90'+6' E' FINITA! GENOA-EMPOLI 1-1. Reti di Grassi e Vasquez. 16:58

90'+5' Supplemento di recupero. 16:57

90'+4' Rimessa da fondo campo per Silvestri. 16:56

90'+3' Massa allontana il direttore sportivo degli ospiti Roberto Gemmi per proteste. 16:55

90'+2' Spinta fallosa di Gyasi in zona d'attacco. 16:53

90' Quattro minuti di recupero. 16:51

88' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:49

87' Contatto in area dell'Empoli, tutto regolare per Massa. 16:49

86' TERZO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Konaté, esce Henderson. 16:47

85' Cinque minuti al 90'. 16:46

83' Fuorigioco di Maleh. 16:45

82' Match in parità quando gli ospiti erano in controllo, grave l'errore dell'estremo difensore dei toscani. 16:44

81' PILLOLA STATISTICA: secondo centro stagionale per il numero 22 rossoblù. 16:53

81' GOL! GENOA-Empoli 1-1. Rete di Vasquez. Pareggio dei padroni di casa: su corner di Martin, girata di Vasquez e Silvestri si trascina la sfera nella propria porta.



Guarda la scheda del giocatore Johan Vásquez16:50

79' AMMONITO HENDERSON: fallo di mano. 16:39

78' Gioco fermo, Martin a terra qualche secondo. Nessun problema per il giocatore rossoblù. 16:39

76' CORNET! Occasione per i padroni di casa con il sinistro di Cornet che, tuttavia, calcia alto da ottima posizione. 16:38

75' Uscita fuori dall'area di Leali per anticipare Kouamé. 16:36

74' Il Genoa prova a alzare il baricentro. 16:35

72' Corner per l'Empoli, pallone vagante in area, gli attaccanti non trovano la conclusione. Ancora un rischio per la formazione di Vieira. 16:33

71' CACACE! Trasformazione sopra la barriera alta di pochissimo sopra la traversa. 16:32

70' Fallo su Maleh da parte di Onana al limite dell'area di rigore rossoblù. 16:32

69' Scatto di Kouamé, chiude De Winter in fallo laterale. 16:31

69' SECONDO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra De Sciglio, esce Esposito. 16:29

67' QUINTO CAMBIO NEL GENOA: entra Onana, esce Masini. 16:27

67' QUARTO CAMBIO NEL GENOA: entra Ekuban, esce Messias. 16:26

65' Sabelli non si intende con Cornet, la sfera sfila sul fondo. 16:25

63' Cornet supera Goglichidze ma non Grassi, che raddoppia la chiusura. 16:24

62' Giocata di Gyasi per l'inserimento di Maleh, poi l'Empoli non riesce a andare alla conclusione. 16:23

60' VASQUEZ SALVA IL GENOA! Inserimento di Esposito solo davanti al portiere, sinistro murato da una scivolata provvidenziale di Vasquez. 16:21

58' Campo finito per Messias, rimessa da fondo campo per Siilvestri. 16:19

57' Esposito lancia in campo aperto per Kouamé, Leali lo anticipa in uscita. 16:18

55' TERZO CAMBIO NEL GENOA: entra Bani, esce Sabelli. 16:15

54' BANI KO! Infortunio per il difensore rossoblù, problema al flessore. 16:15

52' SECONDO CAMBIO NEL GENOA: entra Cornet, esce Miretti. 16:12

52' PRIMO CAMBIO NEL GENOA: entra Ekhator, esce Zanoli. 16:12

50' Empoli all'attacco, tiro di Maleh altissimo. 16:11

49' CHE RISCHIO PER IL GENOA! Leali gioca male la sfera e per poco Kouamé non ne approfitta. 16:10

48' Colpo di testa di Cacace a anticipare Pinamonti. 16:09

46' PRIMO CAMBIO NELL'EMPOLI: entra Kouamé, esce Colombo. 16:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI GENOA-EMPOLI! Si riparte dal risultato di 0-1. 16:06

Squadre negli spogliatoi: Vieira studia le mosse per recuperare il punteggio mentre D'Aversa deve difendere l'importatissimo vantaggio. 15:52

All'intervallo conduce l'Empoli grazie al gol di Grassi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Prima frazione di gioco molto combattuta e con pochissime situazioni pericolose. Tre ammonizioni da parte di Massa. 15:50

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! GENOA-EMPOLI 0-1. Rete di Grassi al 36'. 15:48

45' AMMONITO MALEH: nervosismo con Zanoli. 15:47

45' AMMONITO ZANOLI: nervosismo con Maleh. 15:47

45' Ci sarà un minuto di recupero. 15:46

43' Maleh zoppica vistosamente ma stringe i denti per terminare la prima frazione di gioco e poi valutare eventualmente la sostituzione. 15:45

41' Goglichidze anticipa tutti in mischia, colpo di testa in corner. 15:43

40' Cinque minuti all'intervallo più eventuale recupero. 15:42

39' Pallone a Colombo, il quale sbaglia l'idea di gioco e l'azione d'attacco sfuma. 15:41

37' AMMONITO COLOMBO: fallo su Masini. 15:39

36' PILLOLA STATISTICA: primo centro stagionale per il capitano azzurro. 15:39

36' GOL! Genoa-EMPOLI 0-1! Rete di Grassi. Ospiti in vantaggio: uscita di Leali sul corner, Grassi si avventa sulla respinta e insacca di destro.



Guarda la scheda del giocatore Alberto Grassi15:38

35' Zanoli chiude su Pezzella concedendo il tiro dalla bandierina. 15:37

34' Malinteso Vasquez-Leali, pressing di Colombo, pallone in fallo laterale. 15:36

32' Masini prova a lanciare le punte in profondità, sventagliata fuori misura raccolta da Silvestri. 15:34

30' Sugli sviluppi, svetta De Winter che anticipa anche Leali. 15:31

29' L'Empoli si riporta in attacco, calcio d'angolo. 15:30

28' Match molto spezzettato, ritmi bassi. 15:29

26' Fallo di Henderson ai danni di Masini. 15:28

25' Scontro tra Pinamonti e Marianucci, colpo subito dall'attaccante rossoblù. 15:27

24' Martin fermato in fallo laterale sulla corsia mancina. 15:26

23' Metà della prima frazione di gioco, parziale sempre fermo sullo 0 a 0. 15:24

20' Maleh resta a terra: i sanitari applicano lo spray. Il numero 93 ospite torna in campo. 15:23

18' Calcio d'angolo per i padroni di casa, Gyasi anticipa Pinamonti. 15:22

17' Pallone filtrante sulla trequarti del Genoa, ha la meglio la difesa ospite. 15:20

15' OCCASIONE EMPOLI! Cross insidioso di Pezzella, sul secondo palo Gyasi, contrastato da Martin, calcia alto. 15:18

14' Sugli sviluppi, il pallone arriva a Esposito che calcia di prima intenzione, muro e poi fallo su Messias. 15:16

13' Corner per l'Empoli. 15:15

12' Zanoli corre sulla corsia destra, Marianucci chiude in tackle in maniera regolare e efficace. 15:14

11' Pressing di Esposito su Vasquez, rischio per il difensore rossoblù che spazza in fallo laterale. 15:13

10' Giornata soleggiata nel capoluogo ligure, terreno in ottime condizioni. 15:13

8' Marianucci protegge la sfera sullo scatto di Pinamonti, rimessa da fondo campo per Silvestri. 15:10

6' Botta di Henderson murata di Frendrup di testa, Massa interrompe il gioco per consentire il recupero al centrocampista di casa. 15:07

5' Fallo di Masini ai danni di Colombo sul lato corto dell'area di rigore. Buona chance per l'Empoli. 15:06

3' Tiro di Messias dalla distanza, il pallone colpisce Pinamonti. 15:07

2' Pressione di Colombo su Leali, che deve affrettare lo scarico della sfera. 15:03

1' INIZIA GENOA-EMPOLI! Primo pallone giocato da Maleh. 15:01

Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in maglia rossoblù, ospiti in completo bianco. 14:57

All'andata, giocata lo scorso 28 dicembre, vittoria corsara del ''Grifone'' per 2 a 1. 14:47

Vieira ritrova Badelj per la panchina, confermato Masini a centrocampo; Pinamonti al centro dell'attacco, gioca Messias. D'Aversa è senza Ismajli, rimpiazzato da Marianucci; Colombo terminale offensivo, in porta torna Silvestri. 14:46

FORMAZIONE EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri - Goglichidze, Marianucci, Cacace - Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella - Esposito, Maleh - Colombo. A disposizione: Vasquez, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Sambia, Tosto, Bacci, Kovalenko, Asmussen, Kouamé, Campaniello, Konaté. 15:01

FORMAZIONE GENOA (4-2-3-1): Leali - De Winter, Bani, Vasquez, Martin - Masini, Frendrup - Messias, Miretti, Zanoli - Pinamonti. A disposizione: Siegrist, Sommaviva, Otoa, Norton-Cuffy, Sabelli, Matturro, Badelj, Malinovskyi, Cuenca, Onana, Cornet, Ekuban, Ekhator, Venturino. 14:38

I liguri sono reduci dal ko di San Siro contro l'Inter mentre i toscani hanno perso le ultime quattro ma sono rinfrancati dal passaggio alle semifinali di Coppa Italia. 14:30

Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Francesco Luciani. Quarto Ufficiale Prontera di Bologna. Al VAR Sozza di Seregno, AVAR Marini di Roma 1.14:27

Il match del ''Ferraris'' oppone i padroni di casa, a quota 30, agli ospiti, i quali occupano la terz'ultima posizione con 21 punti. 14:24

Benvenuti alla diretta di Genoa-Empoli, gara valida per il 27° turno del campionato di Serie A. 14:22

