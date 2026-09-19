Il Bologna esce tra i fischi per la prima partita di Palladino: nonostante il cambio in panchina i rossoblù non riescono ancora a centrare la prima vittoria stagionale e hanno solo 2 punti in classifica conquistati in 5 giornate. Per il Torino invece questo è il primo pareggio e ora è a 4 punti.

Finisce in parità la sfida tra Bologna e Torino. Sblocca il match Federico Bernardeschi con il suo sinistro, poi nella ripresa Abate toglie Fitz-Jim per inserire un rinforzo in più in attacco, Kulenovic. Ed è proprio lui a segnare il gol del pareggio, primo con la maglia granata, complice un errore di Skorupski! Sul finale tantissime le occasioni da parte di entrambe le squadre, tra cui un tiro a giro di Bernardeschi fuori di millimetri e una conclusione alta di poco di Piccoli!

Il Bologna è ancora alla caccia della prima vittoria in campionato: 3 sconfitte e un pareggio sono costati la panchina a Domenico Tedesco. La società rossoblù ha deciso così di puntare su Raffaele Palladino, alla sua prima partita da allenatore del Bologna.13:27

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Torino? La gara tra Bologna e Torino si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Torino? L'arbitro del match sarà Marco Guida Dove si gioca Bologna - Torino? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Torino? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Torino? La gara tra Bologna e Torino si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Torino? Il marcatore del Bologna è stato Federico Bernardeschi al 14' mentre il marcatore del Torino è stato Sandro Kulenovic al 77'

PREPARTITA

Bologna - Torino è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Torino sarà Marco Guida.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 15 Fuorigioco 8 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 5.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4

Attualmente il Bologna si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Torino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Bologna ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Fiorentina e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato la Roma perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol.

Bologna e Torino si sono affrontate 136 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 48 volte, il Torino ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Bologna-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato (4V, 2N), con l'ultimo successo dei granata che risale al 6 marzo 2023 (1-0 all'Olimpico Grande Torino); solo una volta i felsinei hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A: otto match tra il 1956 e il 1960.

Il Bologna è imbattuto da 10 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 6N): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, gli emiliani vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta solo contro il Cagliari (13) .

Il Bologna ha guadagnato un solo punto dopo quattro partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2018/19, il 2011/12 e il 1972/73. Più nel dettaglio, soltanto nel 2011/12 è rimasta con un solo punto dopo anche la quinta gara.

A partire dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più match casalinghi del Bologna in Serie A: 10 su 16 (a quota 10 anche Pisa ed Hellas Verona); nello stesso periodo, gli emiliani sono la formazione che ha subito più gol in gare interne (25).

Il Bologna ha segnato solo due gol in questo inizio di campionato (entrambi contro il Sassuolo); era dal 2018/19 che i rossoblù non facevano così male dal punto di vista realizzativo dopo quattro gare stagionali di Serie A (zero reti all'attivo in quel caso con Filippo Inzaghi allenatore).

Il Torino ha perso tre delle prime quattro partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2002/03 (4/4) e il 2020/21 (3/4); quelle sono state le uniche due stagioni in cui i granata hanno registrato anche quattro sconfitte dopo i primi cinque match nel massimo campionato.

Il Bologna è la squadra con la percentuale realizzativa più bassa in questo avvio di stagione in Serie A: 3.6% (2 reti con 56 tiri totali); dall'altra parte il Torino è sesto in questa classifica con il 12% (4/33).

Il Torino è la formazione che ha registrato il minor numero di tocchi in area avversaria (61) in queste prime quattro giornate di Serie A; il Bologna è invece ottavo in questa graduatoria (105).

Solo Douglas Luiz (17) e Lucas da Cunha (16) hanno partecipato a più tiri di Federico Bernardeschi (14) senza né segnare né fornire assist in questo avvio di stagione in Serie A - per il classe '94 del Bologna otto conclusioni effettuate più sei occasioni create.

Giovanni Simeone è rimasto a secco di gol in sei partite di fila per la prima volta con la maglia del Torino in campionato; l'attaccante argentino ha realizzato cinque reti contro il Bologna in Serie A e solo contro Lazio (10), Juventus e Torino (entrambe sei) ha fatto meglio nel torneo (a quota cinque anche Napoli e Venezia).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: