Torino-Pisa: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Olimpico Grande Torino di Torino
2 Novembre 2025 ore 15:00
Torino
2
Pisa
2
Partita finita
Arbitro: Alberto Arena
  1. 13' 0-1 Stefano Moreo
  2. 29' 0-2 Stefano Moreo (R)
  3. 42' 1-2 Giovanni Simeone
  4. 45+3' 2-2 Ché Adams
0'
45'
90'
90'
94'

Finisce in pareggio una partita dove è successo tutto nel primo tempo. Toscani avanti di due reti grazie alla doppietta di Moreo, i granata si scatenano sul finale e trovano i gol con Simeone e Adams. Nella ripresa parte meglio il Torino ma il ritmo col passare dei minuti si cala.

Un punto a testa che porta i granata a quota 13, mentre i toscani a 6 punti. Nel prossimo turno per il Torino ci sarà il derby contro la Juventus, mentre il Pisa ospiterà la Cremonese.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:58

  2. 90'+4'

    Fine partita: TORINO - PISA 2-2.16:55

  3. 90'+4'

    Cartellino giallo per Pedersen, intervento in scivolata a metà campo.16:55

  4. 90'

    Ci saranno 4 minuti di recupero.16:51

  5. 86'

    Squadre che sembrano stanche, ma il Torino prova a chiudere in avanti.16:46

  7. 83'

    Dentro Cuadrado per Leris.16:43

  8. 83'

    Due cambi nel Pisa, Marin prende il posto di Vural.16:43

  9. 78'

    Nel Torino entra Zapata per Simeone.16:38

  10. 74'

    Nzola lavora un pallone spalle alla porta, palla a Calabresi che calcia di prima, Paleari è attento.16:35

  11. 73'

    Nel Torino entra Biraghi per Lazaro che esce per una distorsione alla caviglia.16:34

  13. 69'

    Gineitis al limite prova a mettersi il pallone sul sinistro e a calciare, ma impatta male e la conclusione si spegne ampiamente a lato.16:30

  14. 67'

    Tameze prende il posto di Maripan.16:27

  15. 66'

    Nel Torino entra Gineitis per Adams.16:26

  16. 66'

    Dentro anche Nzola per Toure.16:26

  17. 66'

    Nel Pisa finisce la partita di Moreo, dentro Angori.16:26

  19. 62'

    Akinsanmiro ci prova con una conclusione dalla distanza. Palla alla destra di Paleari.16:23

  20. 60'

    Un'ora di gioco, gara che vive una fase equilibrata, il Pisa cerca ora di rendersi pericoloso con le ripartenze.16:20

  21. 55'

    Il Torino prova a fare la partita, il Pisa cerca di organizzarsi partendo da basso.16:16

  22. 50'

    Calcio d'angolo per il Torino che è partito spingendo, Lazaro crossa in area, spazza fuori la difesa del Pisa, dal limite si coordina Ngonge, palla fuori di un soffio.16:11

  23. 46'

    Inizia il secondo tempo di TORINO - PISA.16:06

  25. 46'

    Nel Pisa entra Aebischer per Hojholt.16:06

  26. 46'

    Sostituzione nel Torino, entra Ngonge per Vlasic.16:06

  27. Gran primo tempo pieno di emozioni, parte bene il Torino che colpisce una traversa con Adams, il Pisa non si fa prendere dal panico e va in rete con Moreo, che sigla anche il raddoppio su rigore. Nel finale, Simeone riapre la gara con un bel colpo di testa e allo scadere è Adams ad acciuffare il pareggio.15:52

  28. 45'+3'

    Fine primo tempo: TORINO - PISA 2-2.15:51

  29. 45'+3'

    GOL! TORINO - Pisa 2-2! Rete di Adams. Cross di Lazaro dalla sinistra, Adams controlla, si sposta la palla sul sinistro e calcia sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Ché Adams15:50

    Ché Adams
  31. 45'

    Ci saranno 3 minuti di recupero.15:46

  32. 44'

    ANCORA SIMEONE! Servito in profondità, entra in area, salta Semper ma al momento del tiro scivola e perde il tempo.15:45

  33. 42'

    GOL! TORINO - Pisa 1-2! Rete di Simeone. Cross dalla destra di Ismaijli, Simeone anticipa Canestrelli e in torsione trova l'angolo alla destra di Semper.

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Simeone15:44

    Giovanni Simeone
  34. 42'

    Tiene palla il Torino che cerca di chiudere il Pisa nella propria area, ma non riesce poi ad arrivare alla conclusione.15:42

  35. 37'

    Cartellino giallo per Hojholt, intervento duro su Vlasic.15:38

  37. 36'

    Ci prova Simeone con una conclusione rasoterra dopo una mischia in area. Palla che si spegne alla destra di Semper.15:37

  38. 33'

    Torino in difficoltà dopo il raddoppio del Pisa, molti errori in fase di impostazione.15:33

  39. 29'

    GOL! Torino - PISA 0-2! Rete di Moreo. Moreo spiazza Paleari dagli undici metri e regala il raddoppio al Pisa.

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo15:30

    Stefano Moreo
  40. 27'

    Cartellino giallo per Casadei per il fallo in area di rigore15:29

  41. 27'

    CALCIO DI RIGORE PER IL PISA! Casadei atterra Moreo sulla linea dell'area di rigore, Arena indica il dischetto.15:29

  43. 25'

    Cross di Ismaijli in area, Simeone ci prova in rovesciata. Palla sul fondo.15:26

  44. 24'

    Prova a reagire il Torino, serie fitta di passaggi al limite dell'area per aggirare la difesa del Pisa che però riesce a tenere botta.15:25

  45. 19'

    Toure prova a sfondare in area dalla destra, palla interessante in mezzo ma Paleari è attento in uscita.15:20

  46. 15'

    Check in corso per la posizione di Akinsanmiro, ma Arena conferma la rete.15:16

  47. 13'

    GOL! Torino - PISA 0-1! Rete di Moreo. Azione prolungata del Pisa, Akinsanmiro pescato in area colpisce in pieno la traversa, sullo sviluppo dell'azione palla rimessa dentro da Leris, Moreo con il mancino la piazza sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Stefano Moreo15:15

    Stefano Moreo
  49. 8'

    TRAVERSA DI ADAMS! Pedersen dalla destra trova il movimento di Adams, conclusione di prima dello scozzese, Semper la tocca quanto basta per deviarla sulla traversa.15:10

  50. 7'

    Tiene palla la squadra di casa alla ricerca di varchi, il Pisa molto compatto non lascia spazi.15:12

  51. 5'

    Fasi di studio in questi primi minuti di partita.15:05

  52. 1'

    FISCHIO D’INIZIO DI TORINO - PISA. Arbitra Arena.15:01

  53. Nel Torino confermata la coppia d'attacco formata da Simeone e Adams. Davanti a Paleari, difesa a tre con Maripan, Ismaijli e Coco. Partono dalla panchina Asllani e Ngonge. Nel Pisa a sorpresa c'è Meister come unico terminale offensivo, parte fuori Nzola. Sulla trequarti spazio a Vural e Moreo, in mezzo al campo ci sono Akinsanmiro e Hojholt.14:09

  55. Formazione PISA (3-4-2-1): Semper - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Toure, Akinsanmiro, Hojholt, Leris - Vural, Moreo - Meister. A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran.14:06

  56. Formazione TORINO (3-5-2): Paleari - Maripan, Ismaijli, Coco - Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro - Adams, Simeone. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembele, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.14:10

  57. Le due compagini si sono già incontrate in questa stagione, in Coppa Italia. Sono stati i granta ad avere la meglio, vincendo per 1-0.13:29

  58. Il Torino a caccia di conferme prova ad allungare la striscia di risultati positiva contro il Pisa. I toscani sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato.13:28

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Olimpico Grande Torino
    Città: Torino
    Capienza: 27958 spettatori13:28

    Olimpico Grande Torino Fonte: Gettyimages

Formazioni Torino - Pisa

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Torino - Pisa?
La gara tra Torino e Pisa si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Torino - Pisa?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Torino - Pisa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Torino - Pisa?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Torino - Pisa?
Stadio Olimpico Grande Torino
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol
Quale è stato il risultato finale di Torino - Pisa?
La gara tra Torino e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Pisa?
I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 42' e Ché Adams al 48' mentre i marcatori Pisa sono stati Stefano Moreo al 13', 29'
PREPARTITA

Torino - Pisa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Arbitro di Torino - Pisa sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Alberto Arena

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati84
Fuorigioco12
Rigori assegnati0
Ammonizioni12
Espulsioni0
Cartellini per partita3.0
Falli per cartellino7.0

Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 1 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0
24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1
15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0
27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1
05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1
25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).
Il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16; il Pisa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Torino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.
Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 0-0 mentre Il Pisa ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 2 gol.

Torino e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 5 volte, il Pisa ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Torino-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Pisa ha vinto quattro delle 14 sfide contro il Torino in Serie A (5N, 5P), contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari del Cesena).
  • Il Torino ha vinto l'ultimo match contro il Pisa in Serie A (1-0 il 21 aprile 1991 con gol di Roberto Cravero); i granata non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nel massimo campionato.
  • Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), l'unico successo dei nerazzurri fuori casa contro i granata nel torneo risale all'8 maggio 1983 (2-0).
  • Considerando da sempre tre punti a vittoria, il Pisa - con cinque punti raccolti nelle prime nove gare giocate - ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A, registrata anche nel 1988/89 (cinque punti dopo nove incontri). In generale, la formazione toscana non ha mai ottenuto meno di sette punti dopo le prime 10 partite in una stagione del massimo campionato.
  • Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Napoli e Genoa), negli ultimi quattro campionati (dal 2022/23) solo una volta i granata hanno ottenuto tre successi interni di fila in Serie A: tra novembre e dicembre 2023.
  • Il Pisa ha pareggiato l'ultima trasferta di campionato (2-2 contro il Milan) e non registra due pareggi esterni di fila tra Serie A e Serie B dal settembre-ottobre 2023, nel torneo cadetto con Alberto Aquilani allenatore.
  • Nonostante le 14 reti al passivo, il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle nove gare di questo campionato; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria la squadra granata ha collezionato cinque clean sheet nei primi 10 incontri stagionali di Serie A, nel 2023/24.
  • Giovanni Simeone non ha segnato neanche una rete nelle ultime 11 gare di campionato contro avversarie neopromosse (l'ultimo centro contro queste squadre è datato 9 ottobre 2022 contro la Cremonese), dopo che aveva realizzato sei centri nelle sei precedenti.
  • Tra i giocatori nati dal 2002 in avanti, Ebenezer Akinsanmiro (47) è quello che ha guadagnato più possessi mentre Cesare Casadei è quello con più duelli aerei vinti (37).
  • Il Torino è la squadra contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più gol in carriera in Serie A: ben 12 in 19 sfide (quattro reti e otto assist), almeno cinque più che contro qualsiasi altra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

TorinoPisa
Partite giocate99
Numero di partite vinte30
Numero di partite perse34
Numero di partite pareggiate35
Gol totali segnati85
Gol totali subiti1412
Media gol subiti per partita1.61.3
Percentuale possesso palla42.739.1
Numero totale di passaggi31662826
Numero totale di passaggi riusciti25312187
Tiri nello specchio della porta3918
Percentuale di tiri in porta52.030.5
Numero totale di cross159140
Numero medio di cross riusciti4035
Duelli per partita vinti426478
Duelli per partita persi448472
Corner subiti3851
Corner guadagnati4030
Numero di punizioni a favore97101
Numero di punizioni concesse132127
Tackle totali129168
Percentuale di successo nei tackle56.659.5
Fuorigiochi totali1510
Numero totale di cartellini gialli1715
Numero totale di cartellini rossi01

Torino - Pisa Live

