NAPOLI - EMPOLI: 5-1 - SERIE A - 2 NOVEMBRE 2018. RISULTATO FINALE, PAGELLE E COMMENTO ALLA PARTITA

90' FINISCE QUI! Un Napoli travolgente batte 5-1 l’Empoli: tripletta per Dries Mertens!

89' Mertens supera Provedel e mette il pallone in rete! 5-1 Napoli!

89' ANCORA MERTENS! TRIPLETTA PER IL BELGA!

89' Tre minuti di recupero!

89' Assist delizioso di Mertens per il centravanti polacco che, a tu per tu con Provedel, non sbaglia!

89' MILIK!!! 4-1 NAPOLI!

86' Intervento duro di Di Lorenzo su Insigne: cartellino giallo.

85' ANTONELLI! Conclusione dalla distanza: tiro centrale, parata facile per Karnezis.

83' Ultimo cambio anche per Ancelotti: fuori Zielinski, dentro Milik.

82' DI LORENZO! Colpo di testa del difensore dell’Empoli: Karnezis devia in angolo!

79' Terzo e ultimo cambio per l’Empoli: fuori Ucan, dentro La Gumina.

78' ZIELINSKI! Tiro dai 25 metri: nessun problema per Provedel.

75' Attacca l’Empoli: cross dalla sinistra di Pasqual, allontana Maksimovic di testa.

73' Bennacer rischia sulla pressione di Mertens: interviene Maietta che spazza il pallone.

70' UCAN! Tiro che viene murato da Koulibaly.

67' Doppio cambio anche per l’Empoli: fuori Acquah e Krunic, dentro Zajc e Pasqual.

65' Rete fantastica del belga: tiro che finisce appena sotto l’incrocio dei pali! Provedel non può nulla!

64' MERTENS!!! 3-1 NAPOLI!

63' Doppio cambio per il Napoli: fuori Rog e Fabian Ruiz, dentro Allan e Callejon.

62' UCAN! Il turco controlla in area di rigore e calcia in porta: esterno della rete! Che brivido per il Napoli!

61' TRAORE’! Tiro murato da Koulibaly: ora l’Empoli ci crede!

59' Contropiede veloce dell’Empoli: Caputo va via a Koulibaly e batte Karnezis! Partita che si riapre!

58' CAPUTO!!! L’EMPOLI ACCORCIA LE DISTANZE!

57' MERTENS TENTA IL PALLONETTO! Buona l’idea, pessima l’esecuzione: palla che termina fuori non di poco.

55' FABIAN RUIZ! Ancora lo spagnolo protagonista: cross sul secondo palo di Zielinski, Fabian Ruiz tenta la conclusione al volo ma non colpisce bene il pallone. Tutto facile per Provedel.

53' Maksimovic anticipa Caputo e allontana il pallone.

52' Fallo di Rog su Traorè: calcio di punizione da posizione interessante per l’Empoli. Salgono Maietta e Silvestre.

51' FABIAN RUIZ! Ci prova con il sinistro: tiro alto.

48' Lancio lungo di Maietta per Caputo: esce bene Karnezis.

46' SECONDO TEMPO! Si riparte con gli stessi giocatori dei primi 45 minuti.

45' Fine primo tempo: Napoli in vantaggio con Insigne e Mertens!

42' Ammonito Bennacer per un fallo su Rog.

39' Tiro di precisione di Mertens che batte Provedel dalla distanza: 2-0 Napoli!

38' MERTENS!!! RADDOPPIO DEL NAPOLI!

36' ZIELINSKI! Gran botta dalla distanza: Provedel respinge con i pugni.

35' Hysaj salva su Caputo! L’attaccante dell’Empoli sbaglia il controllo in area di rigore, Hysaj recupera e allontana la palla. Che occasione per la squadra di Andreazzoli.

33' Fuorigioco di Caputo sul passaggio di Antonelli. Calcio di punizione per il Napoli.

31' KRUNIC! Tiro che finisce lontano dalla porta di Karnezis.

30' Questa volta è Insgne che prova a servire Mertens in area di rigore: uscita in presa sicura per Provedel.

28' Lancio lungo di Mertens per Insigne che tenta la conclusione al volo: palla che sorvola la traversa.

26' INSIGNE! Passaggio di Malcuit e tiro di prima intenzione: Provedel para senza problemi.

25' Primi venticinque minuti di gioco. Il Napoli controlla la partita dopo la rete di Insigne; l’Empoli attende gli avversari nella propria metà campo per poi ripartire in contropiede.

21' Errore di Bennacer in fase di impostazione: rimessa laterale per il Napoli.

18' Mertens prova a chiudere il triangolo con Insigne, ma è bravo Bennacer ad intervenire e recuperare il pallone.

15' Gol annullato a Antonelli! Posizione di off side per il terzino ex Milan al momento del tiro.

14' Resta a terra Maietta dopo uno scontro con Mertens: il difensore dell’Empoli sembra comunque in grado di proseguire il match.

12' MALCUIT! Napoli vicino al raddoppio con il terzino francese: tiro che termina fuori di un soffio.

10' Grande azione di Koulibaly che supera due avversari e serve Insigne, bravo a superare Maietta e battere Provedel! 1-0 Napoli!

9' INSIGNE!!! NAPOLI IN VANTAGGIO!

8' Fuorigioco di Antonelli, fermato a pochi passi da Karnezis!

7' INSIGNE! Ancora una conclusione da fuori area: para Provedel.

5' Prima azione dell’Empoli: Acquah prova a servire Caputo in area di rigore, Koulibaly di testa allontana.

3' MERTENS! Avvio super della squadra di Ancelotti: cross sul secondo palo di Zielinski, il centravanti belga tenta la conclusione al volo ma il tiro è debole e termina tra le braccia di Provedel.

2' INSIGNE! Subito pericoloso il Napoli con Insigne: tiro dalla distanza fuori non di molto.

1' SI COMINCIA!

Le squadre stanno per scendere in campo: tra pochi minuti l’inizio del match!