Cala il sipario al Bluyenergy Stadium di Udine! Pairetto manda i titoli di coda di un match a conduzione friulana, conclusosi con un massiccio 3-0 per i padroni di casa. Nel primo tempo è Kabasele al minuto 10' ad aprire le danze, liberandosi dalla morsa di Rugani e ribattendo alle spalle di De Gea; seguono due punizioni di Mandragora che non riesce però a mettere il mirino sullo specchio in entrambe le situazioni. Nella ripresa, l'Udinese non rallenta, al minuto 63' è infatti Davis a guadagnare con astuzia un calcio di rigore costringendo Rugani al fallo, poi lo stesso centravanti parte dal dischetto e fa 2-0. Le sorprese non terminano qui, la Fiorentina prova ad imbastire diverse ripartenze ma al minuto 94' la parola 'fine' viene apposta dalla rete di Buksa, con veemenza il subentrato si libera dalla pressione di Rugani, vince il duello e batte De Gea sul palo lontano. Torna a sorridere l'Udinese, ferma la Viola di Vanoli.
Con l'odierno trionfo l'Udinese si proietta a quota 35 punti, resta invece invariata la situazione della Fiorentina. Uomini di Runjaic e Vanoli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Atalanta e Parma.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO DI PAIRETTO! Udinese-Fiorentina termina 3-0.22:39
90'+4'
GOL! GOL BUKSA! UDINESE-Fiorentina: 3-0. Cala il tris la formazione casalinga, il timbro è apposto da Adam Buksa! Duello fisico con Rugani, poi il centravanti si proietta a tu per tu con De Gea, calcia con il mancino e trova il palo lontano mettendo il risultato in cassaforte. Terza rete dei friulani, assist a cura di Lennon Miller.22:38
90'+3'
Prova ad insediarsi Kamara in area Viola, esce con sicurezza De Gea che fa sua la sfera.22:37
90'+2'
Duettano Ndour e Parisi, poi lo scarico è per Comuzzo che tenta il traversone verso Piccoli, ex Cagliari che non può arrivare però sul suggerimento.22:35
90'
Sono 5' i minuti addizionali segnalati dalla lavagnetta del Sig. Rapuano, si giocherà fino al 95'.22:34
89'
Ultimo giro d'orologio del tempo regolamentare, poi sarà extra-time.22:33
87'
Sostituzione Udinese: abbandona il campo Nicolo' Zaniolo, entra Lennon Miller.22:33
87'
Sostituzione Fiorentina: esce anche Nicolo' Fagioli, dentro per lui Jacopo Fazzini.22:33
86'
Conclusione, però flebile, proprio da parte del numero 10 dei friulani, fa sua la sfera De Gea.22:29
85'
Resta ancora in campo Nicolo' Zaniolo, sostituzione rimandata.22:28
84'
Fallo di Ndour su Kabasele, punizione battuta rapidamente dai bianconeri, altra sostituzione in vista.22:28
83'
Palleggia ancora la Viola in attesa dello spazio giusto, non lascia corridoi l'Udinese che attende iniziative avversarie.22:27
80'
AMMONITO Luca Ranieri: sanzionato l'intervento ai danni di Zaniolo.22:24
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato il recupero.22:21
78'
Piccoli prova a suonare la carica per i suoi, conclusione in diagonale che termina però sul fondo.22:21
76'
Sono quattro le sostituzioni sinora operate dal tecnico dell'Udinese, stesso numero dei cambi operati da Paolo Vanoli.22:20
73'
Sostituzione Udinese: fuori Jakub Piotrowski, dentro Oier Zarraga.22:19
73'
Sostituzione Udinese: Jordan Zemura, subentra per lui Hassane Kamara.22:18
73'
Sostituzione Udinese: abbandona il rettangolo di gioco Nicolo' Bertola, dentro Branimir Mlacic.22:16
71'
Sostituzione Fiorentina: fuori Moise Kean, lo sostituisce Roberto Piccoli.22:15
71'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Rolando Mandragora, dentro per lui Giovanni Fabbian.22:15
71'
Sono pronte altre sostituzioni, si attendono indicazioni da bordocampo.22:14
70'
Scocca il 70', parziale fisso sul 2-0.22:14
68'
Sostituzione Udinese: fuori Keinan Davis, lo sostituisce Adam Buksa.22:14
66'
Ci prova Parisi dalla distanza, interviene un giocatore friulano che in scivolata chiude tutto.22:09
63'
GOL! GOL DAVIS! UDINESE-Fiorentina: 2-0. Raddoppia la formazione friulana, lo fa con Keinan Davis! Fallo di Rugani sul centravanti bianconero, l'attaccante si incarica del calcio di rigore e lo trasforma con il mancino. Battuto De Gea, Udinese sul 2-0.
AMMONITO Daniele Rugani: fallo da rigore ai danni di Davis.22:06
61'
RIGORE PER L'UDINESE! Fallo di Rugani su Davis, Pairetto non ha dubbi, sarà penalty.22:05
59'
Corner di Piotrowski, termina con un nulla di fatto.22:04
58'
Davis tenta la conclusione da posizione laterale, deviazione che regala di fatto il corner ai bianconeri.22:04
56'
CI PROVA ZANIOLO! Conclusione potente dal limite dell'area che termina sul fondo.21:59
50'
Imbucata difficile di Piotrowski verso Zaniolo, chiude tutto Ranieri che non lascia passare.22:02
46'
Sostituzione Fiorentina: esce dal campo Pietro Comuzzo, lo sostituisce Marin Pongracic.22:23
46'
Sostituzione Fiorentina: fuori Marco Brescianini, dentro Cher Ndour.21:57
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.21:55
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:43
Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco ad Udine, parziale momentaneamente a favore dell'Udinese. Dopo un avvio equilibrato, in cui si sono laternate occasioni non particolarmente importanti da entrambe le parti, al minuto 10' è la formazione casalinga a mutare il tabellino: dagli sviluppi di un corner, Kabasele prende il tempo su Rugani, si proietta verso la porta ed appoggia in rete alle spalle di De Gea. Segue un primo tempo in cui la Viola tenta di recuperare il risultato, due le chance da punizione per Rolando Mandragora che non riesce però a concludere. Tre finora gli ammoniti, uno per l'Udinese e due per i Fiorentini.21:43
45'+1'
FISCHIO DI PAIRETTO: termina il primo tempo.21:35
45'
Sarà un solo minuto addizionale, si giocherà fino al 46'.21:34
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi sarà possibile assegnazione del recupero.21:30
42'
Palla inattiva dai 25 metri a favore della Viola, Fagioli tocca leggermente per Mandragora che conclude debolmente sul fondo con il mancino.21:29
40'
Scocca il 40', parziale invariato al Bluenergy Stadium.21:28
37'
Risposta determinante di De Gea, annullata la chance del 2-0 ai giocatori bianconeri a pochi metri di distanza dallo specchio.21:25
35'
Ripartenza rapida di Zaniolo che deve però temporeggiare in attesa di soluzioni amiche, mantiene il possesso l'Udinese.21:21
32'
AMMONITO Kingsley Ehizibue: ammonito il centrocampista friulano.21:21
32'
AMMONITO Fabiano Parisi: secondo giallo in casa Viola.21:21
30'
Superate le porte della prima mezz'ora di gioco, risultato parziale fisso sull'1-0 a favore dei padroni di casa.21:16
28'
AMMONITO Marin Pongracic: speso il fallo tattico ai danni di Zaniolo.21:14
27'
OCCASIONE MANDRAGORA! Serie di rimpalli in area friulana, poi l'ultimo della serie è favorevole a Rolando Mandragora, rigore in movimento che viene però spedito di molto oltre la traversa di Okoye, sarà rinvio dal fondo.21:14
24'
Ora il possesso torna ai friulani, attende la Viola che ha fretta di recuperare la sfera.21:12
22'
De Gea rischia sulla pressione di Ekkelenkamp, poi l'estremo gira velocemente verso Ranieri ma sbaglia l'apertura e concede la rimessa ai bianconeri.21:11
20'
Zaniolo sfida Pongracic all'uno contro uno ma viene murato, poi reclama un giro dalla bandierina ma viene concessa la rimessa dal fondo a De Gea, proteste generali che non mutano la decisione di Pairetto.21:08
18'
Batte Mandragora potentemente verso la porta, conclusione forte ma imprecisa che termina oltre la traversa difesa da Okoye.21:05
17'
Brescianini guadagna un calcio di punizione da posizione più che invitante, posizione la barriera Okoye, andrà Mandragora con il mancino o Nicolo' Fagioli con il destro.21:04
14'
Suggerimento profondo di Parisi verso Brescianini, è attento Ehizibue che fa scorrere sul fondo.21:01
13'
Fiorentina che recupera ora il possesso in attesa del corridoio vincente, attende l'Udinese che chiude gli spazi.21:01
10'
GOL! GOL KABASELE! UDINESE-Fiorentina: 1-0. Arriva al minuto 10' la rete del vantaggio friulano, la rete è di Christian Kabasele! Dagli sviluppi di un corner bianconero Zaniolo crea una traiettoria a rientrare, sul suggerimento verso il secondo palo compare Kabasele che sguscia alle spalle di Rugani e conclude in rete. Vantaggio casalingo, assist a cura di Nicolo' Zaniolo.
A coadiuvare il fischietto piemontese sono designati gli assistenti di linea Passeri-Mondin; il IV Uomo ufficiale sarà il Sig. Rapuano; postazione VAR presidiata dal Sig. Paterna, ausiliato dall'A.VAR Doveri.20:22
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Luca Pairetto, della sezione di Nichelino.20:21
Luci accese al Bluenergy Stadium di Udine, è tempo di Udinese-Fiorentina! Nell'odierno posticipo di A, il calendario chiama al confronto friulani e toscani in una sfida che chiuderà il sipario della ventisettesima giornata della corrente stagione, Bianconeri e Viola rinnovano l'incrocio dopo poco più di tre mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 21 dicembre, nella gara che si concluse con una goleada per 5-1 inflitta dai Gigli alle Zebrette. Momentaneamente, l'Udinese è in 12^ posizione con 32 punti totalizzati; 16^ posto invece per la Fiorentina che ha sinora ottenuto 24 punti.20:21
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Fiorentina, gara valida per il turno numero 27 del Campionato di Serie A Enilive.20:16
Sostituzione: esce Marin Pongracic ed entra Pietro Comuzzo (Fiorentina)
61'
Ammonito Daniele Rugani (Fiorentina)
63'
Rigore di Keinan Davis (Udinese)
68'
Sostituzione: esce Keinan Davis ed entra Adam Buksa (Udinese)
71'
Sostituzione: esce Moise Kean ed entra Roberto Piccoli (Fiorentina)
73'
Sostituzione: esce Jordan Zemura ed entra Hassane Kamara (Udinese)
80'
Ammonito Luca Ranieri (Fiorentina)
87'
Sostituzione: esce Nicolò Fagioli ed entra Jacopo Fazzini (Fiorentina)
94'
Gol di Adam Buksa (Udinese)
PREPARTITA
Udinese - Fiorentina è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 marzo alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Fiorentina sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Luca Pairetto
Statistiche Stagionali
Partite dirette
9
Falli fischiati
257
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
5
Ammonizioni
46
Espulsioni
3
Cartellini per partita
5.4
Falli per cartellino
5.2
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 9 partite
Serie B: 5 partite
Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte). L'Udinese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 39; la Fiorentina ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42. La partita di andata Fiorentina - Udinese si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 5-1.
In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, Como e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 3-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Pisa vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.
Udinese e Fiorentina si sono affrontate 99 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 24 volte, la Fiorentina ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.
Udinese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei gare contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P) e, dopo i successi di maggio e dicembre 2025, può registrare tre successi consecutivi contro i friulani per la prima volta dal 2018 (quattro in quell'occasione).
L'Udinese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1V): tante sconfitte quante nelle precedenti 18 partite interne contro questa avversaria nella competizione (9V, 6N).
Nelle ultime quattro gare tra Udinese e Fiorentina in Serie A sono stati segnati in media 4.5 gol a incontro, per un totale di 18 centri: esattamente il doppio rispetto a quanti le due squadre ne avevano realizzati nelle quattro sfide precedenti (nove, per una media di 2.25 a partita).
La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P): tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 18 gare esterne (6N, 10P); inoltre, dopo il 2-1 contro il Como, la Viola potrebbe vincere due partite di fila fuori casa nel torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2024 (quattro in quell'occasione).
Dopo aver perso solo una delle precedenti cinque partite (3V, 1N), l’Udinese è uscita sconfitta in ognuna delle ultime tre gare di Serie A e solo una volta ha registrato almeno quattro ko di fila nel massimo campionato sotto la gestione di Kosta Runjaic (cinque, tra marzo e aprile 2025).
15 dei 24 punti raccolti dalla Fiorentina in questa Serie A sono arrivati nel 2026; inoltre, dopo i successi contro Como e Pisa, la Viola potrebbe vincere tre partite di fila in campionato per la prima volta da gennaio-febbraio 2025.
L'Udinese ha ottenuto solo 19 dei 32 punti totali in questa Serie A contro formazioni attualmente nel lato destro della classifica: soltanto cinque squadre hanno fatto peggio; inoltre, solo Hellas Verona (20) e Cagliari (19) hanno subito più reti dei friulani (18, come il Bologna) contro queste avversarie.
La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A: sei; sul fronte opposto, nessuna formazione ha subito più reti dal dischetto rispetto all'Udinese: sei, come il Napoli.
Nicolò Zaniolo, che ha giocato la seconda parte dello scorso torneo con la Fiorentina (nove partite e zero gol in campionato), ha realizzato cinque reti in questa Serie A e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nella competizione, arrivando a sei con la Roma nel 2019/20.
Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A e con la maglia della Fiorentina ha fatto meglio solo tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso); inoltre, l'Udinese è la sua vittima preferita nel torneo, grazie a sei centri realizzati in otto confronti, tra cui una doppietta nella gara d'andata.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: