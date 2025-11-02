Le scelte di Chivu: ancora a riposo sia Acerbi che De Vrij, gioca Bisseck. Out Dumfries e Dimarco, spazio a Luis Henrique e Carlos Augusto. Gioca Zielinski.11:49

L’Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime 28 partite di Serie A contro l’Hellas Verona (23V, 5N), solamente contro la Sampdoria (30 tra il 1961 e il 1977) ha registrato una serie di imbattibilità più lunga nella competizione.11:49

Prima frazione molto divertente e ricca di colpi di scena, che termina 1-1 con due splendidi gol messi a referto. Prima quello di Zielinski, autore di una magnifica conclusione al volo, poi l'azione personale funambolica di Giovane che ha ristabilito l'equilibrio nel finale di primo tempo. L'Inter gestisce il possesso, ma il Verona in contropiede è spesso pericoloso.13:23

PREPARTITA

Verona - Inter è valevole per la giornata numero 10 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Inter sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Daniele Doveri Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 97 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 17 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Bologna-Como 1-0 20-09-2025 Serie A Udinese-Milan 0-3 04-10-2025 Serie A Parma-Lecce 0-1 28-10-2025 Serie A Atalanta-Milan 1-1

Attualmente il Verona si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 0 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte); invece l'Inter si trova 3° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Verona ha segnato 6 gol e ne ha subiti 16; l'Inter ha segnato 24 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Verona ha fatto 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, il Cagliari e Como ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 3-1 mentre L'Inter ha incontrato la Fiorentina vincendo 3-0.

Verona e Inter si sono affrontate 68 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 4 volte, l'Inter ha vinto 42 volte mentre i pareggi sono stati 22.

L'Hellas Verona ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime 13 partite casalinghe contro l'Inter in Serie A (37 gol in totale, 2.8 di media), già la serie più lunga di gare interne con almeno due reti incassate nella competizione per una squadra contro una singola avversaria.

L'Hellas Verona non ha ancora vinto in questo campionato (5N, 4P) e potrebbe rimanere a secco di successi nelle prime 10 gare stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 2015/16 (5N, 5P) e il 1989/90 (4N, 6P) - Entrambe quelle stagioni si chiusero con la retrocessione in Serie B.

L'Hellas Verona è tornata a segnare due reti in una gara casalinga di Serie A, dopo 16 partite interne in cui aveva realizzato al massimo un gol; i gialloblù non realizzano almeno due reti in due partite interne consecutive da settembre-ottobre 2024.

L'ultimo pareggio dell'Inter in campionato risale allo scorso 18 maggio (2-2 contro la Lazio), da allora in 10 match di Serie A i nerazzurri hanno registrato sette vittorie e tre sconfitte - solo la Roma (15) ha una striscia aperta più lunga di gare consecutive senza pareggi tra le squadre attualmente nel torneo (a quota 10 anche il Napoli).

L'Inter ha perso cinque delle ultime 12 trasferte in Serie A (5V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 45 (31V, 9N). I nerazzurri, inoltre, non perdono due gare esterne di fila nella competizione da febbraio scorso (contro Fiorentina e Juventus).

Da una parte l'Inter è una delle due squadre con più marcatori differenti in questo campionato (10, al pari dell'Atalanta), dall'altra nessuna formazione ha trovato la rete con meno giocatori dell'Hellas Verona (tre, al pari di Parma e Pisa).

Con il gol contro il Como nel match più recente, Suat Serdar (due marcature in nove partite nella Serie A 2025/26) ha eguagliato il proprio record di reti stagionali nel torneo (due, come nel 2024/25 ma in 22 match). Tutte le quattro reti del classe '97 in Serie A sono arrivate in trasferta, il suo ultimo gol in un match casalingo nei Big-5 campionati europei risale al 9 ottobre 2022 in Hertha Berlino-Friburgo in Bundesliga.

Prima di Hakan Çalhanoglu nel 2025/26 (miglior marcatore fin qui del campionato con Riccardo Orsolini, entrambi 5 reti), l'ultimo centrocampista che si trovava al primo posto (inclusi i pari merito) nella classifica marcatori alla fine della 9ª giornata in una stagione di Serie A era Andreas Möller nel 1993/94 con la Juventus (6 reti in quel caso, al pari di Maurizio Ganz e Dely Valdés).

Tra le 16 squadre contro cui Lautaro Martinez ha disputato almeno 500 minuti in Serie A, l'Hellas Verona è la seconda contro cui vanta la miglior media minuti/gol: l'attaccante argentino ha infatti realizzato sei reti in 596 minuti contro i gialloblù, una ogni 99, rapporto superiore solamente a quello avuto finora contro il Cagliari (73).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: