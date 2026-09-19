Tre punti importanti per la formazione di Gattuso, che continua la sua cavalcata battendo il Venezia con un secco 2-0 in trasferta e consolidando il primo posto in classifica a quota 13 punti. La Lazio ha saputo soffrire - cruciale il rigore parato di Mandas su Yeboah al 17' - e nel secondo tempo ha archiviato il match con i gol di Zaccagni da penalty al 50' e di Noslin di testa al 60' sapendo successivamente anche amministrare il vantaggio. I ragazzi di Stroppa hanno comunque condotto una buona gara, ma hanno certamente peccato in fase conclusiva. Prosegue per loro il momento no: zero i punti conquistati fino ad ora in campionato.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata!22:40
90'+3'
Finisce qui: la Lazio batte il Venezia 2-0 e conquista il quinto risultato utile consecutivo.22:35
90'+2'
Ancora un'ammonizione: Moreno allarga il gomito su Isaksen.22:34
90'+1'
Ammonito anche Schingtienne.22:33
90'+1'
Tre minuti di recupero.22:32
90'
Toni Fernandez tocca il suo primo pallone e incanta, poi trattiene Cancellieri in ripartenza e prende il giallo.22:32
87'
Cambia anche il Venezia: esce Yeboah per Toni Fernandez.22:29
87'
Gattuso si gioca l'ultimo cambio: Isaksen prende il posto di capitan Zaccagni.22:28
84'
Conclusione di Lazzari, tiro fuori di poco.22:26
84'
Sostituzione Lazio: esce Nuno Tavares per Pedraza.22:25
81'
Il Venezia spinge alla ricerca del gol, si difende la Lazio.22:23
80'
Ancora Hainaut con un tirocross da destra, Mandas esce con i tempi giusti e blocca la sfera.22:22
78'
Tripla sostituzione per Gattuso: escono Taylor, Noslin e Floriani per Gudmundsson, Pinamonti e Lazzari.22:20
77'
Destro di Moreno basso e impreciso, palla fuori.22:18
76'
Ancora un cambio per Stroppa: fuori Correia per Sagrado.22:18
76'
Sutalo manda in corner su cross basso da destra di Hainaut.22:17
74'
Giallo a Correia.22:16
73'
Stroppa opta per un doppio cambio: fuori Adams per Rrahmani e Helgason per Fanne.22:15
71'
Ancora Adams in verticale, tutto facile per Mandas.22:13
70'
Venti minuti alla fine, Lazio sempre avanti 2-0.22:12
67'
Yeboah va con il mancino, barriera piena.22:08
65'
Kike Perez va in verticale su Adams che nei pressi del limite dell'area viene messo giù, questa volta con un fallo, da Provstgaard.22:07
64'
Mancino di Adams, ci mette il piede Provstgaard.22:05
60'
GOL! Venezia 0-2 Lazio! Rete di Noslin che infila in porta di testa su cross da sinistra di Nuno Tavares che trova una combinazione perfetta con il solito Zaccagni!
Il Var esegue il check e conferma il penalty.21:52
49'
RIGORE LAZIO! Zaccagni inventa a sinistra e serve in area Taylor, Yeboah entra in modo scomposto e commette fallo!21:52
46'
Si riparte!21:47
Solo un cartellino giallo estratto fino a questo momento: ai danni di Kike Perez entrato in modo scorretto su Frattesi.21:36
Termina 0-0 il primo tempo del Penzo. La Lazio parte subito forte ma poi torna a farsi rivedere dalle parti di Stankovic solo nel finale. Il Venezia trova coraggio dopo il penalty sbagliato al 17' da Yeboah, ipnotizzato da Mandas, e va più volte vicino al gol del vantaggio. Le occasioni più importanti arrivano al 26' e al 32' con Sohm e Adams, l'estremo difensore ospite è bravissimo in entrambi i casi e mantiene la porta biancoceleste inviolata.21:35
45'+1'
Fine primo tempo: 0-0.21:32
45'+1'
Un minuto di recupero.21:31
42'
La Lazio spinge: sinistro a giro di Cancellieri, pallone oltre la linea di fondo.21:28
42'
Zaccagni prova il destro da calcio piazzato, il Venezia allontana.21:28
39'
La Lazio torna a farsi vedere dalle parti di Stankovic, sinistro di Taylor che non centra lo specchio della porta.21:25
37'
Hainaut rientra sul mancino e calcia in porta, para Mandas fino ad ora attentissimo.21:24
35'
Trentacinque minuti sul cronometro, sempre 0-0.21:20
32'
OCCASIONE VENEZIA! Ripartenza dei padroni di casa con Yeboah che serve in verticale Adams che poi prova a sorprendere con il destro Mandas ma quest'ultimo ci mette ancora una volta la mano!21:19
29'
Cartellino giallo per Kike Perez.21:15
28'
Imbucata di Yeboah per Adams, interviene Sutalo.21:14
27'
Cross a tagliare da destra di Kike Perez, Yeboah attacca la porta ma non arriva sul pallone.21:13
26'
OCCASIONE VENEZIA! Sohm calcia al volo da fuori: tiro potente e insidioso ma Mandas si fa trovare pronto!21:12
25'
Lazio più spenta in questa fase, possesso Venezia.21:11
22'
Yeboah guida l'offensiva del Venezia, entra bene in area avversaria ma sbaglia l'ultimo passaggio. Riparte la Lazio.21:09
19'
La Lazio prova subito a reagire: tentativo di Taylor da distanza ravvicinata, mura la difesa di casa.21:05
17'
PARA MANDAS! Yeboah incrocia forte con il mancino ma l'estremo difensore ospite intuisce e nega il gol!21:03
16'
RIGORE VENEZIA! Floriani opta per un retropassaggio di testa per Mandas che però è costretto a uscire per anticipare Correia bravo nell'inserimento in area e commette fallo.21:04
15'
Il Venezia non concede spazio, riconquista palla e avvia la manovra offensiva.21:00
12'
La Lazio torna a impostare.20:57
9'
Adams trova spazio e libera il destro dalla distanza, il tiro è debole e Mandas blocca la sfera.20:55
9'
Il Venezia prova il giropalla, pressing alto della formazione biancoceleste.20:54
6'
La Lazio conquista un altro calcio piazzato da posizione interessante. Zaccagni torna sul pallone e crossa in mezzo, la sfera arriva da Taylor che tenta il tiro ma la difesa di casa controlla bene e non corre alcun pericolo nemmeno sul successivo cross da sinistra.20:53
4'
Cancellieri si libera bene in mezzo a due poi subisce fallo e conquista un buon calcio di punizione sulla trequarti avversaria. Zaccagni va sul pallone e calcia direttamente in porta, conclusione fuori di poco.20:50
1'
Si comincia!20:46
Le squadre entrano in campo e osservano un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola.20:45
L'arbitro è Simone Sozza.20:24
FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Mandas - Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares - Frattesi, Belahyane, Taylor - Cancellieri, Noslin, Zaccagni.20:25
FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Stankovic - Schingtienne, Juan Jesus, Moreno - Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia - Yeboah, Adams.20:25
Tra Bologna e Torino, altra sfida del sabato di Serie A, è terminata 1-1: in rete Bernardeschi e Kulenovic.20:20
L'incontro del Penzo segue il big match tra Roma e Inter: 2-2 tra giallorossi e nerazzurri. In gol Koné e Lautaro Martinez entrambi con una doppietta.20:19
La formazione di Gattuso arriva all'appuntamento da imbattuto: fino ad ora quattro vittorie e il pari contro il Milan proprio nella scorsa giornata. Il Venezia, invece, cerca ancora i primi punti stagionali: i ragazzi di Stroppa hanno incassato solo sconfitte fin qui.20:18
Benvenuti alla diretta scritta di Venezia-Lazio. Il match chiude il sabato della quinta giornata del Campionato di Serie A!20:16
La gara tra Venezia e Lazio si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Venezia - Lazio?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Venezia - Lazio sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Venezia - Lazio?
La partita si gioca a Venezia
In che stadio si gioca Venezia - Lazio?
Stadio Pier Luigi Penzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Venezia - Lazio?
La gara tra Venezia e Lazio si è conclusa con il risultato di 0-2
Chi sono stati i marcatori della partita Venezia - Lazio?
I marcatori della Lazio sono stati Mattia Zaccagni al 51' e Tijjani Noslin al 60'
PREPARTITA
Venezia - Lazio è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 19 settembre alle ore 20:45 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Arbitro di Venezia - Lazio sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Simone Sozza
Statistiche Stagionali
Partite dirette
1
Falli fischiati
14
Fuorigioco
3
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
3
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
4.6
Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:
Serie A: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
05-09-2026
Serie A
Inter-Napoli 3-2
Attualmente il Venezia si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte); invece la Lazio si trova 3° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Il Venezia ha segnato 4 gol e ne ha subiti 13; la Lazio ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
In casa il Venezia ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Lazio ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Venezia nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Frosinone e la Fiorentina ottenendo 0 punti. La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Udinese e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Venezia ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 2-4 mentre La Lazio ha incontrato il Milan pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Akor Adams con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gennaro Gattuso è Davide Frattesi con 3 gol.
Venezia e Lazio si sono affrontate 24 volte in campionato. Nei precedenti match il Venezia ha vinto 6 volte, la Lazio ha vinto 13 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Venezia-Lazio ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Venezia in Serie A (5V, 2N), con l'ultimo successo dei lagunari che risale al 5 gennaio 2000 con Luciano Spalletti allenatore (2-0 con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero).
Venezia e Lazio hanno pareggiato l'ultimo confronto in Serie A (0-0 il 22 febbraio 2025 al Penzo) e solo una volta hanno registrato due pareggi di fila nel massimo campionato: tra il novembre 1966 e l'aprile 1967.
I sei successi del Venezia contro la Lazio in Serie A sono tutti arrivati in gare casalinghe; più nel dettaglio, i lagunari hanno evitato la sconfitta in nove delle 12 partite al Penzo contro i biancocelesti nel massimo campionato (6V, 3N).
Il Venezia ha perso tutte le prime quattro partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2001/02 e il 1949/50 - in entrambi i casi i veneti uscirono sconfitti anche alla quinta gara.
La Lazio ha guadagnato 10 punti in questo campionato, eguagliando la sua miglior partenza dopo quattro partite stagionali di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (10 anche nel 2017/18, nel 1999/2000 e nel 1974/75); i biancocelesti potrebbero guadagnare almeno 13 punti dopo cinque gare stagionali per la prima volta nella loro storia nel massimo campionato.
La Lazio potrebbe vincere tutte le prime tre trasferte stagionali di Serie A solo per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2017/18, il 2002/03 e il 1972/73.
La Lazio ha vinto le ultime tre gare di campionato contro avversarie neopromosse (tutte nel 2026 con il punteggio di 2-1), dopo che invece non aveva ottenuto alcun successo nelle sette precedenti partite contro queste formazioni in Serie A (5N, 2P).
Il Venezia è una delle tre formazioni ad aver subito più gol in questo avvio di campionato: 11, al pari di Fiorentina e Monza - ben sei di questi sono arrivati nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco (record negativo).
Solo Giorgi Kvernadze (28) ha tentato più dribbling di John Yeboah in questa Serie A: 18 per il giocatore del Venezia, al pari di Armand Laurienté. Inoltre, tra gli attaccanti che non hanno ancora servito un assist, solo Alieu Njie (otto) ha creato più occasioni per i compagni rispetto al classe 2000 (sette).
Mattia Zaccagni (un assist in entrambe le ultime due presenze) ha preso parte ad almeno una rete in due partite consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso). In più, dal suo esordio con la Lazio in campionato (dal 12 settembre 2021), Zaccagni è il giocatore dei biancocelesti che è stato coinvolto in più gol in Serie A: 51 (31G+20A), uno in più di Ciro Immobile (50).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: