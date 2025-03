Grazie per aver seguito con noi la diretta di MONZA-TORINO, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:24

90'+3' Fine partita: MONZA-TORINO 0-2 (41' Elmas, 66' Casadei)14:21

89' Sostituzione Torino: esce Eljif Elmas, entra Karol Linetty.18:00

88' Cartellino giallo per Saúl Coco.14:20

83' Ritmi calati drasticamente, il Torino risulta in pieno controllo del match.14:12

80' Cartellino giallo per Yann Karamoh.14:14

80' Cartellino giallo per Tomás Palacios.14:09

79' Sostituzione Torino: esce Cesare Casadei, entra Gvidas Gineitis.14:08

76' Sostituzione Monza: esce Keita Baldé, entra Gaetano Castrovilli.14:06

72' Subito pericoloso Ciurria che conclude di destro, bravo Milinkovic-Savic a respingere.14:01

70' Sostituzione Monza: esce Danilo D'Ambrosio, entra Patrick Ciurria.14:01

70' Sostituzione Monza: esce Kevin Zeroli, entra Samuele Vignato.14:01

68' Sostituzione Torino: esce Ché Adams, entra Antonio Sanabria.13:58

68' Sostituzione Torino: esce Valentino Lazaro, entra Yann Karamoh.13:58

66' GOL! Monza-TORINO 0-2! Gol di Cesare CASADEI! Buona trama condotta da Adams che crossa in area, goffo l'intervento di Palacios che favorisce Casadei, ancora una volta bravo ad inserirsi e a concludere verso la porta.



64' Monza ancora una volta pericoloso sulla fascia destra, il Torino si salva con Coco.13:55

61' Il Monza prova a colpire con l'inserimento di Keita, bravo ancora una volta Coco a chiudere.13:51

58' Sostituzione Monza: esce Silvere Ganvoula, entra Dany Mota.13:47

58' Sostituzione Monza: esce Samuele Birindelli, entra Kacper Urbański.13:46

56' Ancora pericoloso il Monza, questa volta con Keita che arriva al tiro di sinistro, bravo Coco nella respinta.13:45

53' Il Torino prova a colpire in contropiede con Adams che incrocia, bravo ancora una volta Turati a bloccare in due tempi.13:43

52' Grandissima occasione per il Monza con Zeroli, fantastico l'intervento in scivolata di Maripan che evita un gol praticamente fatto.13:43

50' Ancora una volta pericolosissimo Casadei con i suoi inserimenti, fondamentale l'intervento di Turati che devia in calcio d'angolo.13:40

48' Conclusione dalla lunghissima distanza di Ricci, la palla termina abbondantemente fuori.13:38

46' Inizia il secondo tempo di MONZA-TORINO!13:36

Occhio in casa Monza soprattutto a Ciurria e Petagna che potrebbero tornare utili nel secondo tempo, nel Torino scalpita invece Sanabria.13:20

Prima frazione abbastanza equilibrata quella tra Monza e Torino. I brianzoli risultano compatti e organizzati, ma non mancano le occasioni per il Torino, soprattutto grazie ai continui inserimenti di Casadei e Vlasic. I padroni di casa si aggrappano soprattutto alle giocate di Keita e alla fisicità di Ganvoula, ma nel finale di primo tempo sono costretti a piegarsi ai granata: splendido l'inserimento di Elmas che permette alla squadra di Vanoli di tornare negli spogliatoi all'intervallo in vantaggio di un gol a zero.13:19

45'+1' Finisce il primo tempo di MONZA-TORINO!13:19

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!13:17

41' GOL! Monza-TORINO 0-1! Rete di Eljif ELMAS! Buona transizione del Torino con Vlasic che allarga bene per Lazaro, bravo a sua volta a servire Elmas, puntuale nell'inserimento e freddo nella conclusione che batte Turati.



39' Ci prova Kyriakopoulos da posizione defilata, blocca in presa bassa Milinkovic-Savic.13:10

37' Partita molto fisica, soprattutto nei duelli tra Ganvoula e i due centrali del Torino.13:09

34' Il Monza appare molto concentrato difensivamente, il Torino fatica a sfondare, soprattutto sulla corsia di destra.13:06

30' Cross pericoloso di Biraghi, bravo Lazaro ad inserirsi, meno a concludere. Il suo tiro termina parecchio alto sopra la traversa.13:02

28' Cartellino giallo per Samuele Birindelli.12:59

27' Occasione clamorosa per Walukiewicz che, dopo un ottimo inserimento, si ritrova a tu per tu con il portiere del Monza: il difensore granata però ciabatta la conclusione da buona posizione, Turati blocca senza problemi.12:59

25' Strappo di Vlasic, cross di Walukiewicz e ancora una volta inserimento insidioso di Casadei. Bravo Turati a liberare l'area in uscita.12:57

22' Ci prova Lazaro sulla destra, ma il suo cross viene ribattuto dalla difesa del Monza, molto più compatta e organizzata da qualche minuto.12:55

18' Grande occasione per il Monza con Keita che tenta la conclusione da fuori area: la palla sfiora il palo e termina fuori.12:50

16' Baricentro molto basso per il Monza che fatica a salire, il Torino sembra in pieno controllo del match.12:49

12' Ancora Casadei pericoloso, questa volta di testa: la sua conclusione risulta però lenta e centrale.12:43

10' Fino a questo momento dominio territoriale del Torino, Monza molto schiacciato.12:43

6' Squillo di Casadei che tenta il tiro da posizione parecchio defilata, la sfera termina di poco fuori a lato.12:38

4' Cerca il tiro dalla lunga distanza Adams, ma la palla termina abbondantemente fuori.12:36

1' Inizia il primo tempo di MONZA-TORINO!12:32

Il Monza non ha ottenuto alcun successo nelle cinque sfide contro il Torino in Serie A (3N, 2P), solo contro Roma, Lazio e Lecce ha disputato più match senza mai vincere nel massimo campionato (sei); più nel dettaglio, soltanto contro il Lecce (quattro) i brianzoli hanno pareggiato più partite che contro i granata (tre) nel torneo.11:28

La prima partita nella storia del Monza in Serie A è stata disputata proprio contro il Torino il 13 agosto 2022: vittoria dei granata per 2-1 all’U-Power Stadium, con gol di Miranchuk e Sanabria per i piemontesi e rete di Dany Mota per i lombardi.11:28

Le scelte di Vanoli: ce la fa Adams, torna in panchina Sanabria. In mediana confermati Casadei e Ricci, gioca Walukiewicz in difesa con Coco, Maripan e Biraghi.11:36

Le scelte di Nesta: cambio modulo per il Monza che si schiera con un inedito 4-4-2. In avanti giocano Ganvoula e Keita, torna Birindelli titolare, mentre in mediana spazio a Zeroli al fianco di Bianco.11:41

Panchina Torino: Donnarumma, Paleari, Masina, Dembele, Gineitis, Ilic, Linetty, Pedersen, Sosa, Sanabria, Karamoh.11:35

Panchina Monza: Brorsson, Leković, Urbański, Castrovilli, Forson, Pizzignacco, Pessina, Petagna, Mota Carvalho, Martins, Colombo, Mazza, Vignato, Ciurria. 11:40

Formazione TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic - Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi - Ricci, Casadei - Lazaro, Vlasic, Elmas - Adams.11:34

Formazione MONZA (4-4-2): Turati - D'Ambrosio, Izzo, Palacios, Birindelli - Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos - Ganvoula. Keita.11:37

Il Monza è reduce dalla sconfitta con la Roma per 4-0, mentre il Torino arriva dalla vittoria per 2-1 sul Milan.11:26

Benvenuti alla diretta di Monza-Torino, match valevole per la 27a giornata di Serie A!11:25

