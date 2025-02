Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

90'+5' Fine partita: ROMA - NAPOLI 1-1.22:40

90'+2' GOL! ROMA - Napoli 1-1! Rete di Angelino. Saelemaekers dalla destra mette un pallone morbido in area, la palla finisce ad Angelino che calcia di collo esterno sul palo lontano e infila Meret.22:39

90'+1' La Roma a trazione offensiva, prova a mettere palloni in area.22:39

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:35

86' Sostituzione nel Napoli, entra Raspadori per Politano.22:31

85' Si spinge in avanti la Roma in questo finale, il Napoli si chiude dietro e prova a tenere il pallone quando può.22:30

81' Nel Napoli entra Simeone per Lukaku.22:25

80' Entra Baldanzi per Rensch.22:25

80' Ultimi due cambi nella Roma, entra Dybala per Shomurodov.22:25

76' Sostituzione nel Napoli, entra Mazzocchi per Neres.22:21

75' PALO DELLA ROMA! Altra punizione dalla distanza per la Roma, Paredes cerca l'angolo e colpisce il palo alla sinistra di Meret.22:21

72' Cartellino giallo per Pisilli, fallo a metà campo su McTominay.22:17

71' Altra punizione per il Napoli, questa volta dal versante opposto. Politano serve in area, Lukaku sporca il pallone ma Fabbri ferma tutto per fuorigioco del belga.22:17

70' Calcio di punizione dalla trequarti per il Napoli, pallone morbido in area, spazza la difesa della Roma.22:15

65' Calcio di punizione per la Roma dai venti metri, Paredes calcia verso la porta e colpisce l'esterno della rete.22:10

64' Nella Roma entra Dovbyk per Cristante.22:09

61' Azione manovrata della Roma, Angelino va a calciare da posizione defilata, ma manda alto sopra la traversa.22:06

60' Un'ora di gioco, Napoli in vantaggio grazie alla rete di Spinazzola.22:05

56' Finisce la partita di Kone, al suo posto entra Paredes.22:01

55' Due cambi nella Roma, entra Saelemaekers per El Shaarawy.22:00

53' Kone e Juan Jesus ancora a terra dopo lo scontro.21:58

51' Cartellino giallo per Kone, contrasto duro a metà campo con Juan Jesus.21:56

50' Combinazione Anguissa, McTominay, il tiro dello scozzese finisce alto sopra la traversa.21:55

46' Inizia il secondo tempo di ROMA - NAPOLI. Si riparte senza sostituzioni.21:50

Partita con un buon ritmo che vede il Napoli provare a controllare il gioco. La Roma si vede solo nel finale in avanti e gli ospiti colpiscono al primo vero tentativo con Spinazzola, abile a beffare Svilar con un pallonetto.21:34

45'+2' Fine primo tempo: ROMA - NAPOLI 0-1.21:33

45'+1' NDICKA! Prima vera occasione per la Roma, cross in area dalla trequarti, Ndicka di testa cerca l'angolo, Meret smanaccia a lato.21:33

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.21:31

43' Calcio d'angolo per il Napoli, traiettoria lunga di Politano, esce e blocca la sfera Svilar.21:29

39' Lungo lancio in profondità per Rensch che prova a controllare il pallone in area ma non ci riesce.21:26

34' La Roma sta provando a riorganizzarsi, ma il Napoli continua a palleggiare tutto campo.21:24

29' GOL! Roma - NAPOLI 0-1! Rete di Spinazzola. Juan Jesus lancia Spinazzola sulla corsia di sinistra, l'esterno arriva davanti a Svilar e lo beffa con un pallonetto morbido.



28' Shomurodov protegge palla in area e serve Soule, conclusione di collo e palla sul fondo.21:14

25' Ci prova El Shaarawy da fuori area. controllo e conclusione con il destro. Palla alta sopra la traversa.21:11

23' Lavoro di Lukaku che serve alle spalle McTominay, conclusione di prima, blocca Svilar.21:09

22' Sponda di testa di El Shaarawy e conclusione al volo di Pisilli da fuori area, palla a lato.21:08

20' Venti minuti di gioco, le due squadre fanno fatica a creare occasioni da rete.21:06

16' Percussione di Lukaku che arriva al limite e cerca il palo lontano, ma non colpisce bene la sfera.21:02

14' Cartellino giallo per Politano per simulazione.21:00

12' Lukaku difende un pallone e brova ad imbucare per McTominay, Ndicka fa da muro.20:58

8' Continua a tenere palla il Napoli, ma non ci sono varchi, la Roma si difende compatta.20:54

3' Preme il Napoli in questi primi scampoli di gara. La Roma difende ordinata.20:49

1' FISCHIO D’INIZIO DI ROMA - NAPOLI. Arbitra Fabbri.20:46

Nella Roma formazione con tante novità, fuori Pellegrini, Dybala e Dovbyk, In attacco la coppia Soule e Shomurodov, in mezzo al campo preferito Pisilli con Cristante e Kone. Nel Napoli in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola, mentre Buongiorno recuperato solo per la panchina. Il tridente è il solito con Politano, Lukaku e Neres.20:21

Formazione NAPOLI (4-3-3): Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola - Anguissa, Lobotka, McTominay - Politano, Lukaku, Neres. A disposizione: Turi, Scuffet, Buongiorno, Gilmour, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori.20:18

Formazione ROMA (3-5-2): Svilar - Rensch, Ndicka, Mancini - Soule, Cristante, Pisilli, Kone, Angelino - Shomurodov, El Shaarawy. A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Dahl, Hummels, Abduhlamid, Baldanzi, Pellegrini, Paredes, Saelemaekers, Dovbyk, Dybala.20:58

La Roma viene da due vittorie consecutive in campionato, mentre il Napoli da sette. All'andata la partita terminò 1-0 per i partenopei.20:08

Dopo il pareggio di Atalanta e Inter, il Napoli ha l'occasione per allungare in classifica. All'Olimpico fanno visita ad una Roma che deve solo vincere, per rientrare nei discorsi europei.20:05

