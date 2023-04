Dallo Stadio Olimpico è tutto, buon proseguimento di serata. Alla prossima.20:00

Nella ventinovesima giornata, i ragazzi di Mourinho faranno visita al Torino mentre la squadra di Stankovic è attesa dallo scontro diretto con la Cremonese.20:00

I giallorossi tornano al successo, agganciando l'Inter al terzo posto: ingenuità di Murillo che lascia in 10 i blucerchiati ad inizio ripresa, sale in cattedra Wijnaldum che prima firma il vantaggio poi si procura il rigore (fallo di Ravaglia) realizzato da Dybala allo scadere, El Shaarawy arrotonda il risultato in pieno recupero.20:01

90'+5' FINITA! Roma-Sampdoria 3-0, triplice fischio di Irrati.19:56

90'+4' GOL! ROMA-Sampdoria 3-0! Rete di El Shaarawy. Gran palla di Solbakken a tagliare il campo per El Shaarawy che piazza un piatto preciso nell'angolo basso, Ravaglia non può nulla.



90'+3' Dybala in area per Belotti che strozza il destro sul fondo.19:53

90'+1' Jese dai 25 metri, rasoterra centrale, nessun problema per Rui Patricio.19:52

90' Cinque minuti di recupero.19:51

89' ULTIMO CAMBIO SAMPDORIA. Stankovic si gioca la carta Jese, esce Zanoli.19:52

89' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Fuori Winks, presenza per Malagrida.19:50

88' GOL! ROMA-Sampdoria 2-0! Rigore di Dybala. Ravaglia spiazzato, Dybala perfetto dagli 11 metri.



87' RIGORE ROMA! L'azione prosegue, Ravaglia in uscita bassa travolge Wijnaldum, Irrati indica il dischetto.19:48

87' OCCASIONE ROMA! Da corner, Smalling schiaccia di testa, Lammers salva sulla linea.19:48

87' SOSTITUZIONE ROMA. Energie fresche sulla fascia: Celik per Zalewski.19:47

86' OCCASIONE ROMA! Spinazzola rientra sul destro, rasoterra preciso, Ravaglia protegge il primo palo.19:47

85' Winks ci riprova da fuori, sinistro tra le stelle.19:45

83' Traversone di Zanoli, controcross di Augello, Smalling e Llorente dominano nel gioco aereo, Dybala spazza in angolo.19:44

82' Paoletti dalla distanza, sinistro ciabattato sul fondo.19:42

80' SOSTITUZIONE ROMA. Finisce la gara di Pellegrini, spezzone per Solbakken.19:40

79' OCCASIONE ROMA! Dybala piazza il sinistro dai 20 metri, la palla sfila di poco a lato.19:40

78' Leris riceve in area da Lammers, destro sull'esterno della rete.19:38

76' Zanoli cerca spazio sulla destra, copertura difensiva di El Shaarawy.19:38

75' Winks dai 25 metri, conclusione da dimenticare.19:39

73' Spinazzola da due passi si divora il raddoppio di testa ma era in fuorigioco sulla deviazione di Llorente.19:34

72' Dybala in area per Belotti, fermato in angolo da Murru.19:32

71' Punizione di Dybala, Wijnaldum di testa, alto.19:31

70' AMMONITO Winks, fuori tempo su Pellegrini.19:31

70' Punizione di Pellegrini smorzata in angolo dalla barriera.19:30

68' AMMONITO Paoletti, intervento da tergo su Dybala.19:29

67' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Paoletti prende il posto di Rincon.19:30

67' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Stankovic rinuncia a Gabbiadini e inserisce Lammers.19:27

64' Cross di Spinazzola, Belotti non ci arriva di testa, lamentando una sbracciata di Augello, Irrati fa proseguire.19:25

62' Lancio per Leris che sbaglia l'aggancio in area, fuorigioco.19:23

60' AMMONITO Smalling, fallo tattico su Amione.19:21

58' SOSTITUZIONE ROMA. Staffetta in attacco tra Abraham e Belotti.19:19

57' GOL! ROMA-Sampdoria 1-0! Rete di Wijnaldum. Matic inventa per Wijnaldum che schiaccia di testa alle spalle di Ravaglia.



Guarda la scheda del giocatore Georginio Wijnaldum19:18

56' Azione insistita dei blucerchiati, El Shaarawy copre su Zanoli.19:16

55' SOSTITUZIONE SAMPDORIA. Stankovic corre ai ripari: Murru per Cuisance.19:15

54' Da corner, palla fuori per Dybala, sinistro in orbita.19:15

54' OCCASIONE ROMA! Punizione di Dybala, Smalling incorna in tuffo, Ravaglia non trattiene, Amione spazza in angolo.19:14

52' ESPULSO Murillo, secondo giallo, in ritardo su Abraham.19:12

51' Da corner, colpo di testa di Murillo, Rui Patricio raccoglie la sfera.19:11

51' Cross di Augello, deviato in angolo da Zalewski.19:11

49' AMMONITO Zanoli, irruente su Spinazzola.19:09

47' Cuisance apre per Djuricic che se ne va a Wijnaldum, chiusura decisiva di Smalling.19:08

46' Pellegrini in profondità per Abraham, Ravaglia arriva prima.19:07

46' COMINCIA LA RIPRESA. Roma-Sampdoria 0-0, nessun cambio durante l'intervallo.19:05

Mourinho ha bisogno di tenere alti i ritmi della manovra offensiva e trovare maggiore concretezza in fase conclusiva; Stankovic deve studiare alternative per poter innescare gli attaccanti.18:51

I giallorossi alzano i ritmi solo nel quarto d'ora finale, Ravaglia si fa trovare pronto su Llorente, Zalewski e Pellegrini, il palo lo salva sul tocco morbido di Wijnaldum. I blucerchiati reggono ma faticano a rendersi pericolosi in avanti.18:50

45'+3' FINE PRIMO TEMPO. Roma-Sampdoria 0-0, palo di Wijnaldum.18:48

45'+2' El Shaarawy in verticale per Abraham, Amione protegge l'uscita di Ravaglia.18:48

45'+1' Da corner, Abraham impatta malamente di testa, palla a lato.18:46

45' Due minuti di recupero.18:46

45' Zalewski centra dal fondo, Zanoli di testa anticipa Spinazzola in angolo.18:45

43' OCCASIONE ROMA! Zalewski scarica un rasoterra velenoso dalla distanza, Ravaglia si distende, respinge ed è reattivo sul successivo tap-in di Pellegrini.18:45

41' Zalewski spinge sulla destra, cross mal calibrato.18:41

40' El Shaarawy si fa spazio ai 20 metri, destro tra le braccia di Ravaglia.18:40

39' Djuricic cerca il taglio in area di Leris, Wijnaldum intercetta.18:39

36' PALO ROMA! Filtrante di Matic per Wijnaldum, tocco morbido, Ravaglia è salvato dal legno.18:36

34' Corner di Dybala, colpo di testa di Wijnaldum, la palla sbatte sulla schiena di Smalling e si spegne sul fondo.18:34

33' Sugli sviluppi del corner, Dybala porta scompiglio in area blucerchiata, sinistro alzato in angolo da Zanoli.18:33

32' Pellegrini dialoga in area con El Shaarawy, sinistro sporcato in angolo da Murillo.18:33

31' OCCASIONE ROMA! Da corner, Llorente svetta in area, colpo di testa angolato, Ravaglia ci arriva con la punta delle dita.18:32

30' Spinazzola scende sulla fascia, Augello si rifugia in angolo.18:30

29' Ritmi non particolarmente elevati, le due squadre si affrontano sulla mediana.18:29

27' Batte Gabbiadini, sinistro teso, Rui Patricio blocca in due tempi.18:27

25' Winks cerca spazio al limite, fallo di mano di Llorente, punizione per i blucerchiati.18:26

25' Spinazzola sfonda sulla sinistra, Rincon è ben posizionato.18:25

23' Possesso dei blucerchiati, i giallorossi attendono nella propria metà campo.18:23

21' AMMONITO Spinazzola, trattenuta su Leris.18:21

20' L'azione prosegue, Cuisance prova a piazzare il sinistro, agguantato agevolmente da Rui Patricio.18:20

19' Traversone di Augello, Llorente salta più in alto di Gabbiadini.18:19

17' Errore di Amione, Dybala non riesce ad approfittarne.18:17

15' Rincon cerca nel corridoio Cuisance, Smalling si frappone.18:16

13' Scontro tra Spinazzola e Leris, gioco fermo per qualche istante.18:14

11' AMMONITO Murillo, in ritardo su Dybala.18:11

10' Punizione di Dybala, Smalling di testa non inquadra la porta.18:10

8' AMMONITO Abraham, gioco pericoloso su Murillo.18:09

7' Dybala s'incunea in area dalla destra, sinistro masticato sul fondo.18:07

6' Altro check del VAR per un possibile rosso ad Abraham, entrata sulla caviglia di Rincon, Irrati non ha estratto cartellini.18:09

5' Check del VAR per un possibile braccio di Amione in area, Irrati fa riprendere il gioco.18:06

4' Sugli sviluppi del corner, Smalling tocca dietro per El Shaarawy, destro in curva.18:04

3' Abraham in pressione, Amione concede il primo angolo della gara.18:03

2' El Shaarawy dai 20 metri, destro centrale, facile preda di Ravaglia.18:02

1' INIZIA Roma-Sampdoria, palla ai giallorossi.18:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Irrati.17:35

Problemi analoghi per Stankovic che deve rinunciare a Turk, Gunter e Nuytink. Ravaglia tra i pali, Murillo e Amione difensori centrali. Spazio a Rincon in mediana, in attacco fiducia a Cuisance-Leris alle spalle di Gabbiadini.17:31

Squalificati Mancini, Ibanez e Cristante, Mourinho ridisegna la difesa a quattro con Llorente e Smalling centrali, Zalewski e Spinazzola terzini; Matic torna titolare in mediana, Pellegrini-Dybala-El Shaarawy a supporto di Abraham.18:03

4-3-2-1 per la Sampdoria: Ravaglia - Zanoli, Murillo, Amione, Augello - Winks, Rincon, Djuricic - Cuisance, Leris - Gabbiadini. A disp.: Turk, Tantalocchi, Yepes, Oikonomou, Malagrida, Murru, Paoletti, Ilkhan, Jese, Lammers, Quagliarella.17:35

Ecco le formazioni. Roma con il 4-2-3-1: Rui Patricio - Zalewski, Llorente, Smalling, Spinazzola - Matic, Wijnaldum - Pellegrini, Dybala, El Shaarawy - Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Celik, Keramitsis, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Belotti.18:02

I giallorossi, nonostante le pesanti sconfitte nel derby e contro Sassuolo e Cremonese, possono agganciare l'Inter al terzo posto; i blucerchiati, reduci dal successo contro il Verona, cercano la vittoria esterna che manca da cinque gare di campionato (1N, 4P).17:15

Allo Stadio Olimpico tutto pronto per Roma-Sampdoria, ventottesima giornata di Serie A.17:07