Il Parma arriva dalla sconfitta nell'infrasettimanale contro la Roma (2-1), interrompendo così una striscia positiva di due risultati utili consecutivi (i pareggi contro Como e Genoa). I Ducali, però, non vincono da fine settembre, nel 2-1 al Torino prima della sosta. La squadra di Cuesta ha bisogno assolutamente di punti perché il Parma ha solo un +2 sulla zona retrocessione dopo i risultati di questa giornata.17:17

Bologna che, in settimana, non è andato oltre lo 0-0 col Torino. Sono due i pareggi consecutivi per la squadra di Italiano (da ricordare anche il 2-2 con la Fiorentina), ma con una vittoria i Felsinei raggiungerebbe Milan e Juventus al quarto posto a quota 18 punti. Al Tardini, infatti, il Bologna ha un'occasione per restare attaccatissimo al treno per l'Europa che conta.17:20

Nel Bologna sempre fuori Immobile, mentre Italiano concede un turno di riposo a Cambiaghi e Ferguson. A centrocampo c'è Pobega al fianco di Freuler (oggi capitano), nella linea a tre dietro a Castro ci sono Rowe, Odgaard e il solito Orsolini. Miranda vince il ballottaggio con Lykogiannis per la fascia sinistra.17:32

Sono 52 i precedenti tra Parma e Bologna, con un bilancio in equilibrio: 16 hurrà per i Felsinei, 15 vittorie per i Ducali e 21 pareggi. Il Bologna ha perso solo due volte negli ultimi 13 anni a Parma, ma l'ultima volta proprio nella scorsa stagione quando - a febbraio - i padroni di casa vinsero 2-0 con i gol di Bonny (su rigore) e Sohm.17:35

A dirigere l'incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Politi e dal quarto ufficiale, il sig. Matteo Marcenaro. Alla sala VAR di Lissone ci sono Matteo Gariglio (VAR) e Marco Piccinini (AVAR).17:38

Ancora Bernabé scatenato in un duello con Miranda sulla fascia, ma l'arbitro ferma tutto perché il pallone è uscito. Proteste dell'autore del gol che non è per nulla convinto.18:07

Il Parma aveva sorpreso tutti col gol immediato di Bernabé che si è sbloccato dopo un inizio di campionato non facile. C'è stata la reazione del Bologna con Odgaard e Orsolini, è arrivata la traversa di Britschgi che ha sfiorato il 2-0, ma poi i Felsinei l'hanno pareggiata con la combinazione Orsolini-Holm-Castro. Da allora c'è stata una sola squadra in campo, col Bologna che non ha però trovato il gol del ribaltamento. Parma in evidente difficoltà anche considerando gli infortuni di Estevez e di Circati e il rosso, per doppia ammonizione, per Ordonez.18:53

Ci sarà tanto da sistemare per Cuesta che si ritrova, forzatamente, tre giocatori in meno rispetto all'11 titolare tra infortuni e rossi. Il suo Parma deve quindi essere ridisegnato per sopportare la forza del Bologna che vorrà subito segnare. Dall'altra parte ci sono Orsolini, Odgaard e Rowe ispirati e manca solo il gol alla squadra di Italiano che ha saputo reagire allo svantaggio iniziale.18:55

Piccola curiosità statistica sul gol di Adrian Bernabé. Lo spagnolo ha segnato dopo 13 secondi: è il terzo gol più veloce del campionato dalla stagione 2004/2025. Il record è di 6'' in Sassuolo-Milan, col gol di Leao nel 2020.18:56

GOL! Parma-BOLOGNA 1-2. Rete di Santiago Castro. Cross da sinistra di Miranda, batti e ribatti in area e Castro trova la via del gol da dentro l'area piccola. Erroraccio di Keita che era andato ad anticipare il suo portiere in uscita, favorendo così l'argentino del Bologna. Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro 19:31

Il Bologna torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e conquista tre punti importanti per la propria classifica. Immobile sta per tornare dopo un lungo infortunio, ma Santiago Castro ha dimostrato il perché sia l'attaccante titolare di questa squadra con una super doppietta. La squadra di Italiano ha anche sfruttato l'inferiorità numerica del Parma (espulso Ordonez al 35'), gestendo bene i tempi, non avendo fretta di realizzare il 2-1. La squadra di Cuesta ha fatto quel che ha potuto per tenere la partita in piedi fino alla fine, ma arriva un ko pesante considerando la vittoria del Lecce nel pomeriggio.20:04

Kevin Bonacina Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 86 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Udinese-Carrarese 2-0 30-08-2025 Serie A Napoli-Cagliari 1-0 21-09-2025 Serie A Fiorentina-Como 1-2 27-09-2025 Serie B Mantova-Frosinone 1-5 18-10-2025 Serie B Pescara-Carrarese 2-2 26-10-2025 Serie A Torino-Genoa 2-1

Attualmente il Parma si trova 16° in classifica con 7 punti (frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 18 punti (frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Parma ha segnato 5 gol e ne ha subiti 12; il Bologna ha segnato 16 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Parma ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, la Roma e il Bologna ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Fiorentina e il Torino ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita il Bologna perdendo 1-3 mentre Il Bologna ha incontrato il Torino pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Mateo Pellegrino con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 5 gol.

Parma e Bologna si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 10 volte, il Bologna ha vinto 12 volte mentre i pareggi sono stati 16.

Parma-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro il Parma in Serie A (4V, 6N), l'unico successo dei crociati nel periodo è però arrivato nel confronto più recente (2-0 lo scorso 22 febbraio al Tardini); i ducali non ottengono due successi di fila contro i felsinei nel massimo campionato dal periodo tra maggio e dicembre 2012.

Dopo il 2-0 dello scorso 22 febbraio, il Parma potrebbe vincere due sfide casalinghe di fila contro il Bologna solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra maggio e ottobre 1997 con Carlo Ancelotti allenatore.

Negli ultimi sei match tra squadre dell'Emilia-Romagna in Serie A la formazione casalinga è sempre rimasta imbattuta (3V, 3N), dopo che nelle 14 sfide precedenti aveva perso ben 10 volte (1V, 3N).

Il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime 10 partite casalinghe di campionato (3V, 5N), pareggiando 0-0 quella più recente contro il Como; i gialloblù potrebbero registrare almeno due clean sheet di fila al Tardini in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre 2020 (tre in quel caso, tutti per 0-0).

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di campionato (3N, 5P): 2-0 contro il Cagliari il 19 ottobre. Dallo scorso aprile infatti nessuna squadra ha sia perso (cinque, come Hellas Verona, Torino e Udinese) che subito più gol (14, al pari di Fiorentina, Hellas Verona, Torino e Udinese) dei felsinei fuori casa in Serie A.

Il Parma ha vinto solo una delle nove gare di questo campionato, a fronte di quattro pareggi e quattro sconfitte, totalizzando sette punti: in due sole occasioni ha ottenuto meno di otto punti nelle prime 10 gare stagionali in Serie A: nel 2005/06 e nel 2014/15 (sei in entrambi i casi).

Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi 45 minuti di gioco in questa Serie A, appena uno; solo il Bayern Monaco (zero) ha fatto meglio prima dell'intervallo nei cinque grandi campionati europei in corso (uno anche per l'Athletic Bilbao).

Il Parma è l'unica squadra che non ha ancora trovato il gol nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A; la rete più rapida da inizio gara per i gialloblù nel torneo in corso è arrivata con Mateo Pellegrino, al 36° minuto di gioco contro il Torino il 29 settembre.

Mateo Pellegrino ha segnato cinque gol in Serie A, tutti al Tardini: nessun giocatore ha messo a referto più reti nel 2025 nel torneo senza realizzarne neanche una in trasferta (cinque su cinque in casa nel periodo anche per Dan Ndoye).

Tra le squadre affrontate in almeno cinque occasioni in Serie A, il Parma è quella contro cui Riccardo Orsolini ha la sua seconda miglior media partecipazione a gol: uno ogni 74 minuti, per un totale di due reti e tre assist in 372 minuti - solo contro il Lecce (un coinvolgimento ogni 60 minuti) ha fatto meglio nel torneo.

