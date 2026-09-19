Partita spettacolare all'Olimpico che vede la Roma andare in vantaggio in apertura con Kone, l'Inter soffre e nel finale di primo tempo è ancora il francese a trovare la rete. Nella ripresa i nerazzurri entrano in campo in maniera più aggressiva e una doppietta di Lautaro Martinez raddrizza il risultato per gli ospiti.
Finisce con un punto a testa una partita molto intensa che mantiene entrambe le squadre in vetta alla classifica, solamente Como e Lazio, con una vittoria, possono agganciarle in vetta prima della sosta.
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:06
90'+3'
Fine partita: ROMA - INTER 2-2.19:57
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.19:54
90'
Dentro anche Esposito per Martinez.19:53
90'
Sostituzione per l'Inter entra Bonny per Thuram.19:53
89'
Cartellino giallo per Ghilardi, fallo su Thuram.19:53
88'
THURAM! RIpartenza veloce dell'Inter, Sucic spizza di testa per Thuram che dalla distanza prova ad anticipare Svilar e sfiora la rete.19:52
88'
Calcio di punizione per la Roma dalla trequarti sinistra, crossa in area Dybala, Martinez smanaccia con i pugni.19:51
84'
Lungo fraseggio dell'Inter che cerca ora il gol per ribaltare la gara.19:48
82'
Entrata dura, spende subito il giallo Koulierakis.19:46
81'
Sostituzione nella Roma, entra Koulierakis per Hermoso.19:46
79'
GOL! Roma - INTER 2-2! Rete di Lautaro Martínez. Miracolo di Svilar su un colpo di testa di Thuram, la palla rimane in area ma Akanji non riesce ad intervenire, l'azione prosegue, altro cross in area, Bisseck la tocca per Lautaro Martinez che controlla, calcia in girata e batte Svilar.
Inizia il secondo tempo di ROMA - INTER. Si riparte senza sostituzioni.19:08
Roma avanti di due reti grazie alla doppietta di Kone. I giallorossi partono forte e mettono subito in difficoltà l'Inter che sembra far fatica a tenere botta. Dopo il gol del vantaggio, i nerazzurri provano a reagire e si rendono insidiosi con Bisseck e Bastoni, ma la squadra di casa riesce a trovare il raddoppio con il francese.18:53
45'+4'
Fine primo tempo: ROMA - INTER 2-0.18:52
45'+4'
Cartellino giallo per Akanji, intervento in ritardo su Malen.18:52
45'
Ci saranno 3 minuti di recupero.18:48
42'
Calcio d'angolo per l'Inter, Dimarco crossa in area, Svilar con i pugni anticipa Akanji.18:44
37'
GOL! ROMA - Inter 2-0! Rete di Kone. Raddoppia la Roma ancora con Kone, cross dalla destra di Dybala, Mancini la tocca involontariamente servendo Kone che solo davanti a Martinez lo batte calciando sotto la traversa.
Va in gol la Roma ancora con Kone, check in progress per una possibile posizione di fuorigioco.18:41
33'
BASTONI! Bella giocata dell'Inter, Jones di tacco serve Bastoni che arriva da dietro, entra in area, e calcia di potenza scheggiando il legno alla destra di Svilar.18:36
29'
Occasione Inter con Dimarco che servito da Barella, calcia a incrociare dalla sinistra, Lautaro Martinez non impatta bene per un soffio.18:37
25'
BISSECK! Rimessa dal fondo veloce dell'Inter, Bisseck parte in velocità, ha la meglio nell'uno contro uno con Soule, arriva davanti a Svilar, ma non riesce a trovare l'angolo.18:30
25'
Ci prova Malen, stop a seguire in area e conclusione con il destro, palla alta sopra la traversa.18:28
21'
Superati i venti minuti di gioco, grande partenza della squadra di casa che sta continuando a premere anche dopo il gol del vantaggio.18:23
20'
Dybala con il mancino dalla distanza, palla alla sinistra di Martinez.18:23
16'
Thuram a terra dopo uno scontro, partita momentaneamente interrotta ma il francese sembra rialzarsi senza problemi.18:21
13'
DYBALA! Soule dal fondo mette un pallone in area, Dimarco prova ad allontanare la sfera con il petto ma serve Dybala che calcia di prima ma non inquadra la porta.18:16
12'
Calcio d'angolo per la Roma, Cristante spizza di testa ma non inquadra la porta.18:15
11'
Cartellino giallo per Barella per proteste.18:14
9'
È la terza volta in questo inizio di stagione che l'Inter va sotto nei minuti iniziali, la squadra prova però subito a reagire.18:12
6'
GOL! ROMA - Inter 1-0! Rete di Kone. Al primo vero affondo passa la Roma, perde palla in uscita l'Inter, Dybala mette un pallone morbido in area, Molina fa da sponda di testa per Kone che calcia di prima e batte Martinez.
Prova subito a mettere pressione la squadra giallorossa, la retroguardia interista rimane vigile.18:05
1'
FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - INTER. Arbitra Massa.18:03
Nella Roma c'è Balerdi al centro del terzetto difensivo con Mancini e Hermoso. Sulle fasce ci sono Wesley e Molina, mentre in avanti Soule vince il ballottaggio con Mora, a completare il reparto i confermatissimi Dybala e Malen. Nell'Inter indisponibili Calhanoglu e Stones, in difesa con Akanji e Bastoni gioca Bisseck. In mezzo al campo accanto a Zielinski ci sono Barella e Jones. In attacco ritorna la TuLa. Parte dalla panchina Esposito.18:32
Formazione INTER (3-5-2): Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito.16:59
Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Balerdi, Hermoso - Molina, Cristante, Kone, Wesley - Dybala, Soule - Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ndicka, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.18:33
Partita storicamente ricca di reti, è infatti quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A, 540 in 186 sfide. I nerazzurri sono in serie positiva contro i giallorossi, avendo vinto le ultime cinque trasferte in Serie A.15:55
Scontro Scudetto all'Olimpico tra Roma e Inter, le due compagini, uniche a punteggio pieno, proveranno ad andare alla lunga pausa nazionali da prime della classe.15:52
La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Roma - Inter?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Roma - Inter?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Roma - Inter?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Roma - Inter?
La gara tra Roma e Inter si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Inter?
I marcatori della Roma sono stati Manu Koné al 6', 37' mentre i marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 46', 79'
PREPARTITA
Roma - Inter è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Roma - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
27
Fuorigioco
1
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
0
Espulsioni
0
Cartellini per partita
0.0
Falli per cartellino
0
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
05-09-2026
Serie A
Fiorentina-Torino 1-2
Attualmente la Roma si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 2° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Roma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3; l'Inter ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8.
In casa la Roma ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Atalanta e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato l'Udinese vincendo 5-3.
Roma e Inter si sono affrontate 186 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 51 volte, l'Inter ha vinto 81 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Roma-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad avere siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano.
L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10V, 6N); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2P), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita).
L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016 - da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte.
L'ultima volta che si sono sfidate le prime due squadre in classifica a inizio giornata, entrambe a punteggio pieno in Serie A dalla quinta gara stagionale, risale alla sesta giornata del 2014/15, ovvero il 5 ottobre 2014 in Juventus-Roma 3-2.
La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006.
Da una parte, la Roma potrebbe vincere ciascuna delle prime cinque gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2013/14; dall'altra, l'Inter potrebbe ottenere cinque successi nei primi cinque match stagionali solo per la quinta volta nel massimo campionato, dopo il 2023/24, il 2019/20, il 2015/16 e il 1966/67.
L'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23V, 6N), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) - ovvero nell'unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.
Roma-Inter è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i meneghini e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo).
Dal suo esordio nel campionato italiano (lo scorso 18 gennaio), Donyell Malen ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, sono almeno tre in più rispetto a chiunque altro (a 17 Harry Kane).
Marcus Thuram ha preso parte a 12 reti nelle sue ultime nove presenze di campionato (8G+4A); in aggiunta, il classe '97 è stato coinvolto in cinque gol in quattro sfide contro la Roma in Serie A (3G+2A) e solo contro il Torino (sette) ha fatto meglio nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: