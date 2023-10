Grazie per avere seguito con noi la diretta di Torino-Verona, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:27

Il Verona nella prossima giornata affronterà il Frosinone, mentre il Torino sarà impegnato nel Derby con la Juventus.20:27

Il match termina 0-0: pareggio a reti vergini tra Torino e Verona che collezionano un punto per parte e non si fanno male. Poche emozioni degne di nota per due squadre protagoniste di una partita molto bloccata e attenta. Alla fine, dopo 90 minuti con ritmi non altissimi e con tanta fisicità emersa, l’equilibrio vince e la sfida si conclude in pareggio.20:27

90'+5' Fine partita: TORINO-VERONA 0-020:26

90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.20:22

85' Sostituzione Verona: esce Tomáš Suslov, entra Martin Hongla.20:16

83' Grandissima occasione per il Torino che sfiora il vantaggio, questa volta con Schuurs: bravo il difensore dei granata a staccarsi e aseguire la manovra offensiva. L'olandese arriva al tiro, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.20:15

81' Sostituzione Torino: esce Demba Seck, entra Yann Karamoh.20:12

81' Sostituzione Torino: esce Brandon Soppy, entra Raoul Bellanova.20:12

79' Occasione per il Verona con Djuric che si esibisce in una rovesciata stilisticamente perfetta, ben bloccata però da Milinkovic-Savic.20:09

76' Sostituzione Verona: esce Cyril Ngonge, entra Riccardo Saponara.20:07

72' Cartellino giallo per Adrien Tameze.20:02

69' Occasione per il Torino che sfiora la rete con Adrien Tameze: il centrocampista granata colpisce di testa da posizione ravvicinata, ma non riesce a trovare il gol dell'ex.20:01

66' Continua a mancare sempre l'ultimo passaggio da entrambe le parti: il match non si sblocca, la scintilla non è ancora scattata.19:57

61' Buona occasione per il Verona che sfiora la rete con un cross velenoso di Faraoni: bravo Milinkovic a respingere e ad evitare ulteriori pericoli.19:53

58' Sostituzione Verona: esce Juan Manuel Cruz, entra Milan Đurić.19:50

58' Sostituzione Verona: esce Bruno Amione, entra Davide Faraoni.19:49

54' Sostituzione Torino: esce Nemanja Radonjić, entra Nikola Vlašić.19:45

54' Sostituzione Torino: esce Ivan Ilić, entra Karol Linetty.19:45

50' Continua a persistere l'andamento visto nella prima frazione: due squadre attente e chiuse, mancano gli spazi per incidere.19:42

46' Inizia il secondo tempo di TORINO-VERONA! 19:38

45' Sostituzione Verona: esce Paweł Dawidowicz, entra Diego Coppola.19:36

Vlasic da una parte, Bonazzoli dall’altra: sono loro i due pezzi da 90 presenti in panchina per le due squadre, due di quelli che potrebbero seriamente dare vita alla scintilla che serve.19:21

La prima frazione tra Torino e Verona è tutt’altro che divertente. Le due squadre si studiano e si rispettano, forse troppo, tanto da creare davvero poco o nulla. Nessuna azione degna di nota, se non quella di Lazaro allo scadere, impreciso sotto porta. Anche per questo motivo, il primo tempo termina sul risultato di 0-0.19:21

45'+3' Termina il primo tempo di TORINO-VERONA.19:34

45'+2' Grande occasione per il Torino che capita sui piedi di Lazaro: l'esterno dei granata si ritrova a tu per tu con Montipò, ma quest'ultimo si supera con un intervento super che nega ai granata la gioia del vantaggio.19:20

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.19:18

42' Altro calcio d'angolo a favore del Torino che non riesce però a concretizzare: al momento il dato è di 6 corner a 1 per i granata.19:15

37' Torna ad attaccare anche il Torino, specialmente con le sovrapposizioni dei propri esterni: una buona occasione arriva sui piedi di Soppy, bravo però il Verona a ribattere e ad evitare pericoli di ogni tipo.19:11

32' Insiste il Verona nella propria manovra offensiva, ma il Torino chiude le linee di passaggio e si difende con compattezza e organizzazione.19:05

27' Sostituzione Torino: esce Saba Sazonov, entra Adrien Tameze.18:58

23' Scambi veloci del Verona in zona offensiva, ma il Torino si difende con ordine, rischiando poco o nulla.18:56

19' Problemi fisici per Sazonov: il centrale del Torino costringe lo staff medico dei granata all'ingresso in campo per le cure mediche del caso.18:52

16' Guadagna campo il Verona, guidato dalle sortite offensive in particolare di Ngonge e Folorunsho: idee interessanti, ma al momento nulla di realmente concreto.18:48

12' Il copione della partita sembra abbastanza chiaro fin da subito: il Torino gestisce il possesso in maniera paziente, cercando linee di passaggio interessanti. Il Verona si difende con ordine, provando a colpire in contropiede.18:47

8' Cartellino giallo per Giangiacomo Magnani.18:39

2' Subito grande occasione per il Torino con Seck protagonista: il fantasista dei granata incrocia di destro verso la porta di Montipò, ma la palla termina di poco fuori a lato.18:34

1' Inizia il primo tempo di TORINO-VERONA!18:32

Dall’inizio dello scorso campionato, il Verona è la squadra che ha perso più trasferte in Serie A, tra le squadre presenti nella competizione in entrambe le ultime due stagioni (13).18:18

Il Torino è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Verona in Serie A (4V, 8N), vincendo tre delle quattro gare più recenti contro i gialloblù.18:18

Le scelte di Baroni: titolarità a sorpresa per il giovane Cruz, pronto per essere supportato da Ngonge e Folorunsho sulla trequarti. Sulla destra riposa Faraoni, con Terracciano titolare al suo posto. Out Hien per infortunio.18:18

Le scelte di Juric: escluso Vlasic, ci sarà Seck sulla trequarti al fianco di Radonjic a supporto di Zapata. Sulla corsia di destra spazio a Lazaro con Soppy a sinistra, panchina per Bellanova.18:07

Panchina Verona: Perilli, Berardi, Bonazzoli, Charlys, Coppola, Djuric, Faraoni, Henry, Hongla, Joselito, Saponara, Serdar, Tchatchoua.18:00

Panchina Torino: Gemello, Brezzo, Antolini, Bellanova, Gineitis, Karamoh, Linetty, N'Guessan, Sanabria, Tameze, Vlasic, Zima.17:58

Formazione VERONA (3-4-2-1): Montipò - Dawidowicz, Magnani, Amione - Terracciano, Suslov, Duda, Lazovic - Ngonge, Folorunsho - Cruz.17:50

Formazione TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Schuurs, Sazonov, Rodriguez - Lazaro, Ricci, Ilic, Soppy - Seck, Radonjic - Zapata17:42

Il Torino arriva dalla sconfitta esterna con la Lazio maturata per 2-0, mentre il Verona è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 con l'Atalanta.17:11

Benvenuti alla diretta della partita della 7^ giornata di Serie A, si affrontano Torino e Verona.17:02