Milan pericoloso con un colpo di testa da centro area di Loftus-Cheek, pallone alto non di molto. 21:55
47'
Traversa colpita da Leao, ma non va a referto: il pallone a inizio azione era già uscito dal campo. 21:53
46'
Inizio secondo tempo di CAGLIARI-MILAN! 21:50
Termina senza gol il primo tempo tra Cagliari e Milan. Gara equilibrata, poche le chiare occasioni da rete. Palestra pericoloso dopo due minuti, Loftus-Cheek al 17' conclude in modo impreciso da posizione favorevole. 21:37
45'+2'
Fine primo tempo: CAGLIARI-MILAN 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:35
45'+1'
L'arbitro indica il dischetto per un fallo in area di Rodriguez su Loftus-Cheek, ma l'azione è viziata da una posizione irregolare di Leao. 21:34
45'
L'arbitro Abisso concede un minuto di recupero. 21:33
42'
Fofana dal limite va al tiro di sinistro, ma trova l'opposizione di Rodriguez. 21:30
41'
Mazzitelli di sinistro calcia da posizione defilata, tiro impreciso. 21:29
37'
Saelemaekers mette al centro, deviazione di Luperto, corner per il Milan. 21:26
34'
Duello in velocità tra Saelemaekers e Palestra, il terzino del Cagliari fa sfilare il pallone sul fondo. 21:23
32'
Colpo di testa centrale di Adopo, nessun problema per Maignan. 21:19
28'
Corner di Modric, svetta De Winter, spazza Rodriguez. 21:16
25'
Fraseggio prolungato del Milan, il Cagliari non concede varchi. 21:13
22'
Ripartenza del Milan con Leao, Obert intercetta il passaggio destinato a Loftus-Cheek. 21:09
19'
Kilicsoy protegge bene il pallone a fa salire la squadra, punizione per il Cagliari dalla trequarti. 21:07
17'
Milan in avanti, tiro masticato di Loftus-Cheek dopo una respinta corta di Zappa.21:37
16'
Esposito parte decentrato da sinistra, Palestra attacca sul lato opposto. 21:04
13'
Esposito dalla bandierina, Estupinan di testa libera l'area di rigore. 21:00
10'
Obert arriva sul fondo, cross al centro deviato in calcio d'angolo. 20:58
7'
Traversone di Palestra, Saelemaekers di testa anticipa Prati. Corner per il Cagliari. 20:54
4'
Risponde il Milan con Leao, tiro respinto da Mazzitelli. 20:51
3'
Un altro tentativo dalla distanza di Prati, la mira è da registrare. 20:50
2'
OCCASIONE CAGLIARI! Palestra scatta alle spalle di Estupinan, entra in area ma di destro non inquadra il bersaglio. 20:50
1'
Prati ha un po' di spazio e da fuori area conclude verso la porta, pallone largo. 20:48
1'
Inizio primo tempo di CAGLIARI-MILAN! Dirige la gara l'arbitro Abisso.20:47
Le scelte di Allegri: Leao guida l'attacco, Loftus-Cheek a supporto. Pulisic e il nuovo acquisto Fullkrug in panchina. Modric in regia, Bartesaghi arretra in difesa, Estupinan a sinistra. 22:11
Le scelte di Pisacane: in avanti Esposito e Kilicsoy, Borrelli parte dalla panchina. Prati, Adopo e Mazzitelli in mediana. Palestra sulla fascia destra, in difesa confermato Rodriguez.19:57
La gara tra Cagliari e Milan si giocherà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Cagliari - Milan?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Milan sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Cagliari - Milan?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Milan?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Milan?
La gara tra Cagliari e Milan si è conclusa con il risultato di 0-1
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Milan?
Il marcatore del Milan è stato Rafael Leão al 50'
PREPARTITA
Cagliari - Milan è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Milan sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Rosario Abisso
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
167
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
17
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.1
Falli per cartellino
8.7
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie A
Torino-Fiorentina 0-0
20-09-2025
Serie B
Monza-Sampdoria 1-0
05-10-2025
Serie A
Bologna-Pisa 4-0
29-10-2025
Serie A
Genoa-Cremonese 0-2
08-11-2025
Serie A
Lecce-Verona 0-0
04-12-2025
Serie B
Juve Stabia-Bari 0-0
21-12-2025
Serie A
Genoa-Atalanta 0-1
02-01-2026
Serie A
Cagliari-Milan 0-1
Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte); invece il Milan si trova 1° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 25; il Milan ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Cagliari ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Torino e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Milan ha incontrato il Verona vincendo 3-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.
Cagliari e Milan si sono affrontate 84 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 8 volte, il Milan ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Cagliari-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato (14 anche contro l'Hellas Verona).
Dopo il 3-3 di novembre 2024 e l'1-1 dello scorso gennaio, Milan e Cagliari potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quelli tra aprile 1994 e febbraio 1995.
Il Milan ha perso solo una delle 20 gare esterne contro il Cagliari dall'inizio degli anni 2000 (12V, 7N) e, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel periodo, solo contro l'Empoli (100%, 13/13) i rossoneri vantano una miglior percentuale di match senza sconfitte lontano da casa in campionato che contro gli isolani (95%, 19/20 appunto).
Il Milan ha vinto 10 partite nella Serie A 2025/26; in precedenza, i rossoneri hanno superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali in 23 occasioni e in tutte queste non hanno mai chiuso il campionato al di sotto del quarto posto (peggior risultato la quarta posizione del 2022/23, mentre prima sempre nei top-3).
Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N); i rossoneri potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07) - l'altra risale al 2020/21, con Stefano Pioli in panchina (serie che arrivò fino a 10).
Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5N, 6P); inoltre, i sardi hanno segnato in tutte le ultime sei gare e non fanno meglio da settembre-dicembre 2019 (16 in quel caso).
Il Cagliari non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate davanti ai propri tifosi in campionato (1V, 2N) e potrebbe mettere in fila ameno quattro match casalinghi consecutivi senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2024 (sei in quel caso, con Claudio Ranieri in panchina).
Il Milan è l'unica squadra ad avere subito tutti i gol dall'interno dell'area di rigore in questo campionato, mentre dall'altra parte il Cagliari ha segnato il 95% delle reti da dentro l'area (18/19): meno solo di Parma e Pisa (100%).
Semih Kiliçsoy (nato il 15 agosto 2005) è il giocatore più giovane ad avere segnato almeno un gol in casa e uno in trasferta nella Serie A 2025/26. Inoltre, il turco è il calciatore più giovane del Cagliari ad avere trovato il gol in due partite di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (20 anni e 134 giorni nell'ultima giornata).
Christopher Nkunku, con due gol e due assist in 12 match di questa Serie A, è a un passo dall'eguagliare il suo numero di marcature (tre) e ha già pareggiato quello di passaggi vincenti (due) della passata stagione, in 27 partite totali in Premier League.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: