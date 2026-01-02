DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Cagliari - Milan? La gara tra Cagliari e Milan si giocherà venerdì 2 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Cagliari - Milan? L'arbitro del match sarà Rosario Abisso Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Cagliari - Milan sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Cagliari - Milan? La partita si gioca a Cagliari In che stadio si gioca Cagliari - Milan? Stadio Unipol Domus Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Esposito con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 8 gol Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Milan? La gara tra Cagliari e Milan si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Milan? Il marcatore del Milan è stato Rafael Leão al 50'

PREPARTITA

Cagliari - Milan è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Milan sarà Rosario Abisso. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Rosario Abisso Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 167 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 17 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.1 Falli per cartellino 8.7 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Torino-Fiorentina 0-0 20-09-2025 Serie B Monza-Sampdoria 1-0 05-10-2025 Serie A Bologna-Pisa 4-0 29-10-2025 Serie A Genoa-Cremonese 0-2 08-11-2025 Serie A Lecce-Verona 0-0 04-12-2025 Serie B Juve Stabia-Bari 0-0 21-12-2025 Serie A Genoa-Atalanta 0-1 02-01-2026 Serie A Cagliari-Milan 0-1

Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte); invece il Milan si trova 1° in classifica con 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari ha segnato 19 gol e ne ha subiti 25; il Milan ha segnato 28 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Cagliari ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Torino e il Milan ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Sassuolo e il Verona ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 0-1 mentre Il Milan ha incontrato il Verona vincendo 3-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 8 gol.

Cagliari e Milan si sono affrontate 84 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 8 volte, il Milan ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Cagliari-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Milan è imbattuto da 14 partite di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 4N); tra le squadre attualmente nel torneo, solo contro il Lecce, i rossoneri vantano una striscia aperta più lunga di match senza sconfitte (15) nel massimo campionato (14 anche contro l'Hellas Verona).

Dopo il 3-3 di novembre 2024 e l'1-1 dello scorso gennaio, Milan e Cagliari potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo quelli tra aprile 1994 e febbraio 1995.

Il Milan ha perso solo una delle 20 gare esterne contro il Cagliari dall'inizio degli anni 2000 (12V, 7N) e, tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta nel periodo, solo contro l'Empoli (100%, 13/13) i rossoneri vantano una miglior percentuale di match senza sconfitte lontano da casa in campionato che contro gli isolani (95%, 19/20 appunto).

Il Milan ha vinto 10 partite nella Serie A 2025/26; in precedenza, i rossoneri hanno superato i 10 successi nelle prime 17 gare stagionali in 23 occasioni e in tutte queste non hanno mai chiuso il campionato al di sotto del quarto posto (peggior risultato la quarta posizione del 2022/23, mentre prima sempre nei top-3).

Il Milan è, con Real Betis e Bayern Monaco, solo una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei 2025/26 a non avere ancora perso in trasferta (4V, 3N); i rossoneri potrebbero restare imbattuti in ciascuna delle prime otto gare esterne in una singola edizione del torneo solo per la seconda volta nelle ultime 20 stagioni (dal 2006/07) - l'altra risale al 2020/21, con Stefano Pioli in panchina (serie che arrivò fino a 10).

Il Cagliari ha vinto due delle ultime quattro partite di questo campionato (1N, 1P): tanti successi quanti nelle precedenti 13 disputate in questa Serie A (5N, 6P); inoltre, i sardi hanno segnato in tutte le ultime sei gare e non fanno meglio da settembre-dicembre 2019 (16 in quel caso).

Il Cagliari non ha perso nessuna delle ultime tre partite giocate davanti ai propri tifosi in campionato (1V, 2N) e potrebbe mettere in fila ameno quattro match casalinghi consecutivi senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 2024 (sei in quel caso, con Claudio Ranieri in panchina).

Il Milan è l'unica squadra ad avere subito tutti i gol dall'interno dell'area di rigore in questo campionato, mentre dall'altra parte il Cagliari ha segnato il 95% delle reti da dentro l'area (18/19): meno solo di Parma e Pisa (100%).

Semih Kiliçsoy (nato il 15 agosto 2005) è il giocatore più giovane ad avere segnato almeno un gol in casa e uno in trasferta nella Serie A 2025/26. Inoltre, il turco è il calciatore più giovane del Cagliari ad avere trovato il gol in due partite di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (20 anni e 134 giorni nell'ultima giornata).

Christopher Nkunku, con due gol e due assist in 12 match di questa Serie A, è a un passo dall'eguagliare il suo numero di marcature (tre) e ha già pareggiato quello di passaggi vincenti (due) della passata stagione, in 27 partite totali in Premier League.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: