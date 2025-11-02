Con l'odierno trionfo il Lecce guadagna punti preziosi e si proietta a quota 9 punti, resta invariata la situazione della Fiorentina. Uomini di Pioli e Di Francesco che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Genoa ed Hellas Verona.

Cala il sipario allo Stadio Artemio Franchi di Firenze! Rapuano manda i titoli di coda di un match dall'elevato tasso agonistico, conclusosi con un'importante vittoria a favore degli ospiti del Lecce. Nel primo tempo, è Berisha a sbloccare la gara, quando al minuto 23' colpisce con il piattone sul traversone di Tete Morente e batte De Gea. Nella ripresa si assiste ad una Viola totalmente diversa, i padroni di casa mantengono il pallino del possesso e giungono più volte ad occasioni insidiose: dapprima, al minuto 79' è Falcone a compiere un'impresa su un'incornata avversaria, respingendo sulla linea un difficile pallone. La Fiorentina persiste, al minuto 84' Ranieri guadagna apparentemente un penalty, che viene poi revocato da Rapuano dopo tre minuti di check al monitor, proteste generali che non mutano la decisione del direttore di gara e si prosegue sullo 0-1. Continua l'assedio della Fiorentina, ma la compagine casalinga non riesce a trovare la via del gol nei sei lunghi e prevedibili minuti di recupero. Termina con una vittoria leccese la sfida del Franchi, sorridono gli ospiti su un campo difficile.

Porte aperte all'Artemio Franchi di Firenze, è tempo di Fiorentina-Lecce! In questa ricca domenica di A, il calendario chiama al confronto Viola e Giallorossi pugliesi in uno scontro che mette in palio tre punti fondamentali per abbandonare la regione più remota della classifica generale. Momentaneamente, la Viola è in penultima posizione con 4 punti totali, 16^ posto invece per il Lecce che ha sinora totalizzato 6 punti nelle prime 9 disputate.14:34

Si chiude dopo un discreto extra-time la prima frazione di gioco al Franchi, in terra toscana comanda momentaneamente il Lecce per 0-1. Un primo tempo equilibrato che ha visto numerose occasioni offensive, senza però giungere a particolari chance da rete. Molti i cartellini estratti da Rapuano, a testimonianza di un elevato tasso agonistico del match; la rete che sblocca i conti giunge al minuto 23', con Tete Morente che serve un preciso cross per Berisha, che con freddezza apre il piattone e di prima intenzione batte De Gea. Segue una Fiorentina che reagisce allo svantaggio, ma la retroguardia leccese governa bene i movimenti di Kean e Dzeko che non hanno corridoi vincenti. Primi 45' che vengono sfruttati meglio dal Lecce, si attende la ripresa.15:50

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Lecce? La gara tra Fiorentina e Lecce si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Lecce? L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Lecce sarà Davide Massa Dove si gioca Fiorentina - Lecce? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Lecce? Stadio Artemio Franchi Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 2 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Lecce? La gara tra Fiorentina e Lecce si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Lecce? Il marcatore Lecce è stato Medon Berisha al 23'

PREPARTITA

Fiorentina - Lecce è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Lecce sarà Antonio Rapuano. Al VAR invece ci sarà Davide Massa.

Antonio Rapuano Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 28 Fuorigioco 2 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 6.0 Falli per cartellino 4.6 Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Spezia-Catanzaro 0-0 20-09-2025 Serie A Verona-Juventus 1-1 30-09-2025 Serie B Calcio Padova-Avellino 2-2 18-10-2025 Serie B Frosinone-Monza 0-1 28-10-2025 Serie B Reggiana-Modena 1-0

Attualmente la Fiorentina si trova 19° in classifica con 4 punti (frutto di 0 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte); invece il Lecce si trova 15° in classifica con 9 punti (frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 7 gol e ne ha subiti 16; il Lecce ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14.

In casa la Fiorentina ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Milan, il Bologna e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, l'Udinese e il Napoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-0 mentre Il Lecce ha incontrato il Napoli perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Stefano Pioli è Moise Kean con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol.

Fiorentina e Lecce si sono affrontate 34 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 13 volte, il Lecce ha vinto 10 volte mentre i pareggi sono stati 11.

Fiorentina-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto le ultime due partite contro il Lecce in Serie A e non è mai arrivata a tre successi consecutivi contro i salentini nella competizione; i viola hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro il Lecce, tante volte quante nelle precedenti 12 nel massimo campionato.

Il Lecce ha vinto quattro delle 17 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (4N, 9P), record di successi fuori casa per i salentini nel massimo campionato.

Per la prima volta nella sua storia in Serie A la Fiorentina ha sia registrato zero successi sia raccolto meno di cinque punti nelle prime nove partite stagionali nel torneo, considerando tre punti a vittoria da sempre: quattro nel 2025/26.

La Fiorentina ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro partite casalinghe di questa Serie A – considerando sempre i tre punti a vittoria, solo nel 1977/78 (un punto) ha registrato un rendimento così negativo dopo cinque gare interne nella massima serie.

Il Lecce ha vinto solo una delle prime nove partite di questa Serie A (1V 3N 5P), tra le stagioni in cui Eusebio Di Francesco è stato in panchina per almeno 10 incontri, il 2013/14 è l'unico campionato in cui si è fermato a un successo nelle prime dieci gare, salvandosi comunque a fine stagione con il Sassuolo.

Il Lecce ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque trasferte di Serie A, subendo però sette gol in totale nelle restanti due; sono tanti clean sheet esterni quanti nelle precedenti 18.

La Fiorentina è una delle due formazioni ad aver subito più gol in questa stagione di Serie A (15, al pari dell'Udinese), subito dietro c'è il Lecce (14, al pari di Hellas Verona e Torino).

Fiorentina (10) e Lecce (nove) sono due delle tre squadre con più gol subiti nel 2° tempo in questa stagione di Serie A (a quota nove anche il Genoa).

L'attaccante della Fiorentina, Roberto Piccoli, ha segnato cinque reti in 35 presenze di Serie A con il Lecce nella Serie A 2023/24, inclusi tre gol da subentrato; tra le squadre contro le quali non ha ancora realizzato un gol nel massimo campionato, il Lecce è la terza contro cui ha disputato più minuti (244), meno solamente che contro Empoli (309) e Milan (490).

Nikola Stulic è il giocatore del Lecce che ha giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato (23); l’attaccante potrebbe diventare il terzo giocatore serbo ad andare a segno in Serie A con il Lecce dopo Dejan Govedarica (all’epoca yugoslavo) il 19 ottobre 1997 contro il Milan e Nenad Tomovic il 29 aprile 2012 contro il Parma.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: