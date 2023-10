Grazie per aver seguito la diretta di Fiorentina-Cagliari 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Tim 2023-24. 22:51

La Fiorentina si ritufferà in campionato domenica 8 ottobre 2023, dalle ore 20:45, per il big match in trasferta contro il Napoli. Il Cagliari ospiterà invece la Roma, sempre domenica 8 ottobre ma dalle ore 18:00. 22:50

Quinta vittoria in Serie A per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che aggancia così Napoli e Juventus al 3° posto provvisorio in classifica con 14 punti. Decisive le reti di González, Dossena (autogol) e Nzola. Cagliari che arriva invece al terzo k.o. consecutivo (quinto in campionato), restando sul fondo della classifica con soli due punti finora conquistati. Sfida mai in discussione, dominata totalmente dai padroni di casa nel primo tempo e poi chiusa dal tris di Nzola in pieno recupero della ripresa. 22:52

90'+5' FINISCE QUI. Fiorentina-Cagliari 3-0. Triplice fischio del signor Di Bello. 22:45

90'+4' GOL! FIORENTINA-Cagliari 3-0! Rete di M'Bala Nzola. Lancio praticamente a memoria di Mandragora, Nzola tiene benissimo alle sue spalle Wieteska, partendo in posizione regolare e battendo Radunovic con un pallonetto delizioso appena entrato in area di rigore.



90'+3' ULTIMO CAMBIO VIOLA. Fuori un ottimo Duncan, al suo posto c'è spazio per Mandragora. 22:41

90'+3' AMMONITO PAVOLETTI. Fallo un po' di frustrazione per la punta del Cagliari. 22:40

90'+2' Fanno festa i tifosi viola accorsi all'Artemio Franchi, mentre la Fiorentina gioca ora col cronometro ed entrambe le squadre attendono soltanto il fischio finale. 22:40

90' Saranno quattro i minuti di recupero in questa ripresa tra Fiorentina e Cagliari. 22:39

89' 62% di possesso palla per la Fiorentina, che ha tentato ben 13 tiri ma incredibilmente solo uno nello specchio della porta difesa da Radunovic. 6 invece i tiri del Cagliari, mai comunque pericoloso in questa partita. 22:38

88' Altra buona giocata nello stretto di Oristanio, indubbiamente il più propositivo del Cagliari in questo posticipo, ma la sua posizione di partenza è irregolare. 22:36

86' AMMONITO INFANTINO. Primo cartellino della sfida, col numero 19 viola che entra in ritardo su Obert. 22:34

84' Dialogo tra Kayode (sempre più migliore in campo) e Ikoné, con quest'ultimo che prova il cross appena entrato in area, ma trova soltanto l'ennesimo calcio d'angolo per la Viola. 22:33

83' Fallo di Infantino, che trattiene Oristanio al limite dell'area del Cagliari dopo un'altra sfuriata un po' estemporanea della Fiorentina. Viola calata tantissimo nella ripresa, infatti mister Italiano non è affatto contento dell'atteggiamento che stanno avendo i suoi calciatori. 22:32

81' Angolo dalla destra di Duncan, Kouamé stacca bene e prova la girata aerea, non trovando però lo specchio della porta difesa da Radunovic. 22:29

80' Contropiede estemporaneo della Viola. Ikoné prova a dribblare praticamente mezza difesa del Cagliari, ma viene murato da Dossena nel momento in cui prova a calciare dai 13 metri. Sarà soltanto angolo per i padroni di casa. 22:29

79' Fiorentina che prova ad "addormentare" la partita con possesso palla prolungato e nuovo coinvolgimento di Terracciano. Errore però di Milenkovic e il Cagliari recupera palla sui 30 metri con fallo laterale. Secondo tempo decisamente meno bello del primo. 22:28

78' Ottima idea di Duncan, il quale prova a verticalizzare per un compagno, ma Dossena fa buona guardia con una perfetta chiusura in scivolata. Deve ricominciare tutto da capo la Viola. 22:27

77' Parisi si vede fischiare un fallo che ritiene discutibile, rischiando però tanto per eccessive proteste. Il signor Di Bello lascia comunque correre e non estrae alcun cartellino. 22:25

75' TRIPLA SOSTITUZIONE PER RANIERI. Hatzidiakos lascia il posto a Obert. 22:27

75' ALTRO CAMBIO VIOLA. Beltran, applauditissimo dal Franchi, si accomoda in panchina; al suo posto c'è Nzola. 22:24

75' SOSTITUZIONE CAGLIARI. Zappa viene rilevato da Di Pardo. 22:23

75' CAMBIO CAGLIARI. Fuori Petagna, dentro Pavoletti come già anticipato in precedenza. 22:23

74' Kouamé si allunga troppo palla e, nel tentativo di difenderla, allarga il braccio colpendo Zappa. Fallo e punizione da posizione interessante per il Cagliari. 22:22

73' Pronto un triplice cambio deciso da mister Ranieri. Vediamo quali saranno le nuove scelte in termini di sostituzioni per il Cagliari.22:21

71' Cagliari che ha ritrovato compattezza in fase di non possesso, eppure là davanti Petagna resta quasi un corpo estraneo alla squadra oggi ospite. Si prepara infatti il cambio con Pavoletti, il quale sta intensificando il suo riscaldamento...22:20

70' Nuovo possesso palla prolungato della Fiorentina. Il Cagliari sembra invece aver perso un po' di smalto, dopo il bell'avvio della ripresa. Beltran accetta sempre il duello fisico con qualsiasi avversario: partita di sostanza per il numero 9 della Viola. 22:18

68' Oristanio autore finora di un ingresso davvero convincente. Sempre propositivo nel chiamare palla, efficace nei dribbling e molto veloce pure negli allunghi, perfino contro un Kayode che era stato padrone della sua fascia per tutto il primo tempo. 22:17

66' Ovviamente i cambi sono stati decisi da mister Italiano per garantire energie fresche alla sua squadra, ma anche per riportare la Viola alla giusta tensione, evitando così un senso di appagamento potenzialmente molto rischioso dopo un grande primo tempo. 22:15

65' 3° CAMBIO FIORENTINA. González, candidatissimo MVP, lascia spazio a Ikoné e si prende la standing-ovation dell'Artemio Franchi. 22:13

65' ALTRO CAMBIO VIOLA. Un applauditissimo Bonaventura viene sostituito da Infantino. 22:13

64' CAMBIO FIORENTINA. Brekalo lascia spazio a Kouamé. 22:12

62' Cagliari ora decisamente più propositivo rispetto al primo tempo, anche se Petagna resta un po' avulso dal gioco, non riuscendo a far valere la sua fisicità. Il bomber ci prova col pallonetto che scheggia la traversa, ma la sua posizione di partenza è in offside. 22:13

61' Oristanio pimpantissimo. Qui scappa sull'out di sinistra e mette in mezzo per l'accorrente Petagna, ma Quarta è provvidenziale con la chiusura in scivolata praticamente all'altezza del dischetto. 22:09

59' Sugli sviluppi di una punizione, Bonaventura sbaglia la prima giocata della sua partita. Cross calibrato male e rimessa dal fondo per Radunovic. 22:09

57' Fiorentina che sembra adesso aver riordinato un po' le idee e torna a mostrare il prolungato possesso palla già visto nel primo tempo. Kayode inesauribile sulla fascia destra della Viola. 22:06

55' Buon break di Oristanio, che allarga sulla sinistra per Zappa. Cross debole di quest'ultimo, così Milenkovic può rinviare senza pensarci su. Poi Oristanio ci prova all'interno dell'area di rigore, ma il suo tiro viene smorzato e finisce comodamente tra le braccia di Terracciano. 22:04

53' Dolorante Arthur dopo un colpo subito in uno scontro con un avversario. Non sembra però nulla di preoccupante per l'ex centrocampista, tra le altre, di Juventus e Liverpool. 22:02

52' Il nuovo modulo (4-4-2, con Zappa a scalare qualche volta da quinto di difesa) deciso da Ranieri sembra aver messo un minimo in crisi il possesso palla prolungato della Fiorentina, che per ora non riesce a giocare con continuità nella metà campo avversaria come avvenuto invece nel primo tempo. 22:08

51' Circolazione di palla della Fiorentina, che passa ancora spesso da Terracciano e fa così correre a vuoto il Cagliari. Attenzione però, perché la formazione di Claudio Ranieri ha cominciato con un altro piglio questa ripresa. 21:59

49' Prima azione prolungata del Cagliari in questa partita, con Oristanio che prova subito a far valere la sua qualità nello stretto. Zappa però ancora sfortunato: il pallone gli carambola addosso e finisce in fallo laterale a favore della Viola. 21:58

48' Fiorentina che ora gestisce ritmi di gioco e possesso del pallone, facendo transitare spesso la sua manovra dai piedi del suo estremo difensore, Terracciano. 21:56

47' OCCASIONE CAGLIARI. Angolo di Augello dalla sinistra, Dossena stacca bene e gira di testa sovrastando due avversari, ma non trova lo specchio della porta difesa da Terracciano. 21:55

47' COMINCIA LA RIPRESA. Fiorentina-Cagliari 2-0. Doppio cambio scelto da mister Ranieri. 21:54

46' ALTRA SOSTITUZIONE CAGLIARI. Fuori Shomurodov, al suo posto c'è Oristanio. 21:53

46' CAMBIO CAGLIARI. Deiola lascia spazio a Prati. 21:53

Italiano può ritenersi soddisfatto di questa prima metà di gara: ora si tratterà di gestire vantaggio ed energie, dando magari spazio ai giocatori finora meno impiegati e cercando di preservare i titolarissimi da potenziali infortuni. Ranieri dovrà invece cambiare molto, anche e soprattutto a livello tattico, per cercare di rimettere in piedi questo posticipo della settima giornata. Vedremo se ci sarà spazio per Luvumbo, non al meglio della condizione e per questo partito dalla panchina. 21:42

Primo tempo innegabilmente dominato dalla Fiorentina di Italiano, a cui sta forse pure un po' stretto il vantaggio di due reti. González inarrestabile, Kayode da moto perpetuo, capace di correre (e bene) già oltre cinque chilometri, mentre Bonaventura sta dispensando calcio per la gioia del pubblico del Franchi. Cagliari in completa balia dei padroni di casa, anche perché il 3-5-2 disegnato da Ranieri e le scelte di marcare a uomo Arthur o Bonaventura non stanno pagando alcun dividendo. 21:44

45'+4' FINE 1° TEMPO. Fiorentina-Cagliari 2-0. Reti di González e Dossena (autogol). Prima metà di gara dominata dalla Viola. 21:37

45'+3' Buona ripartenza del Cagliari, con Petagna che cerca di far salire i compagni e lancia Zappa sull'out di destra. Sfortunato il terzino del Cagliari che, nel contrasto con Quarta, tocca per ultimo. Non ci sarà nemmeno calcio d'angolo. 21:36

45'+1' Zappa troppo irruento nel tentativo di contrastare Duncan. Fallo fischiato dal signor Di Bello e palla che torna così ai padroni di casa. Cagliari che sta già pensando a come cambiare questo posticipo della settimana giornata nel secondo tempo. 21:33

45' Saranno tre i minuti di recupero in questo primo tempo tra Fiorentina e Cagliari. 21:32

44' Ancora Bonaventura a ricamare per i compagni. González ringrazia, entra in area da posizione defilata sulla destra e ci prova col destro a incrociare sul palo più lontano, ma non trova il giro giusto e il pallone si spegne sul fondo. 21:31

42' Bonaventura sta ricamando calcio. Sempre al centro della manovra viola, praticamente impossibile togliergli oggi palla dai piedi e condizione fisica invidiabile, con più di uno strappo in velocità a mettere in crisi il Cagliari. 21:30

40' Altro possesso prolungato della Fiorentina, con Beltran che fa un'ottima sponda per Bonaventura, il quale ci prova al volo ma non trova il pallone per la buona opposizione di Wieteska. Colpito duramente ma involontariamente da Bonaventura, il numero 23 del Cagliari resta a terra. 21:28

39' Punizione per il Cagliari. Duncan entra un po' troppo scomposto su Nández, causandogli anche una piccola ferita sopra al ginocchio sinistro. Augello calcia però troppo verso Terracciano, il quale blocca con sicurezza. 21:26

37' A terra anche Brekalo nell'area del Cagliari. Il numero 77 riceve in corsa da Parisi ma si lascia quasi cadere appena sente vicino un avversario. Il signor Di Bello lascia ovviamente proseguire. 21:25

36' Shomurodov fa tutto bene al limite, lasciando lì due avversari e cercando l'imbucata per Petagna. Ancora una volta, è però perfetto Kayode nella diagonale. Partita da assoluto MVP finora per il terzino italiano classe 2004. 21:24

35' Fiorentina che è tornata a fare la partita, Cagliari schiacciato nei suoi 40 metri e, quando prova a distendersi, infilato sistematicamente dalle azioni della Viola. Beltran magico in mezzo a tre avversari e il Franchi apprezza eccome. 21:23

33' Proteste della Fiorentina. Nández sbaglia un altro disimpegno, González gli ruba palla al limite ed entra in area, venendo poi toccato alle spalle da Wieteska. Per il signor Di Bello è tutto regolare, così Radunovic può agguantare la sfera ma non senza difficoltà. 21:22

32' Kayode, molto propositivo, prova un'altra sfuriata delle sue sull'out di destra, ma è costretto poi a ritornare da Milenkovic. In fase di possesso, Fiorentina completamente nella metà campo avversaria e con fraseggio di enorme qualità. 21:20

30' Beltran molto nel vivo della manovra viola. Qui fa tutto da solo, liberandosi al limite e provandoci con un destro che, trovando una deviazione avversaria, frutta soltanto calcio d'angolo. 21:18

29' OCCASIONE CAGLIARI. Shomurodov riceve in area e lascia partire un destro a giro che si spegne davvero vicino al palo sinistro della porta difesa da Terracciano. Segnali di vita quantomeno per la formazione allenata da Claudio Ranieri. 21:17

28' Spinta di Quarta su Petagna poco oltre il cerchio di centrocampo, così il Cagliari prova a guadagnare qualche metro e risvegliarsi definitivamente. 21:15

26' OCCASIONE FIORENTINA. Ancora uno scatenato González. Cross dalla sinistra di Bonaventura, col numero 10 viola che sceglie perfettamente il tempo per lo stacco di testa, ma non trova la porta di Radunovic seppur da posizione molto interessante. 21:14

25' Errore di Quarta sulla pressione di Shomurodov, ma Milenkovic fa buona guardia e, appena prima del cerchio di centrocampo, spazza via senza pensare a essere poi tanto elegante.21:17

23' Prova a risvegliarsi il Cagliari, partito però malissimo in questo posticipo e per ora incapace perfino di fare almeno quattro passaggi di fila in una stessa azione...21:11

21' GOL! FIORENTINA-Cagliari 2-0. Autorete di Alberto Dossena. Errore in disimpegno del Cagliari, con Kayode ancora imprendibile sulla fascia destra. Entrato in area, il classe 2004 lascia partire un tiro cross che trova la sfortunata deviazione di Dossena, fruttando così il raddoppio alla Viola.



20' Buona chiusura di Quarta, praticamente onnipresente sul terreno di gioco, su Shomurodov. Non c'è nemmeno calcio d'angolo, perché la palla carambola sullo stinco del numero 61 del Cagliari. 21:08

19' Solo e soltanto Fiorentina in campo per ora. Duncan molto attivo sul fronte offensivo. Prima non riesce il tunnel su un avversario al limite, poi il suo cross è troppo morbido e finisce tra le braccia di Radunovic. 21:07

18' OCCASIONE FIORENTINA. Kayode devastante sulla fascia destra, palla che arriva a González e il numero 10 mostra un altro pezzo di bravura. Dribbling a rientrare e sinistro a giro dal vertice dell'area, con palla che sibila vicinissima al palo destro della porta difesa da Radunovic.21:06

16' Resta a terra Parisi dopo uno scontro nella sua area piccola con Shomurodov. Colpo involontario dell'attaccante del Cagliari sulla nuca di Parisi. Si rialza però il numero 65 della Fiorentina. 21:04

15' Brekalo inventa un ottimo tracciante per Bonaventura, il quale a sua volta cerca la profondità di Quarta. Passaggio troppo lungo per questione di centimetri e l'occasione sfuma, ma Italiano è già molto soddisfatto. 21:03

14' Pressing altissimo della Viola, col Cagliari che fatica a uscire dalla propria trequarti e non ha praticamente mai modo di iniziare un'azione offensiva. Bonaventura invece onnipresente quando la Fiorentina è in possesso di palla. 21:02

13' OCCASIONE FIORENTINA. Scambio prolungato tra Bonaventura e Parisi, poi Arthur entra in area ma perde il tempo per la conclusione. Palla che arriva comunque a González, ma il suo mancino rasoterra viene murato da Dossena, il quale concede solo calcio d'angolo. 21:01

11' Masterclass di Bonaventura sull'out di destra a ridosso della linea di metà campo. Salta due avversari col dribbling nello stretto e poi va a conquistare un fallo intelligente. Già vivacissimo Jack in queste prime fasi. 20:59

10' Parisi ci prova con una sfuriata sull'out di sinistra, ma al momento di andare il cross incepisca letteralmente sul pallone e se lo trascina oltre la linea di fondo. Viola che comunque continua a fare la partita, sebbene questo posticipo sia iniziato da pochissimo. 20:58

9' OCCASIONE CAGLIARI. Erroraccio in disimpegno di Milenkovic, Nández ringrazia, entra in area e tira a colpo sicuro dopo aver dribblato Terracciano. Kayode però salva sulla linea, concedendo soltanto calcio d'angolo agli avversari e prendendosi la standing-ovation del Franchi. 20:57

8' González stavolta esagera. Percussione centrale e sinistro dal limite, che finisce però altissimo sopra la traversa del Cagliari. 20:55

7' 10° gol realizzato nel primo tempo per la Fiorentina in questo campionato, su 13 marcature complessive. González (quattro gol) che stacca Bonaventura (tre) quale miglior marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano,20:55

6' Altra azione manovrata dei viola, con Kayode che mette in mezzo dalla destra, dopo velo geniale di González, ma la difesa del Cagliari allontana di testa. 20:53

4' Attimi di attesa prima della convalida del gol, ma dalla sala VAR fanno sapere che è stato tutto regolare e allora la Fiorentina è già avanti 1-0. Partenza davvero complicata invece per gli ospiti di Ranieri.20:52

3' GOL! FIORENTINA-Cagliari 1-0! Rete di Nico González. Punizione dalla destra, con Milenkovic che fa la sponda e manda il pallone a centro area. Radunovic sbaglia tutto nell'uscita, con un'indecisione che costa caro perché González da due passi lo trafigge rasoterra. Quarto gol personale in campionato per il numero 10.



2' Terracciano già molto coinvolto nel possesso palla della Viola, ma rischia tantissimo con un rinvio sbilenco su cui Shomurodov non riesce comunque ad avventarsi. 20:49

1' INIZIA Fiorentina-Cagliari. Fischio d'inizio del signor Di Bello, manovrano il primo pallone i padroni di casa. Colpo d'occhio da brividi in curva Fiesole fin dall'avvio. 20:48

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco dell'Artemio Franchi di Firenze. A dirigere questa sfida tra Fiorentina e Cagliari sarà Marco Di Bello (sezione di Brindisi), coadiuvato da Gamal Mokhtar (Lecco) e Luigi Rossi (Rovigo). IV Ufficiale Kevin Bonacina (Bergamo). VAR Lorenzo Maggioni (Lecco), AVAR Federico Dionisi (L’Aquila).20:27

Mister Ranieri cambia invece il partner d'attacco di Petagna, lasciando Luvumbo (affaticamento) in panchina per dare spazio a Shomurodov dal primo minuto. Per il resto, confermata la linea difensiva vista nel k.o. (1-3) contro il Milan dello scorso turno, anche se da uno schieramento a quattro si passa alla difesa a tre per lanciare così Deiola come punto di riferimento in mezzo al campo, assieme ai confermatissimi Nández e Makoumbou. Out invece Sulemana, titolare contro i rossoneri. 20:34

A differenza della trasferta di Frosinone, mister Italiano cambia il punto di riferimento offensivo, con Beltran che sostituisce oggi Nzola, ma modifica anche parte dei tre giocatori a supporto dell'unica punta, visto che Brekalo prende il posto di Sottil per essere così inserito nel "tridente" con Bonaventura e González. Nella linea difensiva out Biraghi, il quale parte dalla panchina, e titolare il classe 2004 Kayode. 20:03

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Cagliari risponde con un 3-5-2 in cui agiranno: Radunovic - Zappa, Wieteska, Dossena -Hatzidiakos, Nández, Deiola, Makoumbou, Augello - Petagna, Shomurodov. All. Ranieri. A disposizione per i rossoblu: Scuffet, Pavoletti, Goldaniga, Aresti, Viola, Obert, Azzi, Prati, Sulemana, Oristanio, Luvumbo, Di Pardo. 20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con un 4-2-3-1 in cui figurano: Terracciano - Parisi, Milenkovic, Quarta, Kayode - Arthur, Duncan - Bonaventura, Brekalo, González -Beltran. All. Italiano. A disposizione per la Viola: Sottil, Kouamé, Christensen, Biraghi, Mandragora, Infantino, Ikoné, Martinelli, Amatucci, Lopez, Comuzzo, Ranieri, Nzola, Barak.20:03

Il Cagliari di Claudio Ranieri è invece alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A, visto che finora ha raccolto soltanto due pari e ben quattro sconfitte, subendo peraltro 9 gol. Negli ultimi cinque precedenti contro la Fiorentina, i rossoblu non ha però mai conquistato il successo, venendo fermati due volte sullo 0-0, una sull'1-1 e perdendo 0-3 nella nona giornata dello scorso campionato, ma anche 0-1 nel 17° turno della stagione 2020-21.19:50

La Viola di mister Italiano occupa attualmente il 6° posto in classifica (11 punti) ed è reduce da tre risultati utili di fila, incluso l'1-1 maturato a Frosinone nella scorsa giornata. Con un successo odierno, i padroni di casa appaierebbero Napoli e Juventus a quota 14 punti. Oltre a centrare il risultato, i viola vorranno sicuramente pure ritrovare smalto in difesa, considerando i 10 gol già subiti finora in campionato a fronte dei 12 realizzati. 19:46

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Fiorentina e Cagliari, gara valida per la Giornata 7 della Serie A Tim 2023-24. Si gioca ovviamente allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.19:43