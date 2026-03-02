Con l'odierno trionfo l'Udinese si proietta a quota 35 punti, resta invece invariata la situazione della Fiorentina. Uomini di Runjaic e Vanoli che saranno impegnati nella prossima giornata rispettivamente contro Atalanta e Parma.

Cala il sipario al Bluyenergy Stadium di Udine! Pairetto manda i titoli di coda di un match a conduzione friulana, conclusosi con un massiccio 3-0 per i padroni di casa. Nel primo tempo è Kabasele al minuto 10' ad aprire le danze, liberandosi dalla morsa di Rugani e ribattendo alle spalle di De Gea; seguono due punizioni di Mandragora che non riesce però a mettere il mirino sullo specchio in entrambe le situazioni. Nella ripresa, l'Udinese non rallenta, al minuto 63' è infatti Davis a guadagnare con astuzia un calcio di rigore costringendo Rugani al fallo, poi lo stesso centravanti parte dal dischetto e fa 2-0. Le sorprese non terminano qui, la Fiorentina prova ad imbastire diverse ripartenze ma al minuto 94' la parola 'fine' viene apposta dalla rete di Buksa, con veemenza il subentrato si libera dalla pressione di Rugani, vince il duello e batte De Gea sul palo lontano. Torna a sorridere l'Udinese, ferma la Viola di Vanoli.

Luci accese al Bluenergy Stadium di Udine, è tempo di Udinese-Fiorentina! Nell'odierno posticipo di A, il calendario chiama al confronto friulani e toscani in una sfida che chiuderà il sipario della ventisettesima giornata della corrente stagione, Bianconeri e Viola rinnovano l'incrocio dopo poco più di tre mesi dall'ultima volta, risalente allo scorso 21 dicembre, nella gara che si concluse con una goleada per 5-1 inflitta dai Gigli alle Zebrette. Momentaneamente, l'Udinese è in 12^ posizione con 32 punti totalizzati; 16^ posto invece per la Fiorentina che ha sinora ottenuto 24 punti.20:21

Si chiude dopo un lieve recupero la prima frazione di gioco ad Udine, parziale momentaneamente a favore dell'Udinese. Dopo un avvio equilibrato, in cui si sono laternate occasioni non particolarmente importanti da entrambe le parti, al minuto 10' è la formazione casalinga a mutare il tabellino: dagli sviluppi di un corner, Kabasele prende il tempo su Rugani, si proietta verso la porta ed appoggia in rete alle spalle di De Gea. Segue un primo tempo in cui la Viola tenta di recuperare il risultato, due le chance da punizione per Rolando Mandragora che non riesce però a concludere. Tre finora gli ammoniti, uno per l'Udinese e due per i Fiorentini.21:43

PREPARTITA

Udinese - Fiorentina è valevole per la giornata numero 27 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 marzo alle ore 20:45 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Fiorentina sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 257 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 46 Espulsioni 3 Cartellini per partita 5.4 Falli per cartellino 5.2 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2 06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1 20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0 06-01-2026 Serie A Pisa-Como 0-3 18-01-2026 Serie A Parma-Genoa 0-0 01-02-2026 Serie A Como-Atalanta 0-0 15-02-2026 Serie A Parma-Verona 2-1 02-03-2026 Serie A Udinese-Fiorentina 3-0

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 35 punti (frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 16° in classifica con 24 punti (frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 31 gol e ne ha subiti 39; la Fiorentina ha segnato 30 gol e ne ha subiti 42.

La partita di andata Fiorentina - Udinese si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 5-1.

In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Bologna e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, Como e il Pisa ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 3-0 mentre La Fiorentina ha incontrato il Pisa vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 8 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 8 gol.

Udinese e Fiorentina si sono affrontate 99 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 24 volte, la Fiorentina ha vinto 47 volte mentre i pareggi sono stati 28.

Udinese-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina ha vinto quattro delle ultime sei gare contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P) e, dopo i successi di maggio e dicembre 2025, può registrare tre successi consecutivi contro i friulani per la prima volta dal 2018 (quattro in quell'occasione).

L'Udinese ha perso tre delle ultime quattro gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1V): tante sconfitte quante nelle precedenti 18 partite interne contro questa avversaria nella competizione (9V, 6N).

Nelle ultime quattro gare tra Udinese e Fiorentina in Serie A sono stati segnati in media 4.5 gol a incontro, per un totale di 18 centri: esattamente il doppio rispetto a quanti le due squadre ne avevano realizzati nelle quattro sfide precedenti (nove, per una media di 2.25 a partita).

La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre trasferte di Serie A (1P): tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 18 gare esterne (6N, 10P); inoltre, dopo il 2-1 contro il Como, la Viola potrebbe vincere due partite di fila fuori casa nel torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2024 (quattro in quell'occasione).

Dopo aver perso solo una delle precedenti cinque partite (3V, 1N), l’Udinese è uscita sconfitta in ognuna delle ultime tre gare di Serie A e solo una volta ha registrato almeno quattro ko di fila nel massimo campionato sotto la gestione di Kosta Runjaic (cinque, tra marzo e aprile 2025).

15 dei 24 punti raccolti dalla Fiorentina in questa Serie A sono arrivati nel 2026; inoltre, dopo i successi contro Como e Pisa, la Viola potrebbe vincere tre partite di fila in campionato per la prima volta da gennaio-febbraio 2025.

L'Udinese ha ottenuto solo 19 dei 32 punti totali in questa Serie A contro formazioni attualmente nel lato destro della classifica: soltanto cinque squadre hanno fatto peggio; inoltre, solo Hellas Verona (20) e Cagliari (19) hanno subito più reti dei friulani (18, come il Bologna) contro queste avversarie.

La Fiorentina è la squadra che ha segnato più gol su calcio di rigore in questa Serie A: sei; sul fronte opposto, nessuna formazione ha subito più reti dal dischetto rispetto all'Udinese: sei, come il Napoli.

Nicolò Zaniolo, che ha giocato la seconda parte dello scorso torneo con la Fiorentina (nove partite e zero gol in campionato), ha realizzato cinque reti in questa Serie A e solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nella competizione, arrivando a sei con la Roma nel 2019/20.

Moise Kean è andato a segno in ciascuna delle ultime tre gare di Serie A e con la maglia della Fiorentina ha fatto meglio solo tra ottobre e novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso); inoltre, l'Udinese è la sua vittima preferita nel torneo, grazie a sei centri realizzati in otto confronti, tra cui una doppietta nella gara d'andata.

