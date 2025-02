Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Empoli 4-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.14:31

90'+5' Triplice fischio all'Allianz Stadium. Juventus-Empoli finisce 4-1 con la doppietta di Kolo Muani e le reti di Vlahovic e Conceiçao a ribaltare il vantaggio ospite di De Sciglio.14:22

90'+2' GOL! JUVENTUS-Empoli 4-1! Rete di Conceiçao. Thuram si inventa un lancio pazzesco per Conceiçao che, tutto solo davanti a Vasquez, lo fredda col destro basso e potente. Poker bianconero e festa allo Stadium dopo le incertezze della prima frazione.



Guarda la scheda del giocatore Francisco Conceição14:21

90'+2' Sostituzione Empoli: esce Sebastiano Esposito, entra Ismael Konate.14:19

90'+2' Sostituzione Empoli: fuori Liam Henderson, dentro Jacopo Bacci.14:19

90'+1' Quattro minuti di recupero.14:20

90'+1' Sostituzione Empoli: esce Luca Marianucci, entra Lorenzo Tosto.14:19

90' GOL! JUVENTUS-Empoli 3-1! Rete di Vlahovic. Il serbo porta palla fino al limite e scarica un sinistro terrificante nel sette che fulmina Vasquez. Partita in ghiaccio per la Juventus.



Guarda la scheda del giocatore Dusan Vlahovic14:18

90' Vlahovic terra dopo un contrasto con Marianucci, tante proteste del serbo nei confronti di Zufferli che lascia correre.14:17

88' Cross di Gyasi dalla destra, Esposito ci prova al volo col destro dopo la respinta corta della difesa ma c'è Weah in traiettoria a liberare l'area.14:16

88' Ci prova ancora l'Empoli nonostante l'inferiorità numerica.14:15

86' Sostituzione Juventus: esce anche Nico Gonzalez, entra Francisco Conceiçao.14:13

85' Sostituzione Juventus: fuori Weston McKennie, dentro Khéphren Thuram.14:12

84' ROSSO! Entrata in ritardo di Maleh su Nico Gonzalez, Zufferli non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per l'ex Lecce che finisce sotto la doccia in anticipo.14:13

84' Cacace fa tutto da solo e calcia col destro dal limite, palla respinta dalla difesa bianconera.14:11

83' Empoli che sta provando a dare tutto per agguantare il pareggio, si potrebbero aprire spazi interessanti per le ripartenze bianconere.14:11

82' Cross dalla sinistra di Savona per Vlahovic, la girata del serbo termina però altissima.14:10

81' OCCASIONE EMPOLI! Uno-due Colombo-Henderson, il sinistro dell'ex Milan finisce fuori di pochissimo dopo la deviazione decisiva di Renato Veiga.14:09

81' Locatelli a bordocampo per un problema fisico, si gioca con la Juventus in dieci.14:08

79' Vlahovic va via di forza a Marianucci e Goglichidze, l'ultimo rimpallo però favorisce l'intervento di Vasquez che calcia via il pallone.14:07

78' Sembrano mancare energie all'Empoli in questo finale per provare a riacciuffare il risultato.14:05

75' Ripartenza Juventus dopo un corner sprecato dall'Empoli, Vlahovic lancia Kolo Muani in campo aperto ma il francese si defila troppo, perde il tempo per la conclusione e perde palla nel tentativo di restituirla al serbo.14:02

72' Destro dalla lunghissima distanza di Henderson, Di Gregorio blocca in due tempi.14:00

71' Kolo Muani cerca Vlahovic in area dalla sinistra, la palla viene respinta e lo tocca prima di finire a fondo campo. Sarà rimessa dal fondo per l'Empoli.13:58

69' Destro debole di Zurkowski dal limite, altra palla alta sopra la porta bianconera.13:56

68' Sinistro di Esposito da lontanissimo, palla alta sopra la traversa di Di Gregorio.13:55

67' KOOPMEINERS! L'olandese ci prova col sinistro sul palo di Vasquez, palla fuori di un soffio.13:54

66' Trattenuta di Henderson su Koopmeiners al limite dell'area. Piazzato interessante per i bianconeri.13:53

65' Sostituzione Juventus: fuori Kenan Yildiz, dentro Dusan Vlahovic.13:52

64' GOL! JUVENTUS-Empoli 2-1! Rete di Kolo Muani. Ruleta di Yildiz che poi si accentra, Weah riceve palla dal turco e calcia forte verso la porta centrando però Kolo Muani che la devia alle spalle di Vasquez, preso in controtempo.



Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani13:56

61' GOL! JUVENTUS-Empoli 1-1! Rete di Kolo Muani. Kolo Muani vince il duello fisico con Goglichidze in area e fredda Vasquez con un destro forte sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Randal Kolo Muani13:50

60' OCCASIONE JUVENTUS! Rasoiata mancina di Koopmeiners dalla lunga distanza, Vasquez ci arriva con la punta delle dita alla propria sinistra.13:48

59' Sostituzione Empoli: fuori capitan Ardian Ismajli, dentro Saba Goglichidze.13:46

59' Ancora un colpo di testa di Nico Gonzalez, stavolta sul secondo palo, ma la palla colpisce un difensore empolese prima di finire tra le braccia di Vasquez.13:46

58' Problema fisico per Ismajli che deve lasciare il campo. Empoli in dieci.13:45

57' Yildiz scatenato sulla sinistra, il turco sta provando in tutti i modi a sfondare da quella parte ma De Sciglio per ora ha tenuto botta.13:45

56' Nico Gonzalez svetta di testa sul piazzato di Koopmeiners dalla sinistra, Vasquez blocca senza problemi a centro porta.13:43

55' Yildiz salta netto Henderson che lo stende. Zufferli non estrae cartellini per lo scozzese.13:43

54' Cross basso e forte di Renato Veiga dalla destra, respinge la difesa ospite. L'azione prosegue e i bianconeri conquistano un altro tiro dalla bandierina.13:42

53' Yildiz prova a saltare De Sciglio in velocità ma viene chiuso in corner.13:41

51' OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Gatti, Kolo Muani la sfiora di testa e la palla finisce in fallo laterale dalla parte opposta.13:42

51' OCCASIONE EMPOLI! Ripartenza toscana condotta da Esposito, apertura a sinistra per Zurkowski che rientra sul destro e manda la palla fuori di poco sul secondo palo!13:38

49' Sostituzione Empoli: fuori Faustino Anjorin, dentro Szymon Zurkowski.13:37

48' Problema muscolare per Anjorin e staff medico empolese in campo.13:40

46' Si ricomincia!13:36

Avvio di gara in salita per i bianconeri che subiscono l'iniziativa dell'Empoli e vanno sotto al 4' con la rete dell'ex De Sciglio. Zufferli prima concede e poi toglie un rigore ai toscani dopo consulto col VAR al 18' e da lì inizia un'altra partita con la Juventus che si rende pericolosa diverse volte in area avversaria ma non ce la fa a bucare Vasquez. La squadra di D'Aversa va al riposo in vantaggio tra i mugugni dello Stadium per la prestazione degli uomini di Motta.13:21

45'+1' Fine primo tempo. Empoli avanti all'intervallo grazie alla rete di De Sciglio.13:17

45'+1' Nulla di fatto sul corner, Koopmeiners ci prova col mancino dal limite e viene murato.13:17

45' Marianucci anticipa Kolo Muani in area piccola su cross di Yildiz dalla sinistra. Ultima chance per i bianconeri su calcio d'angolo.13:16

45' Un minuto di recupero.13:14

44' Filtrante di Nico Gonzalez in area per Kolo Muani, leggermente lungo per il francese che viene anticipato da Vasquez in uscita bassa.13:15

43' Ultima mezz'ora decisamente a favore della Juventus, le occasioni ci sono state ma il risultato è sempre a favore degli ospiti.13:14

42' Yildiz verticalizza per Kolo Muani ma dosa male la forza del passaggio e la palla termina a fondo campo.13:12

41' Trattenuta prolungata di Maleh su Weah e giallo per il centrocampista ospite.13:12

39' Yildiz si libera per il tiro dai 20 metri, il suo destro finisce altissimo.13:09

38' L'ex Atalanta prova a far passare la palla sopra la barriera ma la colpisce in pieno.13:09

38' Occasione d'oro per la Juve con Koopmeiners sul pallone in posizione centrale a circa 20 metri dalla porta di Vasquez.13:09

37' Giallo per Gyasi, costretto a stendere Koopmeiners al limite della propria area per evitare guai peggiori.13:08

36' Kolo Muani stoppa col braccio al limite dell'area empolese, Zufferli fischia fallo all'attaccante francese.13:07

35' Recupero alto dell'Empoli e sinistro dalla distanza di Colombo, parato a terra senza problemi da Di Gregorio.13:06

34' Fallo in attacco di Gatti che vanifica il tiro dalla bandierina bianconero.13:05

33' Esposito e Henderson si ostacolano a centrocampo, Locatelli recupera palla e serve Kolo Muani che non calcia ma apre per McKennie, la sua conclusione da dentro l'area viene deviata in corner.13:05

31' OCCASIONE JUVENTUS! Finte e controfinte di Yildiz e cross rasoterra in area per Koopmeiners, la conclusione di prima dell'olandese incoccia su McKennie e termina fuori di un soffio.13:02

30' Vasquez a vuoto su un calcio di punizione messo in mezzo da Koopmeiners, la palla rimane lì ma Colombo riesce a liberare la propria area.13:01

29' Juventus ora più propositiva, l'Empoli sta provando ad arginare la manovra avversaria.13:00

28' McKennie tocca in verticale per Kolo Muani che arriva sulla palla e calcia da posizione defilata. La palla finisce ampiamente fuori ma il francese aveva davvero poco margine per impensierire Vasquez da dove ha calciato.12:59

27' E' arrivata la reazione bianconera, per ora non è però bastata a cambiare il risultato.12:58

26' Punizione per i padroni di casa, Koopmeiners la scodella in area dalla destra, Nico Gonzalez è il primo ad arrivarci di testa ma manda la palla ampiamente a lato.12:57

25' ANCORA JUVE! Conclusione violenta di Weah dalla distanza, palla fuori di pochissimo con Vasquez che non ci sarebbe arrivato.12:56

24' OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz premia il taglio di McKennie, il cross morbido dello statunitense viene spedito nello specchio da Nico Gonzalez con una rovesciata perfetta, Vasquez è reattivo e la alza sopra la traversa.12:55

23' Yildiz batte stretto sul primo palo, la difesa ospite respinge ma la Juve rimane a ridosso dell'area avversaria.12:54

23' Calcio d'angolo per la Juve dopo il buon lavoro di Kolo Muani sulla sinistra.12:53

21' Incomprensione tra Veiga e Gatti in impostazione, palla regalata all'Empoli in rimessa laterale.12:52

19' Empoli che non demorde e continua a far girare palla di prima nel campo bianconero a caccia del raddoppio.12:51

18' NIENTE RIGORE! Il tocco di braccio di Anjorin viene considerato irregolare e Zufferli decide di annullare il rigore dopo on-field review.12:49

16' Check in corso per in tocco di braccio di Anjorin nello sviluppo dell'azione che ha portato al calcio di rigore.12:47

15' RIGORE PER L'EMPOLI! Slalom di Esposito e tocco di esterno per l'inserimento di Maleh che sposta la palla e viene steso da Di Gregorio.12:47

15' De Sciglio ci prova con la girata in mischia sul corner successivo ma viene murato dalla difesa bianconera.12:45

14' ESPOSITO! Cacace calcia alto sul secondo palo dalla bandierina, Esposito trova la coordinazione col destro ma Gatti toglie la palla dalla porta anticipando Di Gregorio.12:45

13' Esposito prova a dribblare Locatelli al limite dell'area ma viene chiuso in corner. Continuano i problemi per la Juventus che sta subendo l'iniziativa avversaria.12:44

12' Cross di Yildiz dalla sinistra, Ismajli libera l'area di testa, poi ci prova anche Weah dalla parte opposta spedendo la palla direttamente a fondo campo.12:43

9' Empoli al momento in totale controllo del risultato, momento di difficoltà estrema per la Juve che non riesce a reagire allo svantaggio.12:40

7' Locatelli perde palla all'interno della propria area, Esposito la fa passare tra le gambe di Gatti per Maleh che finisce a terra dopo un contatto con Weah. Zufferli lascia correre e concede rimessa dal fondo ai padroni di casa.12:38

6' Qualche fischio dello Stadium per i bianconeri, oltre che applausi per il gol dell'ex. Si fa subito calda l'atmosfera per la squadra di Motta.12:37

4' GOL! Juventus-EMPOLI 0-1! Rete di De Sciglio. Altro corner tagliato di Henderson, stavolta la palla passa dopo un tocco di Yildiz con De Sciglio che la insacca di testa tra le gambe di Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Mattia De Sciglio13:03

4' Henderson calcia tagliato sul primo palo, Nico Gonzalez anticipa tutti di testa e concede un altro tiro dalla bandierina agli ospiti.12:34

3' Esposito rimette lungo per Colombo, Renato Veiga esce in copertura e concede corner agli ospiti.12:34

Schieramento della Juve a sorpresa con Savona a sinistra, Weah a destra e Koopmeiners basso a far coppia con Locatelli. Nel trio alle spalle di Kolo Muani al momento c'è McKennie.12:32

Si comincia!12:31

Problema dell'ultimo minuto nell'Empoli: Fazzini si è infortunato nel riscaldamento e al suo posto giocherà Maleh.12:31

D'Aversa deve fare a meno di Viti e manda Goglichidze, al centro di alcune voci di mercato, in panchina. Nel trio davanti a Vasquez trovano spazio Marianucci e De Sciglio, ex di giornata, insieme a Ismajli. Gyasi e Cacace giocheranno sulle corsie di destra e sinistra, in mezzo ci sono Henderson e Anjorin. Davanti trio tutto azzurro con Esposito e Fazzini a supporto di Colombo.12:29

Debutto assoluto per Renato Veiga, chiamato a sostituire l'infortunato Kalulu al centro della difesa con Gatti. Tra i pali c'è Di Gregorio mentre sulle corsie esterne agiranno Savona e Weah. McKennie torna a centrocampo con Locatelli, rifiata Thuram che parte dalla panchina. Ancora panchina per Vlahovic con Kolo Muani al centro dell'attacco, supportato dal solito trio formato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. 12:18

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-4-2-1 per i toscani. Vasquez - Marianucci, Ismajli, De Sciglio - Gyasi, Henderson, Anjorin, Cacace - Esposito, Fazzini - Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Goglichidze, Sambia, Zurkowski, Tosto, Bacci, Bembnista, Brayan, Konate, Maleh.12:15

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i bianconeri. Di Gregorio - Savona, Gatti, Renato Veiga, Weah - Locatelli, McKennie - Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez - Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceiçao, Vlahovic, Adzic, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.12:13

Dirige il match Zufferli con Mondin e Ceccon ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Camplone e Marini.12:10

Dopo aver subito la prima sconfitta in campionato a Napoli e dopo non aver chiuso nel migliore dei modi il girone unico di Champions perdendo in casa contro il Benfica, la Juve di Motta è chiamata al riscatto quest'oggi contro l'Empoli, ancora a caccia di quella vittoria che manca dall'8 dicembre scorso e con un solo punto di vantaggio sul terz'ultimo posto in classifica. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:09

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Empoli, lunch match del 23esimo turno del campionato di Serie A 2024/25.10:48

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp