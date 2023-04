Da Spezia - Salernitana é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!17:01

Un punto a testa per le due pretendenti che si allontanano dal Verona, terzultimo: sei i punti di vantaggio dello Spezia, nove per la Salernitana.17:01

Nel finale palo di Ekdal, con lo Spezia che ci prova fino alla fine ma non trova la rete della vittoria.17:00

Primo tempo per la Salernitana che passa in vantaggio grazie all'autogol di Caldara, seconda frazione per lo Spezia che prima colpisce una traversa con Maldini, poi trova il gol con Shomurodov dopo l'errore di Gyomber.16:59

90'+6' FINISCE SPEZIA - SALERNITANA! 1-1 il finale, Shomurodov risponde all'autogol di Caldara.16:58

90'+5' Ultimo angolo per lo Spezia: Bastoni al centro, allontana Gyomber.16:58

90'+4' Zurkowski dalla distanza, pallone bloccato da Daniliuc.16:57

90'+3' Scatenato Maldini che ne salta tre ma é fermato da Daniliuc.16:55

90'+2' Spezia che chiude in avanti, Agudelo chiuso da Coulibaly.16:54

90'+1' Cinque i minuti di recupero.16:53

89' Conclusione al volo di Gyomber sugli sviluppi di una punizione per la Salernitana: spazza lontano Caldara.16:52

89' Ancora Maldini forte sul primo palo, blocca Ochoa.16:50

88' Angolo per lo Spazia, spinto dalla sua curva Ferrovia: salgono le torri dalla difesa per il colpo di testa.16:50

87' Ampadu spostato a centrocampo, con Wiśniewski che si posiziona al fianco di Caldara.16:49

86' Conclusione dal limite di Bonazzoli, palla ampiamente a lato!16:48

85' Sostituzione SPEZIA: esce Albin Ekdal, entra Przemysław Wiśniewski.16:47

84' L'ingresso di Agudelo ha cambiato la partita, che secondo tempo del colombiano.16:47

83' PALO DI EKDAL! Gran palla di Agudelo per lo svedese che, davanti ad Ochoa, manda sul palo!16:45

81' Ultimi 10 minuti piú recupero, partita ora aperta, Sousa che cambia i suoi inserendo forze fresche.16:44

80' Sostituzione SALERNITANA: esce Tonny Vilhena, entra Federico Bonazzoli.16:44

80' Sostituzione SALERNITANA: esce Salomon Sambia, entra Grigoris Kastanos.16:43

80' Sostituzione SALERNITANA: esce Lorenzo Pirola, entra Federico Julián Fazio.16:43

78' TRAVERSA DI MALDINI! Punizione potente che scende all'ultimo, il figlio d'arte colpisce peró la parte bassa del legno!16:41

77' AMMONITO Lassana Coulibaly. Fallo al limite dell'area del mediano, punizione pericolosa per lo Spezia. 16:40

76' Sostituzione SPEZIA: esce Dimitrios Nikolaou, entra Simone Bastoni.16:39

75' A terra Nikolaou, gioco momentaneamente fermo.16:37

74' Partita ora aperta ad ogni risultato, le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto.16:37

73' Nulla da fare sul pallone di Vilhena, allontana Caldara.16:35

72' Salernitana che ora rialza il baricentro, angolo per gli ospiti.16:35

70' GOL! SPEZIA - Salernitana 1-1! Rete di Eldor Shomurodov. L'ex Roma con uno splendido tocco sotto supera Ochoa, gol nato dall'errore in controllo di Gyomber.



69' Sostituzione SALERNITANA: esce Antonio Candreva, entra Emil Bohinen.16:32

68' Ci prova anche Shomurodov, pallone che non impensierisce Ochoa.16:31

67' MALDINI! Conclusione dal limite del fantasista, pallone troppo debole per sorprendere Ochoa.16:29

66' Maggiore chiude con un intervento da dietro Agudelo, fischi per il grande ex della partita dal pubblico ma non da Orsato, che lascia continuare.16:28

63' Semplici deve essere contento del secondo tempo del suo Spezia, squadra nettamente piú propositiva e aggressiva rispetto al primo tempo.16:26

62' OCHOA! Gran riflesso del portiere sul primo palo, il messicano riesce a mettere in angolo un cross teso.16:24

61' Caldara cerca un clamoroso colpo dello scorpione in area, il centrale non trova il pallone.16:23

59' DIA! Che giocata della punta, partenza, doppio passo e destro di potenza, con la palla vicina al sette.16:21

57' Ci prova Agudelo con un tiro a giro dalla distanza, palla alta.16:20

55' Sousa si copre, Dia come prima punta, Maggiore e Candreva alle sue spalle.16:18

55' Sostituzione SALERNITANA: esce Krzysztof Piątek, entra Giulio Maggiore.16:17

54' Sostituzione SPEZIA: esce Emanuel Gyasi, entra Kevin Agudelo.16:16

53' Problemi per Gyasi, che deve lasciare il campo: pronto il cambio per lo Spezia.16:15

53' Conclusione di Shomurodov, gioco precedentemente fermo per il tocco di mano di Gyasi.16:14

51' Candreva cerca il pallone in profonditá per Bradaric, attenta la difesa locale.16:13

49' Shomurodov anticipato da Ochoa: che inizio peró per lo Spezia, rientrato benissimo dall'intervallo.16:12

48' Gran giocata di Maldini, un elastico in area e cross al centro: nessun compagno é pronto per la deviazione.16:10

47' Due cambi per lo Spezia, che non cambia schema ma inserisce due giocatori piú offensivi e abili nel giocare il pallone come Maldini e Zurkowksi.16:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI SPEZIA - SALERNITANA!16:07

46' Sostituzione SPEZIA: esce Viktor Kovalenko, entra Szymon Żurkowski.16:07

46' Sostituzione SPEZIA: esce Daniele Verde, entra Daniel Maldini.16:07

Spezia che si é difeso, ha provato a sfruttare le ripartenze ma ha patito molto l'assenza di un Nzola abile nel far salire i suoi.15:52

Salernitana in avanti grazie all'autorete di Caldara, goffo in un anticipo su Piatek in area, ma ospiti decisamente piú pericolosi per tutto il primo tempo, con il Pistolero che colpisce anche una traversa.15:51

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI SPEZIA - SALERNITANA! 0-1 il risultato parziale, decide l'autorete di Caldara.15:51

45'+4' Salernitana che prova a battere il ferro finché é caldo, continuando a spingere per cercare il secondo gol prima dell'intervallo.15:50

45'+3' TRAVERSA DI PIATEK! Sull'angolo di Candreva, colpo di testa del polacco che colpisce in pieno il montante!15:48

45'+2' SAMBIA! L'esterno si gira e conclude con un sinistro velenoso, Dragowski in angolo.15:47

45'+1' festeggiano i 2500 tifosi arrivati da Salerno, la squadra di Sousa potrebbe con questo gol trovare tre punti fondamentali per la salvezza.15:47

45' Cinque i minuti di recupero.15:46

44' Si sblocca la partita, che errore di Caldara che prima non spazza sull'inserimento di Vilhena, poi batte il suo stesso portiere.15:46

43' GOL! Spezia - SALERNITANA 0-1! Autorete di Mattia Caldara. Il difensore, per anticipare in area Piatek, alza la sfera superando anche Dragowski: autogol dell'ex Atalanta.



42' BOURABIA! Conclusione potente del mediano, palla a lato.15:43

41' Salernitana che chiude in attacco, Spezia che aspetta l'avversario.15:41

40' Gran giocata di Coulibaly, dribbling nello stretto che costringe Bourabia al fallo.15:40

38' CANDREVA! Gran conclusione dalla distanza dell'Ex Lazio, palla di pochissimo a lato.15:39

37' Si ritorna a giocare: gran equilibrio nel possesso palla, 50.6% a favore della Salernitana.15:38

36' Gioco fermo per un giocatore della Salernitana a terra: si tratta di Vilhena.15:36

35' Salernitana sempre molto aggressiva, fatica lo Spezia a salire senza Nzola, il migliore dei locali nel difendere il pallone.15:36

33' Dia si autolancia di testa, ma la punta ex Villarreal é partito da posizione di fuorigioco.15:35

32' VERDE! Il fantasista cerca il gol olimpico dall'angolo, Ochoa di pugno allontana.15:32

31' Ochoa ha tutto il tempo di controllare e lanciare, Spezia che non pressa mai il portiere.15:32

29' Angolo per lo Spazia: Kovalenko al centro, Candreva devia, Ochoa non trattiene.15:30

28' Si gioca momentaneamente 10 contro 10, con i due giocatori pronti a rientrare.15:29

27' I due giocatori si rialzano molto doloranti, entrambi sembrano peró in grado di continuare il match.15:27

25' Scontro aereo duro tra Gyasi e Coulibaly, entrambi i giocatori a terra. Entrano gli staff medici delle due formazioni.15:26

24' KOVALENKO! Altro cross di Gyasi di destro, inserimento della mezzala che di testa manda a lato.15:23

23' OCCASIONE SPEZIA! Cross di Gyasi, colpo di testa di Shomurodov che termina alto.15:22

22' Ci avviciniamo alla prima metá di questo primo tempo, equilibrio in campo con la Salernitana forse piú propositiva, Spezia piú pericoloso in ripartenza.15:22

20' Angolo per la Salernitana: palla pericolosa al centro di Bradaric, sfera che termina in out.15:20

19' Altro lancio lungo per Shomurodov, pallone troppo profondo che si perde in out.15:19

18' Buoni ritmi in questo inizio partita, sfida aperta tra le due squadre nonostante l'importanza vitale dei tre punti.15:18

16' Arbitraggio all'inglese di Orsato che sta lasciando giocare molto, evitando di interrompere troppo il gioco.15:16

15' Bourabia trova il fondo e il cross, pallone che termina peró direttamente sul fondo.15:15

14' Ampadu prende pallone e Candreva, a terra il fantasista della Salernitana.15:13

13' Verde prova la conclusione a giro, respinge con il corpo Pirola.15:13

12' Contropiede Spezia, Gyasi spinge ma viene fermato dal ritorno di Sambia.15:12

11' DIA! Pallonetto della punta che supera Dragowski, Piatek prova a ribadire in rete, sulla linea allontana Ampadu!15:11

10' Cross di Vilhena, colpo di testa di Gyomber, palla ancora alta.15:10

9' Cross di Bradaric, Amian ancora in angolo.15:10

8' Angolo per la Salernitana: Candreva al centro, Nikolaou allontana, Sambia al volo manda alto.15:09

7' Shomurodov lanciato in profonditá, attento Ochoa in uscita.15:08

6' Si lotta a centrocampo, fallo di Kovalenko su Vilhena.15:07

5' Problemi con il pallone, si ferma il gioco per cambiare la sfera.15:06

4' Verde cerca un difficile no look di tacco per servire Shomurodov, lo ferma Bradaric.15:05

3' Dia molto vicino a Piatek, con Candreva da fantasista alle loro spalle.15:04

2' Spezia in maglia bianca e pantaloni neri, Salernitana in completo giallo da trasferta.15:01

1' INIZIA SPEZIA - SALERNITANA! Primo pallone per gli ospiti.15:01

Dirige il match l'esperto Daniele Orsato.14:21

Spezia e Salernitana sono le uniche due squadre dell’attuale seconda metà della classifica in Serie A che vantano due giocatori in doppia cifra di marcature: Boulaye Dia (10 reti) e M’Bala Nzola (12 reti, ma squalificato per questo match) – entrambi sono africani, come del resto Lookman e Osimhen: la Serie A è infatti l’unico attuale torneo tra i maggiori cinque campionati europei ad avere almeno quattro giocatori africani in doppia cifra di gol.14:20

Sousa punta sul tridente pesante, con Candreva e Dia alle spalle del Pistolero Piatek. Vilhena a centrocampo, Sambia sulla destra, Bradaric sulla sinistra.14:20

Semplici senza Nzola si affida al tridente Gyasi, Shomurodov e Verde, con l'ultimo preferito a Maldini. Ekdal a dirigere il centrocampo, Nikolaou da terzino.14:19

A disposizione della SALERNITANA: Fiorillo, Sepe, Bronn, Ekong, Fazio, Lovato, Bohinen, Kastanos, Maggiore, Iervolino, Caviglia, Bonazzoli, Botheim, Valencia.14:18

La formazione della SALERNITANA: 3-4-2-1 per gli ospiti, Ochoa - Daniliuc, Gyomber, Pirola - Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric - Candreva, Dia - Piatek.14:15

A disposizione dello SPEZIA: Zoet, Marchetti, Holm, Ferrer, Wisiniewski, Sala, Beck, Bastoni, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski, Krollis, Maldini.14:17

Sono ufficiali le formazioni del match: SPEZIA con il 4-3-3, Dragowski - Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou - Ekdal, Bourabia, Kovalenko - Gyasi, Shomurodov, Verde.14:14

Spezia e Salernitana si sono affrontate solo tre volte in Serie A: bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio; mentre sono stati 18 i precedenti tra le due squadre in Serie B (nove vittorie liguri, sette campane e due soli pareggi).14:13

Scontro salvezza al Picco, lo Spezia di Semplici ospita la Salernitana di Paulo Sousa: diciassettesimi in classifica i locali a quota 24, sedicesimi gli ospiti a quota 27.14:11