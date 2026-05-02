Una gara intensa che ha visto le azioni più pericolose nel primo tempo, dove il Como ha sciupato il vantaggio con Douvikas e Diao. Nella ripresa il ritmo cala, ma il Napoli cresce e nel finale colpisce un palo con Politano.
Il Como con questo punto va a 62 lunghezze, staccando la Roma impegnata contro la Fiorentina. Il Napoli si porta a 70, aspettando il Milan che con una vittoria a Sassuolo potrebbe raggiungerlo in classifica al secondo posto.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:04
90'+4'
Fine partita: COMO - NAPOLI 0-0.19:57
90'
Ci saranno 4 minuti di recupero.19:53
89'
Cartellino giallo per Politano, fallo tattico.19:52
86'
Finisce la partita di Da Cunha, entra Sergi Roberto.19:48
86'
Altro cambio nel Como, entra Vojvoda per Diao.19:48
84'
PALO DI POLITANO! Conclusione a giro da fuori area da parte dell'esterno e palo pieno a Buterz battuto.19:47
80'
Dentro anche Alberto Moreno per Valle.19:45
80'
Rodríguez prende il posto di Baturina.19:44
80'
Nel Como dentro Morata per Douvikas.19:44
80'
Nel Napoli entra Spinazzola per Rrahmani.19:44
80'
MCTOMINAY! Palla in profondità per lo scozzese che controlla bene, entra in area, ma non trova l'angolo.19:44
75'
Ritmi un po' calati e squadre che sembrano iniziare ad essere stanche.19:39
71'
McTominay ancora a terra molto dolorante.19:33
69'
Cartellino giallo per Ramon, fallo a metà campo su McTominay.19:32
64'
Baturina riceve palla in area e da terra riesce a girarsi e a calciare verso la porta, la palla viene deviata e per poco non inganna Milinkovic Savic.19:27
60'
Primo cambio per il Napoli, Anguissa prende il posto di De Bruyne.19:23
60'
Cross dalla sinistra di Valle, Diao prova a colpirla di testa ma manda alto sopra la traversa.19:23
55'
Calcio d'angolo per il Como che continua a premere, Da Cunha crossa in area, Diego Carlos prova a colpire la palla di testa ma non inquadra la porta.19:18
50'
Continua il pressing del Como anche in questo avvio di ripresa, Napoli sulla difensiva.19:13
46'
Inizia il secondo tempo di COMO - NAPOLI. Si riparte senza sostituzioni.19:08
Ritmo piacevole ma partita che non si sblocca al Sinigaglia. Il Como tiene palla e si rende pericoloso sfiorando la rete con Douvikas e Diao, il Napoli prova a reagire con ripartenze veloci ma fatica ad arrivare alla conclusione.18:51
45'+2'
Fine primo tempo: COMO - NAPOLI 0-0.18:50
45'
Ci saranno 2 minuti di recupero.18:49
44'
Calcio di punizione per il Como dai venti metri, ci prova Nico Paz, palla alta sopra la traversa.18:47
40'
Partita molto spezzettata negli ultimi minuti a causa di interruzioni e diversi falli di gioco.18:43
35'
Perrona a terra sanguinante dopo una smanacciata involontaria di De Bruyne.18:38
31'
DIAO! Ripartenza Como con Nico Paz che serve in area Diao, l'esterno solo davanti a Milinkovic Savic si fa ipnotizzare.18:34
26'
De Bruyne serve Alisson Santos che rientra sul destro e prova la conclusione, ma sbatte sul muro della difesa comasca.18:29
23'
Possesso palla del Como, dopo un azione manovrata Baturina riceve palla e prova il tiro a giro da posizione defilata, ma non trova la porta.18:27
18'
Calcio d'angolo Napoli, McTominay in anticipo ci prova di testa. Palla a lato.18:22
16'
Diao prova l'uno contro, rientra sul sinistro e calcia, blocca senza problemi Milinkovic Savic.18:20
12'
Ci prova dalla distanza Da Cunha, blocca sicuro Milinkovic Savic.18:15
8'
DOUVIKAS! Palla perfetta di Nico Paz per Douvikas che entra in area, salta Milinkovic Savic ma a porta vuota perde l'attimo e calcia addosso a Rrahmani che salva sulla linea di porta.18:12
4'
Le squadre si studiano ma c'è un buon ritmo in questi primi minuti.18:08
1'
FISCHIO D’INIZIO DI COMO - NAPOLI. Arbitra Fabbri.18:03
Nel Como in attacco spazio a Douvikas che agirà con alle sue spalle il trio formato da Diao, Nico Paz e Baturina. In difesa giocano Diego Carlos e Ramon. Partono dala panchina Kempf e Morata. Nel Napoli sulla trequarti con De Bruyne, c è Alisson Santos, mentre in mezzo al campo Lobotka e McTominay. La punta è Hojlund. Pronto a subentrare Anguissa e si rivede in panchina Di Lorenzo.17:14
Formazione NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic - Beukema, Rrahmani, Buongiorno - Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez - Alisson Santos, De Bruyne, Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.17:11
Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle - Perrone, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Baturina - Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van Der Brempt.17:10
Dopo una fase di alti e bassi, entrambe le squadre sono tornate alla vittora nello scorso turno. Il Como in trasferta contro il Genoa per 2-0, mentre il Napoli in casa contro la Cremonese per 4-0. Squadre che in questa stagione si sono anche incrociate in Coppa Italia, con la vittoria dei lariani ai rigori. All'andata invece la partita terminò a reti inviolate.16:36
Il Como prova a riagganciare il treno Champions League, ora distante tre lunghezze, per farlo dovrà avere la meglio del Napoli che con una vittoria invece blinderebbe l'accesso alla competizione.16:33
Dove si gioca la partita:
Stadio: Giuseppe Sinigaglia Città: Como Capienza: 13602 spettatori16:33
Como - Napoli è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Arbitro di Como - Napoli sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
352
Fuorigioco
36
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
58
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.3
Falli per cartellino
5.7
Ha arbitrato un totale di 18 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
14-01-2026
Serie A
Napoli-Parma 0-0
19-01-2026
Serie A
Lazio-Como 0-3
05-02-2026
Coppa Italia
Atalanta-Juventus 3-0
13-02-2026
Serie A
Pisa-Milan 1-2
28-02-2026
Serie A
Inter-Genoa 2-0
06-03-2026
Serie A
Napoli-Torino 2-1
21-03-2026
Serie A
Parma-Cremonese 0-2
13-04-2026
Serie A
Fiorentina-Lazio 1-0
19-04-2026
Serie A
Cremonese-Torino 0-0
Attualmente Como si trova 5° in classifica con 62 punti (frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte); invece il Napoli si trova 2° in classifica con 70 punti (frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte). Como ha segnato 59 gol e ne ha subiti 28; il Napoli ha segnato 52 gol e ne ha subiti 33. La partita di andata Napoli - Como si è giocata il 1 novembre 2025 e si è conclusa 0-0.
In casa Como ha fatto 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 29 punti (9 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte). Como nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Sassuolo e il Genoa ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e la Cremones ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-2 mentre Il Napoli ha incontrato la Cremonese vincendo 4-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 12 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol.
Como e Napoli si sono affrontate 25 volte in campionato. Nei precedenti match Como ha vinto 2 volte, il Napoli ha vinto 18 volte mentre i pareggi sono stati 5.
Como-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato (1V, 1N) e potrebbe registrare tre match di fila senza sconfitta contro i partenopei per la prima volta in Serie A.
Il Napoli ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro il Como in Serie A (4N, 1P): 1-0 il 25 giugno 1989, con gol di Alessandro Renica - dopo che i partenopei avevano ottenuto cinque successi nelle prime sei gare fuori casa contro i lariani (1P) nel massimo campionato.
Dopo la sconfitta per 3-4 contro l'Inter, il Como potrebbe perdere due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-febbraio 2025 (contro Atalanta e Juventus in quel caso). I lariani hanno subito otto gol nelle ultime cinque gare al Sinigaglia in campionato, dopo che in tutte le prime 12 partite interne di questo campionato avevano concesso solo sette reti.
Nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Como in questa stagione nei Big-5 campionati europei: 16, al pari di Arsenal, Inter e Paris Saint-Germain.
Nell'anno solare 2026 solo l'Inter (43) ha guadagnato più punti di Napoli (35) e Como (34) in Serie A; nel periodo i lariani hanno segnato ben 37 gol in 18 match (2.1 di media), meno soltanto sempre dei nerazzurri (45).
Il Napoli ha perso nove delle 21 trasferte nel 2025/26 tra tutte le competizioni (9V, 3N), l'ultima volta che i partenopei hanno registrato almeno 10 sconfitte in una singola stagione risale al 2014/15 (11 in quel caso, con Rafael Benítez allenatore).
Como e Napoli sono due delle tre squadre ad aver segnato il maggior numero di gol nei primi 15 minuti di gioco in questa stagione di Serie A: entrambi 11, al pari dell'Inter.
Il Napoli è la formazione che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tre, tutti contro l'Atalanta lo scorso 22 febbraio); viceversa, i partenopei sono secondi per punti guadagnati dopo essere andati in svantaggio (13, al pari del Sassuolo), dietro solo al Milan (14).
Tasos Douvikas e Nico Paz hanno entrambi segnato 12 reti in questo campionato, solo due giocatori del Como hanno realizzato più gol in una singola stagione di Serie A: Giuseppe Baldini (13 nel 1951/52) e Vittorio Ghiandi (18 nel 1949/50).
Scott McTominay ha segnato in tutte le sue ultime tre trasferte di campionato; il classe '96 potrebbe diventare il primo centrocampista a trovare la rete in quattro match fuori casa di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: