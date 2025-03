La Roma batte in rimonta il Como e ottiene la quarta vittoria consecutiva. Ospiti in vantaggio con Da Cunha al 44'. Nella ripresa Saelemaekers in gol al 61', espulso Kempf al 63' per somma di ammonizioni, Dovbyk al 76' segna la rete decisiva su assist di Rensch. Palo di Vojvoda al minuto 88.

Nel prossimo turno di campionato per la Roma impegno in trasferta sul campo dell'Empoli, il Como affronterà in casa il Venezia.