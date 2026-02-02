Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Udinese-Roma: 1-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Bluenergy Stadium di Udine
2 Febbraio 2026 ore 20:45
Udinese
1
Roma
0
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 49' 1-0 Jurgen Ekkelenkamp
0'
45'
90'
90'
98'

L'Udinese supera 1-0 la Roma e raggiunge quota 32 punti in classifica. Rete decisiva siglata da Ekkelenkamp al 49', un calcio di punizione deviato da Malen. I giallorossi sfiorano il pareggio al 97' con Mancini, salva Okoye.

Nel prossimo turno di campionato per l'Udinese impegno in trasferta sul campo del Lecce, la Roma ospiterà il Cagliari.

Le Pagelle

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Udinese-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:46

  2. 90'+8'

    Fine partita! UDINESE-ROMA 1-0 (49' Ekkelenkamp).22:42

  3. 90'+7'

    OCCASIONE ROMA! Mancini conclude da centro area dopo un cross di Wesley, prodigiosa la risposta in tuffo di Okoye. 22:42

  4. 90'+3'

    L'arbitro Sacchi ha concesso cinque minuti di recupero. 22:36

  5. 90'+2'

    Sostituzione UDINESE: entra Ekkelenkamp esce Bayo.22:35

  7. 90'+2'

    Sostituzione UDINESE: entra Zaniolo esce Gueye.22:35

  8. 90'

    Cristante in gol, ma l'azione è viziata da una posizione di fuorigioco di Tsimikas.22:34

  9. 87'

    Traversone di Zarraga, torre di Gueye, allontana Svilar. 22:31

  10. 85'

    Ekkelenkamp gestisce bene la palla, salta Ghilardi e si prende una punizione. 22:29

  11. 82'

    Robinio Vaz fa la punta centrale, Malen si defila sul lato sinistro. 22:25

  13. 79'

    Sostituzione UDINESE: entra Zarraga esce Miller.22:23

  14. 79'

    Sostituzione UDINESE: entra Kabasele esce Bertola.22:23

  15. 79'

    Sostituzione ROMA: entra Robinio Vaz esce Soulé.22:23

  16. 79'

    Sostituzione ROMA: entra Tsimikas esce Celik.22:22

  17. 78'

    Sostituzione ROMA: entra Pisilli esce El Aynaoui.22:22

  19. 76'

    Punizione di Ekkelenkamp, traiettoria insidiosa, Svilar alza la sfera oltre la traversa. 22:20

  20. 75'

    Solet fa tutto da solo e guadagna una punizione, fallo di Cristante. 22:19

  21. 72'

    Roma in avanti: Malen in area calcia verso la porta, deviazione di Kristensen, pallone a lato ma non di molto. 22:17

  22. 70'

    Sostituzione ROMA: entra Ghilardi esce Hermoso.22:14

  23. 70'

    Ammonito GUEYE per gioco scorretto su Soulé.22:13

  25. 70'

    Punizione battuta da Malen, pallone direttamente sulla barriera.22:13

  26. 69'

    Ammonito MILLER per gioco scorretto su El Aynaoui.22:12

  27. 67'

    Sostituzione ROMA: entra Venturino esce Pellegrini.22:11

  28. 67'

    Ammonito PELLEGRINI per gioco scorretto su Atta.22:11

  29. 65'

    Prima mossa di Gasperini, Venturino pronto a entrare in campo. 22:10

  31. 62'

    Ammonito ZEMURA per gioco scorretto su Celik.22:06

  32. 62'

    Soulé conclude di sinistro di prima intenzione, pallone largo di molto.22:05

  33. 59'

    Ammonito EL AYNAOUI per gioco scorretto su Karlstrom.22:03

  34. 57'

    Cambio forzato per l'Udinese, infortunio per Davis: l'attaccante esce dal campo quasi in lacrime. 22:00

  35. 56'

    Sostituzione UDINESE: entra Gueye esce Davis.21:59

  37. 55'

    Problema muscolare per Davis, in campo lo staff medico dell'Udinese. 21:58

  38. 53'

    Lunga serie di passaggi della Roma, l'Udinese si compatta nella propria metà campo. 21:57

  39. 50'

    Il risultato si sblocca con una palla inattiva, Udinese avanti 1-0.21:56

  40. 49'

    GOL! UDINESE-Roma 1-0! Rete di Ekkelenkamp. Punizione battuta da Ekkelenkamp, la palla va in rete dopo la deviazione di Malen.

    Guarda la scheda del giocatore Jurgen Ekkelenkamp21:55

    Jurgen Ekkelenkamp
  41. 48'

    Ammonito MANCINI per gioco scorretto su Davis.21:52

  43. 48'

    Fiammata della Roma: Wesley calcia da posizione defilata, Okoye respinge con il piede. 21:52

  44. 46'

    Inizio secondo tempo di UDINESE-ROMA!21:49

  45. Termina a reti bianche il primo tempo tra Udinese e Roma. Gara in equilibrio, poche le occasioni. Atta al 7' impegna Svilar con un tiro velenoso da fuori area.21:36

  46. 45'+2'

    Fine primo tempo: UDINESE-ROMA 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:33

  47. 45'+1'

    L'arbitro Sacchi assegna due minuti di recupero. 21:31

  49. 45'

    Punizione battuta da Soulè, conclusione a giro fuori misura. 21:31

  50. 44'

    Punizione per la Roma dal limite dell'area, fallo di Kristensen su Malen. 21:29

  51. 43'

    Imbucata di Atta per Davis, Ndicka in scivolata arpiona la palla. 21:28

  52. 42'

    Celik mette al centro per Malen, intercetta Kristensen. 21:28

  53. 40'

    Tentativo di Miller da fuori area, il pallone lievita oltre la traversa. 21:25

  55. 39'

    Atta carica il destro da fuori area dopo un triangolo con Ekkelenkamp, conclusione imprecisa.21:24

  56. 36'

    Zemura arriva al limite dell'area, Celik lo frena con un intervento pulito in scivolata. 21:22

  57. 34'

    Ammonito KRISTENSEN per gioco scorretto su El Aynaoui.21:20

  58. 33'

    Cross troppo sul portiere di Celik, Okoye raccoglie la sfera. 21:19

  59. 30'

    Scontro fortuito tra Atta e Mancini, il difensore della Roma perde sangue dal naso e necessita di cure mediche.21:16

  61. 29'

    Tiro fiacco di Malen, ma l'attaccante della Roma parte da una posizione irregolare. 21:15

  62. 26'

    Ripartenza dell'Udinese: cross rasoterra di Davis, Mancini anticipa Ekkelenkamp pronto a colpire da posizione favorevole. 21:12

  63. 23'

    Malen in area non trova spazio, c'è la chiusura di Miller. 21:08

  64. 20'

    Traversone di Pellegrini, Atta spazza senza badare troppo all'estetica. 21:06

  65. 17'

    Ammonito DAVIS per proteste.21:02

  67. 14'

    Possesso gestito dall'Udinese, ma la Roma non concede varchi. 21:00

  68. 11'

    Malen non riesce a controllare la sfera, sfuma l'azione della Roma. 20:57

  69. 8'

    L'Udinese resta in avanti: corta respinta di Svilar dopo un tiro-cross di Ekkelenkamp, Solet sotto porta non riesce a indirizzare verso la porta. 20:55

  70. 7'

    Primo squillo dell'Udinese con Atta: tiro angolato scoccato dalla lunga distanza, Svilar risponde presente. 20:54

  71. 7'

    Ammonito NDICKA per comportamento non regolamentare. 20:53

  73. 4'

    Soulé arriva sul fondo e guadagna il primo corner del match. 20:49

  74. 1'

    Inizio primo tempo di UDINESE-ROMA! Dirige la gara l'arbitro Sacchi.20:45

  75. Le scelte di Gasperini: in avanti c'è Malen, Soulé e Pellegrini a supporto. Cristante ed El Aynaoui in mediana, Wesley a sinistra. Out Dybala, Koné e Ferguson.20:04

  76. Le scelte di Runjaic: Davis al centro dell'attacco, Atta ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Miller e Karlstrom a metà campo, Ehizibue e Zemura sulle fasce. Zaniolo in panchina. 20:03

  77. Panchina ROMA: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Ghilardi, Della Rocca, Vaz.20:01

  79. Panchina UDINESE: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Bayo, Arizala, Kabasele, Camara.20:00

  80. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley - Soulé, Pellegrini - Malen.19:59

  81. Formazione UDINESE (3-4-2-1): Okoye - Solet, Kristensen, Bertola - Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura - Ekkelenkamp, Atta - Davis.19:58

  82. Manca poco all'inizio di Udinese-Roma. I giallorossi hanno vinto tutte le ultime sei sfide contro i friulani in Serie A. 19:55

  83. Benvenuti alla diretta della partita della 23^ giornata di Serie A, si affrontano Udinese e Roma.19:53

  85. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Bluenergy Stadium
    Città: Udine
    Capienza: 25144 spettatori19:53

    Bluenergy Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Udinese - Roma

Highlights e tabellino della partita

  • 7'

    Ammonito Evan Ndicka (Roma)

  • 17'

    Ammonito Keinan Davis (Udinese)

  • 34'

    Ammonito Thomas Kristensen (Udinese)

  • 48'

    Ammonito Gianluca Mancini (Roma)

  • 49'

    Gol di Jurgen Ekkelenkamp (Udinese)

  • 56'

    Sostituzione: esce Keinan Davis ed entra Idrissa Gueye (Udinese)

  • 59'

    Ammonito Neil El Aynaoui (Roma)

  • 62'

    Ammonito Jordan Zemura (Udinese)

  • 67'

    Sostituzione: esce Lorenzo Pellegrini ed entra Lorenzo Venturino (Roma)

  • 69'

    Ammonito Lennon Miller (Udinese)

  • 70'

    Sostituzione: esce Mario Hermoso ed entra Daniele Ghilardi (Roma)

  • 78'

    Sostituzione: esce Neil El Aynaoui ed entra Niccolò Pisilli (Roma)

  • 79'

    Sostituzione: esce Matías Soulé ed entra Robinio Vaz (Roma)

  • 92'

    Sostituzione: esce Jurgen Ekkelenkamp ed entra Vakoun Bayo (Udinese)

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Udinese - Roma?
La gara tra Udinese e Roma si giocherà lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Udinese - Roma?
L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Udinese - Roma sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Udinese - Roma?
La partita si gioca a Udine
In che stadio si gioca Udinese - Roma?
Stadio Bluenergy Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 7 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Udinese - Roma?
La gara tra Udinese e Roma si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Udinese - Roma?
Il marcatore dell'Udinese è stato Jurgen Ekkelenkamp al 49'
PREPARTITA

Udinese - Roma è valevole per la giornata numero 23 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 2 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.
Arbitro di Udinese - Roma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Juan Luca Sacchi

Statistiche Stagionali
Partite dirette7
Falli fischiati208
Fuorigioco22
Rigori assegnati2
Ammonizioni25
Espulsioni0
Cartellini per partita3.5
Falli per cartellino8.3

Ha arbitrato un totale di 13 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 7 partite
  • Serie B: 5 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3
03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1
06-01-2026 Serie A Lecce-Roma 0-2
16-01-2026 Serie B Sampdoria-Virtus Entella 1-1
25-01-2026 Serie A Atalanta-Parma 4-0
02-02-2026 Serie A Udinese-Roma 1-0

Attualmente l'Udinese si trova 9° in classifica con 32 punti (frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Roma si trova 5° in classifica con 43 punti (frutto di 14 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte).
L'Udinese ha segnato 26 gol e ne ha subiti 34; la Roma ha segnato 27 gol e ne ha subiti 14.
La partita di andata Roma - Udinese si è giocata il 9 novembre 2025 e si è conclusa 2-0.

In casa l'Udinese ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 21 punti (7 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Verona e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Torino e il Milan ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.
L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Roma vincendo 1-0 mentre La Roma ha incontrato il Milan pareggiando 1-1.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 7 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 6 gol.

Udinese e Roma si sono affrontate 103 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 23 volte, la Roma ha vinto 56 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Roma ha vinto tutte le ultime sei sfide contro l'Udinese in Serie A, segnando sempre almeno due gol (15 reti giallorosse nel periodo, 2.5 di media a match) - contro nessuna squadra i capitolini hanno una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato (sei anche contro Crotone e Frosinone).
  • La Roma è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 trasferte contro l'Udinese in campionato (9V, 2N), dopo che i friulani avevano vinto tre delle precedenti quattro gare casalinghe contro i giallorossi in Serie A (1P).
  • Dopo il successo per 3-1 contro l'Hellas Verona, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questo campionato, dopo il periodo tra fine agosto e metà settembre (contro Inter e Pisa alla seconda e terza giornata).
  • Con l'1-1 contro il Milan, la Roma ha pareggiato un match per la prima volta in questa stagione di Serie A; i giallorossi non pareggiavano infatti in campionato dallo scorso aprile (due segni "X" di fila in quel caso contro Juventus e Lazio).
  • La Roma è la squadra che in generale ha subito meno gol nei Big-5 campionati europei 2025/26 (13 gol incassati in 22 match), solo tre volte i giallorossi avevano fatto meglio dopo 22 match stagionali nella loro storia in Serie A: 11 nel 2013/14, 9 nel 2003/04 e 12 nel 1974/75.
  • Nessuna formazione ha concesso meno reti in trasferta della Roma nei maggiori cinque campionati europei in corso: sette in 11 gare fuori casa, al pari di Lazio e Bayern Monaco (i tedeschi in nove match esterni).
  • Da una parte l'Udinese è la squadra che ha subito più gol su rigore in questo campionato (cinque sui sei affrontati), dall'altra invece la Roma è l'unica formazione che non ha ancora affrontato alcun rigore nella Serie A 2025/26.
  • Keinan Davis, autore di sette gol e tre assist, ha preso parte a 10 reti in una singola stagione nei Big-5 campionati europei + rispettive seconde divisioni per la prima volta in carriera. In aggiunta, in caso di gol, il classe '98 stabilirebbe anche il suo record di marcature in una singola stagione in questi tornei: al momento sette, al pari del 2022/23 con il Watford in Championship.
  • Paulo Dybala è stato coinvolto in 21 gol in 22 sfide contro l'Udinese in Serie A (12 gol e 9 assist): record di partecipazioni per un giocatore contro una singola avversaria in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), una in più di Francesco Totti contro il Parma (20 - 13G+7A).
  • L'Udinese è una delle due avversarie contro cui Lorenzo Pellegrini ha segnato più reti in Serie A: quattro, al pari della Lazio. Il classe '96 ha trovato la rete in entrambe le ultime due sfide contro i friulani in campionato e potrebbe segnare in tre gare consecutive contro una singola squadra per la prima volta in Serie A.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

UdineseRoma
Partite giocate2222
Numero di partite vinte814
Numero di partite perse97
Numero di partite pareggiate51
Gol totali segnati2527
Gol totali subiti3413
Media gol subiti per partita1.50.6
Percentuale possesso palla46.257.9
Numero totale di passaggi803210921
Numero totale di passaggi riusciti64589124
Tiri nello specchio della porta82109
Percentuale di tiri in porta43.249.1
Numero totale di cross352402
Numero medio di cross riusciti7881
Duelli per partita vinti11111126
Duelli per partita persi10941209
Corner subiti10071
Corner guadagnati101109
Numero di punizioni a favore244306
Numero di punizioni concesse303320
Tackle totali332351
Percentuale di successo nei tackle62.358.1
Fuorigiochi totali3032
Numero totale di cartellini gialli3740
Numero totale di cartellini rossi11

Udinese - Roma Live

Classifica SERIE A

  1. Inter55
  2. Milan47
  3. Napoli46
  4. Juventus45
  5. Roma43
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez13
  2. Tasos Douvikas8
  3. Nico Paz8
  4. Christian Pulisic8
  5. Kenan Yildiz8
MOSTRA COMPLETA

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio