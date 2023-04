Grazie per aver seguito la diretta di Monza-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:09

Vittoria all'inglese per la Lazio, che regola il Monza con un gol per tempo. Sono proprio i biancocelesti a partire meglio nella prima frazione, trovando la rete del vantaggio al 13' con Pedro: Zaccagni scappa sulla sinistra e cerca uno scarico che, allungato involontariamente da Rovella, finisce nella zona dello spagnolo, il quale sorprende la difesa di casa e batte Di Gregorio sul secondo palo. Il Monza reagisce con Sensi, che scheggia il palo di testa su cross di Ciurria, e al 33' non sfrutta la più grande occasione della sua partita: Ciurria crossa di prima per Petagna, che colpisce a botta sicura di testa, ma trova una grande risposta di Provedel. Nei primi minuti della ripresa sono i cartellini gialli sventolati da Marcenaro a farla da padrone, finché, al 56', Milinkovic-Savic segna la rete del definitivo 2-0 con uno splendido calcio di punizione a giro dal limite. Le sostituzioni effettuate da Palladino non cambiano l'inerzia della partita e il Monza va vicino a riaprirla solo al 90', quando Gytkjaer spreca una buona occasione da posizione ravvicinata.17:09

Quinto successo nelle ultime sei partite, nelle quali non ha subito nemmeno un gol, per la Lazio, che consolida il secondo posto portandosi a +5 sull'Inter terza e a sette punti di vantaggio sull'Atalanta quinta. Torna a perdere dopo tre partite, invece, il Monza, che mantiene comunque quindici punti di vantaggio sulla zona retrocessione.17:08

90'+4' FISCHIO FINALE: MONZA-LAZIO 0-2. I gol di Pedro e Milinkovic-Savic regalano a Sarri la seconda vittoria consecutiva senza subire gol.16:53

90'+2' Tentativo dal limite di Mota, che salta Hysaj rientrando sul destro e calcia, ma colpisce male e il pallone finisce alto.16:50

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:49

90' COS'HA SPRECATO GYTKJAER! Colpani porta palla e calcia forte dai 20 metri, trovando la risposta corta di Provedel. Sulla respinta il pallone arriva al centravanti biancorosso, che prova a concludere di controbalzo, ma calcia alto da posizione ravvicinata.16:49

89' Occasione per Gytkjaer, che riceve un cross basso da Sensi, ma sbaglia il controllo e il pallone scivola sul fondo.16:47

86' Continua a palleggiare lentamente il Monza, che continua a non trovare spazi in fase offensiva.16:45

83' Quarta sostituzione per la Lazio. Esce Manuel Lazzari, esordio in campionato con la maglia biancoceleste per Luca Pellegrini.16:41

82' Corner di Colpani per lo stacco di testa di Pablo Marì, che non trova la porta.16:40

80' Quinta sostituzione per il Monza. Fuori José Machín, dentro Andrea Barberis.16:39

80' AMMONITO Felipe Anderson per un colpo a Dany Mota.16:38

79' Torna ad alzare il proprio baricentro la Lazio, che ora concede meno spazio al palleggio del Monza.16:37

76' AMMONITO Stefano Sensi, in ritardo su Felipe Anderson.16:35

76' Tiro-cross insidioso di Felipe Anderson, che cerca Immobile sul secondo palo. Di Gregorio ci arriva con la punta delle dita.16:35

74' PILLOLA STATISTICA: Rete numero 65 con la maglia della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic considerando tutte le competizioni: il centrocampista è diventato il giocatore straniero con più reti nella storia del club biancoceleste.16:33

71' Quarta sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Gianluca Caprari, al suo posto Christian Gytkjær.16:30

71' Terza sostituzione per la Lazio. Esce Luis Alberto, entra Toma Bašić.16:30

71' Seconda sostituzione per la Lazio. Danilo Cataldi lascia spazio a Matías Vecino.16:29

68' Giropalla prolungato dei padroni di casa, che non trovano però un varco nella difesa biancoceleste.16:26

65' Prima sostituzione per la Lazio. Fuori Pedro, torna in campo Ciro Immobile.16:23

62' Palladino prova a dare una scossa ai suoi con queste tre sostituzioni. La Lazio, però, sembra in pieno controllo del match.16:21

59' Terza sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Nicolò Rovella, al suo posto Andrea Colpani.16:18

59' Seconda sostituzione per il Monza. Esce Andrea Petagna, entra Dany Mota Carvalho.16:17

59' Prima sostituzione per il Monza. Fuori Marlon, dentro Valentin Antov.16:17

59' AMMONITO Mattia Zaccagni, in ritardo su Rovella.16:16

58' Conclusione forte dai 30 metri di Machin, il cui tiro rimbalza davanti a Provedel, che però non si fa sorprendere e blocca.16:16

56' GOL! Monza-LAZIO 0-2! Rete di Sergej Milinković-Savić! Calcio di punizione dal limite splendido del serbo, che fa girare la conclusione sul primo palo e trova il raddoppio per i biancocelesti.



55' AMMONITO anche Giulio Donati, intervenuto irregolarmente su Zaccagni.16:12

53' Riprende ora il gioco con il numero 20 biancoceleste che si è ristabilito.16:11

52' AMMONITO Marlon per l'intervento in gioco pericoloso su Zaccagni.16:10

51' Resta a terra Zaccagni, toccato duro da Marlon.16:09

48' AMMONITO anche Gianluca Caprari, in ritardo su Lazzari. Era diffidato, salterà il match con l'Udinese.16:06

47' AMMONITO Patrick Ciurria per una trattenuta ai danni di Zaccagni.16:05

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Monza-Lazio. Nessun cambio per i due allenatori.16:03

È stata ottima, finora, la gestione del possesso da parte della Lazio, che nella ripresa potrà sfruttare la sua qualità per ripartire negli spazi che il Monza sarà costretto a lasciare nel tentativo di pareggiare il match. Tra i biancocelesti, sugli scudi ci sono sicuramente i tre attaccanti, con Pedro mattatore, ma anche Luis Alberto. I padroni di casa sono riusciti a tratti a sviluppare il proprio gioco, ma hanno dimostrato di poter essere pericolosi soprattutto sul lato destro, con Ciurria spesso libero di puntare Hysaj e andare al cross.15:54

Primo tempo ricco di emozioni quello dell'U-Power Stadium, dove è la Lazio a partire meglio, trovando la rete che fin qui sta decidendo il match al 13' con Pedro: Zaccagni scappa sulla sinistra e cerca uno scarico che, allungato involontariamente da Rovella, finisce nella zona dello spagnolo, il quale sorprende la difesa di casa e batte Di Gregorio sul secondo palo. Il Monza reagisce e cinque minuti più tardi va vicino al pareggio con Sensi, che scheggia il palo di testa su cross di Ciurria. I biancocelesti, però, non smettono di attaccare e sfiorano il raddoppio con una conclusione a giro di Luis Alberto, mentre al 33' arriva la più grande occasione della prima frazione per i brianzoli: Sensi apre per Ciurria che crossa di prima per Petagna, il quale colpisce a botta sicura di testa, ma trova la grande risposta di Provedel.15:51

45' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-LAZIO 0-1. Biancocelesti in vantaggio con il gol di Pedro.15:47

42' Altra conclusione di Luis Alberto, che riceve al limite dell'area da Pedro e calcia di prima sul primo palo, senza trovare i pali di Di Gregorio.15:44

39' Riprende subito il gioco. Tutto ok per il brasiliano.15:39

38' Problema fisico per Felipe Anderson, rimasto a terra dolorante.15:39

36' Azione personale di Rovella, che recupera palla su un passaggio orizzontale di Pedro, porta palla fino al limite dell'area e cerca la conclusione a incrociare con il sinistro, ma non trova la porta.15:37

35' Dopo la gran parata, Provedel commette un errore in uscita alta su cross di Sensi. Carlos Augusto riesce a colpire di testa, ma non ne approfitta, concludendo sul fondo.15:36

33' CHE PARATA DI PROVEDEL! Ottimo sviluppo offensivo del Monza, con Sensi che apre per Ciurria, il quale crossa di prima in mezzo per Petagna. L'ex Spal colpisce di testa a botta sicura, ma trova la grande risposta del portiere biancoceleste.15:35

32' Torna a farsi vedere davanti il Monza, che guadagna un corner con Ciurria.15:33

29' PILLOLA STATISTICA: Il Monza ha raccolto un solo punto in cinque sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni in classifica in Serie A (2-2 v Inter il 7 gennaio scorso), inclusa la sconfitta per 0-1 contro la Lazio nel match d’andata dello scorso 10 novembre. 15:30

26' Ottima gestione del possesso da parte della Lazio, che non va in difficoltà nemmeno se pressata dai biancorossi.15:28

23' LUIS ALBERTO VICINO AL RADDOPPIO! Splendido scambio nello stretto tra Felipe Anderson e lo spagnolo, che, posizionato al limite dell'area, calcia di prima a giro sul secondo palo, andando a centimetri dal 2-0.15:25

21' Conclusione da fuori di Luis Alberto deviata da Pablo Marì. Calcio d'angolo per la Lazio.15:22

18' SENSI SCHEGGIA IL PALO! Gran controllo al volo di Ciurria, che reintra sul sinistro e crossa sul primo palo per l'ex centrocampista dell'Inter, che colpisce di testa, pizzicando il legno.15:20

16' ZACCAGNI! Pedro porta palla e imbuca per il taglio del numero 20, che riceve sul lato destro dell'area di rigore e prova la conclusione sul primo palo. Attento Di Gregorio, che respinge in corner.15:18

13' GOL! Monza-LAZIO 0-1! Rete di Pedro! Zaccagni scappa a Marlon e cerca uno scarico all'indietro, Rovella devia leggermente il pallone che finisce in una zona in cui si getta lo spagnolo, il quale è più reattivo di tutti i difensori del Monza e batte Di Gregorio calciando di prima sul secondo palo.15:16

12' PRIMO SQUILLO DELLA LAZIO! Combinazione tra i giocatori offensivi biancocelesti, con Luis Alberto che tocca un pallone per Pedro al limite dell'area. Lo spagnolo calcia a giro di prima cercando il primo palo, ma la sua conclusione finisce alta di poco.15:13

10' Bella azione dei biancorossi, con Carlos Augusto che imbuca in verticale per Caprari, il quale cerca subito Petagna con un pallone basso sul primo palo. Provedel legge la situazione e blocca a terra.15:11

8' Pressing alto del Monza, che recupera il pallone nella trequarti difensiva della Lazio.15:09

5' Bella idea di Sensi che cerca l'imbucata per Caprari per soprendere Lazzari, ma sbaglia la misura e consente l'uscita bassa di Provedel.15:06

4' Richiamo verbale di Marcenaro nei confronti di Pablo Marì, entrato in ritardo su Felipe Anderson.15:05

3' Come da previsioni, è Machin ad affiancare Rovella in mezzo al campo. Sensi si piazza sulla trequarti con Caprari.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Monza-Lazio. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:01

Quasi tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza. Tra pochi minuti l'arbitro Matteo Marcenaro darà il via al match.14:56

Sarri scioglie il dubbio legato a Immobile rinunciando almeno inizialmente al suo capitano, al rientro dall'infortunio e pronto a subentarare nella ripresa. Conferma per Felipe Anderson al centro dell'attacco, con Pedro e Zaccagni ai suoi lati. L'unica indisponibilità per i biancocelesti è legata alla squalifica di Marusic, sostituito da Lazzari, con Hysaj che si sposta sulla corsia sinistra. Soltanto panchina per Vecino dopo il turno di stop forzato, poiché Sarri gli preferisce Cataldi.14:56

Tre assenze pesanti per Palladino, che deve rinunciare agli squalificati Izzo e Pessina e all'infortunato Caldirola. Il tecnico dei brianzoli risolve la semi-emergenza in difesa schierando Donati nel terzetto arretrato e riproponendo Ciurria da quinto da centrocampo. Sarà Machin, invece, a sostituire il capitano biancorosso in mezzo al campo, anche se bisognerà capire se sarà lui oppure Sensi ad affiancare Caprari sulla trequarti. Conferma nel ruolo di punta centrale per Petagna, con Mota che parte dalla panchina.14:57

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con un 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Patric, Radu, Pellegrini, M. Antonio, Vecino, Basic, Bertini, Romero, Cancellieri, Immobile.14:50

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio; Donati, Pablo Marí, Marlon; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Birindelli, Carboni, D'Alessandro, Barberis, Ranocchia, Valoti, Colpani, Vignato, Mota, Gytkjaer.14:49

Consolidare il secondo posto e, più in generale, un piazzamento Champions è invece l'obiettivo della formazione di Maurizio Sarri, lanciata dai cinque risultati utili di fila in campionato ottenuti senza subire gol, tra cui il derby vinto 1-0 con la Roma dello scorso turno. I biancocelesti vogliono sfruttare la sconfitta dell'Inter con la Fiorentina e la difficile sfida che attende il Milan sul campo del Napoli per staccare le due meneghine in classifica e mantenere un buon margine sia sull'Atalanta che sui cugini giallorossi, in campo alle 18 contro la Sampdoria.14:58

La squadra di Raffaele Palladino vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Verona e Cremonese per fare un altro passo verso la salvezza matematica e rafforzare la propria posizione a metà classifica. Sono quindici i punti di vantaggio dei brianzoli sull'Hellas terzultima, ottenuti anche grazie al gran lavoro dell'ex giocatore della Juventus, il cui score sulla panchina dei rossoblù è di nove successi, sei sconfitte e altrettanti pareggi.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Lazio, gara valida per la 28esima giornata di Serie A.14:37