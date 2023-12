Grazie per aver seguito la diretta scritta di Genoa-Empoli 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:02

Nel prossimo turno il Genoa sarà impegnato a Monza mentre l'Empoli ospiterà il Lecce. Per gli uomini di Gilardino c'è però prima la trasferta di Roma per affrontare la Lazio in Coppa Italia.17:02

Si muove dunque la classifica di ambo le squadre con i liguri che salgono a quota 15 al pari di Sassuolo e Lecce ma con una gara in meno, i toscani collezionano l'11esimo punto in campionato e agganciano momentaneamente l'Udinese.17:01

Genoa ed Empoli si dividono la posta con Cancellieri che, nel secondo tempo e dopo poco più di un minuto dall'ingresso in campo, risponde alla rete messa a segno da Malinovskyi nella prima frazione. Dopo il pareggio, gli ospiti provano a dare il tutto per tutto ma non riescono più a pungere dalle parti di Martinez mentre il Genoa sfiora la rete decisiva col tocco mancino del classe 2006 Fini, fuori di un soffio.17:07

90'+5' Triplice fischio a Marassi. Genoa-Empoli termina 1-1.16:54

90'+4' La difesa ospite respinge tutte le palle messe in mezzo dal Genoa, poi Dragusin pennella sul secondo palo per Retegui che prova ad arrivarci di testa ma la tocca alta sopra la traversa.16:53

90'+4' Punizione per il Genoa sulla linea di metà campo, tutti dentro a cercare la deviazione decisiva.16:52

90'+3' Sostituzione Empoli: fuori Caputo, dentro Shpendi.16:52

90'+2' Cartellino giallo per Badelj che ferma il contropiede ospite sgambettando Cancellieri.16:51

90'+1' Caputo difende ottimamente un pallone nel cerchio di centrocampo ma Kovalenko lo perde subito dopo il servizio del compagno. Perde secondi preziosi l'Empoli che è in apnea in questa fase della gara.16:50

90' Quattro minuti di recupero.16:49

89' Esterno sballato di Fini dopo il corner respinto dall'Empoli: palla in fallo laterale.16:48

89' Deviazione di Grassi in anticipo su Dragusin, corner per il Genoa.16:48

89' Attacca con continuità ora il Genoa che sta dando tutto per riprendersi il match.16:48

88' Ottimo ingresso in campo del classe 2006 Seydou Fini, una spina nel fianco della difesa ospite.16:47

86' Vogliacco spende un fallo plateale per fermare Cancellieri. Aureliano lo ammonisce.16:46

85' Haps al cross dalla sinistra, Puscas spinge Cacace in area di rigore, Fini si ritrova la palla sul mancino e calcia a rete trovando la respinta miracolosa di Cacace da terra. Aureliano ferma però tutto ravvisando il fallo di Puscas su Cacace.16:44

83' Sostituzione Genoa: Sabelli lascia il posto a Puscas.16:43

83' OCCASIONE GENOA! Kutlu calcia col mancino da dentro l'area, la palla deviata finisce dalle parti di Fini che si coordina rapidamente e non trova la porta per millimetri col sinistro!16:43

82' Mette fuori il naso il Genoa con Fini che insidia Luperto sul lato corto dell'area di rigore avversaria ma il centrale dell'Empoli non trema e mette fuori la sfera.16:41

80' Sabelli crossa dalla destra, la traiettoria porta il pallone nello specchio della porta ma Berisha è attento e lo blocca in presa alta sulla linea.16:39

79' Il Genoa non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Momento favorevole all'Empoli, interrotto solo da un fallo di Marin su Fini.16:39

79' Cambiaghi ruba palla in zona offensiva e mette in mezzo per Caputo e Cancellieri ma la difesa di casa fa buona guardia.16:38

77' Marin pennella subito in area di rigore da calcio piazzato, la palla rimane in area piccola dove Martinez è reattivo nella presa a terra.16:35

76' Sostituzione Empoli: fuori Maleh, dentro Marin.16:34

74' L'inerzia del match ora sembra tutta dalla parte dell'Empoli ma il pubblico di Marassi non ci sta e cerca di caricare i rossoblu a gran voce.16:33

72' Sostituzione Genoa: fuori anche Malinovskyi, al suo posto dentro Fini.21:52

72' Sostituzione Genoa: Vasquez è costretto a uscire per ferita sanguinante, al suo posto dentro Haps.21:52

72' OCCASIONE EMPOLI! Cambiaghi tocca in profondità per Caputo sul quale è costretto a intervenire Martinez, il portiere rinvia sui piedi dello stesso Cambiaghi che cerca la porta da centrocampo senza però trovarla.16:31

70' Cambiaghi la mette forte in area piccola dalla destra, Dragusin respinge di testa ma l'Empoli rimane in zona offensiva.16:29

69' Calcio d'angolo per l'Empoli che ha ritrovato entusiasmo dopo il pareggio.16:28

67' GOL! Genoa-EMPOLI 1-1! Grassi apre a destra per Kovalenko che disegna un assist perfetto per Cancellieri, l'ex Verona e Lazio insacca di testa da pochi passi. Lampo dell'Empoli grazie ai tre subentrati dalla panchina.



66' Sostituzione Genoa: Messias esce, al suo posto entra Kutlu.16:26

66' Sostituzione Empoli: dentro anche Cancellieri per Maldini.16:25

65' Sostituzione Empoli: Ranocchia fa spazio a Grassi.16:24

65' Vogliacco cerca Vasquez in area piccola, Bereszynski ci mette una pezza anticipando il messicano all'ultimo.16:24

63' Badelj lancia Messias in campo aperto ma il brasiliano si allarga troppo e non trova la porta col mancino. C'era però fuorigioco in partenza e l'azione riprende con una punizione per l'Empoli.16:23

61' Corner per il Genoa, Malinovskyi la mette tesa in area piccola ma c'è Ranocchia a respingere di testa.16:20

60' Uscita dal basso del Genoa che porta Malinovskyi alla conclusione dal limite. La palla rimbalza male prima dell'impatto col piede del giocatore rossoblu e viene spedita alle stelle.16:20

59' Ranocchia prova la botta dai 25 metri, palla colpita male che finisce ampiamente a lato della porta di Martinez.16:18

58' Luperto si rialza dopo il colpo subito alla testa. Contatto assolutamente involontario con De Winter.16:17

57' De Winter anticipa tutti in area, anche il proprio portiere Martinez, sul calcio di punizione messo perfettamente in mezzo da Ranocchia. Poi il gioco si ferma per permettere di verificare le condizioni di Luperto, rimasto a terra in area di rigore.16:17

56' Cartellino giallo per Malinovskyi dopo uno sgambetto ai danni di Cambiaghi. L'ucraino era diffidato e salterà la prossima gara dei rossoblu.16:15

56' Malinovskyi a terra dopo un contrasto aereo con Kovalenko. Aureliano concede il fallo all'ucraino che si rialza.16:15

54' Frendrup atterra Maldini al limite dell'area genoana ma Aureliano assegna un calcio di punizione a favore dei rossoblu per un precedente fuorigioco empolese.16:14

52' Traversone di Vogliacco dalla destra, Retegui la rimette in mezzo di testa ma Berisha è attento e fa sua la palla in area piccola.16:11

50' Genoa molto aggressivo in questo avvio di seconda frazione, l'Empoli non è finora sembrato in grado di rendersi pericoloso dalle parti di Martinez.16:09

47' OCCASIONE GENOA! Vasquez calcia violento col mancino dalla distanza, la palla respinta arriva sulla testa di Frendrup che, da ottima posizione, centra in pieno la schiena di Messias. Rossoblu vicinissimi al raddoppio.16:07

46' Si ricomincia!16:04

45' Sostituzione Empoli: esce Fazzini, entra Kovalenko.16:04

Gilardino dovrà mantenere alta la concentrazione dei propri giocatori per portare a casa tre punti fondamentali. Andreazzoli dovrà invece, quasi sicuramente, provare a pescare il jolly dalla propria panchina per riacciuffare il risultato. Secondo tempo tutto d vivere a Marassi.16:03

Un'altra perla di Malinovskyi regala il vantaggio momentaneo al Genoa che, in precedenza, aveva colpito un incrocio dei pali con Messias. Queste le due uniche occasioni nitide di un match che ha visto i padroni di casa lasciare maggiormente l'iniziativa agli ospiti che, da par loro, non hanno però saputo essere incisivi in zona offensiva. Di Cambiaghi, Maldini e Ranocchia gli unici tentativi degni di nota per la squadra di Andreazzoli, tutti spediti ampiamente a lato da ottima posizione.17:05

45'+2' Fine primo tempo. A Marassi il Genoa conduce 1-0 sull'Empoli grazie alla rete di Malinovskyi.15:48

45'+2' Ranocchia allontana di testa, la palla finisce dalle parti di Martinez.15:48

45'+1' Messias guadagna un calcio d'angolo prezioso a pochi secondi dal duplice fischio di Aureliano.15:47

45' Un minuto di recuoero.15:45

43' La rete di Malinovskyi sembra aver accentuato ulteriormente l'atteggiamento attendista dei padroni di casa che lasciano quasi totalmente l'iniziativa agli avversari.15:45

41' OCCASIONE EMPOLI! Fazzini pesca Caputo in area di rigore dalla destra, Caputo difende palla e serve Ranocchia a rimorchio. L'ex Monza non è però efficace nella conclusione col piatto e non trova la porta di Martinez.15:43

39' Palla rubata in zona offensiva dal Genoa, Messias crossa dalla sinistra per Retegui che, ben marcato da Luperto, non riesce a controllarla nel cuore dell'area di rigore.15:41

37' GOL! GENOA-Empoli 1-0! Rete di Malinovskyi. Azione insistita del Genoa al limite dell'area avversaria, Badelj, dopo una prima conclusione respinta, appoggia per Malinovskyi che, da posizione centrale, calcia con l'esterno sinistro infilando la palla nell'angolino alla destra di Berisha.



34' De Winter allontana di testa il calcio piazzato, Cambiaghi prova la battuta dal limite ma manda la palla direttamente in curva.15:36

34' Malinovskyi atterra Maldini sul lato corto della propria area di rigore. Punizione da posizione interessante per l'Empoli con Fazzini pronto a metterla in mezzo dalla sinistra.15:35

32' TRAVERSA DI MESSIAS! Cross di Vasquez dalla sinistra, la palla viene solo toccata da Ranocchia di testa, Messias si coordina col mancino e colpisce in pieno l'incrocio dei pali a Berisha battuto.15:34

30' Caputo batte De Winter nell'uno contro uno centrale e apre a destra per Cambiaghi che calcia in porta anziché riaprire a sinistra per un liberissimo Maleh. Palla ribattuta in fallo laterale.15:32

29' L'ex Samp esce dal campo sulle proprie gambe, sommerso però dai fischi del pubblico di fede rossoblu.15:30

28' Aureliano ferma il gioco per permettere ai sanitari toscani di sincerarsi delle condizioni di Bereszkynski, rimasto a terra dopo in contrasto in volo con Messias.15:29

26' E' l'Empoli a cercare di sviluppare maggiormente il gioco in questa fase, il Genoa sembra attendere sempre il momento giusto per colpire in ripartenza.15:27

24' Partita giocata a ritmi molto alti sinora da due squadre che fanno della verticalità il proprio pezzo forte.15:25

22' Cacace ferma una ripartenza del Genoa entrando in modo deciso su Sabelli. Aureliano richiama solo verbalmente l'esterno empolese.15:23

20' OCCASIONE GENOA! Messias pennella in area dalla sinistra per Retegui che si infila tra i due centrali dell'Empoli e colpisce di testa in tuffo non trovando la porta. Genoa vicino al vantaggio.15:22

19' OCCAIONE EMPOLI! Maldini semina il panico tra le maglie della difesa di casa e calcia col destro dal limite. Palla ampiamente a lato ma l'ex Milan si era creato ottimamente lo spazio per la conclusione.15:21

16' Errore di Ismajli in fase difensiva, Retegui si avventa sul pallone, entra in area e calcia col destro non trovando però la porta di Berisha.15:17

15' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina successivo con la palla che si spegne sul fondo.15:16

14' Non riesce lo schema su calcio piazzato dei rossoblu con Messias che tocca corto per un sorpreso Malinovskyi. L'ucraino calcia comunque a rete col mancino ma il suo rasoterra viene deviato in corner.15:15

13' Ranocchia subisce il tunnel di Badelj e lo trattiene sulla trequarti offensiva dei rossoblu. Cartellino giallo quasi automatico per l'ex Monza.15:14

10' Ranocchia apre a sinistra per Maleh che arriva sul fondo e mette un pallone a rimorchio, intercettato dalla difesa di casa.15:12

8' Tiro-cross di Vasquez dalla sinistra, Berisha blocca senza problemi poco prima del fischio di Aureliano che ravvisa il fuorigioco del messicano.15:10

8' Cross di Sabelli dalla destra, Fazzini anticipa Vasquez toccando la palla in fallo laterale.15:09

5' Altro cross dalla destra dell'Empoli che sembra essersi scosso dopo l'occasione iniziale sprecata da Sabelli. La difesa di casa respinge ma il possesso rimane degli ospiti.15:06

4' Errore clamoroso di Cambiaghi che si presenta a tu per tu con Martinez ma calcia alle stelle da dentro l'area. Aureliano assegna però un calcio di punizione al Genoa per un fallo di mano dell'attaccante empolese a inizio azione.15:06

3' Prova a rispondere l'Empoli con una combinazione tra Caputo e Fazzini sulla destra, a interrompere tutto arriva però il fallo in attacco di Ranocchia.15:04

OCCASIONE GENOA! Rossoblu subito pericolosi con una serie di triangolazioni che porta Vasquez al cross dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo a un liberissimo Sabelli che tocca però male col destro al volo. Palla fuori ma subito un'emozione a Marassi.15:03

Si comincia!15:01

Novità anche per i toscani con Andreazzoli che regala la prima titolarità in stagione a Daniel Maldini, l'ex Milan e Spezia farà parte del trio offensivo con Caputo e Cambiaghi. A finire in panchina è Cancellieri. Nei tre di centrocampo trovano ancora posto Fazzini e Maleh ai lati di Ranocchia, divenuto ormai inamovibile dopo l'arrivo di Andreazzoli. La difesa a quattro, davanti a Berisha, vedrà Bereszynski a destra e Cacace a sinistra, in mezzo ci sono Ismajli e Luperto.14:53

La notizia del giorno in casa Genoa è la titolarità di Retegui, tornato disponibile dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite dei rossoblu. In attacco con l'italo-argentino, vista l'assenza di Gudmundsson, c'è Junior Messias. Tra i pali c'è la conferma di Martinez con il trio formato da Vogliacco, De Winter e Dragusin a fargli da schermo. Vasquez viene schierato sulla sinistra a tutta fascia mentre a destra trova posto Sabelli. In mezzo al campo Frendrup, Badelj e Malinovsky sono chiamati a dare quantità e qualità.14:50

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: Andreazzoli opta per il 4-3-3. Berisha - Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace - Fazzini, Ranocchia, Maleh - Cambiaghi, Caputo, Maldini. A disposizione: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Marin, Cancellieri, Destro, Ebuhei, Bastoni.14:48

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-5-2 per gli uomini di Gilardino. Martinez- Vogliacco-De Winter-Dragusin - Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez - Messias, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames.14:45

Dirige il match Aureliano con Liberti e Cortese ad assisterlo. Il quarto uomo è Gualtieri. In sala VAR ci sono Meraviglia e Mazzoleni.14:41

A Marassi va in scena una sfida clou in zona salvezza tra due squadre che nell'ultimo turno sono state entrambe beffate nell'extra-time. Il Genoa è infatti caduto a Frosinone al 94' mentre l'Empoli è stato sconfitto dal Sassuolo due minuti oltre il 90'. I padroni di casa vanno oggi a caccia della terza vittoria casalinga consecutiva dopo quelle ottenute con Salernitana e Verona mentre gli ospiti, lontano dal Castellani, hanno finora ben figurato cogliendo i tre punti con Fiorentina e Napoli.14:40

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Empoli, gara valida per la 14esima giornata di Serie A.14:29

E' tutto pronto al Ferraris dove si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre e della quaterna arbitrale.14:53