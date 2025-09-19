Seconda vittoria consecutiva per il Cagliari che, dopo il successo contro il Parma, batte anche il Lecce e sale momentaneamente al terzo posto in classifica con 7 punti, in compagnia di Cremonese e Udinese, che giocheranno nel weekend. Terza sconfitta di fila, invece, per il Lecce, che deve rimandare ancora l'appuntamento con il primo risultato utile in casa e resta in fondo alla classifica con un punto.
Grande rimonta del Cagliari, che va sotto dopo soli cinque minuti a causa del colpo di testa vincente di Tiago Gabriel. La squadra di Pisacane sfiora il pareggio con il palo colpito da Esposito e con il colpo di testa di Deiola respinto miracolosamente da Falcone. L'1-1 rossoblù arriva al 33' con la cavalcata sulla destra di Palestra, che serve un assist perfetto per Belotti. Nel finale di primo tempo altro palo colpito da Esposito, mentre a inizio ripresa è Caprile a salvare gli ospiti, evitando un autogol di Luperto. La svolta della partita arriva tra il 67' e il 71': prima Tete Morente si divora un gol colpendo male in tuffo di testa a colpo sicuro, poi ancora Belotti conquista un calcio di rigore per fallo di Tiago Gabriel che trasforma incrociando la conclusione e regalando i tre punti al Cagliari.
90'+5'
FISCHIO FINALE: LECCE-CAGLIARI 1-2. La doppietta di Belotti ribalta il gol di Tiago Gabriel.22:46
90'+3'
N'Dri prova ad andare via a Felici sulla destra, ma si trascina il pallone sul fondo.22:44
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:41
89'
AMMONITO Adam Obert per un intervento in netto ritardo su N'Dri.22:40
87'
Quinta sostituzione per il Cagliari. Non ne ha più Alessandro Deiola, minuti per Luca Mazzitelli.22:38
86'
Problemi per Deiola, che non sembra in grado di continuare.22:37
84'
N'Dri batte un corner corto scambiando con Tete Morente e prova la conclusione sul primo palo dal limite dell'area. Tiro sul fondo.22:35
81'
Quinta sostituzione per il Lecce. Santiago Pierotti lascia spazio a Konan N’Dri.22:32
79'
Il Lecce non riesce a rendersi pericoloso, mentre il Cagliari è bravo ad abbassare il ritmo.22:30
76'
Lecce con il 4-2-4 in questo finale: Stulic affianca Camarda. Il Cagliari invece si risistema con il 4-5-1: Zappa è il nuovo terzino destro, con Palestra davanti a lui. Folorunsho e Gaetano sono le mezzali ai lati di Deiola, con Felici a sinistra e Kilicsoy unica punta.22:27
73'
Quarta sostituzione per il Lecce. Finisce la partita di Ylber Ramadani, al suo posto Francesco Camarda.22:25
73'
Quarta sostituzione per il Cagliari. Esce Michel Adopo, entra Gabriele Zappa.22:24
73'
Terza sostituzione per il Cagliari. Fuori Andrea Belotti, dentro Semih Kiliçsoy.22:23
71'
GOL! Lecce-CAGLIARI 1-2! Rete di Andrea Belotti! Il "Gallo" incrocia la conclusione, Falcone intuisce, ma non riesce a respingere il tiro. Rossoblù in vantaggio al Via del Mare.
CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Belotti riceve in area da Felici e viene atterrato dall'intervento in scivolata di Tiago Gabriel. Nessun dubbio per Zufferli.22:20
67'
CHE OCCASIONE SPRECATA DA TETE MORENTE! Pierotti scappa via sulla destra e crossa sul secondo palo per il numero 7, che colpisce di testa in tuffo a botta sicura, ma non trova la porta.22:18
64'
Ritmo ancora alto in questa fase.22:18
62'
Nel Cagliari Deiola passa nel ruolo di mediano davanti alla difesa, Folorunsho retrocede alla sinistra del capitano rossoblù, mentre Felici e Gaetano si piazzano alle spalle di Belotti.22:14
61'
Terza sostituzione per il Lecce. Richiamato in panchina Riccardo Sottil, minuti per Tete Morente.22:13
60'
Seconda sostituzione per il Cagliari. Matteo Prati lascia spazio a Mattia Felici.22:12
60'
Prima sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Sebastiano Esposito, al suo posto Gianluca Gaetano.22:11
58'
AMMONITO Matteo Prati per un fallo su Sottil.22:09
55'
CAPRILE SALVA IL CAGLIARI! Kaba crossa dal fondo sul secondo palo per Pierotti, che cerca la sponda di testa in area. Nel tentativo di rinviare, Luperto cicca il pallone e rischia l'autogol, ma viene salvato dal riflesso del suo portiere.22:09
52'
Giropalla prolungato del Lecce. Il Cagliari si difende.22:03
49'
OCCASIONE PER BELOTTI! Bellissima imbucata d'esterno di Deiola per Belotti, che sterza su Nbada, rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, ma alza troppo la mira.22:00
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lecce-Cagliari.21:56
46'
Seconda sostituzione per il Lecce. Esce Álex Sala, entra Mohamed Kaba.21:56
46'
Prima sostituzione per il Lecce. Fuori Antonino Gallo, dentro Corrie Ndaba.21:56
Pisacane può essere molto soddisfatto del primo tempo dei suoi, eccezion fatta per il gol subito. Ottima, infatti, è stata sia la gestione del pallone che la produzione offensiva rossoblù, pericolosi soprattutto a destra con Palestra. Meno contento, sicuramente, Di Francesco, visto che il suo Lecce, dopo essere partito bene, ha lasciato il pallino del gioco al Cagliari, faticando anche a ripartire in contropiede.21:52
Match intenso e ricco di emozioni al Via del Mare, dove il Lecce passa subito in vantaggio con il colpo di testa vincente di Tiago Gabriel su assist di Sottil. Il Cagliari reagisce subito e va più volte vicino al pareggio, soprattutto con un palo colpito da Esposito e con un colpo di testa di Deiola, respinto da Falcone con una grande parata. Il gol dell'1-1 dei rossoblù arriva al 33' con Belotti, che deve solo spingere in porta il passaggio vincente di Palestra, autore di una bella sgroppata sulla fascia destra. Nel finale secondo legno della partita colpito da Esposito, che calcia a giro da posizione defilata, ma sbatte sul legno.21:50
45'+3'
FINE PRIMO TEMPO: LECCE-CAGLIARI 1-1. A Tiago Gabriel ha risposto Belotti.21:38
45'+1'
AMMONITO Sebastiano Esposito per una trattenuta.21:37
45'
Concesso un minuto di recupero.21:37
45'
ALTRO PALO COLPITO DA ESPOSITO! Il numero 94 calcia splendidamente a giro dal vertice dell'area di rigore, colpendo il legno più distante da Falcone.21:36
44'
Altra grande azione di Palestra, che salta di nuovo Gallo a destra e crossa basso sul secondo palo per Esposito. Controllo difficile e conclusione ribattuta da Coulibaly.21:35
41'
Conclusione al volo di Folorunsho e deviazione decisiva di Kouassi, che manda il pallone in corner.21:31
39'
Grave errore di Sottil, che sbaglia un controllo facile e vanifica una potenziale occasione per il Lecce, perdendo il pallone a favore di Yerry Mina.21:29
36'
Fallo di Pierotti su Folorunsho. Calcio di punizione per il Cagliari.21:27
33'
GOL! Lecce-CAGLIARI 1-1! Rete di Andrea Belotti! Folorunsho allarga sulla destra per Palestra, che con il primo controllo salta Gallo e serve l'assist per l'ex Torino, il quale spinge in porta il gol del pareggio.
Palestra riceve a destra, salta Gallo e calcia con il sinistro. Conclusione centrale, respinta a due mani da Falcone.21:23
29'
TENTATIVO DI COULIBALY! Il centrocampista del Lecce ruba palla a Prati e prova la conclusione dai 20 metri. Caprile copre il suo palo.21:20
26'
AMMONITO Lassana Coulibaly per un intervento in ritardo su Belotti.21:17
25'
Trattenuta evidente di Obert su Pierotti. Solo fallo secondo Zufferli.21:16
22'
PARATA CLAMOROSA DI FALCONE! Corner a uscire di Prati e colpo di testa sul secondo palo di Deiola. Riflesso pazzesco di Falcone, che si distende e toglie il pallone dall porta.21:13
22'
Intervento decisivo di Coulibaly, che in scivolata anticipa Belotti, pronto a calciare a botta sicura dall'interno dell'area.21:12
20'
AMMONITO Tiago Gabriel per una trattenuta a gioco fermo su Luperto.21:11
20'
CI PROVA ADOPO! Esposito allarga sulla destra per l'ex Atalanta, che prova a sorprendere Falcone sul primo palo. Il capitano del Lecce si distende e respinge.21:10
18'
DOPPIA GRANDE OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Prati crossa sul secondo palo per Esposito, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia fortissimo, colpendo il primo palo. Il pallone finisce nella zona di Obert, il quale fa partire un tiro-cross che sbatte sulla testa di Belotti e finisce di poco a lato.21:10
16'
Altro cross, stavolta di Alex Sala, e colpo di testa di Gaspar, che anticipa tutti ma non trova la porta.21:06
14'
Obert viene servito sulla corsa e crossa dal fondo, ma non trova compagni. Presa facile per Falcone.21:04
11'
Cross dal fondo di Coulibaly, che trova direttamente le braccia di Caprile.21:01
8'
Verticalizzazione di Folorunsho per la corsa di Esposito. Passaggio troppo lungo, che si perde sul fondo.20:58
5'
GOL! LECCE-Cagliari 1-0! Rete di Tiago Gabriel! Sottil salta Esposito, prende il fondo e crossa al centro dell'area per il numero 44 che, tutto solo, schiaccia di testa in porta e batte Caprile.
Gallo cerca lo scatto in profondità di Stulic, anticipato dall'intervento in scivolata di Yerry Mina.20:53
CALCIO D'INIZIO! Comincia Lecce-Cagliari. Primo possesso per i padroni di casa.20:51
In corso un minuto di silenzio per ricordare Matteo Franzoso, giovane sciatore azzurro morto in Cile durante un allenamento.20:50
Quasi tutto pronto allo Stadio Via del Mare di Lecce. Tra pochi minuti l'arbitro Zufferli darà il via al match.20:41
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con il 4-3-2-1: Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Belotti. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Rodríguez, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro.20:34
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Lecce si schiera in campo con il 4-3-3: Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Berisha, N’Dri, Pérez, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Kaba, Kovac.20:39
Diverso l'avvio di stagione del Cagliari, che arriva dalla vittoria per 2-0 contro il Parma nell'ultimo turno. Anche l'altro punto ottenuto dai rossoblù è arrivato in casa (1-1 con la Fiorentina), mentre in trasferta la squadra di Davide Nicola è stata sconfitta dal Napoli, ma soltanto in pieno recupero.20:27
Il Lecce cerca i primi tre punti del suo campionato per lasciare il gruppo di squadre a quota 1 punto in fondo alla classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco è reduce da due sconfitte di fila sul campo dell'Atalanta e in casa contro il Milan, che hanno fatto seguito al pareggio (0-0) alla prima giornata allo Stadio Ferraris contro il Genoa.20:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lecce-Cagliari, gara valida per la 4^ giornata di Serie A.20:20
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori20:20
Lecce-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro il Cagliari in Serie A (2V, 4N), perdendo però la più recente (1-4 lo scorso 19 gennaio all'Unipol Domus); i sardi non ottengono due successi di fila contro i pugliesi nel torneo dal periodo tra febbraio 2009 e novembre 2010.
Il Lecce ha vinto sei delle 11 sfide casalinghe contro il Cagliari in Serie A (3N, 2P), tra cui quella della scorsa stagione (1-0 il 31 agosto 2024); solo contro Udinese e Lazio (entrambe otto) ha ottenuto più successi interni nel massimo campionato.
Il Lecce ha registrato un pareggio e due sconfitte nelle prime tre gare in questo avvio di campionato; solo tre volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto al massimo un punto dopo le prime quattro partite stagionali: nel 2005/06 (uno), nel 1997/98 (zero) e nel 1993/94 (zero).
Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 12 partite casalinghe di Serie A (3N, 8P) - 1-0 contro il Torino lo scorso 18 maggio - e in ben otto di questi match al Via del Mare non è riuscito a segnare.
Il Cagliari arriva dal successo per 2-0 contro il Parma e non ottiene due vittorie consecutive in Serie A da un anno e mezzo, ovvero dal marzo 2024 con Claudio Ranieri allenatore (contro Empoli e Salernitana in quel caso).
Il Cagliari ha guadagnato almeno quattro punti dopo le prime tre partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2018/19, con Rolando Maran in panchina; in caso di successo in questo match, i sardi otterranno almeno sette punti dopo quattro gare in un'edizione del massimo campionato solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo l'annata 2011/12 (sette sotto la guida di Massimo Ficcadenti).
Tra le formazioni attualmente in Serie A, Lecce e Cagliari sono le due che hanno perso il maggior numero di partite nell'anno solare 2025: 12 i salentini e 11 i sardi in 23 gare totali a testa.
Nella Serie A appena iniziata, solo il Parma finora (24 anni e 339 giorni di media) ha registrato un'età media più bassa tra titolari e subentrati rispetto al Lecce (25 anni e 51 giorni) e al Cagliari (25 anni e 167 giorni).
Francesco Camarda (17 anni e 193 giorni alla data della partita) potrebbe diventare il più giovane marcatore del Lecce in Serie A, superando il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l’11 gennaio 2004, contro il Bologna).
Il Lecce è la squadra contro cui Gianluca Gaetano ha preso parte a più reti in Serie A: tre in tre sfide (due gol e un assist). Dal suo esordio con il Cagliari nel massimo campionato, nel febbraio 2024, il classe 2000 è il giocatore che è stato coinvolto in più marcature nel massimo campionato con il club sardo: 12 (sei centri e sei passaggi vincenti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: