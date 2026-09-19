Finisce in parità la sfida tra Bologna e Torino. Sblocca il match Federico Bernardeschi con il suo sinistro, poi nella ripresa Abate toglie Fitz-Jim per inserire un rinforzo in più in attacco, Kulenovic. Ed è proprio lui a segnare il gol del pareggio, primo con la maglia granata, complice un errore di Skorupski! Sul finale tantissime le occasioni da parte di entrambe le squadre, tra cui un tiro a giro di Bernardeschi fuori di millimetri e una conclusione alta di poco di Piccoli!
Il Bologna esce tra i fischi per la prima partita di Palladino: nonostante il cambio in panchina i rossoblù non riescono ancora a centrare la prima vittoria stagionale e hanno solo 2 punti in classifica conquistati in 5 giornate. Per il Torino invece questo è il primo pareggio e ora è a 4 punti.
Ora spazio alla sosta, si torna in campo tra due settimane: appuntamento l'11 ottobre alle ore 15.00 per Lecce-Bologna. Il Torino invece sarà impegnato il giorno dopo, lunedì, alle ore 20.45 contro l'Udinese.
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Da Bologna è tutto, grazie per aver seguito con noi la diretta di Bologna-Torino! Arrivederci e alla prossima di campionato! Buona serata!17:05
90'+5'
Fine partita! Bologna-Torino 1-1! Al gol di Bernardeschi risponde Kulenovic!16:59
90'+4'
Insiste il Torino! Finale infuocato a Bologna! Attacca il Torino con una serie di conclusioni prima di Mandragora, poi di Kulenovic, tutte respinte dai rossoblù!16:59
90'+3'
Piccoli vicino al gol! Conclusione potente con il sinistro dell'attaccante, la palla termina di poco sopra la traversa!16:58
90'
Segnalati 5 minuti di recupero al Dall'Ara. 16:55
90'
Ancora Torino! Simeone spizza di testa ma non trova lo specchio della porta. 16:54
88'
Contropiede del Bologna con Odgaard, troppo corto il suo tiro per Orsolini che viene recuperato dalla difesa granata. 16:52
87'
Insiste il Torino: Oristanio va al cross, ci pensa De Silvestri con la testa a mandare in angolo.16:51
86'
Ottima lettura di Theate che evita l'inserimento in area di Oristanio. Continua a pressare il Torino.16:51
84'
Esce Nadir Zortea per Emil Holm.16:48
83'
Contropiede del Torino con Oristanio, l'attaccante arriva in area e pronto alla conclusione cade a terra e protesta per un fallo di Heggem. Tutto regolare secondo l'arbitro. 16:47
81'
Ci riprova Kulenovic a un metro dalla porta di testa! Questa volta è attento Skorupski!16:45
78'
Ammonito Nathan Patterson.16:45
77'
Assist di Rolando Mandragora.16:44
77'
GOOOOOLLL! Bologna-TORINO 1-1! Rete di Sandro Kulenovic! La difesa rossoblù si perde l'attaccante del Torino da praticamente metà campo, il giocatore si invola verso la porta e con il destro la mette all'angolino sorprendendo Skorupski!
Esce anche Federico Bernardeschi per Riccardo Orsolini.16:39
76'
Schema da calcio di punizione per il Bologna, batte Piccoli che però colpisce la barriera. Spazza via Simeone. 16:39
74'
Calcio di punizione dal limite dell'area per il Bologna.16:38
74'
Ammonito Rafik Belghali per fallo su Odgaard.16:37
68'
Nel Torino fuori Daniel Santos Bragança per Emirhan Ilkhan.17:06
68'
Esce anche Nikola Vlasic per Gaetano Oristanio.16:30
68'
Nel Torino esce Eray Cömert per Rafik Belghali.16:30
67'
Che azione del Bologna! Vicino al raddoppio! Miranda serve Piccoli in area che al volo tenta un tiro difficile, la palla finisce da Bernardeschi che conclude a giro con il sinistro, la palla esce di millimetri! 16:32
64'
Rischia qualcosa Heggem su pressione di Simeone: il difensore fa qualche finta sull'argentino, poi è costretto al lancio lungo. 16:28
63'
Cross di Piccoli e tiro al volo di Miranda: la palla termina però molto alta sopra la traversa.16:26
58'
In difesa esce Eivind Helland per Lorenzo De Silvestri.16:18
58'
Cambi anche per il Bologna: esce Nicolò Cambiaghi per Jens Odgaard.16:18
57'
Schema da calcio d'angolo sempre con protagonista Bernardeschi: la sua conclusione termina alta sopra la traversa.16:20
56'
Tentativo di Bernardeschi al volo respinto dagli avversari. Sarà angolo per i rossoblù.16:20
55'
Finisce anche la partita di Kian Fitz-Jim per Sandro Kulenovic.16:16
52'
Contropiede sprecato dal Bologna! Parte Piccoli da centrocampo e serve Miranda sulla sinistra, lo spagnolo però nel riservire l'attaccante calibra male e la palla termina sul fondo. 16:15
51'
È partito forte il Torino in questo secondo tempo: Ferguson pressato da Simeone non vuole rischiare e devia in corner. 16:14
50'
Tiro potente con il sinistro di Mandragora, grande parata di Skorupski!16:14
49'
Bragança si accentra e dopo una serie di dribbling viene steso da Cambiaghi: punizione dal limite dell'area, c'è già Mandragora sul pallone.16:13
47'
Tentativo dalla distanza di Bragança, palla deviata sarà corner per i granata. 16:10
46'
Subito un cambio per il Torino: esce Niccolò Fortini per Nathan Patterson.16:06
45'
Si riparte! Comincia il secondo tempo di Bologna-Torino!16:06
Il Bologna sblocca il primo tempo grazie alla prima rete stagionale di Federico Bernardeschi. L'azione nasce da un recupero di Cambiaghi, bravo ad aprire subito per Miranda il cui cross arriva dritto in area dal numero 10. Poco dopo Pobega tutto solo davanti a Perri ha l'occasione del raddoppio ma perde il tempo e viene prontamente murato da Fitz-Jim. Due tiri importanti anche per Mandragora, sempre parate da Skorupski!15:55
45'+3'
Fine primo tempo! Bologna-Torino 1-0! Gol di Federico Bernardeschi!15:50
45'+1'
Non molla il Torino, ancora Cacciamani a rendersi pericoloso con le sue falcate dal lato sinistro, bravo Theate a respingere.15:49
45'
Segnalati tre minuti di recupero.15:48
42'
Tiro di Mandragora con il mancino, ci mette i pugni in volo Skorupski!15:45
41'
Fallo di Heggem dal limite dell'area: sul pallone Fitz-Jim.15:45
35'
Mandragora rimane a terra per il colpo subito da Pobega. 15:39
34'
Che occasione per il Bologna! Pobega ruba palla a Mandragora al limite dell'area e tutto solo davanti a Perri aspetta troppo prima della conclusione in rete che viene respinta da Fitz-Jim. 15:39
32'
Accelerata sulla fascia sinistra e cross di Cacciamani alla ricerca di Fortini, attento Heggem a leggere l'azione ed evitare il tiro del giocatore del Torino. 15:37
31'
Grande azione di Piccoli che con la testa e il fisico protegge il pallone fino a servire Cambiaghi sulla fascia. L'esterno arriva al cross teso ma non ci sono compagni in area. 15:35
30'
Intervento in ritardo di Bragança che travolge Ferguson: ammonito l'ex Sporting.15:33
26'
Si riparte! 15:30
25'
Cooling break al Dall'Ara.15:28
22'
Calcio di punizione per il Bologna, tiro con il mancino preciso di Bernardeschi, Cambiaghi però viene sorpreso in fuorigioco. 15:26
21'
Rimessa lunga di Miranda, Pobega tenta un tiro molto complicato al volo da posizione defilata, la palla colpisce l'esterno della rete.15:24
18'
Rischio per il Torino: troppo debole la rimessa di Perri per Coco, c'è Piccoli in pressione e il difensore è costretto al fallo laterale. 15:21
16'
Mandragora! Buona la punizione battuta dal centrocampista alla ricerca dell'incrocio dei pali, la palla non trova lo specchio della porta di poco!15:20
15'
Vuole reagire il Torino, Pobega commette fallo su Simeone e ora ci sarà calcio di punizione da poco fuori area per i granata. Sul pallone c'è Mandragora.15:19
14'
GOOOOOLLL! BOLOGNA-Torino 1-0! Ecco la prima rete stagionale di Federico Bernardeschi! Cambiaghi recupera palla e apre subito per Miranda, cross in area, stop e tiro con il mancino del numero 10 rossoblù!
Altro duello tra Ismajili e Piccoli, questa volta c'è fallo da parte del difensore granata sull'attaccante.15:12
6'
Ci prova ancora il Torino da calcio d'angolo, il tiro di Simeone colpisce l'esterno della rete. 15:09
4'
Tentativo del Torino con una cocnlusione di Fitz-Jim, Skorupski ci mette le mani!15:08
2'
Gioco fermo, Ismajli a terra. Scontro di gioco tra lui e Piccoli, si rialza il difensore del Torino. 15:05
1'
Si parte! Comincia Bologna-Torino! Fischia l'arbitro Marco Guida!15:03
Un minuto di silenzio al Dall'Ara in memoria di Sandro Mazzola. 15:02
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-5-1-1): Perri - Ismajli, Coco, Comert - Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani - Vlasic - Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.14:12
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski - Helland, Heggem, Theate - Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda - Bernardeschi, Cambiaghi - Piccoli. Allenatore: Raffaele Palladino.14:13
Situazione simile per il Torino non partito benissimo in questo avvio di stagione. La squadra granata ha incassato 3 sconfitte e una vittoria contro la Fiorentina, con anche l'eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Monza. 13:28
Il Bologna è ancora alla caccia della prima vittoria in campionato: 3 sconfitte e un pareggio sono costati la panchina a Domenico Tedesco. La società rossoblù ha deciso così di puntare su Raffaele Palladino, alla sua prima partita da allenatore del Bologna.13:27
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Torino, match valido per la 5ª giornata di Serie A!13:15
La gara tra Bologna e Torino si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Torino?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Dove si gioca Bologna - Torino?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Torino?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Artem Dovbyk con 1 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Bologna - Torino?
La gara tra Bologna e Torino si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Torino?
Il marcatore del Bologna è stato Federico Bernardeschi al 14' mentre il marcatore del Torino è stato Sandro Kulenovic al 77'
PREPARTITA
Bologna - Torino è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Arbitro di Bologna - Torino sarà Marco Guida.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
15
Fuorigioco
8
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
5.0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
04-09-2026
Serie A
Genoa-Como 1-4
Attualmente il Bologna si trova 17° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte). Il Bologna ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; il Torino ha segnato 5 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Bologna ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Sassuolo e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, la Fiorentina e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita il Napoli perdendo 1-0 mentre Il Torino ha incontrato la Roma perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Federico Bernardeschi con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol.
Bologna e Torino si sono affrontate 136 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 48 volte, il Torino ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 42.
Bologna-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato (4V, 2N), con l'ultimo successo dei granata che risale al 6 marzo 2023 (1-0 all'Olimpico Grande Torino); solo una volta i felsinei hanno registrato una striscia più lunga senza sconfitta contro i granata in Serie A: otto match tra il 1956 e il 1960.
Il Bologna è imbattuto da 10 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 6N): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, gli emiliani vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta solo contro il Cagliari (13) .
Il Bologna ha guadagnato un solo punto dopo quattro partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2018/19, il 2011/12 e il 1972/73. Più nel dettaglio, soltanto nel 2011/12 è rimasta con un solo punto dopo anche la quinta gara.
A partire dallo scorso dicembre, nessuna squadra ha perso più match casalinghi del Bologna in Serie A: 10 su 16 (a quota 10 anche Pisa ed Hellas Verona); nello stesso periodo, gli emiliani sono la formazione che ha subito più gol in gare interne (25).
Il Bologna ha segnato solo due gol in questo inizio di campionato (entrambi contro il Sassuolo); era dal 2018/19 che i rossoblù non facevano così male dal punto di vista realizzativo dopo quattro gare stagionali di Serie A (zero reti all'attivo in quel caso con Filippo Inzaghi allenatore).
Il Torino ha perso tre delle prime quattro partite stagionali solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo il 2002/03 (4/4) e il 2020/21 (3/4); quelle sono state le uniche due stagioni in cui i granata hanno registrato anche quattro sconfitte dopo i primi cinque match nel massimo campionato.
Il Bologna è la squadra con la percentuale realizzativa più bassa in questo avvio di stagione in Serie A: 3.6% (2 reti con 56 tiri totali); dall'altra parte il Torino è sesto in questa classifica con il 12% (4/33).
Il Torino è la formazione che ha registrato il minor numero di tocchi in area avversaria (61) in queste prime quattro giornate di Serie A; il Bologna è invece ottavo in questa graduatoria (105).
Solo Douglas Luiz (17) e Lucas da Cunha (16) hanno partecipato a più tiri di Federico Bernardeschi (14) senza né segnare né fornire assist in questo avvio di stagione in Serie A - per il classe '94 del Bologna otto conclusioni effettuate più sei occasioni create.
Giovanni Simeone è rimasto a secco di gol in sei partite di fila per la prima volta con la maglia del Torino in campionato; l'attaccante argentino ha realizzato cinque reti contro il Bologna in Serie A e solo contro Lazio (10), Juventus e Torino (entrambe sei) ha fatto meglio nel torneo (a quota cinque anche Napoli e Venezia).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: