Partita vibrante al Meazza col risultato che sorride ai padroni di casa. Dopo il vantaggio ottenuto nella prima frazione, gli uomini di Allegri aprono la seconda collezionando una manciata di occasioni da gol, di cui almeno un paio clamorose con Nkunku e Leao. La Roma resiste, torna in partita e si procura un calcio di rigore per fallo di Fofana a dieci minuti dal termine. Maignan è però decisivo con la parata sul penalty di Dybala che blinda la vittoria rossonera.
Prima sconfitta esterna per la Roma che rimane quindi a 21 punti, raggiunta proprio dal Milan al secondo posto in classifica, in coabitazione anche con l'Inter. In testa c'è il Napoli con una sola lunghezza sul trio delle inseguitrici.
Nel prossimo turno il Milan andrà a Parma mentre la Roma riceverà la visita dell'Udinese all'Olimpico.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Milan-Roma 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2025/26.22:52
90'+7'
Finisce qui. Vince il Milan 1-0 grazie alla rete siglata da Pavlovic al 39'.22:45
90'+5'
Ammonizione per Mancini dopo una vistosa protesta nei confronti del direttore di gara.22:43
90'+4'
Sostituzione Milan: esce tra gli applausi Rafa Leao, entra Fikayo Tomori.22:42
90'+3'
Crampi per Leao e gioco fermo. Ci sarà sicuramente un supplemento nel recupero concesso da Guida.22:41
90'+3'
Torsione di Ndicka su cross di Wesley dalla destra, palla fuori di un paio di metri sotto lo sguardo di Maignan.22:41
90'+1'
Fallo in attacco di Ndicka su Pavlovic. Secondi preziosi per il Milan che ricaccia la Roma nella propria metà campo.22:39
90'
Quattro minuti di recupero.22:39
90'
Schermaglie in area rossonera dopo uno scontro aereo tra Bartesaghi, Pavlovic, Mancini e Ndicka.22:38
89'
Attacca a testa bassa la Roma a caccia del pareggio, il Milan è tutto chiuso a difesa della propria area.22:37
87'
Sostituzione Milan: fuori uno stremato Alexis Saelemaekers, dentro Zachary Athekame al suo posto.22:36
87'
Crampi per Saelemaekers che rimane a terra.22:35
86'
Cross teso di Wesley dalla destra, Gabbia lo alza in corner di testa.22:34
84'
Sostituzione Roma: fuori anche Paulo Dybala, dentro Tommaso Baldanzi.22:32
84'
Sostituzione Roma: esce Mario Hermoso, entra Kostas Tsimikas.22:32
84'
Sostituzione Milan: fuori Christopher Nkunku, dentro Ruben Loftus-Cheek.22:32
83'
Scintille tra Hermoso e Pavlovic, Guida ammonisce l'ex Atletico Madrid.22:31
82'
PARA MAIGNAN! Il portiere francese indovina l'angolo tuffandosi alla propria sinistra e neutralizza il mancino a incrociare di Dybala dal dischetto.22:31
80'
RIGORE PER LA ROMA! Pellegrini calcia in porta col destro su punizione, la palla sbatte sul braccio largo di Fofana in barriera e Guida indica subito il dischetto.22:29
78'
Arriva anche il giallo per Fofana dopo il fallo su Pellegrini.22:26
78'
Sponda di Dovbyk per Pellegrini, abbattuto al limite dell'area al momento della conclusione col sinistro. Punizione per la Roma.22:26
77'
Sostituzione Roma: fuori Zeki Celik, dentro Artem Dovbyk. Gasperini si sbilancia a caccia del pareggio.22:25
75'
Celik abbatte Leao e viene ammonito da Guida.22:23
74'
Ammonito Wesley dopo un calcione ai danni di Saelemaekers. Tra i due c'erano già state scintille in precedenza.22:22
73'
Ricci lancia Leao in verticale sulla sinistra, Koné recupera chiudendo il portoghese in maniera perfetta.22:21
71'
Ripartenza del Milan, chiude tutto Mancini che guadagna rimessa dal fondo.22:19
70'
Bailey tocca di testa sul secondo palo, palla di nuovo in corner dopo una deviazione di Saelemaekers.22:18
70'
Sinistro di Celik deviato in corner da Bartesaghi.22:18
68'
OCCASIONE MILAN! Sinistro incrociato di Bartesaghi, Svilar ci arriva con la punta delle dita, la palla carambola su Ricci e finisce a Leao, il cui destro a botta sicura viene tolto dalla porta da Hermoso.22:17
64'
Roma che ora sembra essere tornata in equilibrio dopo il lungo blackout iniziato con la rete di Pavlovic. Continuano però a mancare le occasioni in zona offensiva.22:13
63'
Destro debole di Pellegrini dal limite dopo un tocco felpato di Dybala. Maignan para a terra senza problemi.22:11
62'
Cross teso di Wesley, la palla carambola su Ricci costringendo Maignan agli straordinari per toglierla dalla propria porta.22:10
61'
Leao subisce un colpo al costato e rimane a terra dolorante. Koné spedisce la palla fuori ma sembra tutto OK per il portoghese.22:09
60'
Cross di Cristante dalla sinista, Hermoso colpisce male di testa mandando la palla ampiamente a lato.22:08
58'
Non riesce a uscire la Roma che sta subendo l'iniziativa rossonera, per ora i cambi effettuati da Gasperini non hanno sortito effetti.22:06
56'
Cristante anticipa tutti sul primo palo ma non riesce a girare la palla nello specchio in torsione.22:04
56'
Pallone morbido in area di Wesley, Bartesaghi anticipa Bailey in corner.22:04
54'
Fallo su Svilar in occasione del corner rossonero.22:02
53'
Ancora una volata di Leao sulla sinistra, il suo tiro dopo l'ingresso in area viene deviato in corner da Ndicka.22:01
52'
Ricci prova il destro dalla lunga distanza, Svilar lo blocca in tuffo alla propria destra.22:00
51'
Sostituzione Roma: fuori anche Neil El Aynaoui, dentro Lorenzo Pellegrini.22:00
51'
Sostituzione Roma: fuori Matías Soulé, dentro Leon Bailey.21:59
51'
Palo anche di Pavlovic sul prosieguo dell'azione, il serbo era però in fuorigioco.21:59
50'
PALO MILAN! Corner per il Milan, Nkunku si trova, in area piccola, sulla traiettoria della palla e la manda sul legno involontariamente!22:07
50'
ANCORA LEAO! Saelemaekers converge al centro e apre per il portoghese a sinistra, il suo mancino potente viene deviato in corner da Svilar con una parata monumentale.21:58
49'
Risponde la Roma col cross di Hermoso dalla sinistra, Soulé non arriva all'appuntamento con la palla sul secondo palo.21:57
48'
LEAO! Il portoghese si fa largo in area avversaria dopo un assist meraviglioso di Modric, ma perde l'equilibrio al momento della conclusione!21:57
47'
FOFANA! Palla persa da Koné in uscita, Nkunku e Salemaekers combinano in area giallorossa, la palla arriva a Fofana che viene murato da Svilar!21:55
46'
SUBITO MILAN! Destro al volo di Ricci dal limite, palla fuori di pochissimo alla destra di Svilar che non ci sarebbe arrivato.21:54
46'
Si ricomincia!21:53
Gara dai due volti finora, in cui il Milan è rimasto a galla nelle mareggiate avversarie per poi colpire alla prima occasione utile, al 39', con la rete di Pavlovic che ha rotto l'equilibrio al Meazza. Nell'occasione, lavoro fantastico di Leao che scappa in contropiede sulla sinistra, entra in area e serve un assist d'oro al compagno. I giallorossi non riescono a reagire e, anzi, rischiano di subire il 2-0 con Fofana che calcia fuori di un soffio su servizio di Bartesaghi. In precedenza, la Roma era andata vicina al vantaggio con Cristante, Dybala e Ndicka.21:50
45'+2'
Fine primo tempo. Milan-Roma è 1-0 dopo la rete di Pavlovic al 39'.21:36
45'+1'
Leao ci prova dalla lunghissima distanza, palla in curva.21:35
45'
Un minuto di recupero.21:35
45'
OCCASIONE FOFANA! Milan a un passo dal raddoppio! Leao in verticale per Bartesaghi, il suo cross basso in area trova Fofana che spara fuori di millimetri col sinistro di prima intenzione.21:35
44'
NKUNKU! Fofana appoggia a rimorchio per Nkunku, il suo destro a giro viene parato in due tempi da Svilar.21:33
42'
Roma che sembra ora tramortita dal vantaggio rossonero dopo le numerose occasioni non concretizzate nella prima parte del match.21:32
39'
GOL! MILAN-Roma 1-0! Rete di Pavlovic. Ripartenza letale del Milan con Leao che svernicia Ndicka a sinistra e serve un cioccolatino a Pavlovic, freddo nell'insaccare col sinistro dal limite dell'area piccola.
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i rossoneri.21:28
38'
Uscita difettosa di Svilar sul piazzato di Modric, poi Leao la rimette in mezzo dalla sinistra trovando la deviazione di Ndicka. Sarà calcio d'angolo per il Milan.21:27
37'
Nkunku lotta con El Aynaoui e guadagna un calcio di punizione che fa salire il baricentro dei rossoneri. Modric pronto al cross dalla destra.21:26
36'
Cross di Wesley col destro dalla sinistra, Ndicka stacca di testa toccando la palla oltre la linea di fondo.21:25
36'
Ndicka sale altissimo a contrastare Nkunku che finisce per commettere fallo sull'ivoriano. Punizione per la Roma in zona offensiva.21:25
35'
Modric rischia col tacco nella propria metà campo, Bartesaghi è costretto al fallo su Celik per evitare guai peggiori.21:24
34'
Ammonito El Aynaoui dopo una trattenuta prolungata su Saelemaekers.21:23
34'
Soulé salta netto Pavlovic e crossa in area col destro, sulla traiettoria c'è Fofana che manda la palla fuori dai propri sedici metri.21:23
31'
Manovra prolungata del Milan nel campo giallorosso senza però trovare sbocchi in zona offensiva. La Roma riparte rapidamente mandando Dybala alla conclusione col sinistro dal limite, altissimo sopra la traversa.21:21
29'
Non riesce lo schema dei giallorossi, Soulé calcia malissimo col sinistro dal limite su servizio rasoterra di El Aynaoui.21:18
28'
Ripartenza veloce della Roma, Fofana deve spendere fallo su Dybala per evitare la conclusione dell'argentino dai 20 metri. Punizione per i giallorossi.21:18
28'
Modric calcia in area piccola dalla bandierina di sinistra, Svilar è attento e blocca la sfera a due mani.21:17
27'
Sgasata di Leao che vince un contrasto con Koné, entra in area e viene chiuso in corner da Mancini.21:16
25'
EL AYNAOUI! Ancora una palla persa da Bartesaghi sulla pressione di Celik, Cristante apre per El Aynaoui che non riesce però a coordinarsi per una battuta a rete efficace dal limite, toccando debolmente la palla in caduta.21:15
24'
Leao tocca corto per Modric che prova l'imbucata per Nkunku, si chiude però la difesa giallorossa che recupera palla.21:14
24'
Bartesaghi lotta con Celik e guadagna un altro corner per il Milan.21:13
23'
Mancini scodella un pallone alto in area per Soulé, troppo lungo per tutti. Maignan lo fa suo e fa partire la manovra rossonera.21:12
22'
Ripartenza del Milan con Gabbia che porta palla centralmente ma dosa male l'apertura a destra per Fofana. Palla a fondo campo ma Milan che perlomeno ora si sta presentando con continuità nel campo avversario.21:11
20'
Reazione del Milan che conquista un corner. Sul tiro dalla bandierina Pavlovic arriva a colpire di testa ma non inquadra lo specchio.21:10
19'
Altra conclusione della Roma dopo una palla persa in uscita dal Milan, Soulé apre a sinistra per Wesley che ci prova col piatto destro ma non sorprende Maignan.21:09
17'
DYBALA FUORI! Bartesaghi perde palla sulla sinistra, Celik porta palla sulla fascia e crossa in mezzo, De Winter buca l'intervento su Dybala che raccoglie la sfera e ci prova con l'esterno sinistro da dentro l'area. Palla fuori dallo specchio ma ennesima occasione per i giallorossi.21:12
16'
Cross di Celik col sinistro dalla destra, El Aynaoui ci prova di testa ma riesce solo ad appoggiare il pallone a Maignan.21:06
16'
Leao difende palla sulla trequarti offensiva e guadagna il fallo di Mancini. Respira il Milan dopo una lunga fase favorevole ai giallorossi.21:05
15'
WESLEY! Sinistro del brasiliano da dentro l'area, parato da Maignan. Altro rischio per il Milan.21:04
14'
Palla quasi sempre tra i piedi dei giocatori di Gasperini che continuano a cercare la via della porta avversaria con la manovra.21:04
12'
Palla verticale di Fofana a cercare Leao, capisce tutto Cristante che interrompe la linea di passaggio e fa ripartire la manovra giallorossa.21:01
11'
Continua dunque l'ottimo momento della Roma che non sta lasciando un attimo di respiro ai padroni di casa.21:00
10'
OCCASIONE ROMA! Cross da destra col mancino di Soulé, Ndicka viene dimenticato dalla difesa rossonera e impatta di testa. Palla fuori di un soffio sul palo lungo con Maignan immobile.20:59
7'
Celik buca sulla destra andando via col fisico a Bartesaghi, la palla rimbalza al limite dell'area dove El Aynaoui ci prova col piatto destro, debole e centrale che viene bloccato in due tempi da Maignan.20:56
5'
Palla geniale di Soulé per Dybala sul filo del fuorigioco, l'argentino va a terra in area dopo un contatto con De Winter, giudicato regolare dal team arbitrale.20:55
5'
Possesso palla quasi totale degli uomini di Gasperini in questo avvio di match, Milan più attendista.20:54
3'
Roma ancora propositiva in attacco con Wesley al cross dalla sinistra, troppo arretrato per tutti.20:53
OCCASIONE ROMA! Errore di Maignan che sbaglia il rinvio, El Aynaoui serve subito Cristante in verticale ma l'ex di turno apre troppo il piattone e spedisce la palla a lato da dentro l'area rossonera.20:51
Si comincia!20:49
Partita sicuramente speciale per Massimiliano Allegri e Gian Pieri Gasperini, entrambi "cresciuti" sportivamente da Giovanni Galeone, deceduto nel pomeriggio e per il quale verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio.20:46
E' tutto pronto a San Siro dove si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre e del team arbitrale.20:42
Gasperini se la gioca, inizialmente, senza attaccanti di peso. In avanti ci sarà infatti il duo argentino Dybala-Soulé con Dovbyk pronto al subentro. Tra i pali c'è il solito Svilar, davanti a lui Hermoso, capitan Mancini e Ndicka. La fascia destra è affidata a Celik, sulla corsia mancina c'è Wesley. Cristante sarà il perno del centrocampo con Koné e El Aynaoui a supportarlo.20:35
La notizia in casa Milan è la presenza dal 1' di Rafa Leao, uscito anzitempo nella sfida infrasettimanale con l'Atalanta. Con il portoghese in attacco c'è Nkunku per una coppia offensiva inedita in questa stagione. Sugli esterni spazio all'ex Saelemaekers e al baby Bartesaghi, in mezzo ci saranno Modric, Ricci e Fofana. Nella difesa a tre disegnata da Allegri a protezione di Maignan, trovano spazio De Winter, Gabbia e Pavlovic con Tomori in panca.20:33
FORMAZIONI UFFICIALI: Roma col 3-5-2. Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Koné, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.20:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Milan col 3-5-2. Maignan - De Winter, Gabbia, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi - Leao, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Loftus-Cheek, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.20:28
Dirige il match Guida con Dei Giudici e Rossi ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marchetti mentre in sala VAR ci sono Di Paolo e Di Bello.18:43
Al Meazza si gioca il big match di giornata con i padroni di casa del Milan a caccia di tre punti per riportarsi a un solo punto dalla capolista Napoli. Non sarà da meno la Roma che, vincendo, potrebbe andare al comando in solitaria con due punti di vantaggio sui partenopei. Fischio d'inizio alle ore 20.45.19:46
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Roma, gara che chiude la parte domenicale della 10ma giornata del campionato di Serie A 2025/26.18:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Stadio Giuseppe Meazza Città: Milano Capienza: 75817 spettatori18:37
La gara tra Milan e Roma si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Milan - Roma?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Milan - Roma sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Milan - Roma?
La partita si gioca a Milano
In che stadio si gioca Milan - Roma?
Stadio Stadio Giuseppe Meazza
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 3 gol
Quale è stato il risultato finale di Milan - Roma?
La gara tra Milan e Roma si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Milan - Roma?
Il marcatore del Milan è stato Strahinja Pavlovic al 39'
PREPARTITA
Milan - Roma è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Arbitro di Milan - Roma sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Marco Guida
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
99
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
7.0
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
29-08-2025
Serie A
Cremonese-Sassuolo 3-2
05-10-2025
Serie A
Juventus-Milan 0-0
18-10-2025
Serie A
Pisa-Verona 0-0
02-11-2025
Serie A
Milan-Roma 1-0
Attualmente il Milan si trova 3° in classifica con 21 punti (frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece la Roma si trova 4° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Milan ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7; la Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 5.
In casa il Milan ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa la Roma ha totalizzato 12 punti (4 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Atalanta e la Roma ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Sassuolo e il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Parma vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Christian Pulisic con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 3 gol.
Milan e Roma si sono affrontate 180 volte in campionato. Nei precedenti match il Milan ha vinto 80 volte, la Roma ha vinto 46 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Milan-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 80 in 180 match, completano il bilancio 54 pareggi e 46 successi giallorossi.
Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), anche se ha perso quella più recente (3-1 all'Olimpico lo scorso 18 maggio); i giallorossi potrebbero ottenere almeno due successi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio 2016 e ottobre 2017 (quattro vittorie consecutive in quel caso).
Nelle ultime 10 sfide tra Milan e Roma in Serie A entrambe le formazioni sono sempre andate a segno: 35 gol totali nel periodo (3.5 di media a match) - 20 per i rossoneri e 15 per i giallorossi.
L'ultimo successo della Roma in trasferta contro il Milan in campionato risale al 1° ottobre 2017 (2-0 con gol di Dzeko e Florenzi, con Eusebio Di Francesco allenatore); da allora in sette match al Meazza tra le due formazioni in Serie A, quattro successi rossoneri e tre pareggi (tra cui l'1-1 in quello più recente lo scorso 29 dicembre).
Il Milan ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tante volte quante nelle precedenti 26 partite di Serie A; inoltre, dopo il 2-2 contro il Pisa e l'1-1 contro l'Atalanta, i rossoneri possono registrare tre pareggi consecutivi nella competizione per la prima volta da settembre 2018.
La Roma è sia la squadra ad aver ottenuto più successi in trasferta (11) sia quella con più clean sheet fuori casa (nove) nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei. I giallorossi potrebbero vincere almeno sei trasferte di fila in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo il periodo tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso).
Il Milan ha vinto le ultime tre sfide casalinghe contro avversarie presenti nelle prime 10 posizioni in classifica a inizio giornata di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle cinque precedenti (3N, 2P); l'ultima volta che i rossoneri hanno vinto quattro incontri interni di fila contro queste squadre in Serie A risale a gennaio 2024, con il quarto successo arrivato proprio contro la Roma.
La Roma ha vinto sette delle nove gare giocate in questo campionato: solo tre volte nella sua storia ha registrato più successi nelle prime 10 prime partite disputate in una stagione di Serie A, nel 2000/01 (otto), nel 2013/14 (10) e nel 2017/18 (otto).
La Roma è la squadra contro cui Alexis Saelemaekers ha segnato più gol in Serie A: tre; quella giallorossa è anche la formazione con cui il giocatore del Milan ha realizzato più reti in una singola stagione nel torneo: sette in 22 gare nel 2024/25.
Il Milan (16 - 10 gol e 6 assist) è una delle uniche due squadre contro cui Paulo Dybala ha partecipato ad almeno 15 gol in carriera dal suo arrivo in Italia tra tutte le competizioni, insieme all'Udinese (24 - 14G+10A); l'argentino è stato coinvolto in sei reti nelle ultime nove sfide ufficiali contro i rossoneri (2G+4A).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: