Grazie per aver seguito la diretta di Bologna-Udinese 3-0 valida per la 28° giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:32

Il Bologna sale in ottava posizione superando proprio l'Udinese e agganciando la Fiorentina a quota 40 punti. I friulani, invece, restano decimi a quota 38 punti, in attesa delle partite di Torino e Sassuolo subito dietro in classifica.14:32

Squadra di casa che nei primi 15 minuti sigla due reti con Posch e Moro, entrambi siglati da fuori area. Nonostante ciò, l'Udinese resta in partita e attacca per buona parte del primo tempo, mettendo a segno 11 tiri verso la porta. Nella ripresa il Bologna, però, chiude subito il match grazie a Barrow, che trasforma un rigore in movimento su assist di Moro. L'Udinese perde fiducia e fatica a ritrovare equilibrio, mentre i rossoblù gestiscono in lungo e in largo fino al fischio finale.14:31

Il Bologna batte l'Udinese per 3-0 con una prova di forza e la scavalca in classifica.14:27

90'+6' Finisce qui! Bologna 3-0 Udinese.14:27

90'+5' Pafundi prova a mettersi in mostra con una verticalizzazione con l'esterno mancino, palla però troppo profonda e comodamente tra le mani di Bardi.14:26

90'+2' Uno-due tra Orsolini e Medel, con il primo che termina a terra su un leggero contatto con Pereyra: l'arbitro dice che non c'è nulla e la palla si perde sul fondo.14:24

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.14:22

86' Entra James Abankwah, esce Sandi Lovrić. Quinta e ultima sostituzione per l'Udinese.14:19

86' Ci prova anche Soriano! Azione simile a quella di poco fa, con Soriano che arriva al limite e calcia con il destro, spedendo però alto sopra la traversa.14:18

86' Dominguez con il destro! Orsolini parte largo sulla destra palla al piede, si accentra e serve sulla corsa Dominguez che colpisce di collo destro e manda di un soffio sopra l'incrocio di destra.14:17

83' Palla profonda per Beto, Bardi legge male la traiettoria e prende la palla con le mani sulla linea laterale dell'area, tra le vistose proteste dell'attaccante dell'Udinese che chiedeva un calcio di punizione.14:15

78' Bell'inserimento di Pafundi che chiede e ottiene l'uno-due da Nestorovski ma una volta entrato in area è sfortunato perchè la palla gli rimbalza sul tacco e permette il recupero alla difesa rossoblù.14:10

77' Ritmi un po' calati in questo finale, con l'Udinese che fatica a trovare l'intensità vista nel primo tempo e con il Bologna che fa passare i minuti.14:09

74' Entra Adam Masina, esce Destiny Udogie. Quarta sostituzione per l'Udinese.14:06

74' Entra Tolgay Arslan, esce Lazar Samardžić. Terza sostituzione per l'Udinese.14:06

74' Entra Simone Pafundi, esce Florian Thauvin. Seconda sostituzione per l'Udinese.14:05

73' Silvestri risponde a Sansone! Imbucata centrale di Dominguez per Sansone che pressato da Zeegelaar calcia sbilanciato col mancino e consentendo a Silvestri di rispingere con i pugni.14:05

70' Entra Lorenzo De Silvestri, esce Stefan Posch. Quinta e ultima sostituzione per il Bologna.14:02

70' Entra Gary Medel, esce Nikola Moro. Quarta sostituzione per il Bologna.14:02

68' Palla pericolosa all'interno dell'area dell'Udinese, con Orsolini che manca l'aggancio con la sfera e permette il recupero di Udogie.14:00

65' Riprende ora il gioco. Ci sarà sicuramente un recupero più corposo in seguito a questo episodio.13:57

64' Gioco fermo da qualche minuto per un problema tecnico agli auricolari dell'arbitro Ferrieri Caputi.13:56

61' Cross morbido dalla trequarti di Pereyra per Nestorovski che viene però sbilanciato con astuzia da Posch e termina a terra, facendo finire la palla sul fondo.13:52

59' Entra Roberto Soriano, esce Musa Barrow. Terza sostituzione per il Bologna.13:51

58' Entra Nicolás Domínguez, esce Lewis Ferguson. Seconda sostituzione per il Bologna.13:50

58' Entra Riccardo Orsolini, esce Michel Aebischer. Prima sostituzione per il Bologna.13:50

56' Pereyra scarica per Lovric che prova la conclusione dalla lunga distanza: Bardi blocca senza preoccupazioni.13:47

53' Cross dalla destra di Aebischer che viene deviato e termina in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, la palla carambola sui piedi di Posch, che non è freddo sottoporta e manda sul fondo.13:45

52' Barrow ad un soffio dalla doppietta! Altra azione sulla corsia mancina dei rossoblù, con la palla che arriva al limite per Barrow che calcia forte e a giro, mandando di pochi centimetri sopra l'incrocio di destra.13:44

49' GOL! BOLOGNA-Udinese 3-0! Rete di Barrow! Grandissima azione del Bologna: Barrow inizia l'azione a centrocampo verticalizzando sulla sinistra per Kyriakopoulos che arriva sul fondo e crossa a rimorchio per Moro. Il centrocampista rossoblù finta il tiro, se la sposta con il tacco e lascia per l'arrivo di Barrow, che calcia un rigore in movimento e battendo Silvestri sul palo di destra.



48' Beto calcia alto! Verticalizzazione per Beto che si inserisce alle spalle di Posch e mette a terra la sfera stoppandola di petto, poi conclude in girata con il mancino, mandando però alto sulla traversa.13:40

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Bologna.13:36

46' Entra Ilija Nestorovski, esce Festy Ebosele. Prima sostituzione per l'Udinese.13:37

Uno-due micidiale quello dei rossoblù, che hanno colpito nel primo quarto d'ora, senza lasciare scampo ai friulani. Nella restante mezz'ora l'Udinese ha creato tanto, arrivando ben 11 volte al tiro, senza trovare però la rete dell'2-1.13:27

Primo tempo giocato a ritmi elevatissimi: la squadra di casa apre le danze al terzo minuto con un gol dalla distanza di Posch, che prende la mira e calcia fortissimo con il destro, insaccando sotto la traversa. Al 12esimo arriva il raddoppio con Moro che arriva palla al piede fino al limite dell'area, finta il tiro con il mancino e conclude con il destro, infilando Silvestri sul primo palo. L'Udinese gestisce poi la sfera creando varie occasioni, per lo più sui piedi di Zeegelaar e Beto, ma la difesa rossoblù non permette la via per il gol, chiudendo lo specchio.13:25

45'+4' Termina qui il primo tempo! Squadre a riposo sul risultato di 2-0.13:20

45'+3' Ci prova Samardzic dalla distanza! Punizione battuta da Samardzic con il mancino verso il palo di sinistra, con Bardi che si allunga e mette in angolo respingendo con i guantoni.13:20

45'+2' Cartellino giallo per Lucumí: grande giocata di Beto che salta il difensore rossoblù e viene steso. Primo ammonito per il Bologna.13:18

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.13:16

43' Super giocata di Beto! Imbucata per Beto che spalle alla porta la stoppa d'esterno mancino a rientrare e calcia a giro con il destro, sfiorando l'incrocio di destra.13:14

41' Punizione dalla zona di centrocampo battuta da Kyriakopoulos verso il secondo palo, con Lucumì che non arriva per poco: palla sul fondo.13:12

37' Verticalizzazione di Sansone per Kyriakopoulos che però se la allunga e manda sul fondo, anche grazie alla chiusura difensiva di Ehizibue.13:09

37' Calcia Sansone a giro, superando la barriera, ma spedendo sul fondo.13:08

36' Bella imbucata per Sansone che prova a fare tutto da solo nella trequarti avversaria ma viene steso dal rientro di Ehizibue: punizione sulla trequarti per il Bologna.13:07

33' Grande giocata di Thauvin sulla destra che entra in area e termina a terra sul contatto con Lucumì. Anche in questo caso l'arbitro lascia correre.13:04

28' Zeegelaar al volo! Rimessa laterale lunga verso Beto, posizionato sul primo palo, che fa sponda per Zeegelaar, il quale colpisce al volo e manda alto.13:00

27' Lovric si incarica della battuta ma colpisce in pieno la barriera. Palla che termina in rimessa laterale.12:59

26' Samardzic imbuca per Thauvin che salta Lucumi e viene steso pochi centimetri prima della linea dell'area da Schouten: punizione dal limite per l'Udinese.12:58

23' Cross dalla sinistra di Udogie verso Beto che ha tutto il tempo per caricare e colpire di testa, ma non inquadra lo specchio.12:54

22' Ci prova di testa Zeegelaar! Angolo battuto dalla destra da Samardzic, Zeegelaar stacca e colpisce di testa, indirizzando verso il secondo palo, ma sulla linea si trova Posch che respinge la conclusione.12:54

20' Grande giocata di Udogie che fa metà campo palla al piede saltando due uomini ma, una volta arrivato al limite dell'area, resta a terra su un presunto contatto con Ferguson: l'arbitro dice che il giocatore rossoblù è intervenuto sulla sfera e lascia giocare.12:52

16' Potenziale occasione per l'Udinese: cross dalla sinistra verso il centro dove Bijol fa sponda di testa verso il primo palo dove Beto la stoppa di betto per Samardzic che conclude al volo di sinistro non trovando però lo specchio.12:48

12' GOL! BOLOGNA-Udinese 2-0! Rete di Moro! Palla persa dall'Udinese in ripartenza, con Schouten che anticipa Lovric e con Barrow che serve Moro. Il centrocampista rossoblù arriva al limite dell'area, finta il tiro con il mancino e rientra con il destro, dunque conclude rasoterra sul primo palo, battendo Silvestri e siglando la rete del raddoppio.



10' Aebischer avanza palla al piede sulla destra e prova a crossare, ma viene sbilanciato nel momento dell'impatto e consegna la palla a Silvestri.12:42

8' Cartellino giallo per Bijol: il difensore dell'Udinese interviene in ritardo ai danni di Sansone che lo aveva saltato. Primo ammonito del match.12:40

6' Prova a rispondere l'Udinese: Zeegelaar serve centralmente Lovric che si gira e calcia dalla distanza, ma indirizzando centralmente tra le braccia di Bardi.12:38

3' GOL! BOLOGNA-Udinese 1-0! Rete di Posch! Gol clamoroso del difensore del Bologna: azione che si svolge sulla sinistra con Soriano che crossa al centro, ma la palla viene allontanata da dalla difesa friulana fuori dall'area sui piedi di Barrow, che appoggia lateralmente per Posch, il quale dai 30 metri colpisce di collo destro e manda la sfera sotto la traversa, con Silvestri ingannato dalla traiettoria.



2' Prima verticalizzazione sulla sinistra verso Udogie che viene però anticipato da Posch e commette fallo.12:33

Via al match. Primo possesso per l'Udinese.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Ferrieri Caputi, della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Bindoni e Scarpa. Il quarto uomo Mariani. Al Var e Avar spazio alla coppia Mazzoleni-Marini.11:50

Sottil deve sopperire a squalifiche e infortuni, con il forfeit all’ultimo minuto di Success che non si siederà nemmeno in panchina. Tra i pali Silvestri, con Ebosse, Bijol e Udogie a formare il trio difensivo. Sulle corsie esterne ci saranno Ehizibue e Zeegelaar. Samardzic partirà come mediano e verrà affiancato da Pereyra e Lovric. Davanti la coppia Beto e Thauvin.11:50

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si schiera con un 3-5-2: Silvestri – Ebosse, Bijol, Udogie – Ehizibue, Pereyra, Samardzic, Lovric, Zeegelaar – Beto, Thauvin.11:49

Alcune novità in casa Bologna, con Skorupski che non ce la fa a scendere in campo e termina in tribuna, sostituito tra i pali da Bardi. In difesa Kyriakopoulos vince il ballottaggio con il connazionale Lykogiannis e completa il quartetto composto da Lucumi, Soumaoro e Posch. In mediana Moro e Schouten, con Aebischer, Ferguson e Sansone alle spalle di Barrow. Panchina per Dominguez e Orsolini.11:49

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna scende in campo con un 4-2-3-1: Bardi – Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos – Moro, Schouten – Aebischer, Ferguson, Sansone – Barrow.11:49

Le due squadre si affrontano oggi per la 92esima volta nella loro storia. Le vittorie rossoblù sono 34, quelle bianconere 31, con 26 pareggi. Nel match di andata, giocatosi al Dacia Arena di Udine, è finito 1-2 per il Bologna, con le reti di Beto, Sansone e Posch.11:49

La squadra friulana, invece, è arrivata alla sosta in uno stato ottimale di forma, grazie alle vittorie contro Empoli e Milan. Oggi, però, dovrà fare a meno di due difensori titolari causa squalifica: Rodrigo Becao e Perez.11:49

La squadra di casa, dopo la meritata vittoria contro l’Inter in casa del 26 febbraio, ha subito la sconfitta esterna con il Torino e ha pareggiato contro Lazio e Salernitana.11:48

Si affrontano quest’oggi il Bologna di Thiago Motta e l’Udinese di Andrea Sottil, due squadre che hanno quasi matematicamente conquistato la quota salvezza, ma che tengono sempre un occhio attento alle posizioni valevoli per l’Europa, anche grazie alle ottime prestazioni offerte quest’anno.11:48

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna-Udinese, gara valida per la 28a giornata del campionato di Serie A.11:48