Partita vibrante al Meazza col risultato che sorride ai padroni di casa. Dopo il vantaggio ottenuto nella prima frazione, gli uomini di Allegri aprono la seconda collezionando una manciata di occasioni da gol, di cui almeno un paio clamorose con Nkunku e Leao. La Roma resiste, torna in partita e si procura un calcio di rigore per fallo di Fofana a dieci minuti dal termine. Maignan è però decisivo con la parata sul penalty di Dybala che blinda la vittoria rossonera.

Dirige il match Guida con Dei Giudici e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marchetti mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Di Bello.18:43

La notizia in casa Milan è la presenza dal 1' di Rafa Leao, uscito anzitempo nella sfida infrasettimanale con l'Atalanta. Con il portoghese in attacco c'è Nkunku per una coppia offensiva inedita in questa stagione. Sugli esterni spazio all'ex Saelemaekers e al baby Bartesaghi, in mezzo ci saranno Modric, Ricci e Fofana. Nella difesa a tre disegnata da Allegri a protezione di Maignan, trovano spazio De Winter, Gabbia e Pavlovic con Tomori in panca.20:33

Gasperini se la gioca, inizialmente, senza attaccanti di peso. In avanti ci sarà infatti il duo argentino Dybala-Soulé con Dovbyk pronto al subentro. Tra i pali c'è il solito Svilar, davanti a lui Hermoso, capitan Mancini e Ndicka. La fascia destra è affidata a Celik, sulla corsia mancina c'è Wesley. Cristante sarà il perno del centrocampo con Koné e El Aynaoui a supportarlo.20:35

Gara dai due volti finora, in cui il Milan è rimasto a galla nelle mareggiate avversarie per poi colpire alla prima occasione utile, al 39', con la rete di Pavlovic che ha rotto l'equilibrio al Meazza. Nell'occasione, lavoro fantastico di Leao che scappa in contropiede sulla sinistra, entra in area e serve un assist d'oro al compagno. I giallorossi non riescono a reagire e, anzi, rischiano di subire il 2-0 con Fofana che calcia fuori di un soffio su servizio di Bartesaghi. In precedenza, la Roma era andata vicina al vantaggio con Cristante, Dybala e Ndicka.21:50

PREPARTITA

Milan - Roma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Roma sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 4° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Milan ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; la Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Milan ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Atalanta e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Sassuolo e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Parma vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.

Milan e Roma si sono affrontate 180 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 80 volte, la Roma ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Milan-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi.

Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).

Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo (3.5 di media a match) - 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi.

L'ultimo successo della Roma in trasferta contro il Milan in campionato risale al 1° ottobre 2017 (2-0 con gol di Dzeko e Florenzi, con Eusebio Di Francesco allenatore); da allora in sette match al Meazza tra le due formazioni in Serie A, quattro successi rossoneri e tre pareggi (tra cui l'1-1 in quello più recente lo scorso 29 dicembre).

Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante volte quante nelle precedenti 26 partite di Serie A; inoltre, dopo il 2-2 contro il Pisa e l'1-1 contro l'Atalanta, i rossoneri possono registrare tre pareggi consecutivi nella competizione per la prima volta da settembre 2018.

La Roma è sia la squadra ad aver ottenuto più successi in trasferta (11) sia quella con più clean sheet fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. I giallorossi potrebbero vincere almeno sei trasferte di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il periodo tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso).

Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3N, 2P); l'ultima volta che i rossoneri hanno vinto quattro incontri interni di fila contro queste squadre in Serie A risale a gennaio 2024, con il quarto successo arrivato proprio contro la Roma.

La Roma ha vinto sette delle nove gare giocate in questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato più successi nelle prime 10 prime partite disputate in una stagione di Serie A, nel 2000/01 (otto), nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto).

La Roma è la squadra contro cui Alexis Saelemaekers ha segnato più gol in Serie A: tre; quella giallorossa è anche la formazione con cui il giocatore del Milan ha realizzato più reti in una singola stagione nel torneo: sette in 22 gare nel 2024/25.

Il Milan (16 - 10 gol e 6 assist) è una delle uniche due squadre contro cui Paulo Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni, insieme all'Udinese (24 - 14G+10A); l'argentino è stato coinvolto in sei reti nelle ultime nove sfide ufficiali contro i rossoneri (2G+4A).

