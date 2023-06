Grazie per aver seguito con noi questo Sassuolo-Fiorentina, buon proseguimento di serata!22:28

Dopo un primo tempo privo di reti, la Fiorentina sblocca il risultato dopo pochi secondi della ripresa con Cabral che sfrutta un errore del portiere neroverde Russo. Il Sassuolo torna in partita con un calcio di rigore trasformato da solito Berardi, ma Saponara, appena entrato, si inventa un gol strepitoso per riportare avanti i suoi. Nel finale lo stesso Saponara serve a Nico Gonzalez il pallone del 3-1 con cui si chiude la gara. Il Sassuolo finisce in nove per le espulsioni di Ruan (doppio giallo) e Rogerio (qualche parola di troppo all'arbitro Marchetti)22:27

Il Sassuolo saluta il campionato con una sconfitta, vince invece la Fiorentina che adesso punta dritta verso Praga dove mercoledì è attesa dalla finale di Conference League contro il West Ham22:23

90'+3' CALA IL SIPARIO AL MAPEI! Fiorentina batte Sassuolo 3-1!22:22

90'+3' Nico Gonzalez va direttamente in porta, palla altissima22:22

90'+2' Marchizza atterra Nico Gonzalez al limite dell'area e viene ammonito22:21

90' Tre minuti di recupero22:19

88' SASSUOLO IN NOVE! Qualche parola di troppo di Rogerio nei confronti di Marchetti che lo spedisce negli spogliatoi con un rosso diretto22:16

85' Nico Gonzalez non ha nemmeno esultato dopo il gol in quanto si è scontrato contro il palo in occasione del colpo di testa. Nulla di grave comunque per l'argentino che è già rientrato in campo22:14

84' Muldur rileva Berardi nel Sassuolo22:13

83' GOL! Sassuolo-FIORENTINA 1-3! Gol di Nico Gonzalez! Cross di Saponara che pesca l'argentino sul secondo palo, colpo di testa e palla in rete!



82' Ultimo cambio in casa viola, dentro Bianco per Amrabat22:11

81' ESPULSO RUAN! Doppio giallo per il difensore neroverde che lascia i suoi in dieci22:10

79' GOL! Sassuolo-FIORENTINA 1-2! Eurogol di Saponara che spalle alla porta si gira e mette la palla all'incrocio dei pali!



78' CABRAL! Vince il duello di corpo con Marchizza e conclude, Russo para ed nega la doppietta all'attaccante viola22:07

78' Cross basso di Venuti a cercare Cabral, interviene e blocca Russo22:06

77' Defrel atterrato in area, poi gran parata di Cerofolini su Defrel ma c'era fuorigioco in partenza22:06

75' Dionisi manda in campo anche Marchizza al posto di Pinamonti22:03

72' Cambi nella Fiorentina, dentro Venuti e Saponara al posto di Dodo e Ikone22:02

71' GOL! SASSUOLO-Fiorentina 1-1! Gol di Berardi! Spiazzato Cerofolini dal dischetto, pareggia il Sassuolo!



70' Giallo anche per Cabral, non per la mano ma per le proteste21:58

69' RIGORE PER IL SASSUOLO! Marchetti dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty!21:58

69' MARCHETTI AL VAR! Possibile tocco di mano di Cabral in area!21:57

68' Contrasto tra Terzic e Pinamonti, resta a terra l'attaccante del Sassuolo21:57

67' Chiusura provvidenziale di Quarta sul cross basso di Rogerio, pescato da un lancio con il contagiri di Berardi21:56

66' CEROFOLINI! Respinta sul diagonale di Berardi!21:54

65' Fallo di Nico Gonzalez che contrasta irregolarmente Russo cercando di colpire il pallone di testa21:54

62' Bajrami sbaglia il controllo sul cambio gioco di Berardi21:50

58' Nel Sassuolo invece fuori Lopez per Bajrami e Ceide per Defrel21:47

58' Doppio cambio in casa viola: fuori Kouamè per Nico Gonzalez e Duncan per Bonaventura21:46

56' CASTROVILLI! Va direttamente in porta, soluzione troppo centrale respinta con i pugni da Russo21:45

55' Ammonito Ruan per un fallo ai danni di Kouamè, punizione interessante per la Viola21:44

54' MARTINEZ QUARTA Stacca tutto solo sul tiro dalla bandierina ma impatta male la sfera che termina alta21:43

54' Altra ripartenza guidata da Ikone, serie di finte e tiro a giro deviato in corner da Romagna21:43

52' Chiusura di Rogerio che alza un po' troppo il braccio su Dodo, anche in questo caso lascia correre Marchetti21:41

50' Ripartenza viola con Ikone che si fa tutto il campo ma alla fine viene chiuso da Russo21:39

46' GOL! Sassuolo-FIORENTINA 0-1! Gol di Cabral! Cross dalla sinistra, Russo sbaglia tutto nella respinta e regala il pallone a Cabral il quale appoggia in rete siglando il vantaggio viola!



46' SI RIPARTE AL MAPEI!21:33

46' C'è un cambio nel Sassuolo, Romagna entrerà al posto di Ferrari21:33

Non molte le emozioni nei primi 45 minuti, entrambe le squadre sono mancate soprattutto nell'ultimo passaggio21:21

Finisce senza reti la prima frazione di gara al Mapei. Fiorentina vicina allla rete in avvio con Cabral che prima scheggia il palo con un colpo di testa e poi si vede negare il gol da un ottimo intervento di Russo. Con il passare dei minuti prova a guadagnare metri il Sassuolo che mette paura a Cerofolini nel finale con il tentativo fuori di poco di Pinamonti21:20

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Squadre al riposo sullo 0-021:17

45'+1' OCCASIONE SASSUOLO! Ferrari gira in mezzo per Pinamonti che si coordina e schiaccia la sfera che sfiora il palo!21:17

45' Un minuto di recupero21:16

45' Entrata da dietro di Kouamè su Henrique, giallo per lui21:15

42' Berardi pescato in fuorigioco, tanti offside da entrambe le parti in questa prima parte di gara21:12

38' Tojlan prova a verticalizzare subito verso Pinamonti, esce e fa sua la sfera Cerofolini21:09

36' Fallo in attacco di Kouamè, troppo irruento nellla pressione su Ruan21:07

35' Cross di Pinamonti respinto, riparte la viola 21:05

32' Ammonizione che arriva anche per Domenico Berardi21:03

32' Marchetti ammonisce Ranieri dopo gli screzi con il capitano neroverde21:02

31' Scintille tra Berardi e Ranieri21:02

28' Cross di Terzic che pesca Castrovilli sul secondo palo, colpo di testa fuori misura da parte del centrocampista della Fiorentina20:59

27' Imbucata di Lopez per Berardi, suggerimento troppo lungo e irraggiungibile per il 10 neroverde20:58

25' Primo guizzo di Berardi che punta l'uomo e va a concludere con il sinistro, tiro respinto da Ranieri20:56

23' Brutto colpo per Ferrari che cade male sulla caviglia, staff medico neroverde in campo20:53

21' Ripartenza del Sassuolo con la conclusione di Ceide respinta dal muro viola20:52

21' Ikone salta Rogerio che poi lo mette giù sul lato corto dell'area, non c'è niente per Marchetti20:52

18' Castrovilli tiene in campo un pallone difficile, poi serve Ikone, favorito dal velo di Cabral, ma il Sassuolo libera20:53

16' Azione confusa nell'area viola, allontana il pericolo Dodo20:46

15' Primo tiro dalla bandierina conquistato dal Sassuolo20:46

13' CABRAL! Tiro improvviso dai 25 metri e gran deviazione di Russo in corner!20:44

13' Bella azione prodotta dalla Fiorentina con Castrovilli che svirgola malamente davanti a Russo, ma anche in questo frangente viene segnalato un offside20:45

10' PALO FIORENTINA! Cross di Duncan dalla sinistra, Cabral gira di testa e colpisce il palo esterno!20:41

9' Scatto in profondità di Cabral, cross di prima su cui interviene Russo che blocca la sfera20:40

7' C'è anche il cartellino giallo per Aleksa Terzić20:38

7' Sul corner cross ribattuto e tiro al volo di Terzic respinto, riparte il Sassuolo ma lo stesso Terzic atterra fallosamente Berardi20:38

6' Iniziativa sulla destra di Ikone che da destra converge e lascia partire un traversone basso su cui non arriva nessuno. C'è comunque deviazione e sarà calcio d'angolo20:37

5' Lancio di Ruan per Berardi che poi cerca Pinamonti in mezzo, Cerofolini fa buona guardia ma a fine azione l'assistente ravvisa una posizione di fuorigioco20:36

2' Doppio tentativo di cross di Terzic, entrambi respinti da Toljan che guadagna anche la rimessa dal fondo20:33

SI PARTE! Primo pallone al Sassuolo20:31

Le scelte di Italiano: qualche scelta pensando a Praga per il tecnico viola che lascia a riposo Biraghi e propone Terzic sulla corsia mancina. Ranieri al centro della difesa con Martinez Quarta, mentre davanti si rivede dal 1' in campionato Cabral20:09

Le scelte di Dionisi: spazio a Russo tra i pali, per il resto formazioni titolare per i neroverdi che danno nuovamente fiducia a Ceide davanti nel tridente con Berardi e Pinamonti20:07

FORMAZIONI UFFICIALI: modulo speculare per la Fiorentina: Cerofolini - Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic - Castrovilli, Amrabat, Duncan - Ikone, Cabral, Kouamè.20:04

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per il Sassuolo, ecco lo schieramento scelto da Dionisi: Russo - Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio - Harroui, Lopez, Henrique - Berardi, Pinamonti, Ceide.20:03

Dirigerà l'incontro l'arbitro Marchetti, gli assistenti sono Affatato e Moro. Prontera il quarto ufficiale, Doveri e Ayroldi al Var20:00

Tre punti pesanti invece quelli che la Fiorentina ha conquistato sei giorni fa in casa contro la Roma, la compagine viola non vince in trasferta dal colpo a San Siro contro l'Inter datato 1 aprile19:36

I neroverdi sono reduci dal pareggio in casa della già retrocessa Sampdoria, la squadra di Dionisi è a secco di vittorie da più di un mese (2-1 al Mapei contro l'Empoli) e vuole salutare i suoi tifosi nel migliore dei modi19:34

Nessuna pressione di classifica per il Sassuolo, mentre la Fiorentina può ancora sperare nel piazzamento europeo anche se la squadra di Italiano spera di guadagnarselo vincendo la finale di Conference League in programma a Praga il prossimo mercoledì19:32

Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 38' e ultima gara del campionato di Serie A! 19:30