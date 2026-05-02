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Atalanta-Genoa: 0-0 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New Balance Arena di Bergamo
2 Maggio 2026 ore 20:45
Atalanta
0
Genoa
0
Partita finita
Arbitro: Ivano Pezzuto
    0'
    45'
    90'
    90'
    97'

    Atalanta e Genoa non si fanno male, 0-0 il risultato finale. Poche le chiare occasioni da rete, Raspadori al 79' colpisce la traversa con un tiro dal limite dell'area. Liguri vicinissimi alla salvezza aritmetica.

    Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo del Milan, il Genoa affronterà fuori casa la Fiorentina.

    Le Pagelle

    1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Atalanta-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

    2. 90'+7'

      Fine partita: ATALANTA-GENOA 0-0! La partita finisce senza reti. 22:40

    3. 90'+6'

      Ederson va al tiro da fuori area sugli sviluppi di un corner, pallone fuori non di molto. 22:39

    4. 90'+3'

      Masini dolorante dopo un contrasto con Krstovic, sanitari in campo. 22:35

    5. 90'+1'

      L'arbitro Pezzuto concede cinque minuti di recupero. 22:33

    7. 88'

      Corner battuto da Martin, Ederson di testa libera l'area di rigore. Problema muscolare per Messias.22:31

    8. 86'

      Sostituzione GENOA: entra Masini esce Vitinha.22:29

    9. 86'

      Sostituzione GENOA: entra Martin esce Sabelli.22:28

    10. 85'

      Sostituzione ATALANTA: entra Musah esce Zappacosta.22:27

    11. 83'

      Cross morbido dalla destra di Zappacosta, alto per Zalewski. 22:26

    13. 82'

      In arrivo anche le ultime mosse degli allenatori.22:26

    14. 79'

      TRAVERSA ATALANTA! Raspadori libera il destro dal limite dell'area, pallone sulla traversa. 22:22

    15. 78'

      Ammonito KRSTOVIC per gioco scorretto su Malinovskyi.22:21

    16. 76'

      Sostituzione ATALANTA: entra Pasalic esce De Roon.22:19

    17. 76'

      Sostituzione ATALANTA: entra Samardzic esce De Ketelaere.22:19

    19. 75'

      Atalanta in avanti: Krstovic in area conclude verso la porta, Bijlow fa buona guardia sul primo palo. 22:18

    20. 73'

      Calcio da fermo battuto da Sabelli, troppo lungo per tutti, il pallone rotola sul fondo. 22:16

    21. 70'

      Sostituzione GENOA: entra Malinovskyi esce Ekhator.22:12

    22. 69'

      Sostituzione GENOA: entra Messias esce Amorim.22:12

    23. 66'

      De Ketelaere ha spazio e allarga verso sinistra, Marcandalli in area anticipa Raspadori.22:09

    25. 64'

      Ammonito EDERSON per gioco scorretto su Ekuban.22:07

    26. 63'

      OCCASIONE ATALANTA! Tiro centrale di Ederson, Bijlow non trattiene ma poi si salva sul tentativo successivo di Raspadori. 22:06

    27. 62'

      Squillo dell'Atalanta: De Ketelaere dalla zona sinistra dell'area alza troppo la mira. 22:04

    28. 60'

      Dopo un'ora di gioco il risultato non si sblocca, ancora nessun gol. 22:03

    29. 57'

      Sostituzione ATALANTA: entra Hien esce Djimsiti.22:00

    31. 57'

      Sostituzione ATALANTA: entra Raspadori esce Scamacca.22:00

    32. 56'

      Sostituzione GENOA: entra Ekuban esce Colombo.21:59

    33. 55'

      Presto le prime mosse dalla panchina da parte degli allenatori. 21:58

    34. 52'

      Fallo in attacco di Scamacca, sfuma l'azione dei bergamaschi. 21:55

    35. 49'

      Ahanor si sgancia in avanti, ma da posizione defilata non riesce a dare forza al pallone. 21:52

    37. 46'

      Inizio secondo tempo di ATALANTA-GENOA!21:48

    38. Termina senza gol il primo tempo tra Atalanta e Genoa, poche le emozioni. De Ketelaere al 38' impegna Bijlow. Tentativo di Ekhator al 42', murato da Scalvini. 21:35

    39. 45'+1'

      Fine primo tempo: ATALANTA-GENOA 0-0! Si va al riposo senza reti. 21:32

    40. 45'

      L'arbitro Pezzuto concede un minuto di recupero. 21:31

    41. 42'

      Squillo del Genoa: cross rasoterra di Marcandalli, Ekhator calcia da centro area, tiro murato da Scalvini. 21:34

    43. 41'

      Krstovic in area si gira, ma trova l'opposizione di Ostigard. 21:27

    44. 40'

      Tentativo di Colombo dal limite, pallone largo di molto. 21:26

    45. 38'

      Atalanta pericolosa con De Ketelaere: il belga conclude da posizione defilata, Bijlow c'è. 21:24

    46. 35'

      Cross di Zappacosta deviato, Ederson in area non riesce a domare la sfera. 21:21

    47. 33'

      Krstovic si allunga il pallone e poi interviene in ritardo su Vasquez. 21:20

    49. 30'

      Nessuna chiara occasione da rete dopo mezz'ora di gioco, gara in equilibrio. 21:18

    50. 28'

      Genoa in avanti: Colombo per Vitinha, il tiro del portoghese deviato in corner da Djimsiti. 21:14

    51. 25'

      Scalvini arriva sul fondo e mette al centro, spazza Amorim. 21:11

    52. 22'

      Ahanor anticipa Vitinha, avanza e ottiene anche una punizione. 21:08

    53. 19'

      Ammonito AMORIM per gioco scorretto su Ederson.21:05

    55. 16'

      Guizzo di Ekhator, poi Djimsiti in area contiene Colombo. 21:02

    56. 14'

      Traversone di Zalewski troppo sul portiere, Bijlow cattura il pallone. 21:00

    57. 11'

      Calcio da fermo battuto da Zalewski, Ahanor in area ci prova in acrobazia ma sfiora solo la palla. 20:57

    58. 8'

      Tiro centrale da fuori area di Krstovic, Bijlow blocca la sfera in due tempi. 20:54

    59. 6'

      Ripartenza del Genoa con Ekhator, c'è la chiusura di Scalvini. 20:52

    61. 4'

      Zappacosta dolorante a terra dopo un contrasto con Sabelli, nulla di serio.20:50

    62. 2'

      Primo tiro nello specchio della porta del Genoa: calcia Vitinha, blocca Carnesecchi. 20:48

    63. 1'

      Inizio primo tempo di ATALANTA-GENOA! Dirige la sfida l'arbitro Pezzuto.20:46

    64. Le scelte di De Rossi: Colombo, Vitinha ed Ekhator in campo insieme dal primo minuto. Amorim e Frendrup a metà campo, Sabelli ed Ellertsson gli esterni. Messias e Malinovskyi in panchina.20:05

    65. Le scelte di Palladino: in attacco Scamacca e Krstovic, De Ketelaere a supporto. Ederson e De Roon in mediana, Zappacosta e Zalewski sulle fasce. In difesa spazio ad Ahanor.20:58

    67. Panchina GENOA: Sommariva, Martín, Otoa, Ouedraogo, Zatterstrom, Grossi, Masini, Onana, Ekuban, Cornet, Messias, Malinovskyi.20:46

    68. Panchina ATALANTA: Sportiello, Bakker, Hien, Kossounou, Obric, Musah, Samardzic, Sulemana, Raspadori, Pasalic, Bellanova, Kolasinac.21:12

    69. Formazione GENOA (3-4-2-1): Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Amorim, Frendrup, Sabelli - Vitinha, Ekhator - Colombo.20:51

    70. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Ahanor - Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski - De Ketelaere, Krstovic - Scamacca.21:12

    71. Manca poco all'inizio di Atalanta-Genoa. Entrambe le squadre reduci da una sconfitta nello scorso turno di campionato.19:54

    73. Benvenuti alla diretta della partita della 35^ giornata di Serie A, si affrontano Atalanta e Genoa.19:53

    75. Dove si gioca la partita:

      Stadio: New Balance Arena
      Città: Bergamo
      Capienza: 26724 spettatori19:53

      New Balance Arena Fonte: Gettyimages

    Formazioni Atalanta - Genoa

    PREPARTITA

    Atalanta - Genoa è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.
    Arbitro di Atalanta - Genoa sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

    Ivano Pezzuto

    Statistiche Stagionali
    Partite dirette2
    Falli fischiati60
    Fuorigioco3
    Rigori assegnati0
    Ammonizioni4
    Espulsioni0
    Cartellini per partita2.0
    Falli per cartellino15.0

    Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso:

    • Serie A: 2 partite
    • Serie B: 16 partite
    • Coppa Italia: 1 partite

    Partite arbitrate

    Data Competizione Partita
    23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1
    12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1
    25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0
    30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1
    19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1
    29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1
    08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0
    29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0
    12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0
    27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1
    24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0
    07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2
    14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0
    28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1
    08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0
    18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0
    06-04-2026 Serie B Sampdoria-Empoli 1-0
    19-04-2026 Serie B Carrarese-Pescara 2-2
    02-05-2026 Serie A Atalanta-Genoa 0-0

    Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 55 punti (frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).
    L'Atalanta ha segnato 47 gol e ne ha subiti 32; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 48.
    La partita di andata Genoa - Atalanta si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

    In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).
    L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
    Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Pisa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
    L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato Como perdendo 0-2.
    Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

    Atalanta e Genoa si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 29 volte, il Genoa ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 26.

    Atalanta-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    • L'Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A; la Dea non ha mai ottenuto sei successi di fila contro il Grifone nel massimo campionato (cinque anche tra il 2016 e il 2018).
    • L'Atalanta è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), l'unico successo dei liguri nel periodo risale al 22 dicembre 2018 (3-1 al Ferraris con Cesare Prandelli allenatore).
    • L'Atalanta ha evitato la sconfitta nelle ultime otto gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (5V, 3N) con uno score aggregato di 17-5 - l'ultimo successo del Grifone in trasferta contro la Dea nel torneo risale al 10 gennaio 2016 (2-0 con gol di Dzemaili e Pavoletti allenati da Gian Piero Gasperini).
    • L'Atalanta ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e, con Raffaele Palladino in panchina, la Dea non ha mai registrato quattro match di fila senza vittoria in Serie A.
    • Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di campionato (1P), tanti quanti successi nelle prime 13 gare esterne in questa stagione di Serie A (2V, 5N, 6P). In più, l'ultima volta che il Grifone ha ottenuto due successi fuori casa di fila in campionato risale al novembre-dicembre 2024 (contro Parma e Udinese).
    • Considerando il girone di ritorno di questa Serie A, l'Atalanta sarebbe 5ª in classifica con 26 punti in 15 gare (dietro solo a Inter 34, Napoli 30, Juventus e Como 28) e il Genoa sarebbe 9° in classifica, con 23 punti (al pari di Lazio, Sassuolo e Parma).
    • L'Atalanta è una delle sole due squadre, insieme alla Cremonese (entrambe 53%), ad aver subito più gol nel 1° tempo che nel 2° tempo nel campionato in corso; la Dea ha infatti concesso 17 reti nella prima frazione di gioco rispetto alle 15 nella seconda.
    • Il Genoa è la squadra contro cui Raffaele Palladino ha ottenuto più successi in carriera da allenatore in Serie A (cinque su cinque confronti diretti) – il tecnico dell’Atalanta potrebbe diventare il secondo a vincere tutti i suoi primi sei confronti con il Grifone nella competizione, dopo Helenio Herrera (primi cinque anche per Gennaro Gattuso, che perse tuttavia poi il sesto).
    • Gianluca Scamacca è diventato solo il terzo giocatore italiano ad andare in doppia cifra di gol in almeno due stagioni diverse con la maglia dell'Atalanta in Serie A (10 nel 2025/26 e 12 nel 2023/24), dopo Cristiano Doni (quattro) e Adriano Bassetto (tre). In più, le prime otto reti del classe '99 nel torneo sono arrivate con la maglia del Genoa nel 2020/21, in 26 presenze.
    • Ruslan Malinovskyi è un ex della gara: il centrocampista ucraino ha collezionato 115 presenze, condite da 23 reti, con la maglia dell’Atalanta in Serie A tra il 2019 e il 2023. Dalla sua prima rete in Serie A (7 dicembre 2019 contro l’Hellas Verona, proprio da fuori area), solo Kylian Mbappé (24) ha segnato più gol dalla distanza rispetto a Malinovskyi nei Big-5 campionati europei: 21, 15 dei quali con i nerazzurri e sei con il Grifone.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    AtalantaGenoa
    Partite giocate3434
    Numero di partite vinte1410
    Numero di partite perse815
    Numero di partite pareggiate129
    Gol totali segnati4740
    Gol totali subiti3248
    Media gol subiti per partita0.91.4
    Percentuale possesso palla55.548.2
    Numero totale di passaggi1687513096
    Numero totale di passaggi riusciti1432610545
    Tiri nello specchio della porta156135
    Percentuale di tiri in porta44.246.4
    Numero totale di cross666581
    Numero medio di cross riusciti164151
    Duelli per partita vinti16041840
    Duelli per partita persi16321777
    Corner subiti148171
    Corner guadagnati203125
    Numero di punizioni a favore330483
    Numero di punizioni concesse388432
    Tackle totali528589
    Percentuale di successo nei tackle60.265.0
    Fuorigiochi totali6746
    Numero totale di cartellini gialli5058
    Numero totale di cartellini rossi23

    Atalanta - Genoa Live

    Studio Bonardo

    Classifica SERIE A

    1. Inter79
    2. Napoli70
    3. Milan67
    4. Juventus64
    5. Como62
    MOSTRA COMPLETA

    Classifica marcatori SERIE A

    1. Lautaro Martínez16
    2. Tasos Douvikas12
    3. Nico Paz12
    4. Marcus Thuram12
    5. Donyell Malen11
    MOSTRA COMPLETA

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