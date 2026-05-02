Una gara intensa che ha visto le azioni più pericolose nel primo tempo, dove il Como ha sciupato il vantaggio con Douvikas e Diao. Nella ripresa il ritmo cala, ma il Napoli cresce e nel finale colpisce un palo con Politano.

Dopo una fase di alti e bassi, entrambe le squadre sono tornate alla vittora nello scorso turno. Il Como in trasferta contro il Genoa per 2-0, mentre il Napoli in casa contro la Cremonese per 4-0. Squadre che in questa stagione si sono anche incrociate in Coppa Italia, con la vittoria dei lariani ai rigori. All'andata invece la partita terminò a reti inviolate.16:36

Nel Como in attacco spazio a Douvikas che agirà con alle sue spalle il trio formato da Diao, Nico Paz e Baturina. In difesa giocano Diego Carlos e Ramon. Partono dala panchina Kempf e Morata. Nel Napoli sulla trequarti con De Bruyne, c è Alisson Santos, mentre in mezzo al campo Lobotka e McTominay. La punta è Hojlund. Pronto a subentrare Anguissa e si rivede in panchina Di Lorenzo.17:14

Baturina riceve palla in area e da terra riesce a girarsi e a calciare verso la porta, la palla viene deviata e per poco non inganna Milinkovic Savic.19:27

PREPARTITA

Como - Napoli è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Arbitro di Como - Napoli sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 352 Fuorigioco 36 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 58 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.3 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso: Serie A: 14 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0 06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1 21-03-2026 Serie A Parma-Cremonese 0-2 13-04-2026 Serie A Fiorentina-Lazio 1-0 19-04-2026 Serie A Cremonese-Torino 0-0

Attualmente Como si trova 5° in classifica con 62 punti (frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 70 punti (frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte).

Como ha segnato 59 gol e ne ha subiti 28; il Napoli ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33.

La partita di andata Napoli - Como si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.

In casa Como ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte).

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Cremonese vincendo 4-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol.

Como e Napoli si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 5.

Como-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre match di fila senza sconfitta contro i partenopei per la prima volta in Serie A.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro il Como in Serie A (4N, 1P): 1-0 il 25 giugno 1989, con gol di Alessandro Renica - dopo che i partenopei avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei gare fuori casa contro i lariani (1P) nel massimo campionato.

Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Inter, il Como potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 (contro Atalanta e Juventus in quel caso). I lariani hanno subito otto gol nelle ultime cinque gare al Sinigaglia in campionato, dopo che in tutte le prime 12 partite interne di questo campionato avevano concesso solo sette reti.

Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Como in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 16, al pari di Arsenal, Inter e Paris Saint-Germain.

Nell'anno solare 2026 solo l'Inter (43) ha guadagnato più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A; nel periodo i lariani hanno segnato ben 37 gol in 18 match (2.1 di media), meno soltanto sempre dei nerazzurri (45).

Il Napoli ha perso nove delle 21 trasferte nel 2025/26 tra tutte le competizioni (9V, 3N), l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno 10 sconfitte in una singola stagione risale al 2014/15 (11 in quel caso, con Rafael Benítez allenatore).

Como e Napoli sono due delle tre squadre ad aver segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: entrambi 11, al pari dell'Inter.

Il Napoli è la formazione che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tre, tutti contro l'Atalanta lo scorso 22 febbraio); viceversa, i partenopei sono secondi per punti guadagnati dopo essere andati in svantaggio (13, al pari del Sassuolo), dietro solo al Milan (14).

Tasos Douvikas e Nico Paz hanno entrambi segnato 12 reti in questo campionato, solo due giocatori del Como hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Giuseppe Baldini (13 nel 1951/52) e Vittorio Ghiandi (18 nel 1949/50).

Scott McTominay ha segnato in tutte le sue ultime tre trasferte di campionato; il classe '96 potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare la rete in quattro match fuori casa di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: