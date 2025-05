Grazie per aver seguito la diretta di Torino-Venezia e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:53

90'+7' FISCHIO FINALE: TORINO-VENEZIA 1-1. Al gol di Kike Perez ha risposto il calcio di rigore trasformato da Vlasic.22:44

90'+6' Azione insistita del Venezia, che non trova però il modo per andare al tiro.22:43

90'+3' Gineitis riceve sulla corsa e scarica all'indietro per Adams, che gira in porta di prima intenzione, ma alza troppo la conclusione.22:40

90' Segnalati sette minuti di recupero.22:38

90' Quinta sostituzione per il Torino. Richiamato in panchina Cristiano Biraghi, minuti per Marcus Pedersen.22:38

90' Quarta sostituzione per il Torino. Saúl Coco lascia spazio ad Adam Masina.22:37

87' Scontro duro tra Oristanio e Coco. Calcio di punizione per il Torino.22:34

84' Tiro da lontano di Gineitis, che calcia in curva.22:31

82' Quinta sostituzione per il Venezia. Finisce la partita di Ridgeciano Haps, al suo posto Mikael Ellertsson.22:29

82' Quarta sostituzione per il Venezia. Esce Gianluca Busio, entra Issa Doumbia.22:29

80' AMMONITO Eusebio Di Francesco per proteste.22:26

77' GOL! TORINO-Venezia 1-1! Rete di Nikola Vlašić! Il numero 10 granara apre l'interno e batte Radu, che intuisce la direzione del tiro, ma non riesce a intercettarlo.



76' Qualche attimo di paura per un problema fisico occorso a Paolo Vanoli, caduto a terra dopo aver avuto un mancamento. L'allenatore del Torino sembra comunque stare meglio.22:23

75' CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Dopo l'on field review, Sozza assegna il penalty ai granata per un tocco di mano di Idzes su un cross di Elmas.22:22

74' Sozza viene richiamato all'on field review.22:21

74' Check del VAR in corso per un possibile tocco di mano di Idzes nell'area del Venezia.22:20

71' Terza sostituzione per il Venezia. Fuori John Yeboah, dentro Gaetano Oristanio.22:18

71' Seconda sostituzione per il Venezia. Christian Gytkjær lascia spazio a Daniel Fila.22:17

69' Haps riceve da Yeboah e cerca il tocco di prima per Gytkjaer, ma sbaglia la misura del passaggio.22:16

66' Gioco molto spezzettato in questa fase del match.22:13

63' Giropalla prolungato del Torino, che non trova spazi.22:10

60' CI PROVA VLASIC! Il numero 10 si libera al limite dell'area e calcia forte con il sinistro sotto la traversa. Radu si allunga e devia in calcio d'angolo.22:07

57' Prima sostituzione per il Venezia. Non ce la fa Kike Pérez, minuti per Cheick Conde.22:04

54' Problema fisico per Kike Perez. Gioco fermo.22:00

51' RADU SALVA IL VENEZIA! Ilic scambia con Vlasic e crossa basso in mezzo per Adams, che calcia di prima intenzione provando a prendere in controtempo Radu. Il portiere del Venezia ha un grande riflesso e respinge.21:58

49' Ritmo basso in questo avvio di ripresa.21:56

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Torino-Venezia.21:53

46' Terza sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Sebastian Walukiewicz, al suo posto Ali Dembélé.21:53

46' Seconda sostituzione per il Torino. Esce Cesare Casadei, entra Sergiu Perciun.21:53

46' Prima sostituzione per il Torino. Fuori Antonio Sanabria, dentro Ché Adams.21:52

Di Francesco può essere soddisfatto del primo tempo del suo Venezia, più di una pericoloso e molto attento in fase difensiva, dove non ha rischiato praticamente nulla. Difficile si possa dire lo stesso per Vanoli, che potrebbe scegliere di far entrare Adams per dare più consistenza a un attacco finora poco pungente.21:51

Il Venezia chiude in vantaggio il primo tempo, dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco millimetrico. Al 7', infatti, Zerbin spinge in porta da zero metri su assist di Gytkjaer, ma dopo il check del VAR Sozza revoca la rete per fuorigioco dell'ex attaccante del Monza. Gli ospiti continuano a spingere e sfiorano l1-0 al 20', quando Milinkovic-Savic respinge un tiro di Zerbin. La rete del vantaggio arriva al 36' e porta la firma di Kike Perez, bravo a liberarsi di un paio di giocatori e a battere Milinkovic-Savic con un tiro rasoterra sul primo palo.21:45

45'+4' FINE PRIMO TEMPO: TORINO-VENEZIA 0-1. Ospiti avanti con il gol di Kike Perez.21:36

45'+1' AMMONITO Cesare Casadei per un intervento in ritardo su Zerbin.21:33

45' Concessi tre minuti di recupero.21:32

42' Fallo di Zerbin su Coco. Calcio di punizione per il Torino.21:30

39' Ora il Torino è chiamato a reagire per evitare la sconfitta.21:26

36' GOL! Torino-VENEZIA 0-1! Rete di Kike Pérez! Bella azione a uno/due tocchi del Venezia, con Gitkjaer che serve lo spagnolo, il quale salta un paio di uomini portandosi il pallone sul destro e batte Milinkovic-Savic con un tiro rasoterra sul primo palo.



33' Si riprende a giocare con Candé regolarmente in campo.21:23

31' Problema fisico per Candé, che resta a terra dolorante.21:18

29' Retropassaggio pericoloso di Candé per Radu, bravo a controllare comunque il pallone.21:16

26' Giropalla prolungato del Venezia, che fatica però a guadagnare campo.21:13

23' Metà del primo tempo a Torino. L'intensità in campo resta altissima.21:10

20' MILINKOVIC-SAVIC FERMA ZERBIN! Elmas sbaglia il retropassaggio e innesca la corsa di Yeboah, che entra in area e scarica per l'ex esterno del Napoli, il quale controlla e calcia sul secondo palo. Milinkovic-Savic si distende e respinge.21:07

18' Altro traversone di Biraghi e colpo di testa di Gineitis, che non riesce a indirizzare verso la porta.21:05

15' Biraghi riceve sulla sinistra e crossa al centro dell'area per l'inserimento di Casadei, che colpisce di testa indisturbato, ma non trova la porta.21:02

14' Cross di Biraghi e deviazione con la mano di Schingtienne. Calcio di punizione per il Torino.21:01

11' Si riprende a giocare con Vlasic regolarmente in campo.20:57

9' Problema a un polso per Vlasic, che resta a terra dolorante.20:56

7' GOL ANNULLATO AL VENEZIA! Yeboah si libera di Biraghi e calcia a giro dall'interno dell'area, colpendo il palo. Il pallone sbatte prima sulla schiena di Milinkovic-Savic e poi nuovamente sul legno, dove Gitkjaer riesce a toccare in mezzo per Zerbin, che deve solo spingere in porta. Dopo il check del VAR, però, Sozza annulla per fuorigioco di Gytkjaer.20:55

4' Busio apre sulla sinistra per Gytkjaer, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. Milinkovic-Savic blocca.20:52

CALCIO D'INIZIO! Comincia Torino-Venezia. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino. Tra pochi minuti l'arbitro Simone Sozza darà il via al match.20:33

Solo due indisponibili, invece, per Di Francesco, che deve rinunciare a Svoboda e Sagrado. In porta il Venezia conferma Radu, nonostante il recupero di Stankovic, mentre in difesa Schingtienne vince il ballottaggio con Marcandalli. Solo conferme sulla linea di metà campo, con Haps preferito a Ellertsson sulla fascia sinistra. Qualche sorpresa, invece, in attacco, dove c'è spazio per Yeboah e Gytkjaer. Panchina per Fila, Oristanio e Maric.20:32

Assenze pesanti soprattutto a centrocampo per Vanoli, che oltre a Ricci perde per infortunio anche Linetty. Spazio dunque a Ilic al fianco di Casadei, con Gineitis sulla linea dei trequartisti. L'altra grande novità di formazione per i granata riguarda la titolarità di Sanabria al centro dell'attacco, preferito ad Adams, che va in panchina. Scelte abbastanza obbligate, infine, in difesa, dove Walukiewicz vince il ballottaggio sulla fascia destra con Pedersen.20:28

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Venezia si schiera in campo con il 3-5-2: Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. A disposizione: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Oristanio, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ellertsson, Carboni, Doumbia, Maric.20:26

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con con il 4-2-3-1: Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ilic; Gineitis, Vlasic, Elmas; Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Pedersen, Adams, Dembele, Tameze, Perciun, Dalla Vecchia Cacciamani.20:25

Missione salvezza, invece, per il Venezia, terzultimo con 25 punti in classifica e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan. Vincendo oggi, la squadra di Eusebio Di Francesco supererebbe almeno momentaneamente il Lecce, impegnato domani in casa contro il Napoli. Gli arancioneroverdi proveranno ad affidarsi anche al loro buon rendimento in trasferta, dove sono reduci da quattro pareggi consecutivi.20:24

Il Torino vuole tornare a fare punti dopo la sconfitta subita nello scorso turno in casa del Napoli. La squadra di Paolo Vanoli, decima in classifica con 43 punti, difficilmente potrà raggiungere il Milan al nono posto, visto che i rossoneri sono distanti 11 lunghezze, ma deve difendere il piazzamento nella colonna sinistra della classifica. Per farlo, i granata punteranno anche sul fattore campo: allo Stadio Olimpico Grande Torino, infatti, non hanno mai perso nel 2025.20:21

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Venezia, gara valida per la 35esima giornata di Serie A.20:17

