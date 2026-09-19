Tre punti importanti per la formazione di Gattuso, che continua la sua cavalcata battendo il Venezia con un secco 2-0 in trasferta e consolidando il primo posto in classifica a quota 13 punti. La Lazio ha saputo soffrire - cruciale il rigore parato di Mandas su Yeboah al 17' - e nel secondo tempo ha archiviato il match con i gol di Zaccagni da penalty al 50' e di Noslin di testa al 60' sapendo successivamente anche amministrare il vantaggio. I ragazzi di Stroppa hanno comunque condotto una buona gara, ma hanno certamente peccato in fase conclusiva. Prosegue per loro il momento no: zero i punti conquistati fino ad ora in campionato.

L'incontro del Penzo segue il big match tra Roma e Inter: 2-2 tra giallorossi e nerazzurri. In gol Koné e Lautaro Martinez entrambi con una doppietta.20:19

Tra Bologna e Torino, altra sfida del sabato di Serie A, è terminata 1-1: in rete Bernardeschi e Kulenovic.20:20

Adams trova spazio e libera il destro dalla distanza, il tiro è debole e Mandas blocca la sfera.20:55

Termina 0-0 il primo tempo del Penzo. La Lazio parte subito forte ma poi torna a farsi rivedere dalle parti di Stankovic solo nel finale. Il Venezia trova coraggio dopo il penalty sbagliato al 17' da Yeboah, ipnotizzato da Mandas, e va più volte vicino al gol del vantaggio. Le occasioni più importanti arrivano al 26' e al 32' con Sohm e Adams, l'estremo difensore ospite è bravissimo in entrambi i casi e mantiene la porta biancoceleste inviolata.21:35

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Venezia - Lazio? La gara tra Venezia e Lazio si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Venezia - Lazio? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Venezia - Lazio sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Venezia - Lazio? La partita si gioca a Venezia In che stadio si gioca Venezia - Lazio? Stadio Pier Luigi Penzo Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol Quale è stato il risultato finale di Venezia - Lazio? La gara tra Venezia e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Lazio? I marcatori della Lazio sono stati Mattia Zaccagni al 51' e Tijjani Noslin al 60'

PREPARTITA

Venezia - Lazio è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Arbitro di Venezia - Lazio sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 14 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 05-09-2026 Serie A Inter-Napoli 3-2

Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; la Lazio ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Frosinone e la Fiorentina ottenendo 0 punti.

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Udinese e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 2-4 mentre La Lazio ha incontrato il Milan pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Akor Adams con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.

Venezia e Lazio si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 6 volte, la Lazio ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Venezia-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (5V, 2N), con l'ultimo successo dei lagunari che risale al 5 gennaio 2000 con Luciano Spalletti allenatore (2-0 con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero).

Venezia e Lazio hanno pareggiato l'ultimo confronto in Serie A (0-0 il 22 febbraio 2025 al Penzo) e solo una volta hanno registrato due pareggi di fila nel massimo campionato: tra il novembre 1966 e l'aprile 1967.

I sei successi del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutti arrivati in gare casalinghe; più nel dettaglio, i lagunari hanno evitato la sconfitta in nove delle 12 partite al Penzo contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 3N).

Il Venezia ha perso tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50 - in entrambi i casi i veneti uscirono sconfitti anche alla quinta gara.

La Lazio ha guadagnato 10 punti in questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza dopo quattro partite stagionali di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (10 anche nel 2017/18, nel 1999/2000 e nel 1974/75); i biancocelesti potrebbero guadagnare almeno 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.

La Lazio potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73.

La Lazio ha vinto le ultime tre gare di campionato contro avversarie neopromosse (tutte nel 2026 con il punteggio di 2-1), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle sette precedenti partite contro queste formazioni in Serie A (5N, 2P).

Il Venezia è una delle tre formazioni ad aver subito più gol in questo avvio di campionato: 11, al pari di Fiorentina e Monza - ben sei di questi sono arrivati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record negativo).

Solo Giorgi Kvernadze (28) ha tentato più dribbling di John Yeboah in questa Serie A: 18 per il giocatore del Venezia, al pari di Armand Laurienté. Inoltre, tra gli attaccanti che non hanno ancora servito un assist, solo Alieu Njie (otto) ha creato più occasioni per i compagni rispetto al classe 2000 (sette).

Mattia Zaccagni (un assist in entrambe le ultime due presenze) ha preso parte ad almeno una rete in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso). In più, dal suo esordio con la Lazio in campionato (dal 12 settembre 2021), Zaccagni è il giocatore dei biancocelesti che è stato coinvolto in più gol in Serie A: 51 (31G+20A), uno in più di Ciro Immobile (50).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: