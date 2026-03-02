La spunta il Bologna all'ultimo secondo. I rossoblù superano di misura il Pisa con una perla di Odgaard che al 90' lascia partire un missile terra aria che regala la vittoria a Vincenzo Italiano. Il Pisa sprofonda all'ultimo posto al termine di una partita giocata comunque con il giusto atteggiamento.
Il Pisa giocherà con la Juventus nel prossimo turno di campionato, il Bologna se la vedrà invece con il Verona.
90'+4'
Fine partita: PISA-BOLOGNA 0-1 (90' Odgaard).20:28
90'+1'
Sostituzione Pisa: esce Antonio Caracciolo, entra Samuel Iling-Junior.20:24
90'
GOL! Pisa-BOLOGNA 0-1! Rete di Jens ODGAARD! Appoggio di Freuler per Odgaard che di prima intenzione si gira e lascia partire un mancino potente che si insacca all'incrocio.
Sostituzione Pisa: esce Samuele Angori, entra Juan Cuadrado.19:59
60'
Fase di stallo della partita, le due squadre si studiano.19:59
57'
Tentativo dalla distanza di Leris, ottimo intervento di Casale.19:52
53'
Cartellino giallo per Remo Freuler.19:48
50'
Tentativo del Pisa con Angori, bravo Casale ad anticipare Durosinmi.19:43
46'
Inizia il secondo tempo di PISA-BOLOGNA!19:39
Nel secondo tempo occhio ovviamente a Tramoni e Iling Junior per il Pisa, nel Bologna scalpitano Rowe e Orsolini.19:22
Una prima frazione non proprio esaltante, giocata su ritmi parecchio bassi e con un paio di fiammate interessanti, entrambe targate Santiago Castro. L'argentino prima spreca una grande occasione a tu per tu con Nicolas sparando alto e poi poco dopo colpisce il palo con un bel destro incrociato. Questi gli unici sussulti di un primo tempo abbastanza piatto. All'intervallo il risultato è di 0-0.19:22
45'+5'
Finisce il primo tempo di PISA-BOLOGNA!19:22
45'
Sono stati concessi 5 minuti di recupero!19:17
43'
Possesso palla prolungato del Pisa, il Bologna si difende senza concedere grossi spazi.19:16
39'
A terra Moro per problemi di natura fisica, gioco che si ferma ancora.19:13
35'
Invenzione di Moro per Castro che incrocia di prima intenzione, la palla termina però sul palo.19:06
32'
Problemi alla spalla per Calabresi, gioco momentaneamente fermo.19:04
29'
Il Pisa prova a colpire il Bologna soprattutto in profondità, specialmente con Durosinmi e Leris. Per ora la squadra di Italiano regge.19:02
25'
Occasione enorme per il Bologna con Castro che, ben assistito da Zortea, spara altissimo sopra la traversa a tu per tu con Nicolas.18:56
22'
Sostituzione Bologna: esce Martin Vitík per un problema fisico, al suo posto entra Nicolò Casale.18:53
20'
Splendido cross di Moreo per Leris che non arriva sulla palla davvero per un niente.18:52
17'
Prova ancora a sfondare a sinistra il Bologna con Cambiaghi che tenta il cross verso il centro, bravo Nicolas a bloccare.18:49
14'
Ritmi non particolarmente alti al momento, gioco spezzettato.18:46
10'
Riprende il gioco con il Bologna momentaneamente in 10.18:42
7'
Problemi fisici per Vitik, gioco momentaneamente fermo.18:41
4'
Subito uno spunto interessante di Cambiaghi che tenta il cross per Bernardeschi, quest'ultimo non arriva sul pallone per pochi centimetri.18:41
1'
Inizia il primo tempo di PISA-BOLOGNA!18:30
Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri.17:08
Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990, con un gol di Lamberto Piovanelli.17:08
Le scelte di Italiano: ancora panchina per Orsolini, gioca Bernardeschi avanti con Castro e Cambiaghi. Gioca Moro in mediana, spazio a Lucumi.17:35
Le scelte di Hiljemark: giocano Leris e Angori sulle fasce, avanti spazio a Durosinmi con Moreo. Giocano Calabresi e Coppola dietro con Caracciolo.17:30
PREPARTITA
Pisa - Bologna è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 marzo alle ore 18:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Bologna sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Ermanno Feliciani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
10
Falli fischiati
243
Fuorigioco
38
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
27
Espulsioni
0
Cartellini per partita
2.7
Falli per cartellino
9.0
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 10 partite
Serie B: 4 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
14-09-2025
Serie B
Empoli-Spezia 1-1
23-09-2025
Coppa Italia
Cagliari-Frosinone 4-1
28-09-2025
Serie A
Roma-Verona 2-0
04-10-2025
Serie A
Inter-Cremonese 4-1
25-10-2025
Serie A
Udinese-Lecce 3-2
29-10-2025
Serie B
Venezia-Südtirol 3-0
03-11-2025
Serie A
Sassuolo-Genoa 1-2
01-12-2025
Serie A
Bologna-Cremonese 1-3
15-12-2025
Serie A
Roma-Como 1-0
20-12-2025
Serie B
Pescara-Reggiana 2-1
03-01-2026
Serie A
Sassuolo-Parma 1-1
12-01-2026
Serie A
Juventus-Cremonese 5-0
24-01-2026
Serie A
Como-Torino 6-0
01-02-2026
Serie B
Reggiana-Juve Stabia 1-1
16-02-2026
Serie A
Cagliari-Lecce 0-2
Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 1 vittoria, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte). Il Pisa ha segnato 20 gol e ne ha subiti 44; il Bologna ha segnato 36 gol e ne ha subiti 32. La partita di andata Bologna - Pisa si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 4-0.
In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-0 mentre Il Bologna ha incontrato l'Udinese vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.
Pisa e Bologna si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Bologna ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.
Pisa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990, con un gol di Lamberto Piovanelli.
Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri.
Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, nel campionato cadetto), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol.
Il Pisa ha conquistato soltanto una vittoria in 26 giornate di questa Serie A: i nerazzurri non ne avevano mai registrate così poche a questo punto del torneo; nel corso delle ultime 20 stagioni, solo tre squadre hanno vinto al massimo una volta dopo le prime 27 gare: il Chievo nel 2018/19, il Genoa nel 2021/22 e la Cremonese nel 2022/23.
Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive; l'ultima volta in cui i rossoblù hanno collezionato più successi di fila in Serie A risale allo scorso novembre (tre in quel caso).
Il Pisa è l'unica squadra che non ha vinto alcuna partita nelle ultime 15 giornate di Serie A (6N, 9P), periodo nel quale ha raccolto soltanto sei punti: almeno tre in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo.
Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 trasferte di campionato (22 centri nel periodo, per una media di 2 a incontro) e solo una volta nella sua storia è andato a segno in 12 gare esterne consecutive in una stagione di Serie A, nel 1953/54 .
Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol (19) rispetto al Bologna (18) nella mezzora centrale di gara in questa Serie A (tra il 31' e il 60'); dall'altra, il Pisa è la squadra che ha incassato più reti (17) nello stesso periodo di gioco.
Samuel Iling-Junior ha collezionato sette presenze in Serie A con il Bologna, nel 2024/25, realizzando con questa maglia la sua ultima marcatura nella competizione (settembre 2024 contro il Como); con un gol, potrebbe diventare il secondo giocatore nato dal 2003 in avanti a segno con tre maglie differenti nel torneo, dopo Matías Soulé.
L'attaccante del Bologna, Federico Bernardeschi, ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite (assist contro il Torino e rete contro l'Udinese) in Serie A e solo una volta ha partecipato ad almeno una marcatura in più match di fila nel torneo: tra gennaio e febbraio 2018, cinque con la Juventus.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: