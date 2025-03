Partita infinita e densa di emozioni a San Siro con tante occasioni da ambo le parti. Il Milan rimane in dieci al 67' dopo il rosso diretto a Pavlovic ma pareggia con Chukwueze, di testa all'84', su assist di Leao. Nel finale saltano tutti gli schemi ma nel recupero Maignan travolge Isaksen in area, Manganiello assegna il calcio di rigore per gli ospiti dopo on-field review e Pedro non sbaglia dal dischetto, regalando ai suoi tre punti fondamentali per la corsa alla zona Champions. Tracollo del Milan che subisce la terza sconfitta consecutiva in campionato e, forse, dice definitivamente addio alle speranze di quarto posto.

Milan fermo a quota 41 in classifica, scavalcato dalla Roma e a nove punti dal quarto posto, attualmente occupato proprio dalla Lazio in attesa della gara della Juventus che chiuderà la giornata. Momento nerissimo per gli uomini di Conceiçao mentre in casa Lazio l'entusiasmo è alle stelle dopo aver ritrovato una vittoria a San Siro che, contro i rossoneri, mancava dal novembre 2019.

Nel prossimo turno il Milan sarà di scena a Lecce, la Lazio ospiterà invece l'Udinese all'Olimpico dopo l'impegno di Europa League a Plzen contro il Viktoria.