Il Cagliari raggiunge Roma e Inter in vetta alla classifica. Quattro vittorie in cinque gare e due sole reti subite dalla squadra di Pisacane, anche oggi protagonista di una prova attenta, con una fase difensiva compatta e di ripartenze pericolose e che nel prossimo turno ospiterà la Juventus alla Unipol Domus.

Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri che hanno giocato una buona gara e attaccato tutto il secondo tempo (Caprile si è opposto in tutti i modi) e hanno pagato a caro prezzo l’unico grosso errore della partita. Brutte notizie anche dall’infermeria, con il forfait di Davis nel primo tempo per problemi muscolari. Dopo la sosta l’Udinese affronterà il Torino in trasferta.

Il Cagliari sbanca Udine e raggiunge la vetta. I friulani attaccano tutto il secondo tempo ma Caprile si supera in diverse occasioni, e regalano ai sardi la rete che è valsa la vittoria: pasticcio difensivo dei bianconeri al 54’, con Maldini che intercetta un retropassaggio, salta Okoye e deposita la palla in rete.

Arbitra la sfida Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Bianchini e Pistarelli e dal quarto uomo Rapuano. Cosso e Ghersini rispettivamente al Var e Avar.14:49

Primo tempo equilibrato, con l’Udinese che propone un gioco manovrato e il Cagliari che risponde con le ripartenze. I friulani sono andati vicini al gol con Davis, poi uscito per infortunio, e nel finale di tempo con Gueye.15:49

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Cagliari? La gara tra Udinese e Cagliari si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Udinese - Cagliari? L'arbitro del match sarà Gianluca Manganiello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Cagliari sarà Francesco Cosso Dove si gioca Udinese - Cagliari? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Cagliari? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Hassane Kamara con 2 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Cagliari? La gara tra Udinese e Cagliari si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Cagliari? Il marcatore del Cagliari è stato Daniel Maldini al 54'

PREPARTITA

Udinese - Cagliari è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Cagliari sarà Gianluca Manganiello. Al VAR invece ci sarà Francesco Cosso.

Gianluca Manganiello Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 19 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-08-2026 Coppa Italia Fiorentina-Benevento 4-1 28-08-2026 Serie A Milan-Venezia 2-0 06-09-2026 Serie B Cremonese-Calcio Padova 3-1 15-09-2026 Coppa Italia Genoa-Südtirol 1-0

Attualmente l'Udinese si trova 13° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece il Cagliari si trova 3° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

L'Udinese ha segnato 8 gol e ne ha subiti 11; il Cagliari ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

In casa l'Udinese ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Monza, la Lazio e l'Inter ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e l'Atalanta ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 5-3 mentre Il Cagliari ha incontrato l'Atalanta vincendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Jurgen Ekkelenkamp con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Daniel Maldini con 3 gol.

Udinese e Cagliari si sono affrontate 60 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 30 volte, il Cagliari ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 18.

Udinese-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Udinese è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Cagliari in Serie A (9V, 4N), l'unico successo dei sardi nel periodo risale al 21 aprile 2021 (1-0 con gol di João Pedro in Friuli).

Il Cagliari è la squadra contro cui l'Udinese ha registrato meno sconfitte casalinghe in percentuale in Serie A (min.15 match): 10% (3/30 - 18V, 9N).

L'Udinese ha perso le ultime due partite di campionato e, a partire dalla scorsa stagione, solo una volta ha registrato tre sconfitte di fila: lo scorso febbraio contro Lecce, Sassuolo e Bologna.

Dopo la sconfitta nel match interno più recente contro la Lazio, l'Udinese potrebbe perdere due gare casalinghe di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra lo scorso novembre-dicembre (vs Bologna e Genoa in quel caso).

Il Cagliari ha vinto almeno tre delle prime quattro partite stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1969/70 (anno dello Scudetto) e il 1970/71 (tre anche in quei casi); solo nel 1969/70 riuscì ad ottenere quattro successi nelle prime cinque gare del massimo campionato.

Il Cagliari potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali per la prima volta nella sua storia della Serie A. In aggiunta, considerando anche la fine dello scorso campionato, i sardi arrivano da tre successi esterni di fila e solo una volta hanno ottenuto quattro vittorie fuori casa consecutive nel massimo campionato: tra marzo e maggio 1965, con Arturo Silvestri allenatore.

Soltanto le partite dell'Inter (4.8) hanno registrato in media più gol rispetto a quelle dell'Udinese (4.5) in questo inizio di campionato (18 in totale nei match dei friulani - 8 gol fatti e 10 subiti); dall'altra parte, invece, il Cagliari è la formazione che nei suoi match ha contato meno reti in media (1.5), per un totale di sole sei marcature (4 a favore e 2 contro).

Nessuna squadra ha subito meno gol su azione del Cagliari in questo avvio di campionato in Serie A: solo uno, come la Roma - dall'altra parte, invece, soltanto la Fiorentina (10) ha concesso più reti dell'Udinese su azione (nove, al pari del Venezia).

Jurgen Ekkelenkamp è il calciatore dell'Udinese che ha preso parte a più reti nell'anno solare 2026 in Serie A: 10 (6G+4A); nel periodo, tra i centrocampisti del torneo solo Martin Baturina (11) ha fatto meglio (a quota 10 anche Adrien Rabiot e Lucas da Cunha).

Dopo le reti contro Lecce e Atalanta, Daniel Maldini potrebbe segnare in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A. Il classe 2001 ha già realizzato un gol contro l'Udinese, proprio nel confronto più recente del 27 aprile scorso con la maglia della Lazio.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: