Il Torino si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi. La squadra di D’Aversa ha faticato molto a rendersi pericolosa davanti: l’assenza di Che Adams si è fatta sentire, il solo Simeone è apparso in difficoltà contro i centrali avversari. Nel prossimo turno i granata ospiteranno il Sassuolo.

L’Udinese torna alla vittoria e sale al decimo posto con 47 punti scavalcando il Sassuolo. Buona prova per gli uomini di Runjaic che hanno onorato la giornata di commemorazione con un risultato positivo. Nel prossimo turno i friulani saranno impegnati nella trasferta di Cagliari.

L’Udinese occupa l’undicesimo posto in classifica con 44 punti. I friulani non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma come si è visto nell’ultimo match (3-3 all’Olimpico contro la Lazio) gli uomini di Runjaic hanno ancora molta voglia di lasciare il segno.13:54

Arbitra la sfida Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Moro e dal quarto uomo Zanotti. Maggioni e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:50

Atta entra in area a sinistra e mette in mezzo: i difensori granata bloccano il passaggio e fanno ripertire l'azione.15:32

PREPARTITA

Udinese - Torino è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Torino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 52 Fuorigioco 5 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 6 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.6 Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 15 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0 07-12-2025 Serie A Cremonese-Lecce 2-0 20-12-2025 Serie B Modena-Venezia 1-2 24-01-2026 Serie B Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 31-01-2026 Serie B Empoli-Modena 0-0 11-02-2026 Serie B Südtirol-Monza 0-0 20-02-2026 Serie B Frosinone-Empoli 2-2 03-03-2026 Serie B Venezia-Avellino 4-0 08-03-2026 Serie A Bologna-Verona 1-2 17-03-2026 Serie B Reggiana-Monza 0-0 19-04-2026 Serie B Calcio Padova-Reggiana 1-0 02-05-2026 Serie A Udinese-Torino 2-0

Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece il Torino si trova 13° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 43 gol e ne ha subiti 46; il Torino ha segnato 39 gol e ne ha subiti 58.

La partita di andata Torino - Udinese si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 1-2.

In casa l'Udinese ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Cremonese e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-0 mentre Il Torino ha incontrato l'Inter pareggiando 2-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 10 gol.

Udinese e Torino si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, il Torino ha vinto 30 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Udinese-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2007/08, con Pasquale Marino allenatore.

Udinese e Torino hanno pareggiato l'ultima gara disputata in Friuli in Serie A (il 29 dicembre 2024) e l'ultima volta che hanno registrato due pareggi di fila in casa dei bianconeri risale al periodo tra il 2000 e il 2002 (tre in quel caso).

Dopo il 3-3 contro la Lazio nel match più recente, l'Udinese potrebbe pareggiare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso ottobre contro Cagliari e Cremonese.

L'Udinese non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di campionato e potrebbe restare a secco di gol in almeno quattro gare interne in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2023 (cinque in quel caso).

Dall'arrivo di Roberto D'Aversa al Torino, i granata sarebbero quinti in classifica in Serie A, con 14 punti in otto gare (al pari della Lazio), dietro solo a Napoli (19), Juventus (18), Como (16) e Inter (15). Nel periodo i granata hanno anche il terzo miglior attacco del torneo (14 gol, come Juventus e Roma) e meno solo di Inter e Como (entrambe 18).

Il Torino ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Cremonese e Inter; in questa Serie A, i granata hanno già registrato tre pareggi di fila: tra ottobre e novembre scorsi (contro Bologna, Pisa e Juventus).

Il Torino non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet fuori casa di fila solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il periodo tra aprile e maggio 2023 (quattro in quel caso).

Il Torino è la squadra che ha segnato più gol in seguito a contropiede in questa stagione di Serie A: nove, tra cui la rete di Giovanni Simeone nel match più recente.

Arthur Atta ha realizzato tre gol nelle ultime tre gare di campionato, dopo che aveva segnato solo due reti nelle sue prime 52 presenze in Serie A. In più, tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol nel campionato in corso, Atta è l'unico che non ha mai trovato la rete in match casalinghi (tutte in trasferta per lui).

Giovanni Simeone (10 reti con il Torino in questo campionato) è diventato solo il 3° giocatore ad andare in doppia cifra di gol con almeno cinque squadre diverse in una stagione nella storia della Serie A, dopo Enrico Chiesa (cinque) e Alberto Gilardino (sei).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: