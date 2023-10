Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:31

Il Monza aggancia il Sassuolo in classifica a 9 punti. Nel prossimo turno prima della sosta i brianzoli ospiteranno la Salernitana, mentre gli emiliani andranno a far visita al Lecce.20:31

Il Monza riesce a portare a casa la vittoria grazie alla rete di Colombo nella ripresa. Una partita dove lil Sassuolo sfiora la rete in più occasioni nel primo tempo con Laurienté e Berardi ma viene poi punita nella ripresa. Nel finale assedio sterile della squadra di casa che non riesce a trovare il pareggio.20:27

90'+6' Fine partita: SASSUOLO - MONZA 0-1.20:24

90'+4' Botta di Ciurria da fuori area, Consigli smanaccia.20:22

90'+3' Conclusione di Ferrari dalla distanza, Di Gregorio con i pugni devia a lato.20:22

90'+2' Prova a far girare palla il Sassuolo e a spingersi tutto in avanti ma sembra essere stanco.20:20

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.20:18

86' Annullato il gol a Colombo per posizione di fuorigioco! L'attaccante scatta al limite del fuorigioco, entra in area di rigore, salta di nuovo Erlic e la piazza all'angolo. Dopo un check al VAR, Zufferli annulla la rete.20:18

82' Sostituzione nel Sassuolo, non ce la fa a continuare Matheus Henrique, entra Castillejo.20:10

81' Berardi serve Mulattieri al limite, conclusione improvvisa con il destro. Di Gregorio blocca sicuro.20:09

79' BIRINDELLI! Ripartenza di Gomez che serve Ciurria, pallone servito al limite per Birindelli che calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.20:08

76' Sostituzione nel Monza, torna nel calcio italiano Gomez, esce Kyriakopoulos.20:04

74' Continua a premere dopo il gol il Monza, Sassuolo stordito e sulle difensive.20:02

71' Entra anche Birindelli per Colpani.19:59

71' Sostituzione nel Monza, entra Vignato per Mota.19:59

69' Nel Sassuolo dentro Ferrari per Ruan.19:58

66' GOL! Sassuolo - MONZA 0-1! Rete di Colombo. L'attaccante servito in profondità sulla sinistra da Caldirola, entra in area, punta Erlic lo supera con una finta a rientrare e calcia in rete.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Colombo19:58

61' Pinamonti non ce la fa a continuare, al suo posto entra Mulattieri.19:49

61' Due cambi nel Sassuolo, entra Pedersen per Vina.19:49

56' COLOMBO! Palla in area per Colombo che difende il pallone e riesce a girarsi facendo partire un tiro potente. Consigli devia in angolo.19:45

56' Toljan per Bajrami che ci prova di prima. Palla alta sopra la traversa.19:44

53' D'Ambrosio prende il posto di Carboni.19:41

53' Due cambi nel Monza, entra Machin per Pessina.19:41

52' Preme il Monza in questo avvio di ripresa, Sassuolo in difficoltà.19:39

49' MONZA AD UN PASSO DLA GOL! Colpani dalla destra mette un pallone teso in area, Kyriakopoulos arriva da dietro e calcia di prima ma manda alto sopra la traversa.19:37

46' Inizia il secondo tempo di SASSUOLO - MONZA.19:33

46' Sostituzione nel Sassuolo, entra Bajrami per Thorstvedt.19:33

Buon ritmo e diverse occasioni da rete su entrambi i lati ma partita che rimane inchiodata sullo 0-0. Parte meglio la squadra di casa che sfiora il gol con Laurienté, il Monza cresce con il passare dei minuti ma è Berardi che impensierisce nel finale Di Gregorio, servendo anche un assist a Laurienté che peró non viene sfruttato.19:18

45'+1' Fine primo tempo: SASSUOLO - MONZA 0-0.19:17

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.19:15

44' LAURIENTÉ! Berardi al limite invece di tirare serve un assist al bacio per il francese che prova la conclusione da ottima posizione, ma spedisce alto sopra la traversa.19:15

41' Punizione dai venti metri per il Sassuolo, parte Berardi. Alto sopra la traversa.19:11

37' Batti e ribatti al limite, la palla finisce a Berardi che ci prova da fuori area, Di Gregorio intuisce la traiettoria e devia in angolo.19:07

36' BERARDI! Incursione dalla destra e dribbling sull'esterno per Berardi che prova poi la conclusione co il destro. Di Gregorio devia in angolo.19:06

33' Pressione di Pinamonti su Di Gregorio, il portiere si salva ma rischia grosso.19:03

28' Imbucata di Thorsvedt che trova Pinamonti, conclusione dal limite ma nessun problema per Di Gregorio.18:58

24' Ritmo un po' calato negli ultimi minuti, le due squadre fraseggiano maggiormente a metà campo.18:55

19' Caldirola sbaglia il rinvio, la palla finisce a Pinamonti che ci prova dal limite. Palla deviata da Carboni in angolo.18:49

17' Buon cross di Berardi in area dalla destra, stacca Thorsvedt di testa ma manda alto sopra la traversa.18:47

12' Mota imbecca per Colombo che a tu per tu con Consigli non trova l'angolo. Zufferli ferma tutto per fuorigioco.18:42

10' Ciurria con il mancino da fuori area, Consigli si distende e manda a lato.18:40

6' SASSUOLO PERICOLOSO! Accelerazione di Laurienté che lascia sul posto Mari entra in area ma calcia addosso a Di Gregorio.18:37

5' Pala tra i piedi dei giocatori del Sassuolo che provano a svariare e a cercare varchi.18:37

2' Fase di studio tra le due compagini in questo avvio di gara.18:32

1' FISCHIO D’INIZIO DI SASSUOLO - MONZA. Arbitra Zufferli.18:30

Nel Sassuolo dietro la prima punta Pinamonti a sorpresa gioca Thorsvedt dal primo minuto affiancato da Berardi e Laurienté. Parte dalla panchina Bajrami. Nel Monza Izzo in tribuna, per lui problemi nella rifinitura, in difesa giocano davanti a Di Gregorio, Carboni, Mari e Caldirola. In attacco conferma per Mota assieme a Colombo. Subito in panchina il neo arrivato Gomez.17:41

Formazione MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio - Carboni, Mari, Caldirola - Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Colpani - Mota, Colombo. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Carboni F., De Almeida, Gomez, Birindelli, Carboni V., Maric, D’ambrosio, Cittadini, Vignato.17:38

Formazione SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli - Toljan, Erlic, Ruan, Vina - Boloca, Matheus Henrique - Berardi, Thorsvedt, Laurienté - Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Racic, Mulattieri, Bajrami, Ferrari, Obiang, Ceide Castillejo, Volpato Defrel.17:37

Nella scorsa stagione un pareggio e una vittoria per i brianzoli, negli unici due precedenti in Serie A, prima di allora bisogna tornare alla Coppa Italia del 2010 quando vinse il Sassuolo per 3-1.17:17

Dopo le vittorie contro Juventus e Inter il Sassuolo va alla ricerca del terzo sigillo, ma si troverà davanti un Monza reduce da tre pareggi consecutivi e alla ricerca di punti.17:15