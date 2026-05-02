Le scelte di Palladino: in attacco Scamacca e Krstovic, De Ketelaere a supporto. Ederson e De Roon in mediana, Zappacosta e Zalewski sulle fasce. In difesa spazio ad Ahanor.20:58

PREPARTITA

Atalanta - Genoa è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 20:45 allo stadio New Balance Arena di Bergamo.

Arbitro di Atalanta - Genoa sarà Ivano Pezzuto. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Ivano Pezzuto Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 60 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 4 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.0 Falli per cartellino 15.0 Ha arbitrato un totale di 19 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 16 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Palermo-Reggiana 2-1 12-09-2025 Serie B Avellino-Monza 2-1 25-09-2025 Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 30-09-2025 Serie B Frosinone-Cesena 3-1 19-10-2025 Serie B Empoli-Venezia 1-1 29-10-2025 Serie B Spezia-Calcio Padova 1-1 08-11-2025 Serie A Como-Cagliari 0-0 29-11-2025 Serie B Venezia-Mantova 3-0 12-12-2025 Serie B Palermo-Sampdoria 1-0 27-12-2025 Serie B Empoli-Frosinone 1-1 24-01-2026 Serie B Monza-Pescara 3-0 07-02-2026 Serie B Modena-Sampdoria 1-2 14-02-2026 Serie B Palermo-Virtus Entella 3-0 28-02-2026 Serie B Empoli-Cesena 1-1 08-03-2026 Serie B Mantova-Juve Stabia 2-0 18-03-2026 Serie B Pescara-Virtus Entella 3-0 06-04-2026 Serie B Sampdoria-Empoli 1-0 19-04-2026 Serie B Carrarese-Pescara 2-2 02-05-2026 Serie A Atalanta-Genoa 0-0

Attualmente l'Atalanta si trova 7° in classifica con 55 punti (frutto di 14 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 40 punti (frutto di 10 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte).

L'Atalanta ha segnato 47 gol e ne ha subiti 32; il Genoa ha segnato 40 gol e ne ha subiti 48.

La partita di andata Genoa - Atalanta si è giocata il 21 dicembre 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa l'Atalanta ha fatto 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte).

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Cagliari e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Pisa e Como ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Atalanta ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 0-0 mentre Il Genoa ha incontrato Como perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 7 gol.

Atalanta e Genoa si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match l'Atalanta ha vinto 29 volte, il Genoa ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 26.

Atalanta-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie A; la Dea non ha mai ottenuto sei successi di fila contro il Grifone nel massimo campionato (cinque anche tra il 2016 e il 2018).

L'Atalanta è rimasta imbattuta in 17 delle ultime 18 sfide contro il Genoa in Serie A (13V, 4N), l'unico successo dei liguri nel periodo risale al 22 dicembre 2018 (3-1 al Ferraris con Cesare Prandelli allenatore).

L'Atalanta ha evitato la sconfitta nelle ultime otto gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (5V, 3N) con uno score aggregato di 17-5 - l'ultimo successo del Grifone in trasferta contro la Dea nel torneo risale al 10 gennaio 2016 (2-0 con gol di Dzemaili e Pavoletti allenati da Gian Piero Gasperini).

L'Atalanta ha guadagnato un solo punto nelle ultime tre gare di campionato e, con Raffaele Palladino in panchina, la Dea non ha mai registrato quattro match di fila senza vittoria in Serie A.

Il Genoa ha vinto due delle ultime tre trasferte di campionato (1P), tanti quanti successi nelle prime 13 gare esterne in questa stagione di Serie A (2V, 5N, 6P). In più, l'ultima volta che il Grifone ha ottenuto due successi fuori casa di fila in campionato risale al novembre-dicembre 2024 (contro Parma e Udinese).

Considerando il girone di ritorno di questa Serie A, l'Atalanta sarebbe 5ª in classifica con 26 punti in 15 gare (dietro solo a Inter 34, Napoli 30, Juventus e Como 28) e il Genoa sarebbe 9° in classifica, con 23 punti (al pari di Lazio, Sassuolo e Parma).

L'Atalanta è una delle sole due squadre, insieme alla Cremonese (entrambe 53%), ad aver subito più gol nel 1° tempo che nel 2° tempo nel campionato in corso; la Dea ha infatti concesso 17 reti nella prima frazione di gioco rispetto alle 15 nella seconda.

Il Genoa è la squadra contro cui Raffaele Palladino ha ottenuto più successi in carriera da allenatore in Serie A (cinque su cinque confronti diretti) – il tecnico dell’Atalanta potrebbe diventare il secondo a vincere tutti i suoi primi sei confronti con il Grifone nella competizione, dopo Helenio Herrera (primi cinque anche per Gennaro Gattuso, che perse tuttavia poi il sesto).

Gianluca Scamacca è diventato solo il terzo giocatore italiano ad andare in doppia cifra di gol in almeno due stagioni diverse con la maglia dell'Atalanta in Serie A (10 nel 2025/26 e 12 nel 2023/24), dopo Cristiano Doni (quattro) e Adriano Bassetto (tre). In più, le prime otto reti del classe '99 nel torneo sono arrivate con la maglia del Genoa nel 2020/21, in 26 presenze.

Ruslan Malinovskyi è un ex della gara: il centrocampista ucraino ha collezionato 115 presenze, condite da 23 reti, con la maglia dell’Atalanta in Serie A tra il 2019 e il 2023. Dalla sua prima rete in Serie A (7 dicembre 2019 contro l’Hellas Verona, proprio da fuori area), solo Kylian Mbappé (24) ha segnato più gol dalla distanza rispetto a Malinovskyi nei Big-5 campionati europei: 21, 15 dei quali con i nerazzurri e sei con il Grifone.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: