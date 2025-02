Grazie per aver seguito con noi la diretta di Milan-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A.20:11

90'+5' Fine partita: MILAN-INTER 1-1 (45’ Reijnders, 93’ De Vrij)20:07

90'+4' GOL! Milan-INTER 1-1! Rete di Stefan DE VRIJ! Sponda di Zalewski e conclusione a porta spalancata di De Vrij che batte un incolpevole Maignan.20:07

90'+3' Gol Stefan de Vrij



Guarda la scheda del giocatore Stefan De Vrij20:00

90'+3' Assist Nicola Zalewski20:00

90'+3' Ancora Dumfries pericolosissimo, stavolta salva il risultato Maignan con una grande uscita.19:58

90'+1' Clamorosa occasione per l'Inter che colpisce addirittura il terzo palo della serata con Dumfries.19:58

90' Sono stati assegnati 5 minuti di recupero!19:57

89' Ottimo spunto di Camarda che parte in progressione e conclude di sinistro al limite dell'area, palla alta sopra la traversa.19:55

86' Sostituzione Milan: esce Christian Pulisic, entra Samuel Chukwueze.19:54

86' Sostituzione Milan: esce Rafael Leao, entra Matteo Gabbia.19:54

82' Altra grandissima occasione per l'Inter che colpisce il secondo palo della serata, sempre da calcio d'angolo, ma questa volta con Thuram.19:49

78' Sostituzione Milan: esce Yunus Musah, entra Filippo Terracciano.19:46

78' Sostituzione Milan: esce Tammy Abraham, entra Francesco Camarda.19:46

76' Sostituzione Inter: esce Federico Dimarco, entra Nicola Zalewski.19:45

76' Sostituzione Inter: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.19:45

74' Ancora Milan pericoloso, sempre con Reijnders ben servito da Pulisic. Il suo tiro termina però tra le braccia di Sommer.19:41

70' Ennesimo buono spunto di Leao che serve Reijnders bravo a crossare di prima intenzione per Abraham, decisivo Bisseck.19:37

67' Clamorosa occasione per l'Inter: Bisseck stacca più alto di tutti, la palla però termina sul palo.19:34

63' Sostituzione Inter: esce Benjamin Pavard, entra Yann Bisseck.19:33

63' Sostituzione Inter: esce Alessandro Bastoni, entra Carlos Augusto.19:32

63' Sostituzione Inter: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.19:32

61' Cartellino giallo per Denzel Dumfries.19:32

60' Ci prova il Milan con la solita sovrapposizione esterna di Theo. Bravo Dumfries a chiudere.19:31

57' L'Inter prova a colpire centralmente il Milan, i rossoneri però si difendono in maniera molto compatta.19:31

53' Cartellino giallo per Alessandro Bastoni.19:20

50' Ci prova il Milan in contropiede con Leao, bravo Dumfries a chiudere in calcio d'angolo.19:16

47' Subito grandissima occasione per Lautaro che conclude di sinistro, bravo Maignan a respingere.19:13

47' Inizia il secondo tempo di MILAN-INTER!19:12

46' Sostituzione Milan: esce Ismaël Bennacer, entra Alejandro Jiménez.19:11

In casa Inter occhio naturalmente a Taremi e Frattesi per il secondo tempo, nel Milan scalpitano Chukwueze e Camarda.18:53

Prima frazione molto tattica e divertente a San Siro. Entrambe le squadre risultano ben organizzate a livello difensivo, ma naturalmente non rinunciano ad attaccare. La scintilla decisiva arriva però nel finale con Theo e Leao che danno vita all'azione che porta poi al gol di Reijnders. All'intervallo il Milan è avanti 1-0.18:52

45'+1' Finisce il primo tempo di MILAN-INTER!18:51

45' GOL! MILAN-Inter 1-0! Rete di Tijjani REIJNDERS! Splendida imbucata di Theo per Leao che crossa in mezzo: impreciso Sommer, puntuale Reijnders sulla respinta a ribadire in rete.



Guarda la scheda del giocatore Tijjani Reijnders18:51

41' Reijnders non preciso nell'imbucata per Leao, provvidenziale però Pavard in scivolata.18:50

39' Squillo di Reijnders, bravo Sommer a respingere in calcio d'angolo.18:41

38' Ancora Lautaro pericoloso, questa volta servito però da Thuram. Anche in questo caso la palla termina fuori dallo specchio della porta difeso da Maignan.18:40

35' Incursione di Mkhitaryan che serve Lautaro, bravo a girare velocemente, ma poco preciso. Palla fuori.18:38

32' Splendido strappo di Musah che viene però fermato al limite dell'area da un intervento altrettanto super di Calhanoglu.18:35

30' Cross di Calhanoglu per Lautaro che anticipa Tomori, ma non inquadra la porta.18:33

27' Diverse le iniziative personali di Thuram, sempre lucido e puntuale però Pavlovic.18:32

24' Abraham tenta l'imbucata per Leao, il portoghese viene però fermato dal direttore di gara per posizione di fuorigioco.18:31

20' L'Inter gestisce il possesso, il Milan prova a colpire in contropiede. Match in fase di stallo.18:25

16' Ci prova il Milan con paio di cross, uno di Theo e uno di Walker, ma in entrambi i casi nessuno arriva a chiudere l'azione.18:25

12' Ci prova Barella dalla lunga distanza, blocca Maignan.18:15

10' Buona iniziativa personale di Pulisic che arriva al tiro di sinistro, bravo De Vrij a chiudere in angolo.18:15

6' Grandissima progressione di Thuram che brucia Walker, bravo però Reijnders a chiudere sul cross impreciso del francese.18:08

4' Parte subito forte l'Inter con Dumfries che guadagna un calcio d'angolo. Dalla bandierina va Calhanoglu, ma il Milan libera senza problemi.18:07

1' Inizia il primo tempo di MILAN-INTER!18:02

L’Inter è la squadra che ha battuto più volte il Milan Serie A (70), oltre ad essere la formazione che ha segnato più reti contro i rossoneri nella competizione (259); dall’altra parte, i nerazzurri hanno pareggiato più gare contro il Milan rispetto a quanto fatto contro qualsiasi altra avversaria nel torneo (56).14:56

Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di Milano contro l’Inter considerando tutte le competizioni, tanti successi quanti nei 13 precedenti (2N, 9P) – i rossoneri potrebbero trovare tre successi consecutivi contro i nerazzurri per la prima volta dal 2011, con Massimiliano Allegri in panchina.14:55

Le scelte di Inzaghi: torna Calhanoglu dal primo minuto, panchina invece per Acerbi con De Vrij ancora titolare coadiuvato da Pavard e Bastoni. Ovviamente confermata la coppia formata da Lautaro e Thuram.17:03

Le scelte di Conceicao: esordio per Walker dal 1', in avanti c'è Abraham supportato da Pulisic, Reijnders e Leao. In mediana gioca Musah al posto dello squalificato Fofana. Confermati Pavlovic e Tomori in difesa.17:03

Panchina Inter: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 De Pieri, 59 Zalewski, 99 Taremi.17:01

Panchina Milan: 57 Sportiello, 96 Torriani, 9 Jovic, 17 Okafor, 18 Zeroli, 20 Jimenez, 21 Chukwueze, 28 Thiaw, 33 Bartesaghi, 42 Terracciano, 46 Gabbia, 73 Camarda.17:02

Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram.14:58

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez - Musah, Bennacer - Pulisic, Reijnders, Leao - Abraham.14:57

Il Milan arriva dalla vittoria per 3-2 con il Parma, mentre l'Inter è reduce dallo 0-4 in trasferta con il Lecce.14:54

Benvenuti alla diretta di Milan-Inter, match valevole per la 23a giornata di Serie A!14:53

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp