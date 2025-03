Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Cagliari e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:05

90'+5' FISCHIO FINALE: BOLOGNA-CAGLIARI 2-1. La squadra di Italiano vince in rimonta e aggancia la Lazio al quinto posto.16:54

90'+3' Ultime speranze per il Cagliari, che attacca alla ricerca del pareggio.16:52

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:49

88' Ultimi minuti con il 5-4-1 per il Bologna: Beukema, Casale e Lucumì sono i tre centrali, con Calabria e Lykogiannis sulle fasce. Il centrocampo resta lo stesso, mentre Odgaard si allarga sulla destra.16:47

87' Quinta sostituzione per il Bologna. Richiamato in panchina Riccardo Orsolini, minuti per Sam Beukema.16:46

84' Quinta sostituzione per il Cagliari. Antoine Makoumbou lascia spazio a Nicolas Viola.16:46

84' AMMONITO Remo Freuler per un fallo su Felici.16:43

83' Lykogiannis riceve sulla sinistra e crossa al centro dell'area, dove Ferguson anticipa anche il suo compagno Odgaard, ma non riesce a girare in porta.16:43

80' Marin fa passare un bel filtrante per l'inserimento di Zappa, che fa partire un tiro-cross sul primo palo. Skorupski si allunga e blocca senza problemi.16:40

79' Nel Cagliari Gaetano prende la posizione di trequartista alle spalle di Piccoli, con Felici sulla fascia destra e Coman su quella sinistra.16:38

77' AMMONITO Antoine Makoumbou per una trattenuta.16:37

76' Quarta sostituzione per il Cagliari. Finisce la partita di Nadir Zortea, al suo posto Gianluca Gaetano.16:37

76' GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Calcio d'angolo di Lykogiannis messo fuori da Mina, il pallone finisce nella zona di Calabria, il quale fa partire una conclusione al volo che diventa un assist per il tap-in da due passi di Lucumì. Zufferli, però, annulla il gol per fuorigioco del difensore colombiano.16:36

75' Odgaard allarga per Cambiaghi, che si sposta il pallone sul sinistro e prova la conclusione, respinta da Zappa.16:34

73' Ritmo più basso in questa fase del match.16:32

70' Augello verticalizza per Coman, ma sbaglia la misura del lancio, che il numero 9 ospite non riesce a tenere in campo.16:30

67' Quarta sostituzione per il Bologna. Esce Martin Erlić, entra Nicolò Casale.16:27

67' Terza sostituzione per il Cagliari. Fuori Michel Adopo, dentro Răzvan Marin.16:26

67' Seconda sostituzione per il Cagliari. Non ce la fa Zito Luvumbo, minuti per Florinel Coman.16:26

66' Problema muscolare per Luvumbo, che resta a terra dolorante.16:26

64' Odgaard riceve da Castro, si sposta il pallone sul sinistro e calcia dai 25 metri. Conclusione larga.16:23

62' Possesso palla del Bologna, che ora può gestire il vantaggio. Il Cagliari prova a pressare.16:22

59' Grandissimo inizio di secondo tempo della squadra di Italiano, che ha spinto fin da subito per provare a rimettere a posto la partita.16:19

56' GOL! BOLOGNA-Cagliari 2-1! Rete di Riccardo Orsolini! Castro allarga per Cambiaghi, il quale accelera e fa partire un cross basso che attraversa tutta l'area di rigore e trova l'interno destro del numero 7 di casa. Partita ribaltata in dieci minuti.



55' PARATA STRAORDINARIA DI CAPRILE! Corner a rientrare di Lykogiannis e deviazione ravvicinata involontaria di Zappa. Caprile ha un grandissimo riflesso e alza ancora in calcio d'angolo.16:15

54' CI PROVA CASTRO! Il numero 9 del Bologna riceve in area, si gira e calcia con il destro sul primo palo. Caprile lo copre e devia in corner.16:13

51' Cambiaghi va via sulla destra, prende il fondo e crossa sul secondo palo, dove Augello anticipa tutti di testa, ma rinvia centrale. Freuler calcia al volo e Caprile blocca in due tempi.16:11

48' GOL! BOLOGNA-Cagliari 1-1! Rete di Riccardo Orsolini! Rigore perfetto del numero 7, che apre l'interno sinistro e spiazza Caprile.



47' CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Cambiaghi si getta su una palla vagante nell'area del Cagliari e anticipa Felici, che lo travolge. Nessun dubbio per Zufferli.16:07

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Bologna-Cagliari.16:06

46' Prima sostituzione per il Cagliari. Adam Obert lascia spazio a Mattia Felici.16:05

46' Terza sostituzione per il Bologna. Finisce la partita di Tommaso Pobega, al suo posto Jens Odgaard.16:05

46' Seconda sostituzione per il Bologna. Esce Benjamín Domínguez, entra Nicolò Cambiaghi.16:04

46' Prima sostituzione per il Bologna. Fuori Giovanni Fabbian, dentro Lewis Ferguson.16:04

Il Cagliari chiude il primo tempo in vantaggio grazie al colpo di testa vincente di Piccoli che, al 22', avvia l'azione portando palla fino al limite dell'area prima di allargare per Augello. L'esterno ex Sampdoria crossa in mezzo proprio per l'inserimento del numero 91, il quale schiaccia in porta la rete dell'1-0 per la squadra di Nicola. Il Bologna prova a reagire, ma non trova il modo di rendersi pericoloso dalle parti di Caprile.17:38

Tante possibilità di scelta per Italiano, che in panchina ha diverse soluzioni per cambiare il corso della gara, dopo un primo tempo poco brillante del suo Bologna. Il primo indiziato è sicuramente Ndoye, senza dimenticare però anche Cambiaghi, Odgaard e Ferguson su tutti. Può essere soddisfatto, invece, Nicola, che dovrà però gestire il minutaggio di Obert, ammonito nel primo tempo e attaccato costantemente da un giocatore pericoloso come Orsolini.17:34

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: BOLOGNA-CAGLIARI 0-1. Sardi avanti grazie al gol di Piccoli.15:48

45' Concessi due minuti di recupero.15:46

43' Castro riceve in area, si sposta il pallone sul destro e calcia debolmente. Caprile blocca in due tempi.15:44

42' Orsolini cambia gioco per Dominguez, che controlla con il petto e cerca il cross basso di sinistro. Zappa è ben piazzato e riesce a respingere.15:43

40' Il Bologna continua a spingere e guadagna un calcio d'angolo per la deviazione di Makoumbou.15:49

38' Lancio lungo di Makoumbou per la corsa di Luvumbo, fermato però in posizione di fuorigioco.15:50

35' Fallo di Castro su Yerry Mina. Calcio di punizione per il Cagliari.15:50

33' Il Cagliari torna a farsi vedere dalle parti di Skorupski. Calcio d'angolo per i sardi.15:51

31' Orsolini serve Dominguez, che prova la conclusione con il destro, ma non trova la porta.15:52

29' AMMONITO Adam Obert per un fallo su Pobega.15:53

25' Calabria offre a Orsolini, che fa partire una conclusione di sinistro da fuori area, ma calcia largo.15:54

22' GOL! Bologna-CAGLIARI 0-1! Rete di Roberto Piccoli! Il centravanti dei sardi riceve sulla trequarti, porta palla fino al limite dell'area e allarga per Augello, che controlla e crossa con il sinistro per l'inserimento proprio di Piccoli, il quale stacca di testa indisturbato e schiaccia in porta il gol del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Roberto Piccoli17:27

19' Ritmo alto al Dall'Ara.15:56

16' CHE OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Calcio di punizione dalla sinistra di Lykogiannis, che pesca Erlic sul secondo palo. Il colpo di testa del difensore ex Spezia finisce di poco a lato, senza che Castro o Fabbian riescano a correggerlo in porta.17:37

15' Yerry Mina atterra Castro sulla fascia sinistra del Bologna. L'arbitro Zufferli fischia il fallo del colombiano.15:59

11' Si riprende ora a giocare con Piccoli regolarmente in campo.15:59

9' Problema fisico per Piccoli. Gioco fermo al Dall'Ara.15:59

6' Fallo di Piccoli su Pobega e calcio di punizione nella propria metà campo per il Bologna.16:00

3' CI PROVA CALABRIA! Fabbian allarga per il numero 14, che rientra sul sinistro e calcia da fuori area, andando vicino al primo palo della porta difesa da Caprile.17:36

1' CALCIO D'INIZIO! Comincia Bologna-Cagliari.16:03

Quasi tutto pronto allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Zufferli darà il via al match.17:22

Tutti a disposizione, invece, per Nicola, che ritrova dall'inizio Luvumbo, dopo il lungo infortunio patito dall'angolano. Il numero 77 agirà alle spalle di Piccoli, con Zortea e Augello posizionati sulle due fasce, davanti a Zappa e Obert. Panchina per Viola, Gaetano, Coman e Felici. Conferme, infine, sia per la coppia di centrali Mina-Luperto che per i due mediani Adopo e Makoumbou.17:22

Soltanto due assenze per Italiano, che deve rinunciare agli infortunati Holm e Pedrola. La novità più importante di formazione riguarda la titolarità di Orsolini, che parte dall'inizio in luogo di Ndoye dopo diverse partite iniziate dalla panchina. Sull'altra fascia Dominguez vince il ballottaggio con Cambiaghi, mentre Pobega e Fabbian vengono preferiti a Moro e Ferguson. Parte fuori anche Odgaard. In difesa c'è spazio per Erlic, preferito a Beukema e Casale, mentre Calabria e Lykogiannis vincono i rispettivi ballottaggi con De Silvestri e Miranda.17:20

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Cagliari si schiera in campo con il 4-4-1-1: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Luvumbo; Piccoli. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palomino, Deiola, Jankto, Prati, Marin, Viola, Gaetano, Coman, Felici, Pavoletti.17:17

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Skorupski; Calabria, Erlic, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. A disposizione: Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Casale, De Silvestri, Miranda, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Moro, Ndoye, Odgaard, Cambiaghi, Dallinga.17:15

Vuole tornare a fare punti, invece, il Cagliari, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Juventus. La squadra di Davide Nicola deve difendere e, se possibile, incrementare il margine di quattro punti sull'Empoli, terzultimo in classifica, per avvicinarsi il prima possibile alla salvezza. I sardi non vincono in trasferta dallo scorso 5 gennaio, quando batterono 2-1 il Monza, anche se poi hanno collezionato pareggi contro Milan e Atalanta, oltre alla sconfitta sul campo del Torino.17:13

Il Bologna vuole continuare a scalare posizioni in classifica e, dopo aver battuto e lasciato indietro il Milan nel recuper della 9^ giornata, cerca il controsorpasso ai danni della Fiorentina (vittoriosa venerdì contro il Lecce) e l'aggancio alla Lazio, quinta in classifica a meno due dal quarto posto occupato dalla Juventus. La squadra di Vincenzo Italiano vive un ottimo momento, soprattutto in casa, dove ha vinto le ultime cinque partite giocate.17:10

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Bologna-Cagliari, gara valida per la 27^ giornata di Serie A.17:07

