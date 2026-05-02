I friulani domano il Toro con un secco 2-0. Dopo il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie alla zampata di Ehizibue, nella ripresa i padroni di casa chiudono i conti al 51’ con il sigillo di Kristensen: stacco di testa imperioso su cross dalla bandierina di Miller. Il Torino fatica a reagire e a rendersi pericoloso mentre l’Udinese prova ad impensierire i granata con le invenzioni di Zaniolo, ma il risultato non cambia fino al fischio finale di Mucera.
L’Udinese torna alla vittoria e sale al decimo posto con 47 punti scavalcando il Sassuolo. Buona prova per gli uomini di Runjaic che hanno onorato la giornata di commemorazione con un risultato positivo. Nel prossimo turno i friulani saranno impegnati nella trasferta di Cagliari.
Il Torino si ferma dopo quattro risultati utili consecutivi. La squadra di D’Aversa ha faticato molto a rendersi pericolosa davanti: l’assenza di Che Adams si è fatta sentire, il solo Simeone è apparso in difficoltà contro i centrali avversari. Nel prossimo turno i granata ospiteranno il Sassuolo.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Udinese-Torino 2-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:07
90'+6'
Finisce la partita! UDINESE-TORINO 2-0 (45'+1' Ehizibue, 51’ Kristensen)!16:58
90'+5'
Zaniolo guadagna un calcio di punizione prezioso.16:57
90'+2'
Lazaro prova la conclusione da fuori area: palla in curva.16:55
90'+2'
Si rialza il centrocampista del Toro.16:54
90'+1'
Scontro duro tra Gineitis e Ekkelenkamp: interviene lo staff medico.16:54
90'
Cinque minuti di recupero.16:53
90'
Ancora l'Udinese con il colpo di testa in corsa di Gueye, Paleari interviene senza patemi.16:53
89'
Zaniolo riceve palla, si accentra e scarica il sinistro: tiro centrale, para Paleari.16:51
86'
Colpo di testa di Prati sugli sviluppi di un corner: conclusione fuori misura.16:48
85'
Attacca adesso il Toro, alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara.16:47
84'
SOSTITUZIONE UDINESE Fuori Arthur Atta, con i crampi, dentro Juan Arizala.16:46
83'
Gineitis carica il destro da fuori area: palla che esce lontano dalla porta.16:45
82'
Njie trsta a terra dolorante dopo un contatto in area: Mucera fa proseguire.16:44
80'
Zaniolo dal limite con il sinistro, palla fuori.16:43
76'
DOPPIO CAMBIO UDINESE Fuori Kabasele e Miller, dentro Mlacic e Piotrowski.16:39
75'
Quindici minuti più recupero al termine della gara.16:39
75'
L'Udinese adesso cerca di abbassare i ritmi e controllare la gara.16:37
74'
Bella apertura sulla destra per Lazaro che mette il pallone in area, ma non c'è nessun compagno a seguire l'azione.16:37
72'
SOSTITUZIONE TORO Fuori Giovanni Simeone e dentro Alieu Njie.16:34
71'
Palla di Lazaro per Simeone che si gira bene, ma controlla con il braccio.16:33
69'
DOPPIA SOSTITUZIONE UDINESE Runjaic toglie l'acciacato Ehizibue e Buksa per Zarraga e Gueye.16:32
69'
Problemi per Simeone, che si accascia dolorante. Anche Ehizibue lamenta guai fisici.16:31
67'
Zaniolo parte dalla propria metà campo, salta un uomo e arriva in area: si accentra per preparare il tiro ma sbatte sui difensori granata.16:29
65'
SOSTITUZIONE TORINO Esce Rafa Obrador ed entra Cristiano Biraghi.16:27
65'
Palla morbida di Zaniolo in mezzo per Ekkelenkamp: il suo tiro è troppo debole e finisce tra le braccia di Paleari.16:27
64'
Conclusione di Obrador da fuori area: palla sopra la traversa.16:26
62'
Zaniolo si rialza.16:24
61'
Fallo di Obrador su Zaniolo: l'italiano rimane a terra dolorante al ginocchio.16:23
58'
Cambia l'assetto del Toro che adesso schiera due attaccanti di ruolo come Simeone e Kulenovic.16:20
57'
DOPPIO CAMBIO PER IL TORO D'Aversa prova a scuotere i suoi: fuori Ilkhan e Casadei per Kulenovic e Prati.16:19
56'
Traversone di Kamara sul secondo palo per Buksa, che di testa "appoggia" per Paleari.16:18
54'
Prova a reagire il Torino.16:16
54'
Terza rete in campionato per Thomas Kristensen.16:16
51'
GOL! UDINESE-Torino 2-0! KRISTENSEN! Dalla bandierina calcia Miller, stacco perfetto di Kristensen e palla alle spalle di Paleari!
Spinge ancora Solet a sinistra e guadagna un calcio d'angolo.16:12
50'
Punizione di Zaniolo e colpo di testa di Kristensen: parata comoda di Paleari.16:14
49'
CARTELLINO GIALLO per Rafa Obrador: trattenuta su Kabasele.16:11
49'
Punizione di Zaniolo dalla trequarti: tiro troppo basso ribattuto dalla barriera.16:10
46'
AMMONITO Christian Kabasele per fallo su Simeone: primo cartellino del match.16:09
45'
Inizia il secondo tempo! UDINESE-TORINO 1-0 (45'+1' Ehizibue)!16:07
Le squadre rientrano in campo in questo momento.16:04
L’Udinese si porta avanti nel recupero del primo tempo. Partita molto combattuta a centrocampo tra due squadre molto fisiche e di lotta: poche occasioni da rete nitide, da segnalare una clamorosa palla gol per Simeone dopo tre minuti (Okoye chiude bene lo specchio) e la rete annullata a Zaniolo al 22’ per fuorigioco. Nell’ultima azione del primo tempo la zampata vincente di Ehizibue.15:57
45'+3'
Finisce la prima frazione di gioco. UDINESE-TORINO 1-0 (45'+1' Ehizibue)!15:53
45'+1'
GOL! UDINESE-Torino 1-0! EHIZIBUE! Azione confusa in area granato con Solet che vince un rimpallo e serve Buksa che mette in mezzo, Obrador pasticcia con il rinvio e Ehizibue insacca con la punta del piede!
Solet prova a sfondare sulla sinistra ma si allunga il pallone direttamente sul fondo.15:47
38'
Azione insistita di Zaniolo in area che però non riesce ad oltrepassare il muro granata.15:42
36'
Zaniolo crossa morbido in area per il colpo di testa di Solet: Paleari blocca a terra.15:40
36'
Punizione per l'Udinese da destro. Sulla palla Zaniolo.15:40
32'
ZANIOLO! Solita azione del fantasista che si accentra e calcia con il sinistro, deviazione provvidenziale di Coco in angolo!15:36
28'
Atta entra in area a sinistra e mette in mezzo: i difensori granata bloccano il passaggio e fanno ripertire l'azione.15:32
22'
GOL ANNULLATO a ZANIOLO! Buksa ruba palla a Gineitis e serve Zaniolo, che si libera di Paleari e ridà la palla al compagno che colpisce il palo a porta vuota, poi la palla torna a Zaniolo che insacca! L'arbitro assegna il gol che però viene poi annullato dopo il check del Var: posizione irregolare di Zaniolo.15:29
21'
Simeone prende palla sulla trequarti e sale verso l'area, poi scarica un diagonale che però finisce lontano dai pali.15:25
18'
Zaniolo scambia con Buksa fuori area e scarica il sinistro da venti metri: palla che termina alta sopra la porta di Paleari.15:23
16'
Primo spunto di Zaniolo che prova a rientrare sul sinistro per calciare, ma viene chiuso da due avversari.15:20
16'
Gineitis recupera un pallone a sinistra e crossa in area, esce bene Okoye.15:19
11'
OCCASIONE UDINESE! Su un pallone calciato a campanile la sfera arriva sui piedi di Kabasele, tiro deviato in angolo! Sul cross dalla bandierina poi colpo di testa di Solet, palla fuori di poco!15:16
11'
Tiro ribattuto dalla barriera.15:15
11'
Punizione per l'Udinese dalla trequarti. sul pallone va Ekkelenkamp.15:15
9'
Lazaro batte basso per uno schema con Gineitis che però manca l'impatto con la palla.15:13
9'
Cross di Obrador deviato in corner. 15:12
4'
SIMEONE! Prima occasione da gol per il Torino: fuga di Lazaro a destra e palla in mezzo per Giovanni Simeone che colpisce a botta sicura, Okoye si supera!15:08
3'
Udinese in maglia grigia celebrativa con la scrtitta "Il Friuli ringrazia e non dimentica", Torino in classico completo granata.16:08
Subito pericolosa l'Udinese con Atta che entra in area e guadagna il primo calcio d'angolo della gara.15:05
Al “Bluenergy Stadium” di Udine è tutto pronto. Comincia la sfida UDINESE-TORINO!15:04
Un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia del 1976, ed ovviamente il pensiero va anche alla scomparsa di Alex Zanardi.15:02
Le due squadre entrano in campo in questo momento.14:58
In questo momento si sta esibendo a centrocampo la fanfara della Brigata Alpina Julia per commemorare il terremoto del 1976 in Friuli, il 6 maggio di cinquant'anni fa.15:02
Arbitra la sfida Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Moro e dal quarto uomo Zanotti. Maggioni e Dionisi rispettivamente al Var e Avar.14:50
Il Torino deve rinunciare agli indisponibili Aboukhlal, Anjorin, Ismajli, Adams, Pedersen e Zapata. D’Aversa sceglie Marianucci per la difesa e Casadei dal primo minuto in mediana. Fuori Adams, Vlasic giostrerà sulla trequarti con Simeone unica punta.14:41
L’Udinese deve fare a meno degli infortunati Zemura, Zanoli, Bertola, Karlstrom e Davis. Runjaic schiera Miller in mediana e Buksa in attacco, supportato da Zaniolo.14:35
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera con il 3-5-1-1: Paleari – Marianucci, Coco, Ebosse – Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador – Vlasic – Simeone. A disposizione: Israel, Siviero, Biraghi, Maripan, Nkoukou, Tameze, Prati, Ilic, Savva, Njie, Kulenovic. All. D’Aversa.14:31
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Udinese si schiera con il 3-5-2: Okoye – Kristensen, Kabasele, Solet – Ehizibue, Miller, Ekkelenkamp, Atta, Kamara – Zaniolo, Buksa. A disposizione: Sava, Padelli, Nunziante, Mlacic, Zarraga, Arizala, Camara, Piotrowski, Vinciati, Bayo, Gueye. All. Runjaic.14:28
Lo stesso si può dire del Torino, tredicesimo con 41 punti e senza più concreti obiettivi di classifica, che nell’ultimo turno ha fermato l’Inter capolista recuperando ben due reti di svantaggio (2-2 il risultato finale).13:54
L’Udinese occupa l’undicesimo posto in classifica con 44 punti. I friulani non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma come si è visto nell’ultimo match (3-3 all’Olimpico contro la Lazio) gli uomini di Runjaic hanno ancora molta voglia di lasciare il segno.13:54
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Udinese e Torino, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di serie A.13:54
Udinese - Torino è valevole per la giornata numero 35 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 2 maggio alle ore 15:00 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Torino sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Partite dirette
2
Falli fischiati
52
Fuorigioco
5
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
6
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.6
Ha arbitrato un totale di 20 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 15 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
07-12-2025
Serie A
Cremonese-Lecce 2-0
20-12-2025
Serie B
Modena-Venezia 1-2
24-01-2026
Serie B
Juve Stabia-Virtus Entella 1-0
31-01-2026
Serie B
Empoli-Modena 0-0
11-02-2026
Serie B
Südtirol-Monza 0-0
20-02-2026
Serie B
Frosinone-Empoli 2-2
03-03-2026
Serie B
Venezia-Avellino 4-0
08-03-2026
Serie A
Bologna-Verona 1-2
17-03-2026
Serie B
Reggiana-Monza 0-0
19-04-2026
Serie B
Calcio Padova-Reggiana 1-0
02-05-2026
Serie A
Udinese-Torino 2-0
Attualmente l'Udinese si trova 10° in classifica con 47 punti (frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte); invece il Torino si trova 13° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte). L'Udinese ha segnato 43 gol e ne ha subiti 46; il Torino ha segnato 39 gol e ne ha subiti 58. La partita di andata Torino - Udinese si è giocata il 7 gennaio 2026 e si è conclusa 1-2.
In casa l'Udinese ha fatto 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 17 punti (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Cremonese e l'Inter ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-0 mentre Il Torino ha incontrato l'Inter pareggiando 2-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 10 gol.
Udinese e Torino si sono affrontate 81 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 27 volte, il Torino ha vinto 30 volte mentre i pareggi sono stati 24.
Udinese-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 7 gennaio, l'Udinese potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 2007/08, con Pasquale Marino allenatore.
Udinese e Torino hanno pareggiato l'ultima gara disputata in Friuli in Serie A (il 29 dicembre 2024) e l'ultima volta che hanno registrato due pareggi di fila in casa dei bianconeri risale al periodo tra il 2000 e il 2002 (tre in quel caso).
Dopo il 3-3 contro la Lazio nel match più recente, l'Udinese potrebbe pareggiare due gare di fila in Serie A solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso ottobre contro Cagliari e Cremonese.
L'Udinese non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di campionato e potrebbe restare a secco di gol in almeno quattro gare interne in Serie A per la prima volta dal periodo tra maggio e settembre 2023 (cinque in quel caso).
Dall'arrivo di Roberto D'Aversa al Torino, i granata sarebbero quinti in classifica in Serie A, con 14 punti in otto gare (al pari della Lazio), dietro solo a Napoli (19), Juventus (18), Como (16) e Inter (15). Nel periodo i granata hanno anche il terzo miglior attacco del torneo (14 gol, come Juventus e Roma) e meno solo di Inter e Como (entrambe 18).
Il Torino ha pareggiato gli ultimi due match di campionato, contro Cremonese e Inter; in questa Serie A, i granata hanno già registrato tre pareggi di fila: tra ottobre e novembre scorsi (contro Bologna, Pisa e Juventus).
Il Torino non ha subito gol nelle ultime due trasferte di campionato e potrebbe registrare tre clean sheet fuori casa di fila solo per la seconda volta nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, dopo il periodo tra aprile e maggio 2023 (quattro in quel caso).
Il Torino è la squadra che ha segnato più gol in seguito a contropiede in questa stagione di Serie A: nove, tra cui la rete di Giovanni Simeone nel match più recente.
Arthur Atta ha realizzato tre gol nelle ultime tre gare di campionato, dopo che aveva segnato solo due reti nelle sue prime 52 presenze in Serie A. In più, tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque gol nel campionato in corso, Atta è l'unico che non ha mai trovato la rete in match casalinghi (tutte in trasferta per lui).
Giovanni Simeone (10 reti con il Torino in questo campionato) è diventato solo il 3° giocatore ad andare in doppia cifra di gol con almeno cinque squadre diverse in una stagione nella storia della Serie A, dopo Enrico Chiesa (cinque) e Alberto Gilardino (sei).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: