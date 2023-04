Un Milan trasformato vince per 4-0 al Maradona. Una vittoria roboante frutto di una prestazione molto attenta e aggressiva. Nel primo tempo in rete Leao e Diaz, nella ripresa, quando il Napoli inizia a creare apprensione alla retroguardia rossonera, ancora il portoghese e infine Saelemaekers chiudono la gara.22:41

RASPADORI! Kvaratskhelia serve Raspadori che entra in area e calcia in diagonale. Palla di poco a lato.22:31

Cartellino giallo per Krunic per aver fermato una ripartenza di Politano.22:10

Kvaratskhelia inventa per Mario Rui, conclusione di potenza, Maignan di faccia devia in angolo.22:03

GIROUD! Milan ad un passo dal terzo gol. Contropiede di Leao, palla a Bennacer che serve in area Giroud, il francese calcia in diagonale. Palla di un soffio a lato.21:58

Partita piacevole e intensa, un Milan molto compatto si porta in vantaggio con Leao, grazie ad un'intuizione di Diaz. È proprio lo spagnolo a trovare il raddoppio con un guizzo in area di rigore. Il Napoli non riesce ad incidere in avanti, i rossoneri non lasciano varchi.21:37