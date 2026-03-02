Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri.17:08

Una prima frazione non proprio esaltante, giocata su ritmi parecchio bassi e con un paio di fiammate interessanti, entrambe targate Santiago Castro. L'argentino prima spreca una grande occasione a tu per tu con Nicolas sparando alto e poi poco dopo colpisce il palo con un bel destro incrociato. Questi gli unici sussulti di un primo tempo abbastanza piatto. All'intervallo il risultato è di 0-0.19:22

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Bologna? La gara tra Pisa e Bologna si giocherà lunedì 2 marzo 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Pisa - Bologna? L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Bologna sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Pisa - Bologna? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Bologna? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è Stefano Moreo con 5 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 7 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Bologna? La gara tra Pisa e Bologna si è conclusa con il risultato di 0-1 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Bologna? Il marcatore del Bologna è stato Jens Odgaard al 90'

PREPARTITA

Pisa - Bologna è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 marzo alle ore 18:30 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Bologna sarà Ermanno Feliciani. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Ermanno Feliciani Statistiche Stagionali Partite dirette 10 Falli fischiati 243 Fuorigioco 38 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 27 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 9.0 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 10 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 14-09-2025 Serie B Empoli-Spezia 1-1 23-09-2025 Coppa Italia Cagliari-Frosinone 4-1 28-09-2025 Serie A Roma-Verona 2-0 04-10-2025 Serie A Inter-Cremonese 4-1 25-10-2025 Serie A Udinese-Lecce 3-2 29-10-2025 Serie B Venezia-Südtirol 3-0 03-11-2025 Serie A Sassuolo-Genoa 1-2 01-12-2025 Serie A Bologna-Cremonese 1-3 15-12-2025 Serie A Roma-Como 1-0 20-12-2025 Serie B Pescara-Reggiana 2-1 03-01-2026 Serie A Sassuolo-Parma 1-1 12-01-2026 Serie A Juventus-Cremonese 5-0 24-01-2026 Serie A Como-Torino 6-0 01-02-2026 Serie B Reggiana-Juve Stabia 1-1 16-02-2026 Serie A Cagliari-Lecce 0-2

Attualmente il Pisa si trova 19° in classifica con 15 punti (frutto di 1 vittoria, 12 pareggi e 14 sconfitte); invece il Bologna si trova 8° in classifica con 39 punti (frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 20 gol e ne ha subiti 44; il Bologna ha segnato 36 gol e ne ha subiti 32.

La partita di andata Bologna - Pisa si è giocata il 5 ottobre 2025 e si è conclusa 4-0.

In casa il Pisa ha fatto 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, il Milan e la Fiorentina ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Torino e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina perdendo 1-0 mentre Il Bologna ha incontrato l'Udinese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Oscar Hiljemark è Stefano Moreo con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Santiago Castro con 7 gol.

Pisa e Bologna si sono affrontate 7 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 1 volta, il Bologna ha vinto 5 volte mentre i pareggi sono stati uno solo.

Pisa-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Pisa ha vinto solo una delle sette sfide di Serie A contro il Bologna (1N, 5P): 1-0 il 9 settembre 1990, con un gol di Lamberto Piovanelli.

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque sfide tra Serie A e B contro il Pisa, subendo soltanto un gol nel parziale, il 4 aprile 1993 nel torneo cadetto; nello stesso parziale, i rossoblù hanno realizzato sette centri.

Il Pisa ha vinto solo una delle otto gare casalinghe tra Serie A e B contro il Bologna (4-0, il 17 febbraio 1985, nel campionato cadetto), a fronte di tre pareggi e quattro sconfitte; inoltre, nelle ultime tre partite tra Pisa e Bologna in casa dei toscani, considerando queste due competizioni, è stato segnato solo un gol.

Il Pisa ha conquistato soltanto una vittoria in 26 giornate di questa Serie A: i nerazzurri non ne avevano mai registrate così poche a questo punto del torneo; nel corso delle ultime 20 stagioni, solo tre squadre hanno vinto al massimo una volta dopo le prime 27 gare: il Chievo nel 2018/19, il Genoa nel 2021/22 e la Cremonese nel 2022/23.

Il Bologna ha vinto le ultime due gare di campionato, dopo una serie di quattro sconfitte consecutive; l'ultima volta in cui i rossoblù hanno collezionato più successi di fila in Serie A risale allo scorso novembre (tre in quel caso).

Il Pisa è l'unica squadra che non ha vinto alcuna partita nelle ultime 15 giornate di Serie A (6N, 9P), periodo nel quale ha raccolto soltanto sei punti: almeno tre in meno rispetto a qualsiasi altra avversaria nel torneo.

Il Bologna ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 11 trasferte di campionato (22 centri nel periodo, per una media di 2 a incontro) e solo una volta nella sua storia è andato a segno in 12 gare esterne consecutive in una stagione di Serie A, nel 1953/54 .

Da una parte, solo il Milan ha segnato più gol (19) rispetto al Bologna (18) nella mezzora centrale di gara in questa Serie A (tra il 31' e il 60'); dall'altra, il Pisa è la squadra che ha incassato più reti (17) nello stesso periodo di gioco.

Samuel Iling-Junior ha collezionato sette presenze in Serie A con il Bologna, nel 2024/25, realizzando con questa maglia la sua ultima marcatura nella competizione (settembre 2024 contro il Como); con un gol, potrebbe diventare il secondo giocatore nato dal 2003 in avanti a segno con tre maglie differenti nel torneo, dopo Matías Soulé.

L'attaccante del Bologna, Federico Bernardeschi, ha preso parte a un gol in ciascuna delle ultime due partite (assist contro il Torino e rete contro l'Udinese) in Serie A e solo una volta ha partecipato ad almeno una marcatura in più match di fila nel torneo: tra gennaio e febbraio 2018, cinque con la Juventus.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: