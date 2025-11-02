Con questo risultato, infatti, il Parma resta a quota 7 punti con solo due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il Bologna, invece, agguanta momentaneamente il 4° posto, a quota 18, insieme a Milan e Juventus. Rossoneri che devono però giocare questa sera contro la Roma.
Parma che scenderà in campo sabato 8 contro il Milan nell'ultimo match prima della sosta per Nazionali di novembre. Servirà fare punti per muovere la classifica, prima degli scontri diretti contro Verona, Udinese e Pisa.
Il Bologna tornerà invece in campo domenica pomeriggio contro il Napoli capolista. Bologna che, comunque, sarà impegnato anche in settimana con la 4a giornata di Europa League: la squadra di Italiano ospita i norvegesi del Brann.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Parma-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.20:08
Il Bologna torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e conquista tre punti importanti per la propria classifica. Immobile sta per tornare dopo un lungo infortunio, ma Santiago Castro ha dimostrato il perché sia l'attaccante titolare di questa squadra con una super doppietta. La squadra di Italiano ha anche sfruttato l'inferiorità numerica del Parma (espulso Ordonez al 35'), gestendo bene i tempi, non avendo fretta di realizzare il 2-1. La squadra di Cuesta ha fatto quel che ha potuto per tenere la partita in piedi fino alla fine, ma arriva un ko pesante considerando la vittoria del Lecce nel pomeriggio.20:04
90'+5'
FINISCE QUI!!! Il Bologna vince il derby emiliano 3-1 sul Parma: decide una doppietta di Bernabé, poi la chiude Juan Miranda. Per i padroni di casa aveva segnato Bernabé.20:00
90'+4'
OCCHIO A FABBIAN!!! Anche l'ex Inter cerca di entrare nel tabellino con un sinistro ad incrociare deviato da Suzuki. C'era comunque fuorigioco di Fabbian.19:57
90'+3'
Primo gol in campionato anche per Juan Miranda19:55
90'+2'
GOL! Parma-BOLOGNA 1-3. Rete di Juan Miranda. Incursione dello spagnolo, che riceve da Cambiaghi, e spara un sinistro che sorprende anche Suzuki che si aspettava un cross. Partita chiusa a doppia mandata.
Questa volta Cambiaghi si mette in proprio e prova la conclusione da dentro l'area, ma trova solo l'esterno della rete. Si lamenta Bernardeschi che era solo sul secondo palo.19:53
89'
Cambiaghi cerca subito di farsi perdonare con questa sgroppata sulla sinistra, cross per Dallinga che manca però la porta col suo colpo di testa19:51
87'
Giallo per Cambiaghi per un colpo duro su Bernabé19:49
85'
Adesso è Cutrone a guadagnare un fallo sull'opposizione di Moro. Occasione per il Parma di risalire il campo.19:47
83'
Prova il sinistro da fuori di SORENSEN, ma arriva il colpo di testa di Holm che anticipa anche il suo portiere Skorupski. Poi Cutrone commette fallo in attacco.19:46
83'
Fuori anche Orsolini che le sue giocate le ha fatte anche oggi. Al suo posto l'ex Juve e Fiorentina Bernardeschi.19:45
82'
Due cambi nel finale anche per Italiano! Dentro Cambiaghi che prende il posto di Rowe, magari per azzeccare qualche contropiede che possa chiudere il match.19:44
81'
Si rivede in avanti il Parma con Delprato per Cutrone, cross da sinistra ma palla direttamente tra le braccia di Skorupski. Poteva fare molto meglio qui il Parma.19:43
79'
Valentini con un tackle pericoloso su Fabbian, soprattutto con queste condizioni di campo: giallo per il difensore del Parma.19:43
79'
Serve anche costruire l'azione e Cuesta butta dentro la mischia anche Hernanes che prende il posto di Britschgi.19:41
79'
Cambia totalmente il tandem d'attacco. Entra anche l'ex Milan Cutrone che prende il posto di Benedyczak.19:40
78'
Arrivano i cambi di Cuesta. Spazio a Djuric che prende il posto di Mateo Pellegrino19:40
77'
TRAVERSA BOLOGNA!!! Miranda lancia per Dallinga che cerca in pieno la traversa da dentro l'area. Bologna vicinissimo al 3-1.19:40
75'
Subito Fabbian che allarga per Hollm, cross però non perfetto sul secondo palo dove non ci arriva Dallinga. Bologna che ora deve provare a chiudere la partita per non rischiare qualcosa nel finale.19:38
73'
FUORI CASTRO!!! E viene richiamato in panchina anche l'autore della doppietta Santiago Castro che rifiata un attimo e lascia il posto a Dallinga.19:37
72'
DOPPIO CAMBIO BOLOGNA!!! Una volta raggiunto il vantaggio, Italiano effettua due sostituzioni. La prima è l'ingresso di Fabbian che prende il posto di Odgaard19:36
71'
Ed è il 4° gol in campionato per Castro19:33
70'
Gol convalidato. 2-1 per il Bologna grazie alla doppietta di Santiago Castro.19:32
69'
VAR al lavoro per un possibile tocco di braccio di Odgaard prima del gol di Castro. Aspettiamo l'esito di questa valutazione sul gol del 2-1 del Bologna.19:32
68'
GOL! Parma-BOLOGNA 1-2. Rete di Santiago Castro. Cross da sinistra di Miranda, batti e ribatti in area e Castro trova la via del gol da dentro l'area piccola. Erroraccio di Keita che era andato ad anticipare il suo portiere in uscita, favorendo così l'argentino del Bologna.
E allora il Bologna cerca i traversoni con Moro, prima Delprato anticipa Pobega, poi anticipa tutti Suzuki in uscita19:27
64'
Suzuki batte un calcio di punizione che finisce direttamente in fallo laterale. Si vede proprio che si fa fatica a calciare con questo terreno.19:26
63'
Si fa fatica comunque a far circolare la palla in questo momento. La pioggia che si è abbattuta su Parma ha reso le condizioni del terreno di gioco del Tardini non proprio ottimali per il gioco a terra.19:25
62'
Pellegrino salta Lucumì ed entra in area, ma l'arbitro ferma tutto per il fallo in attacco di Pellegrino.19:25
62'
L'arbitro aspetta che Santiago Castro si rialzi da terra e arriva anche il giallo per la punta del Bologna, autore comunque dell'1-1.19:23
61'
Superata l'ora di gioco e arriva un fallo di Castro su Ndiaye che era andato in anticipo con una perfetta lettura19:23
59'
Miranda chiede il tocco di mano di Ndiaye all'altezza del limite dell'area, ma l'arbitro lascia continuare. Il difensore del Parma ha toccato sì col braccio, ma la distanza era davvero ravvicinata per comandare la massima punizione.19:22
58'
Bernabé cerca Pellegrino in area su calcio di punizione, ma pallone che finisce direttamente tra le braccia di Skorupski19:20
56'
FUORI FREULER!!! Non ce la fa lo svizzero dopo il colpo subito e arriva il cambio: Nikola Moro prende il posto di Freuler in mezzo al campo.19:18
55'
PARMA VICINA AL GOL!!! Gran palla di Bernabé che trova un varco per Benedyczak che si gira col destro, sfiorando il palo alla destra di Skorupski. Era da tanto che il Parma non si faceva pericoloso.19:18
55'
Suzuki con i pugni in uscita sul cross di Orsolini, poi è ancora attento sulla conclusione da fuori di Pobega.19:17
54'
Freuler esce dal campo dopo aver subito un colpo da Pellegrino in uno scontro aereo. Bologna in 1019:16
53'
Ottima giocata di Rowe messo a terra da Britschgi. Non arriva il giallo per il difensore svizzero, ma solo un richiamo verbale.19:16
51'
Buona transizione offensiva del Bologna con Orsolini che trova Castro, destro dalla media distanza che finisce però a lato. Ospiti ancora vicini al gol.19:14
48'
Ancora Bologna in avanti con Pobega, Ndiaye riesce a chiuderlo e poi Bernabé guadagna un fallo. Ma è subito apnea per il Parma19:10
47'
BOLOGNA VICINO AL GOL!!! Subito occasionissima per gli ospiti con Rowe che pesca Odgaard solo in area, ma il danese calcia alto da ottima posizione. Gol mangiato in questo caso.19:09
47'
Non ci sono altri cambi. Soprattutto Cuesta che non vuole esagerare con le sostituzioni considerando già i due cambi fatti nel primo tempo.19:08
46'
SI RIPARTE!!!19:08
Piccola curiosità statistica sul gol di Adrian Bernabé. Lo spagnolo ha segnato dopo 13 secondi: è il terzo gol più veloce del campionato dalla stagione 2004/2025. Il record è di 6'' in Sassuolo-Milan, col gol di Leao nel 2020.18:56
Ci sarà tanto da sistemare per Cuesta che si ritrova, forzatamente, tre giocatori in meno rispetto all'11 titolare tra infortuni e rossi. Il suo Parma deve quindi essere ridisegnato per sopportare la forza del Bologna che vorrà subito segnare. Dall'altra parte ci sono Orsolini, Odgaard e Rowe ispirati e manca solo il gol alla squadra di Italiano che ha saputo reagire allo svantaggio iniziale.18:55
Il Parma aveva sorpreso tutti col gol immediato di Bernabé che si è sbloccato dopo un inizio di campionato non facile. C'è stata la reazione del Bologna con Odgaard e Orsolini, è arrivata la traversa di Britschgi che ha sfiorato il 2-0, ma poi i Felsinei l'hanno pareggiata con la combinazione Orsolini-Holm-Castro. Da allora c'è stata una sola squadra in campo, col Bologna che non ha però trovato il gol del ribaltamento. Parma in evidente difficoltà anche considerando gli infortuni di Estevez e di Circati e il rosso, per doppia ammonizione, per Ordonez.18:53
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Si va alla pausa sul risultato di 1-1: al gol di Bernabé dopo 13 secondi risponde Castro. Parma in 10 per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Ordonez.18:52
45'+3'
Colpo di testa di Odgaard sullo spiovente di Lucumì, palla alta sopra la traversa18:51
45'+1'
Sono 4 i minuti di recupero nel primo tempo...18:47
45'
CI PROVA ROWE!!! L'ex Marsiglia si fa tutta la metà campo, si accentra e fa partire il destro che finisce a lato. Nessuno era riuscito a tenere Rowe sulla corsa.18:46
42'
Ancora Orsolini per Holm, cross in mezzo ma interviene Sorensen a chiudere in area. Sta soffrendo abbastanza il Parma sulla fascia sinistra.18:44
41'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Ndiaye che prende il posto dell'infortunato Circati che ha accusato una distorsione alla caviglia destra. Due cambi e un rosso per il Parma in questo primo tempo.19:00
39'
Resta a terra Circati. Il Parma sembra costretto al secondo cambio per infortunio dopo quello di Estevez.18:41
38'
Odgaard ci prova da fuori con un sinistro volante che non va tanto lontano al palo alla sinistra di Suzuki.18:39
37'
Orsolini cerca l'affondo sulla destra, ma arriva la chiusura di Benedyczak che adesso fa il difensore aggiunto vista la situazione18:38
35'
PARMA IN 10. Secondo giallo per Ordoñez che, già ammonito, interviene da dietro su Odgaard e lo butta giù. Parma in inferiorità numerica per almeno 55 minuti. Che tegola.18:38
34'
MIRACOLO DI SUZUKI!!! Gran palla di Odgaard per Castro che è solo davanti a Suzuki, ma il portiere ipnotizza il n° 9 del Bologna e impedisce il 2-1. Che parata.18:36
33'
Pobega guadagna un corner da sinistra. Spinge il Bologna che vuole il gol del vantaggio prima della fine del primo tempo.18:35
31'
70% di possesso palla per il Bologna in questa prima mezz'ora di gioco18:32
30'
ANCORA ORSOLINI!!! Rowe serve Orsolini che stoppa, finta per andare sul sinistro e conclusione però centrale e para Suzuki che evita ogni pericolo.18:32
29'
Ci prova ORSOLINI che calcia direttamente sulla barriera18:30
28'
Giallo per Ordoñez che mette giù Odgaard che aveva tentato il tunnel sul suo marcatore prima dell'ingresso in area. Punizione molto pericolosa in favore del Bologna.18:30
27'
Orsolini cerca il suo solito movimento a rientrare per andare col sinistro, ma viene murato da Keita18:28
25'
Rowe cerca sul secondo palo Orsolini, ma arriva il colpo di testa di Circati a mandare in angolo.18:26
24'
ECCO IL CAMBIO!!! Cuesta fa entrare Sorensen che prende il posto dell'argentino infortunato. Brutta botta per il Parma.18:25
23'
Estevez ha provato a rientrare in campo, ma si ritrova di nuovo a terra.18:25
21'
Gioco fermo perché c'è a terra Estevez. Devono intervenire dalla panchina i medici del Parma.18:23
21'
Ci prova ORSOLINI con un sinistro da fuori area che non trova però lo specchio della porta di Suzuki18:22
20'
Rowe finisce a terra nel contatto in area con Estevez, dopo la palla di Castro, ma non c'è niente. C'è comunque corner per gli ospiti.18:21
18'
3° gol in campionato per Castro18:19
17'
GOL! Parma-BOLOGNA 1-1. Rete di Santiago Castro. Pareggio degli ospiti con la rete di Castro che si inserisce perfettamente sull'assist da destra di Holm (liberato da Orsolini). Bellissima azione del Bologna.
TRAVERSA PARMA!!! Britschgi raccoglie da sinistra, si accentra e fa partire un destro di potenza da fuori area centrando in pieno la traversa della porta di Skorupski.18:17
15'
Comunque la reazione del Bologna c'è stata eccome...18:16
14'
IL BOLOGNA SI MANGIA IL PAREGGIO!!! Orsolini lanciato da Castro, movimento perfetto dell'esterno bolognese che però sbaglia davanti a Suzuki cercando il primo palo. Palla a lato. Che occasione per l'1-1.18:16
12'
OCCHIO A ODGAARD!!! Orsolini con un sinistro di controbalzo che diventa un cross per Odgaard, appostato nell'area piccola, ma il suo colpo di testa finisce alto. Brivido qui per il Parma.18:14
11'
Primo lancio per Orsolini che parte in velocità sulla fascia, ma Valenti è bravo a salire per tempo per far scattare la trappola del fuorigioco18:13
8'
Continua a spingere il Parma, ancora con Ordoñez sulla sponda di Pellegrino, ma c'è il fallo su Orsolini. L'attaccante del Bologna è costretto a difendere in questo avvio molto aggressivo dei Ducali.18:10
6'
Prova a sfondare Ordoñez sulla sinistra, ma arriva il fallo in attacco su Holm che è riuscito a chiudere sull'ex Velez18:08
5'
Ancora Bernabé scatenato in un duello con Miranda sulla fascia, ma l'arbitro ferma tutto perché il pallone è uscito. Proteste dell'autore del gol che non è per nulla convinto.18:07
4'
Cerca la reazione il Bologna, ma il tiro-cross di Pobega finisce a lato. Castro non ci arriva sul secondo palo.18:06
2'
Primo gol in campionato per Bernabé che si è sbloccato18:05
2'
GOL! PARMA-Bologna 1-0. Rete di Adrian Bernabé. Padroni di casa subito in vantaggio, dopo 13 secondi, col gol di Bernabé col destro da dentro l'area dopo la palla conquistata da Benedyczak.
A dirigere l'incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Politi e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marcenaro. Alla sala VAR di Lissone ci sono Matteo Gariglio (VAR) e Marco Piccinini (AVAR).17:38
Sono 52 i precedenti tra Parma e Bologna, con un bilancio in equilibrio: 16 hurrà per i Felsinei, 15 vittorie per i Ducali e 21 pareggi. Il Bologna ha perso solo due volte negli ultimi 13 anni a Parma, ma l'ultima volta proprio nella scorsa stagione quando - a febbraio - i padroni di casa vinsero 2-0 con i gol di Bonny (su rigore) e Sohm.17:35
Nel Bologna sempre fuori Immobile, mentre Italiano concede un turno di riposo a Cambiaghi e Ferguson. A centrocampo c'è Pobega al fianco di Freuler (oggi capitano), nella linea a tre dietro a Castro ci sono Rowe, Odgaard e il solito Orsolini. Miranda vince il ballottaggio con Lykogiannis per la fascia sinistra.17:32
Cuesta cambia modulo e passa al 4-4-2, anche se ci aspettiamo una costruzione a tre dietro con Britschgi molto alto a sinistra. Keita vince il ballottaggio con Sorensen a centrocampo, così come Benedyczak supera Cutrone per una maglia da titolare al fianco di Pellegrino. Parma che deve fare a meno degli infortunati Almqvist, Frigan, Ondrejka, Valeri e Oristanio.17:30
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Skorupski - Holm, Heggem, Lucumì, J.Miranda - Freuler, Pobega - Orsolini, Odgaard, Rowe - S.Castro. All. Vincenzo Italiano. A disposizione: Ravaglia, M.Pessina - Zortea, Vitik, Lykogiannis, Casale, De Silvestri - L.Ferguson, Fabbian, Moro, I.Sulemana - Cambiaghi, Bernardeschi, Dallinga.17:45
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Parma si schiera con un 4-4-2 in cui figurano: Suzuki - Delprato, Circati, Valenti, Britschgi - Ordoñez, Estévez, M.Keita, Bernabé - Benedyczak, Pellegrino. All. Carlos Cuesta. A disposizione: Corvi, Rinaldi - Lovik, A.Ndiaye, Trabucchi, Troilo - Plicco, Ciardi, Cremaschi, Sorensen, Hernani - Cutrone, Cardinali, Djuric, Begic.17:42
Bologna che, in settimana, non è andato oltre lo 0-0 col Torino. Sono due i pareggi consecutivi per la squadra di Italiano (da ricordare anche il 2-2 con la Fiorentina), ma con una vittoria i Felsinei raggiungerebbe Milan e Juventus al quarto posto a quota 18 punti. Al Tardini, infatti, il Bologna ha un'occasione per restare attaccatissimo al treno per l'Europa che conta.17:20
Il Parma arriva dalla sconfitta nell'infrasettimanale contro la Roma (2-1), interrompendo così una striscia positiva di due risultati utili consecutivi (i pareggi contro Como e Genoa). I Ducali, però, non vincono da fine settembre, nel 2-1 al Torino prima della sosta. La squadra di Cuesta ha bisogno assolutamente di punti perché il Parma ha solo un +2 sulla zona retrocessione dopo i risultati di questa giornata.17:17
Benvenuti alla diretta scritta di Parma-Bologna, gara valida per la Giornata 10 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Tardini di Parma.17:14
La gara tra Parma e Bologna si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Parma - Bologna?
L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Bologna sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Parma - Bologna?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Bologna?
Stadio Ennio Tardini
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 5 gol
Quale è stato il risultato finale di Parma - Bologna?
La gara tra Parma e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-3
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Bologna?
Il marcatore del Parma è stato Adrián Bernabé al 1' mentre i marcatori del Bologna sono stati Santiago Castro al 17', 68' e Juan Miranda al 92'
Parma - Bologna è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 18:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Bologna sarà Kevin Bonacina. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Kevin Bonacina
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
86
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
14
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.6
Falli per cartellino
6.1
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Udinese-Carrarese 2-0
30-08-2025
Serie A
Napoli-Cagliari 1-0
21-09-2025
Serie A
Fiorentina-Como 1-2
27-09-2025
Serie B
Mantova-Frosinone 1-5
18-10-2025
Serie B
Pescara-Carrarese 2-2
26-10-2025
Serie A
Torino-Genoa 2-1
Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12; il Bologna ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Parma ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Roma e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Torino ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 1-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Torino pareggiando 0-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.
Parma e Bologna si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 10 volte, il Bologna ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.
Parma-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è però arrivato nel confronto più recente (2-0 lo scorso 22 febbraio al Tardini); i ducali non ottengono due successi di fila contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra maggio e dicembre 2012.
Dopo il 2-0 dello scorso 22 febbraio, il Parma potrebbe vincere due sfide casalinghe di fila contro il Bologna solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra maggio e ottobre 1997 con Carlo Ancelotti allenatore.
Negli ultimi sei match tra squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è sempre rimasta imbattuta (3V, 3N), dopo che nelle 14 sfide precedenti aveva perso ben 10 volte (1V, 3N).
Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 partite casalinghe di campionato (3V, 5N), pareggiando 0-0 quella più recente contro il Como; i gialloblù potrebbero registrare almeno due clean sheet di fila al Tardini in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2020 (tre in quel caso, tutti per 0-0).
Il Bologna ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 2-0 contro il Cagliari il 19 ottobre. Dallo scorso aprile infatti nessuna squadra ha sia perso (cinque, come Hellas Verona, Torino e Udinese) che subito più gol (14, al pari di Fiorentina, Hellas Verona, Torino e Udinese) dei felsinei fuori casa in Serie A.
Il Parma ha vinto solo una delle nove gare di questo campionato, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte, totalizzando sette punti: in due sole occasioni ha ottenuto meno di otto punti nelle prime 10 gare stagionali in Serie A: nel 2005/06 e nel 2014/15 (sei in entrambi i casi).
Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi 45 minuti di gioco in questa Serie A, appena uno; solo il Bayern Monaco (zero) ha fatto meglio prima dell'intervallo nei cinque grandi campionati europei in corso (uno anche per l'Athletic Bilbao).
Il Parma è l'unica squadra che non ha ancora trovato il gol nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A; la rete più rapida da inizio gara per i gialloblù nel torneo in corso è arrivata con Mateo Pellegrino, al 36° minuto di gioco contro il Torino il 29 settembre.
Mateo Pellegrino ha segnato cinque gol in Serie A, tutti al Tardini: nessun giocatore ha messo a referto più reti nel 2025 nel torneo senza realizzarne neanche una in trasferta (cinque su cinque in casa nel periodo anche per Dan Ndoye).
Tra le squadre affrontate in almeno cinque occasioni in Serie A, il Parma è quella contro cui Riccardo Orsolini ha la sua seconda miglior media partecipazione a gol: uno ogni 74 minuti, per un totale di due reti e tre assist in 372 minuti - solo contro il Lecce (un coinvolgimento ogni 60 minuti) ha fatto meglio nel torneo.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: