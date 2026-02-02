DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Udinese - Roma? La gara tra Udinese e Roma si giocherà lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Udinese - Roma? L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Udinese - Roma sarà Davide Ghersini Dove si gioca Udinese - Roma? La partita si gioca a Udine In che stadio si gioca Udinese - Roma? Stadio Bluenergy Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Udinese - Roma? La gara tra Udinese e Roma si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Roma? Il marcatore dell'Udinese è stato Jurgen Ekkelenkamp al 49'

PREPARTITA

Udinese - Roma è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Roma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 208 Fuorigioco 22 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 25 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 8.3 Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 5 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1 06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2 16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1 25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0 02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0

Attualmente l'Udinese si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 34; la Roma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 14.

La partita di andata Roma - Udinese si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa l'Udinese ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Udinese e Roma si sono affrontate 103 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 23 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti giallorosse nel periodo, 2.5 di media a match) - contro nessuna squadra i capitolini hanno una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato (sei anche contro Crotone e Frosinone).

La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in campionato (9V, 2N), dopo che i friulani avevano vinto tre delle precedenti quattro gare casalinghe contro i giallorossi in Serie A (1P).

Dopo il successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine agosto e metà settembre (contro Inter e Pisa alla seconda e terza giornata).

Con l'1-1 contro il Milan, la Roma ha pareggiato un match per la prima volta in questa stagione di Serie A; i giallorossi non pareggiavano infatti in campionato dallo scorso aprile (due segni "X" di fila in quel caso contro Juventus e Lazio).

La Roma è la squadra che in generale ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (13 gol incassati in 22 match), solo tre volte i giallorossi avevano fatto meglio dopo 22 match stagionali nella loro storia in Serie A: 11 nel 2013/14, 9 nel 2003/04 e 12 nel 1974/75.

Nessuna formazione ha concesso meno reti in trasferta della Roma nei maggiori cinque campionati europei in corso: sette in 11 gare fuori casa, al pari di Lazio e Bayern Monaco (i tedeschi in nove match esterni).

Da una parte l'Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato (cinque sui sei affrontati), dall'altra invece la Roma è l'unica formazione che non ha ancora affrontato alcun rigore nella Serie A 2025/26.

Keinan Davis, autore di sette gol e tre assist, ha preso parte a 10 reti in una singola stagione nei Big-5 campionati europei + rispettive seconde divisioni per la prima volta in carriera. In aggiunta, in caso di gol, il classe '98 stabilirebbe anche il suo record di marcature in una singola stagione in questi tornei: al momento sette, al pari del 2022/23 con il Watford in Championship.

Paulo Dybala è stato coinvolto in 21 gol in 22 sfide contro l'Udinese in Serie A (12 gol e 9 assist): record di partecipazioni per un giocatore contro una singola avversaria in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), una in più di Francesco Totti contro il Parma (20 - 13G+7A).

L'Udinese è una delle due avversarie contro cui Lorenzo Pellegrini ha segnato più reti in Serie A: quattro, al pari della Lazio. Il classe '96 ha trovato la rete in entrambe le ultime due sfide contro i friulani in campionato e potrebbe segnare in tre gare consecutive contro una singola squadra per la prima volta in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: