dal marzo 2024 con Claudio Ranieri allenatore (contro Empoli e Salernitana in quel caso).

Il Cagliari ha guadagnato almeno quattro punti dopo le prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Rolando Maran in panchina; in caso di successo in questo match, i sardi otterranno almeno sette punti dopo quattro gare in un'edizione del massimo campionato solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo l'annata 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti).

Tra le formazioni attualmente in Serie A, Lecce e Cagliari sono le due che hanno perso il maggior numero di partite nell'anno solare 2025: 12 i salentini e 11 i sardi in 23 gare totali a testa.

Nella Serie A appena iniziata, solo il Parma finora (24 anni e 339 giorni di media) ha registrato un'età media più bassa tra titolari e subentrati rispetto al Lecce (25 anni e 51 giorni) e al Cagliari (25 anni e 167 giorni).

Francesco Camarda (17 anni e 193 giorni alla data della partita) potrebbe diventare il più giovane marcatore del Lecce in Serie A, superando il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l’11 gennaio 2004, contro il Bologna).

Il Lecce è la squadra contro cui Gianluca Gaetano ha preso parte a più reti in Serie A: tre in tre sfide (due gol e un assist). Dal suo esordio con il Cagliari nel massimo campionato, nel febbraio 2024, il classe 2000 è il giocatore che è stato coinvolto in più marcature nel massimo campionato con il club sardo: 12 (sei centri e sei passaggi vincenti).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: