Il Cagliari sbanca Udine e raggiunge la vetta. I friulani attaccano tutto il secondo tempo ma Caprile si supera in diverse occasioni, e regalano ai sardi la rete che è valsa la vittoria: pasticcio difensivo dei bianconeri al 54’, con Maldini che intercetta un retropassaggio, salta Okoye e deposita la palla in rete.
Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri che hanno giocato una buona gara e attaccato tutto il secondo tempo (Caprile si è opposto in tutti i modi) e hanno pagato a caro prezzo l’unico grosso errore della partita. Brutte notizie anche dall’infermeria, con il forfait di Davis nel primo tempo per problemi muscolari. Dopo la sosta l’Udinese affronterà il Torino in trasferta.
Il Cagliari raggiunge Roma e Inter in vetta alla classifica. Quattro vittorie in cinque gare e due sole reti subite dalla squadra di Pisacane, anche oggi protagonista di una prova attenta, con una fase difensiva compatta e di ripartenze pericolose e che nel prossimo turno ospiterà la Juventus alla Unipol Domus.
Cronaca
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Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Cagliari 0-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:02
90'+4'
Finisce la partita! UDINESE-CAGLIARI 0-1 (54’ Maldini)!16:53
90'+4'
Gagliardini, di furbizia, fa passare i secondi.16:53
90'+2'
Ultimi disperati tentativi dei friulani.16:51
90'
Tre minuti di recupero.16:49
86'
Conclusione di Zanoli dalla distanza deviata da Zé Pedro in calcio d'angolo.16:46
85'
DOPPIA SOSTITUZIONE CAGLIARI Escono Paul Mendy e Alessandro Romano per Alieu Fadera e Roberto Gagliardini.16:45
83'
OCCASIONE UDINESE! Caprile si supera su un pallone ribattuto da Winks che rischiava di fare autogol!16:43
81'
L'Udinese prova l'assedio.16:40
80'
Dieci minuti più recupero al termine della gara.16:40
79'
Confusione in area rossoblu, ci provano Gueye e Baio ma Mina e Ze Pedro si immolano!16:39
77'
Zanoli appoggia per Chakvetadze, Deiola ribatte.16:39
74'
Subito pericoloso Zanoli sulla fascia destra.16:34
71'
DOPPIO CAMBIO UDINESE Runjaic tenta il tutto per tutto: fuori Kabasele e Kamara per Alessandro Zanoli e Vakoun Bayo.16:32
65'
Ripartenza del Cagliari con una buona palla messa in mezzo da Karlstrom, Mendy liscia poi arriva il tentativo di Carlos respinto da un difensore friulano.16:25
62'
L'Udinese attacca alla ricerca del pari.16:21
59'
DOPPIA SOSTITUZIONE CAGLIARI Fuori Daniel Maldini e Juan Rodríguez, dentro Kevin Carlos e Yukinari Sugawara.16:18
57'
CAMBIO UDINESE Runjaic corre ai ripari: esce Lennon Miller ed entra Unai Gómez.16:17
57'
Terza rete di Maldini in campionato, che festeggia la chiamata in Nazionale dopo una settimana complicata..16:17
54'
GOL! Udinese-CAGLIARI 0-1! MALDINI! Pasticcio difensivo dei friulani con Maldini che approfitta di un retropassaggio sbagliato, ruba palla e con una finta inganna Okoye e lo batte con il sinistro!
KABASELE! Il centrale ci prova da due metri, Caprile si supera ancora!16:13
53'
L'Udinese continua a collezionare calci d'angolo.16:12
50'
ANCORA UDINESE! Vojvoda trova il corridoio per Gueye che ci prova con un diagonale destro, decisivo ancora Caprile!16:10
49'
Spinge forte la squadra di Runjaic in questo avvio di ripresa.16:08
48'
CAPRILE! Incornata di Gueye sugli sviluppi del corner, Caprile alza sulla traversa!16:08
48'
Ci prova subito Chakvetadze, Rodriguez devia in angolo.16:07
47'
Corner per l'Udinese: cross di Vojvoda e stacco di Kabasele, passa sul fondo.16:07
45'
Inizia il secondo tempo! UDINESE-CAGLIARI 0-0!16:05
45'
SOSTITUZIONE UDINESE Fuori Nicolò Zaniolo dentro Giorgi Chakvetadze.16:05
Le squadre stanno rientrando in campo. Pronto un'altro cambio per l'Udinese.16:02
Primo tempo equilibrato, con l’Udinese che propone un gioco manovrato e il Cagliari che risponde con le ripartenze. I friulani sono andati vicini al gol con Davis, poi uscito per infortunio, e nel finale di tempo con Gueye.15:49
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-CAGLIARI 0-0!15:49
45'+1'
Schema su punizione dell'Udinese con il tiro dalla distanza di Kamara respinto da un difensore, poi ci prova Ekkelenkamp: palla sul fondo.15:49
45'
Un minuto di recupero.15:48
44'
OCCASIONE UDINESE! Caprile rischia con un rinvio intercettato da Gueye, che calcia ma il portieri dei sardi rimedia con la gamba!15:47
43'
Traversone di Ebosse da sinistra e sponda in area di testa di Gueye: esce Caprile.15:46
40'
Cinque minuti più recupero al termine del primo tempo.15:44
38'
Subito pericoloso Gueye che guadagna un corner.15:40
37'
SOSTITUZIONE UDINESE Esce Keinan Davis ed entra Idrissa Gueye.15:41
37'
Davis non ce la fa: pronto il cambio.15:39
36'
Problemi muscolari per Davis che esce momentaneamente dal campo.15:39
35'
OCCASIONE UDINESE! Gran palla di Ekkelenkamp a sinistra per Kamara che mette in mezzo bassa, liscio di Zaniolo e poi tentativo mancino di Vojvoda, palla alta!15:38
33'
Rodriguez resta a terra dopo una sbracciata involontaria di Zaniolo: nervosismo in campo.15:35
32'
Conclusione di Karlstrom dalla distanza: palla che finisce alta.15:34
27'
Adopo serve Maldini che appoggia indietro per Romano: sinistro alto ma l'arbitro fischia l'offside di Adopo.15:29
25'
OCCASIONE UDINESE! Maldini sbaglia il passaggio in area del Cagliari, Davis ruba palla, salta Rodriguez con un tunnel e calcia un sinistro basso a giro: palla che esce di poco!15:28
24'
Zaniolo appoggia per Miller che calcia dai venti metri: conclusione altissima.15:26
22'
AMMONITO Jesper Karlström, che stede Maldini lanciato in contropiede.15:26
22'
Bella giocata di Abankwah che si auto lancia e mette in mezzo: rinvia la difesa del Cagliari.15:25
21'
Manovra molto elaborata dell'Udinese, con il Cagliari per schierato che concede pochi spazi ai friulani.15:24
18'
Ripartenza del Cagliari: Maldini apre per Obert a sinistra che mette in mezzo, palla allontanata. Poi nell'azione seguente Romano si crea lo spazio per il destro: tiro centrale parato da Okoye.15:21
16'
Tentativo da lontano di Ekkelenkamp che prova un pallonetto, palla deviata che finisce tra le braccia di Caprile.15:18
13'
Kamara prova il tiro, lo stoppa Mina.15:15
11'
Spinge adesso l'Udinese che conquista un corner con Kamara.15:13
10'
In campo ci sono tre giocatori convocati da Mancini per le prossime gare con la Nazionale: prima chiamata per Alessandro Romano (rivelazione di questo inizio campionato), tornano anche Maldini e Zaniolo.15:12
8'
Risponde subito Mendy che prova a piazzare il destro: palla a lato.15:10
6'
Primo squillo dell'Udinese: Zaniolo ci prova con un tiro dal limite. Il trequartista dell'Udinese è sbilanciato ed il suo sinistro finisce fuori dalla porta avversaria.15:10
4'
CARTELLINO GIALLO per Nicolò Zaniolo: entrata dura su Obert. Primo ammonito della gara.15:07
3'
Buona incursione centrale di Obert, bloccato poi al limite dell'area dai difensori friulani.15:05
2'
Udinese in maglia a righe bianconere e pantaloncini bianchi, Cagliari in divisa rossoblu e pantaloncini blu.15:04
Primo pallone toccato dal Cagliari.15:03
Al Bluenergy Stadium di Udine è tutto pronto. Comincia la sfida UDINESE-CAGLIARI!15:02
Un minuto di raccoglimento in ricordo di Sandro Mazzola.15:01
Le due squadre entrano in campo in questo momento.14:56
Arbitra la sfida Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Pistarelli e dal quarto uomo Rapuano. Cosso e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.14:49
Il Cagliari deve rinunciare agli indisponibili Idrissi, Trepy e Felici. Si rivede Mina in difesa, Maldini e Adopo sulla trequarti dietro a Mendy, che gode di un buon momento di forma.14:44
L’Udinese deve fare a meno degli infortunati Solet, Palma, Arizala e Piotrowski. Torna titolare Zaniolo dal primo minuto al posto di Unai, per il resto confermata la squadra che ha giocato a Milano.14:44
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari si schiera con il 4-3-2-1: Caprile – Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert – Romano, Winks, Deiola – Adopo, Maldini – Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Liteta, Sulev, Carlos, Fadera, Massolin, Gagliardini, Ciervo, Sugamele, Fazzini, Sugawara. All. Pisacane.14:22
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese scende in campo con il 3-4-2-1: Okoye – Abankwah, Kabasele, Ebosse – Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara – Zaniolo, Ekkelenkamp – Davis. A disposizione: Padelli, Mrozek, Bertola, Zanoli, Lovric, Zarraga, Chakvetadze, Unai, Gueye, Bayo. All. Runjaic.14:21
Il Cagliari invece si trova sorprendentemente al quinto posto con nove punti: tre vittorie in quattro gare per la squadra di Pisacane, che nell’ultimo turno ha sbancato Bergamo (1-2, reti di Mendy e Maldini).14:14
L’Udinese si trova al tredicesimo posto in classifica con quattro punti e viene da due sconfitte consecutive, l’ultima a San Siro contro l’Inter (finita 5-3 nonostante i friulani si fossero portati sullo 0-2).14:10
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Cagliari, gara valida per la quinta giornata del campionato di serie A 2026/2027.11:34
La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Udinese - Cagliari?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Cagliari?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Cagliari?
La gara tra Udinese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Cagliari?
Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 54'
PREPARTITA
Udinese - Cagliari è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Cagliari sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.
Gianluca Manganiello
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
19
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
4
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
4.7
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-08-2026
Coppa Italia
Fiorentina-Benevento 4-1
28-08-2026
Serie A
Milan-Venezia 2-0
06-09-2026
Serie B
Cremonese-Calcio Padova 3-1
15-09-2026
Coppa Italia
Genoa-Südtirol 1-0
Attualmente l'Udinese si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). L'Udinese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11; il Cagliari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Lazio e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 5-3 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Atalanta vincendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 3 gol.
Udinese e Cagliari si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 30 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 18.
Udinese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), l'unico successo dei sardi nel periodo risale al 21 aprile 2021 (1-0 con gol di João Pedro in Friuli).
Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha registrato meno sconfitte casalinghe in percentuale in Serie A (min.15 match): 10% (3/30 - 18V, 9N).
L'Udinese ha perso le ultime due partite di campionato e, a partire dalla scorsa stagione, solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila: lo scorso febbraio contro Lecce, Sassuolo e Bologna.
Dopo la sconfitta nel match interno più recente contro la Lazio, l'Udinese potrebbe perdere due gare casalinghe di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra lo scorso novembre-dicembre (vs Bologna e Genoa in quel caso).
Il Cagliari ha vinto almeno tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1969/70 (anno dello Scudetto) e il 1970/71 (tre anche in quei casi); solo nel 1969/70 riuscì ad ottenere quattro successi nelle prime cinque gare del massimo campionato.
Il Cagliari potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali per la prima volta nella sua storia della Serie A. In aggiunta, considerando anche la fine dello scorso campionato, i sardi arrivano da tre successi esterni di fila e solo una volta hanno ottenuto quattro vittorie fuori casa consecutive nel massimo campionato: tra marzo e maggio 1965, con Arturo Silvestri allenatore.
Soltanto le partite dell'Inter (4.8) hanno registrato in media più gol rispetto a quelle dell'Udinese (4.5) in questo inizio di campionato (18 in totale nei match dei friulani - 8 gol fatti e 10 subiti); dall'altra parte, invece, il Cagliari è la formazione che nei suoi match ha contato meno reti in media (1.5), per un totale di sole sei marcature (4 a favore e 2 contro).
Nessuna squadra ha subito meno gol su azione del Cagliari in questo avvio di campionato in Serie A: solo uno, come la Roma - dall'altra parte, invece, soltanto la Fiorentina (10) ha concesso più reti dell'Udinese su azione (nove, al pari del Venezia).
Jurgen Ekkelenkamp è il calciatore dell'Udinese che ha preso parte a più reti nell'anno solare 2026 in Serie A: 10 (6G+4A); nel periodo, tra i centrocampisti del torneo solo Martin Baturina (11) ha fatto meglio (a quota 10 anche Adrien Rabiot e Lucas da Cunha).
Dopo le reti contro Lecce e Atalanta, Daniel Maldini potrebbe segnare in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A. Il classe 2001 ha già realizzato un gol contro l'Udinese, proprio nel confronto più recente del 27 aprile scorso con la maglia della Lazio.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: