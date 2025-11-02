Finisce in pareggio una partita dove è successo tutto nel primo tempo. Toscani avanti di due reti grazie alla doppietta di Moreo, i granata si scatenano sul finale e trovano i gol con Simeone e Adams. Nella ripresa parte meglio il Torino ma il ritmo col passare dei minuti si cala.

Nel Torino confermata la coppia d'attacco formata da Simeone e Adams. Davanti a Paleari, difesa a tre con Maripan, Ismaijli e Coco. Partono dalla panchina Asllani e Ngonge. Nel Pisa a sorpresa c'è Meister come unico terminale offensivo, parte fuori Nzola. Sulla trequarti spazio a Vural e Moreo, in mezzo al campo ci sono Akinsanmiro e Hojholt.14:09

Gran primo tempo pieno di emozioni, parte bene il Torino che colpisce una traversa con Adams, il Pisa non si fa prendere dal panico e va in rete con Moreo, che sigla anche il raddoppio su rigore. Nel finale, Simeone riapre la gara con un bel colpo di testa e allo scadere è Adams ad acciuffare il pareggio.15:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Torino - Pisa? La gara tra Torino e Pisa si giocherà domenica 2 novembre 2025 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Torino - Pisa? L'arbitro del match sarà Alberto Arena Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Torino - Pisa sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Torino - Pisa? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Torino - Pisa? Stadio Olimpico Grande Torino Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 3 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol Quale è stato il risultato finale di Torino - Pisa? La gara tra Torino e Pisa si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Torino - Pisa? I marcatori del Torino sono stati Giovanni Simeone al 42' e Ché Adams al 48' mentre i marcatori Pisa sono stati Stefano Moreo al 13', 29'

PREPARTITA

Torino - Pisa è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Pisa sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Alberto Arena Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 84 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 7.0 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 17-08-2025 Coppa Italia Milan-Bari 2-0 24-08-2025 Serie A Atalanta-Pisa 1-1 15-09-2025 Serie A Verona-Cremonese 0-0 27-09-2025 Serie B Monza-Calcio Padova 0-1 05-10-2025 Serie A Udinese-Cagliari 1-1 25-10-2025 Serie A Cremonese-Atalanta 1-1

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte); invece il Pisa si trova 17° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Torino ha segnato 10 gol e ne ha subiti 16; il Pisa ha segnato 7 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Torino ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Pisa ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, il Genoa e il Bologna ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 0 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita il Bologna pareggiando 0-0 mentre Il Pisa ha incontrato la Lazio pareggiando 0-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 2 gol.

Torino e Pisa si sono affrontate 14 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 5 volte, il Pisa ha vinto 4 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Torino-Pisa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto quattro delle 14 sfide contro il Torino in Serie A (5N, 5P), contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (al pari del Cesena).

Il Torino ha vinto l'ultimo match contro il Pisa in Serie A (1-0 il 21 aprile 1991 con gol di Roberto Cravero); i granata non hanno mai ottenuto due successi di fila contro i toscani nel massimo campionato.

Il Torino è rimasto imbattuto in sei delle sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A (4V, 2N), l'unico successo dei nerazzurri fuori casa contro i granata nel torneo risale all'8 maggio 1983 (2-0).

Considerando da sempre tre punti a vittoria, il Pisa - con cinque punti raccolti nelle prime nove gare giocate - ha eguagliato la sua peggior partenza in Serie A, registrata anche nel 1988/89 (cinque punti dopo nove incontri). In generale, la formazione toscana non ha mai ottenuto meno di sette punti dopo le prime 10 partite in una stagione del massimo campionato.

Il Torino ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato (contro Napoli e Genoa), negli ultimi quattro campionati (dal 2022/23) solo una volta i granata hanno ottenuto tre successi interni di fila in Serie A: tra novembre e dicembre 2023.

Il Pisa ha pareggiato l'ultima trasferta di campionato (2-2 contro il Milan) e non registra due pareggi esterni di fila tra Serie A e Serie B dal settembre-ottobre 2023, nel torneo cadetto con Alberto Aquilani allenatore.

Nonostante le 14 reti al passivo, il Torino ha tenuto la porta inviolata in quattro delle nove gare di questo campionato; solo una volta nell'era dei tre punti a vittoria la squadra granata ha collezionato cinque clean sheet nei primi 10 incontri stagionali di Serie A, nel 2023/24.

Giovanni Simeone non ha segnato neanche una rete nelle ultime 11 gare di campionato contro avversarie neopromosse (l'ultimo centro contro queste squadre è datato 9 ottobre 2022 contro la Cremonese), dopo che aveva realizzato sei centri nelle sei precedenti.

Tra i giocatori nati dal 2002 in avanti, Ebenezer Akinsanmiro (47) è quello che ha guadagnato più possessi mentre Cesare Casadei è quello con più duelli aerei vinti (37).

Il Torino è la squadra contro cui Juan Cuadrado ha preso parte a più gol in carriera in Serie A: ben 12 in 19 sfide (quattro reti e otto assist), almeno cinque più che contro qualsiasi altra.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: