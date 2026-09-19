Partita spettacolare all'Olimpico che vede la Roma andare in vantaggio in apertura con Kone, l'Inter soffre e nel finale di primo tempo è ancora il francese a trovare la rete. Nella ripresa i nerazzurri entrano in campo in maniera più aggressiva e una doppietta di Lautaro Martinez raddrizza il risultato per gli ospiti.

Partita storicamente ricca di reti, è infatti quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A, 540 in 186 sfide. I nerazzurri sono in serie positiva contro i giallorossi, avendo vinto le ultime cinque trasferte in Serie A.15:55

Nella Roma c'è Balerdi al centro del terzetto difensivo con Mancini e Hermoso. Sulle fasce ci sono Wesley e Molina, mentre in avanti Soule vince il ballottaggio con Mora, a completare il reparto i confermatissimi Dybala e Malen. Nell'Inter indisponibili Calhanoglu e Stones, in difesa con Akanji e Bastoni gioca Bisseck. In mezzo al campo accanto a Zielinski ci sono Barella e Jones. In attacco ritorna la TuLa. Parte dalla panchina Esposito.18:32

Roma avanti di due reti grazie alla doppietta di Kone. I giallorossi partono forte e mettono subito in difficoltà l'Inter che sembra far fatica a tenere botta. Dopo il gol del vantaggio, i nerazzurri provano a reagire e si rendono insidiosi con Bisseck e Bastoni, ma la squadra di casa riesce a trovare il raddoppio con il francese.18:53

Buon movimento di Diouf e conclusione di potenza da fuori area, Svilar è attento e smanaccia a lato.19:34

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Inter? La gara tra Roma e Inter si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Roma - Inter? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Roma - Inter? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Inter? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Inter? La gara tra Roma e Inter si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Inter? I marcatori della Roma sono stati Manu Koné al 6', 37' mentre i marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 46', 79'

PREPARTITA

Roma - Inter è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Inter sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 27 Fuorigioco 1 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 0 Espulsioni 0 Cartellini per partita 0.0 Falli per cartellino 0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Fiorentina-Torino 1-2

Attualmente la Roma si trova 1° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece l'Inter si trova 2° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Roma ha segnato 14 gol e ne ha subiti 3; l'Inter ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8.

In casa la Roma ha fatto 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l'Atalanta e il Torino ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Napoli e l'Udines ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato l'Udinese vincendo 5-3.

Roma e Inter si sono affrontate 186 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 51 volte, l'Inter ha vinto 81 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Roma-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 540 in 186 sfide (305 per i nerazzurri e 235 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita); quella nerazzurra è anche l'unica squadra ad avere siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano.

L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10V, 6N); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2P), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita).

L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque trasferte contro la Roma in Serie A, con uno score di 11-2: già striscia record di sconfitte consecutive casalinghe per i giallorossi contro una singola avversaria nella loro storia nel massimo campionato. In generale, i capitolini non vincono all'Olimpico contro i nerazzurri in Serie A dal 2 ottobre 2016 - da allora in nove gare interne hanno registrato tre pareggi e sei sconfitte.

L'ultima volta che si sono sfidate le prime due squadre in classifica a inizio giornata, entrambe a punteggio pieno in Serie A dalla quinta gara stagionale, risale alla sesta giornata del 2014/15, ovvero il 5 ottobre 2014 in Juventus-Roma 3-2.

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006.

Da una parte, la Roma potrebbe vincere ciascuna delle prime cinque gare stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia, dopo il 2014/15 e il 2013/14; dall'altra, l'Inter potrebbe ottenere cinque successi nei primi cinque match stagionali solo per la quinta volta nel massimo campionato, dopo il 2023/24, il 2019/20, il 2015/16 e il 1966/67.

L'Inter è rimasta imbattuta in 29 delle ultime 30 partite di Serie A (23V, 6N), segnando 76 reti nel periodo (2.5 di media); l'unica sconfitta nel periodo è arrivata contro il Milan lo scorso 8 marzo (0-1) - ovvero nell'unico match in questa striscia in cui i nerazzurri sono rimasti a secco di gol.

Roma-Inter è la sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol (13 i nerazzurri e 12 i giallorossi), effettuato il maggior numero di tiri in porta (32 i meneghini e 31 i capitolini) e toccato più palloni in area avversaria (183 la Roma e 177 l'Inter) in questa Serie A. I giallorossi sono anche una delle tre formazioni ad aver subito meno reti in questo avvio di stagione nei Big-5 campionati europei (solo una rete concessa, al pari di Arsenal e Friburgo).

Dal suo esordio nel campionato italiano (lo scorso 18 gennaio), Donyell Malen ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas); allargando il dato ai Big-5 campionati europei, sono almeno tre in più rispetto a chiunque altro (a 17 Harry Kane).

Marcus Thuram ha preso parte a 12 reti nelle sue ultime nove presenze di campionato (8G+4A); in aggiunta, il classe '97 è stato coinvolto in cinque gol in quattro sfide contro la Roma in Serie A (3G+2A) e solo contro il Torino (sette) ha fatto meglio nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: